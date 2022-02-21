РФ на сегодня не готова к наступлению, в Минобороны не преуменьшают угрозу, - Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в министерствах не преуменьшают угрозу со стороны РФ.

Об этом глава Минобороны заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время читаю разных экспертов, что министр умаляет угрозы, рассказывает об отсутствии ударной группировки. Просто хочу сказать, что я общаюсь с профессиональными военными. В первую очередь, с главнокомандующим ВС Валерием Залужным, начальником штаба Шапталой и другими командующими ВСУ. Я использую именно стандарты военной науки. Когда я говорю об отсутствии ударной группировки, это значит, что нет всех составляющих, которые должны быть для этого", – пояснил министр.

По его словам, в Минобороны не преуменьшают угрозу.

"Когда нам говорили, что будет 16 февраля нападение - мы говорили, это невозможно, потому что нет для этого готовности. Его не было 17, его не было 20. Его нет и не будет сегодня, 21. Я убежден, что по состоянию на сегодняшний день маневр для политико-дипломатического решения неразвязывания масштабной войны существует и остается", - подчеркнул Резников.

Напомним, ранее министр обороны Резников заявил, что говорить о том, что полномасштабное нападение российских войск на Украину может быть "завтра-послезавтра", не стоит.

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