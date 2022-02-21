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РФ на сегодня не готова к наступлению, в Минобороны не преуменьшают угрозу, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

РФ на сегодня не готова к наступлению, в Минобороны не преуменьшают угрозу, - Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в министерствах не преуменьшают угрозу со стороны РФ.

Об этом глава Минобороны заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время читаю разных экспертов, что министр умаляет угрозы, рассказывает об отсутствии ударной группировки. Просто хочу сказать, что я общаюсь с профессиональными военными. В первую очередь, с главнокомандующим ВС Валерием Залужным, начальником штаба Шапталой и другими командующими ВСУ. Я использую именно стандарты военной науки. Когда я говорю об отсутствии ударной группировки, это значит, что нет всех составляющих, которые должны быть для этого", – пояснил министр.

По его словам, в Минобороны не преуменьшают угрозу.

"Когда нам говорили, что будет 16 февраля нападение - мы говорили, это невозможно, потому что нет для этого готовности. Его не было 17, его не было 20. Его нет и не будет сегодня, 21. Я убежден, что по состоянию на сегодняшний день маневр для политико-дипломатического решения неразвязывания масштабной войны существует и остается", - подчеркнул Резников.

Напомним, ранее министр обороны Резников заявил, что говорить о том, что полномасштабное нападение российских войск на Украину может быть "завтра-послезавтра", не стоит.

Также читайте: "Признание "ЛДНР" Россией будет означать нарушение территориальной целостности Украины", - Резников

Автор: Наталя Джума
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+9
Резніков як і вся зелена шобла - це опозиція до США та Великобританії в Україні. І чогось він говорить тези РФ,
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21.02.2022 10:18
+9
Правильне питання: "А ми готові до оборони?" - що там по забезпеченню паливом ВСУ, все як було, чи щось змінилось. Ми й досі закуповуємо дизель у Лукашенка?
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21.02.2022 10:19
+5
вот его речь. цитатами. наслаждайся "отстаиванием интересов"

Вы знаете, на этой Мюнхенской конференции у нашего гидранта таки был один плюс - он практически не корчил рожи. Когда он читал с бумажки [тут должны быть бурные аплодисменты - от таки научился читать, коряво, но всё таки]. Так вот, пока он читал свою речь, ему было некогда кривляться бо читал он не поднимая головы. Практически не было его обезьянних ужимок даже когда он уже уселся отвечать на вопросы. И по моему скромному мнению это единственный плюс.

Коротко и по сути:
Україна - це наша команда і я президент.
Нас вбивають озброєні формування (чиї? хз)
Прибалтійськи держави - Латва, Литва, Е-Е-Естонія, Ма-Ма-Малдова, багато-багато різних кра!
Російська федерація все ж таки це цілий народ, і тому я вважаю що вони не зможуть пійти війною проти українського народу.
Мені складно характезувати як використовує дані своєї розвідки США, але тим не менш я довіряю моїй розвідці... бажаючих того щоб розбалансувати нашу державу в середині дуже багато, і всі хочуть щоб Україна була слабка, слабка економіка, слабка армія... бізнес улітає... посильте нашу армію, озброєння тощо, посильте нашу економіку, інвестуйте в нашу державу, заводьте свій бізнес, якщо боїтесь - відкрийте нам дешеві гроші, дайте безумовні гроші, чому кожного разу коли нам виділяють ті чи інші суми кажуть - але вам потрібно зробити раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, десять реформ?
Лягати в гроби і чекати військових українці не будуть, не будуть, ми ні на кого наступати не будемо.
Я не знаю що хоче путін, тому пропоную зустрітись.

Теперь более полно.
Я пропустила абзац по санкциям бо вже терпець увірвався.

Ну что погнали?

- Що ви знаєте про наміри Путіна такого, чого не знають Британія і США, тому що вони говорять що він прийняв рішення вже напасти на вашу країну?
- Для нас дуже важливо щоби а-а-а коли говорять про Україну щоб це чули від України від а-а-а голосу нашої держави - на сьогодні це наша команда і я як президент, для мене дуже важливо щоби всі країни наши пар-партнери, друзі щоби вони не про що не домовлялись за нашою спиною і я вірю в наше партнерство і вірю що так відбувається... Я дуже хотів щоб ви почули, побачили, щоб ви запитали і отримали відповіді і розуміли яка стійкість сьогодні у нашої держави, що у нас немає ніякої паніки, що ми достатньо послідовні, що ми не реагуємо на будь-які провокації у нас на це вже є своя вакцина, серйозна вакцина і не така як від ковіду вона цій вакцині вже 8 років, тобто ми розуміємо на що реагувати, на що не реагувати, так, коли вбивають наших ми повинні відповісти, але ми розуміємо де, хто нас вбиває, ми розуміємо що хто це - озброєні формування, але ми розуміємо що таке, коли стріляють с містечок, коли вони стріляють с цих місць де знаходяться цивільні люди спеціально, щоб ми відповіли і щось почалось, почалась да про-провокація і-і-і-і почалась ймовірно потужна ескалація з іншого боку, тому ми, ми розуміємо що відбувається. А також для мене дуже важливо е-е-е щоби ми всі були в одному інформаційному просторі, і те що передають інформацію там партнери про яких ви сказали, ми їм вдячні за допомогу, за інформацію, за співробітництво наших розвідок, але я хочу ще раз сказати - ми в цій напрузі знаходимось багато-багато років, ми не вважаємо що нам треба панікувати, ми вважаємо що це дуже високі ризики через те що зараз збільшилась кількість військових 150 тисяч на наших кордонів, це є правда великий ризик але великий ризик якщо ми відреагуємо на ті чи інші провокації. В іншому боці я вважаю що а-а-а-а російська федерація коли ми говоримо російська федерація все ж таки це цілий народ, і тому я вважаю що вони не зможуть пійти війною проти українського народу, і хоча зараз на тимчасово окупованих теріторіях багато провокацій ми ми їх бачимо, ми бачимо як вони через засоби масової інформації вони розповсюджують ці е-е-е провокації тим немменш ми повинні зберігати стабільність, спокій (тут він хрюкнув, справді хрюкнув) бути дорослими, я вважаю в цьому плані українська армія доросліша за багатьох інших.

- Як ви оцінюєте рівень цих провокацій? Ви зможете це зупинити?
- Провокації будь-які провокації дуже небезпечні, як я вам сказав вважаю найскладніше питання що у Криму, у тимчасово окупованих теріторіях, Донбасу е-е-е вздовж кордонів росії і України всього там 30-35 тисяч на тимчасово окупованих теріторіях 35 плюс 150 вздовж наших кордонів, тому провокації вони дуже небезпечні коли є, є така кількість військових ви розумієте що один постріл иноді може призвести до-о-о до війни і ми з вами прекрасно розуміємо те що я казав і я, я вважаю і так вважають наші близьки партнери я маю на увазі країни які поруч з нами, в яких з нами спільні кордони, які знають історію радянського союзу і прекрасно розуміють які ризики вони вони знають що це знає Польща знає Прибалтійськи держави - Латва, Литва, лі е-е-Естонія, ма-ма-Малдова, багато-багато різних кра! Вони знають до чого може призвести та чи інша інша провокація, тому треба бути обережними, я не можу вам сказати ш-ш-шчо шчо зараз, зараз дивіться якщо порівнювати з 15-м роком чи з 14-м роком тоді загибло було нажаль набагато більше е-е-е коли кажуть в інформаційному просторі хтось каже - ні! Зараз найстрашніша ситуація це не є правда, вона страшна це трагедія в принципі трагедія для нашої нації для нашого народа це трагедія і в майбутньому ви побачите це трагедія і для росіян у яких були стосунки з українцями. Це трагедія. Як бути сусідами, як жити далі...

- Як ви зараз себе відчуваєте, порівняно декілька днів тому назад, всіх вразила і солідарність США, Європа, Британія це один фронт і те, що США використала інформацію розвідки щоб просто показати що планує путін. Ви казали різне про це - що не треба панікувати, що нужна дісципліна. А як ви оцінюєте використання розвідданих Америки для того щоб відбити у путіна охоту атакувати?
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21.02.2022 10:47
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Правила форума Совет форумчан
Резніков як і вся зелена шобла - це опозиція до США та Великобританії в Україні. І чогось він говорить тези РФ,
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21.02.2022 10:18 Ответить
Ініціюйте вибори. Якраз це на часі. Приведіть до влади великих стратєгів. Хто ж проти?
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21.02.2022 10:23 Ответить
Зеленой власти я не верю, но Резникову как министру обороны верю, умный мужик. Пока верю ему и Армии верю.
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21.02.2022 10:48 Ответить
Если ничего не понимаешь, то не пиши здесь свой бред
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21.02.2022 10:41 Ответить
час покаже, хто правий.
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21.02.2022 10:43 Ответить
Правильне питання: "А ми готові до оборони?" - що там по забезпеченню паливом ВСУ, все як було, чи щось змінилось. Ми й досі закуповуємо дизель у Лукашенка?
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21.02.2022 10:19 Ответить
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21.02.2022 10:20 Ответить
Просто для заправки "броні" потрібно не просто багато палива, а ціле море. Заправка одного БМП-2 це близько пів тонни за раз.
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21.02.2022 10:27 Ответить
все "доручает и доручает" )))))
когда ж уже повысят в материальном смысле ? )))))
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21.02.2022 10:42 Ответить
збираються...
доручив...
наказав...

Это типо как: иметь Порше или хотеть иметь Порше

Хотя... как утверждает избранный тобою верховный клоунокомандующий - какаяразница?
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21.02.2022 10:42 Ответить
мной? ты не проспался с субботы что ли?
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21.02.2022 10:43 Ответить
Сорян если ошибся, просто так топишь за зелупу, вот и сделал выводы (возможно поспешные).
Извыняй, если канеш не москаль
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21.02.2022 10:45 Ответить
пздц. так меня еще никто не оскорблял
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21.02.2022 10:59 Ответить
Не сразу понял что это одна и та же обицянка-цяцянка.
Думал наоборот, восхищаешься что уже трижды подняли))
Еще раз извиняюсь
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21.02.2022 10:49 Ответить
Так. Кстати, 20.06.41. в СССР тоже считали, что Германия не готова к нападению....
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21.02.2022 10:36 Ответить
А у кого його цей дизель закупляти? Литві транзит то перекрили. Свій дизель якісний не навчились робити.
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21.02.2022 10:45 Ответить
У поляків є декілька заводів
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21.02.2022 10:52 Ответить
после бравурной речи сцицерона в мюнхене кацапы по всему миру разгоняют тезис про "грязную бомбу украинцев". вот кто его за язык тянул? тем более что в меморандуме нет ни слова про ядерное оружие кроме ссылки на поддержку договора о нераспространении на основании которого Украина и отдала (уничтожила) ЯО.
ну хочется тебе трясти будапештским меморандумом? ну тряси. зачем подставляться?
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21.02.2022 10:20 Ответить
Кацапам нужно ,чтоб Украина вышла с Будапештского Меморандума и Зеленский это озвучил.
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21.02.2022 10:25 Ответить
Не из чего выходить
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21.02.2022 10:40 Ответить
Есть из чего. Тогда Великобританию и США вообще это не будет парить.
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21.02.2022 12:03 Ответить
100 пудов. Напомнить о Будапештских гарантиях было не лишним. А вот угроза создать ядерное оружие это явная попытка посориться со всем западным миром, который приветствует только уменьшение ядерного потенциала. И эту речь Зеля толкнул сразу после заявы Байдена, что США не остануться в стороне. Пахнет дурно и дополняет вагнергейт.
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21.02.2022 12:01 Ответить
Все правильно зеля сказал, наконец-то хоть один из президентов начинает отстаивать интересы Украины.
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21.02.2022 10:43 Ответить
что именно он сказал "правильно"?
выйти из ни к чему не обязывающего меморандума? дальше что? будем стоить ядерную бомбу из миллиарда дереьвев и асфальта?
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21.02.2022 10:45 Ответить
смотрите шире, чем восстановление ядерного оружия - этого запада так просто не допустит.. Смысл - первое, это сигнал всему миру, что гарантии по безопасности никто дать не может. Привет Иран, Пакистан, Индия и другие обладатели ядерного оружия с которыми бы запад хотел заключить подобные меморандумы.

Второе, Украина прекращает позорную тактику внешнего управления западом, который началось еще при Ющенко. Т.е. будет возрастать субъектность и с Украиной будут считаться. Первый шаг в эту сторону и сделал зеля. Зеля сменится, но шаг уже сделан и след. президент продолжит это направление.
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21.02.2022 10:56 Ответить
небыло никаких гарантий. и внешнего управления небыло
если запад перестанет из-за выбрыков зелоха поддерживать Украину то мы исчезнем как страна за неделю. только тупой этого не понимает
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21.02.2022 10:58 Ответить
все понятно, мне не о чем с тобой говорить.
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21.02.2022 11:02 Ответить
вот весь твой зеля. показуха и пиар

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21.02.2022 11:04 Ответить
вот его речь. цитатами. наслаждайся "отстаиванием интересов"

Вы знаете, на этой Мюнхенской конференции у нашего гидранта таки был один плюс - он практически не корчил рожи. Когда он читал с бумажки [тут должны быть бурные аплодисменты - от таки научился читать, коряво, но всё таки]. Так вот, пока он читал свою речь, ему было некогда кривляться бо читал он не поднимая головы. Практически не было его обезьянних ужимок даже когда он уже уселся отвечать на вопросы. И по моему скромному мнению это единственный плюс.

Коротко и по сути:
Україна - це наша команда і я президент.
Нас вбивають озброєні формування (чиї? хз)
Прибалтійськи держави - Латва, Литва, Е-Е-Естонія, Ма-Ма-Малдова, багато-багато різних кра!
Російська федерація все ж таки це цілий народ, і тому я вважаю що вони не зможуть пійти війною проти українського народу.
Мені складно характезувати як використовує дані своєї розвідки США, але тим не менш я довіряю моїй розвідці... бажаючих того щоб розбалансувати нашу державу в середині дуже багато, і всі хочуть щоб Україна була слабка, слабка економіка, слабка армія... бізнес улітає... посильте нашу армію, озброєння тощо, посильте нашу економіку, інвестуйте в нашу державу, заводьте свій бізнес, якщо боїтесь - відкрийте нам дешеві гроші, дайте безумовні гроші, чому кожного разу коли нам виділяють ті чи інші суми кажуть - але вам потрібно зробити раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, десять реформ?
Лягати в гроби і чекати військових українці не будуть, не будуть, ми ні на кого наступати не будемо.
Я не знаю що хоче путін, тому пропоную зустрітись.

Теперь более полно.
Я пропустила абзац по санкциям бо вже терпець увірвався.

Ну что погнали?

- Що ви знаєте про наміри Путіна такого, чого не знають Британія і США, тому що вони говорять що він прийняв рішення вже напасти на вашу країну?
- Для нас дуже важливо щоби а-а-а коли говорять про Україну щоб це чули від України від а-а-а голосу нашої держави - на сьогодні це наша команда і я як президент, для мене дуже важливо щоби всі країни наши пар-партнери, друзі щоби вони не про що не домовлялись за нашою спиною і я вірю в наше партнерство і вірю що так відбувається... Я дуже хотів щоб ви почули, побачили, щоб ви запитали і отримали відповіді і розуміли яка стійкість сьогодні у нашої держави, що у нас немає ніякої паніки, що ми достатньо послідовні, що ми не реагуємо на будь-які провокації у нас на це вже є своя вакцина, серйозна вакцина і не така як від ковіду вона цій вакцині вже 8 років, тобто ми розуміємо на що реагувати, на що не реагувати, так, коли вбивають наших ми повинні відповісти, але ми розуміємо де, хто нас вбиває, ми розуміємо що хто це - озброєні формування, але ми розуміємо що таке, коли стріляють с містечок, коли вони стріляють с цих місць де знаходяться цивільні люди спеціально, щоб ми відповіли і щось почалось, почалась да про-провокація і-і-і-і почалась ймовірно потужна ескалація з іншого боку, тому ми, ми розуміємо що відбувається. А також для мене дуже важливо е-е-е щоби ми всі були в одному інформаційному просторі, і те що передають інформацію там партнери про яких ви сказали, ми їм вдячні за допомогу, за інформацію, за співробітництво наших розвідок, але я хочу ще раз сказати - ми в цій напрузі знаходимось багато-багато років, ми не вважаємо що нам треба панікувати, ми вважаємо що це дуже високі ризики через те що зараз збільшилась кількість військових 150 тисяч на наших кордонів, це є правда великий ризик але великий ризик якщо ми відреагуємо на ті чи інші провокації. В іншому боці я вважаю що а-а-а-а російська федерація коли ми говоримо російська федерація все ж таки це цілий народ, і тому я вважаю що вони не зможуть пійти війною проти українського народу, і хоча зараз на тимчасово окупованих теріторіях багато провокацій ми ми їх бачимо, ми бачимо як вони через засоби масової інформації вони розповсюджують ці е-е-е провокації тим немменш ми повинні зберігати стабільність, спокій (тут він хрюкнув, справді хрюкнув) бути дорослими, я вважаю в цьому плані українська армія доросліша за багатьох інших.

- Як ви оцінюєте рівень цих провокацій? Ви зможете це зупинити?
- Провокації будь-які провокації дуже небезпечні, як я вам сказав вважаю найскладніше питання що у Криму, у тимчасово окупованих теріторіях, Донбасу е-е-е вздовж кордонів росії і України всього там 30-35 тисяч на тимчасово окупованих теріторіях 35 плюс 150 вздовж наших кордонів, тому провокації вони дуже небезпечні коли є, є така кількість військових ви розумієте що один постріл иноді може призвести до-о-о до війни і ми з вами прекрасно розуміємо те що я казав і я, я вважаю і так вважають наші близьки партнери я маю на увазі країни які поруч з нами, в яких з нами спільні кордони, які знають історію радянського союзу і прекрасно розуміють які ризики вони вони знають що це знає Польща знає Прибалтійськи держави - Латва, Литва, лі е-е-Естонія, ма-ма-Малдова, багато-багато різних кра! Вони знають до чого може призвести та чи інша інша провокація, тому треба бути обережними, я не можу вам сказати ш-ш-шчо шчо зараз, зараз дивіться якщо порівнювати з 15-м роком чи з 14-м роком тоді загибло було нажаль набагато більше е-е-е коли кажуть в інформаційному просторі хтось каже - ні! Зараз найстрашніша ситуація це не є правда, вона страшна це трагедія в принципі трагедія для нашої нації для нашого народа це трагедія і в майбутньому ви побачите це трагедія і для росіян у яких були стосунки з українцями. Це трагедія. Як бути сусідами, як жити далі...

- Як ви зараз себе відчуваєте, порівняно декілька днів тому назад, всіх вразила і солідарність США, Європа, Британія це один фронт і те, що США використала інформацію розвідки щоб просто показати що планує путін. Ви казали різне про це - що не треба панікувати, що нужна дісципліна. А як ви оцінюєте використання розвідданих Америки для того щоб відбити у путіна охоту атакувати?
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21.02.2022 10:47 Ответить
Глава его розвидки - это Демченко ,который помогал продлить аренду ЧФ в крыму на 25 лет.
И который живет с зашкварным кацапом в одном доме. Дальше не читал.
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21.02.2022 12:06 Ответить
Краще хай помовчить цей міністр. Я більше довіряю США і Англії, а їх розвідка каже про інше. Мені здається, що цьому міністру і Арахамії краще йти працювати гінекологами, на тому вони більше розуміються.
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21.02.2022 10:20 Ответить
Анатолий , та ну на , Арахамія і гінеколог ?Це вже навіть не алегорія .Який же він лікар , звичайний бомж )
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21.02.2022 10:35 Ответить
У тих устроях він все-таки більше розуміється, ніж на армії. Він їх хоч бачив, чіпав... а армію бачив тільки по телевізору і пару раз коли вже недавно туди їздив.
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21.02.2022 13:12 Ответить
З чим мокшам воювати? Коли протитанкова оборона України в 3-10 разів перевищує кількість можливих цілей. 51 дивізіон ППО на бойовому чергуванні.І ім протистоятимуть не невидимки Ф-35, а совкові літаки.
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21.02.2022 10:20 Ответить
Ф-35 мусор. Ф-22 сила, если сравнивать.
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21.02.2022 10:22 Ответить
Я повністю згоден.Лише США в останні роки продали саме Ф_-35 союзникам 650 одиниць.З іншої сторони - нам би на озброєння такий як ви пишите мусор.
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21.02.2022 10:26 Ответить
Я писал если сравнивать. Но и 35 на 2 головы выше всего что есть у нас или рашки.
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21.02.2022 10:29 Ответить
А пак фак так вообще аналоговнет, да, сравниватель?!
Совковая пропаганда тоже хаяла ф-15 под восторженные ахи малограмотных совколядей, пока остатки немецкой инженерной школы клепали для тупых ванек абассушку, чтобы иметь хоть какой-то паритет в воздухе.
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21.02.2022 10:33 Ответить
Ты идиот или прикидываешься? F-22 на голову выше чем F-35, но и дороже в 3 раза, и его из-за дороговизны не выпускают. Причем тут сраный пакфа? Или решил докопаться на ровном месте?
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21.02.2022 10:36 Ответить
Летал на обоих или по репортажам звизды свои "умные" заключения сделал?
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21.02.2022 10:37 Ответить
Да нет, по данным Пентагона в открытом доступе, куче сайтов авиатематики и банальной финансовой логики - зачем производить то что слишком дорого, если хватает того что дешевле?
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21.02.2022 10:46 Ответить
Ты запутался в пропагандонских методичках. Это ф-35 слишком дорогой, а не ф-22. Именно заоблачная цена ф-35 была основной темой кацапских пропагандонов последние несколько лет.
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21.02.2022 10:53 Ответить
А вот нет, тут ты путаешь. Именно ф 22 из за цены сейчас не выпускают. Именно ф 22 стоит только на вооружении США и никуда не поставляется. Цена 22 на текущий момент 380млн, а самого дорого варианта ф35 с вертикалкой - 108млн. По маневренности ф22 имеет 9.4 балла из 10, 35ый - только 8.6. 22ой быстрее 35го на 28% (2.25М против 1.6М у 35 ). Да, у 35 более новое оборудование - но потому что он на 10 лет младше.
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21.02.2022 11:00 Ответить
пока не быль драка 10 ф 15 х против 20 мигарей 23 мигари с пайлотами из Сирии посыпались как делды на ишаках
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21.02.2022 10:38 Ответить
минобороны - завхоз
у него нет ни данных разведки ни информации по ВСУ полной. на кой он вообще лезет в этот вопрос?
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21.02.2022 10:21 Ответить
Побуду адвокатом дьявола. Написано же - "щоя спілкуюсь з професійними військовими. В першу чергу з головнокомандувачем ЗС Валерієм Залужним, начальником штабу Шапталою та іншими командувачами ЗСУ. Я використовую саме стандарти військової науки." Значит инфа есть.
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21.02.2022 10:24 Ответить
Он неделю назад кричал, что министр обороны Белоруси нам друг товарищ и брат и после учений 20 февраля все войска РФ покинут территорию РБ.
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21.02.2022 10:26 Ответить
Кацапы стянули почти все свои войска к границы с Украиной, но не готовы к наступлению?! Полезный дурень и предатель два столпа продвижения хрюсского "мира".
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21.02.2022 10:26 Ответить
А как Резников оценивает возможность нанесения ракетных ударов ? Как он определяет готовность к этому удару засРашки? Там тоже ударные соединения надо отслеживать?
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21.02.2022 10:27 Ответить
козлота стянула большинство своей армии, а опзжешние крысы разбежались.
значит война скоро начнется.
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21.02.2022 10:28 Ответить
Пане Рєзніков , якщо все ж таки Путін почне наступ , то ви розумієте що своїми заявами ви применшували загрозу і підігрували ворогу ? І чи ви будете готові застрелитися через свої дії ?
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21.02.2022 10:30 Ответить
застрелится черной икрой дето в Испании
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21.02.2022 10:33 Ответить
Гітлер теж був не готовий...
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21.02.2022 10:30 Ответить
"Останнім часом читаю різних еспертів, що міністр применшує загрози, розповідає про відсутність ударного угруповання. Джерело: https://censor.net/ua/n3317545


ей, пане Резников, ну Шо так скромно, та кажіть прямо-прочитав Бутусова
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21.02.2022 10:32 Ответить
меня беспокоит то , что с наступлением скорее просто активизируются кремлевкие консервы - ермак, зеленский, резников, арахамия..и центральная власть ляжет - начнется хаос
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21.02.2022 10:34 Ответить
так вали вместе с опзж, беспокойный ты наш
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21.02.2022 10:47 Ответить
Да ,наступление путина-***** ,закончилось боооольшим пшиком ,так что ,нравится-не нравится а ***** кончается ...
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21.02.2022 10:38 Ответить
Рупор...
https://news.rambler.ru/army/48173602-dnr-soobschila-o-proryve-ukrainskih-diversantov/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
"Сегодня, 21.02.2022 года ориентировочно в 08.10 (совпадает с мск) в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника. В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения управления Народной милиции ДНР. Противник осуществил попытки выйти на государственную границу Донецкой народной республики и Российской Федерации. Бойцами УНМ ДНР перекрыты центральные пути сообщения. Ведется бой", - говорилось в заявлении Министерства госбезопасности республики.
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21.02.2022 10:41 Ответить
Якщо правда про склад - то є добре. Про кордон якась дурня. Навіщо малій групі лізти до кордону?
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21.02.2022 10:48 Ответить
Кремль: конкретных планов встречи Путина и Байдена пока нет 21 февраля 2022, 10:46

Представитель Кремля заявил в понедельник, что пока нет конкретных планов встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, как сообщает Reuters. «Президенты США и России могут принять решение о телефонном разговоре или встрече в любой момент, если это необходимо», - добавил представитель. «На этой неделе возможна встреча министров иностранных дел России и США».
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21.02.2022 11:00 Ответить
Жаль что мы не доработали Спасаны, и Громы. Сейчас бы все эти скопления накрыть ракетным ударом хорошенько так. И тогда у рашки точно не было бы ударной группировки). А пока они стянули бы последние резервы, то гляди ***** сдохло бы.
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21.02.2022 10:46 Ответить
Вся эта иллюзия и шум исходят от Байдена. Доверяйте только собственной разведке и собственным глазам и ушам.
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21.02.2022 11:04 Ответить
Рєзніков два дні проспав, чи пробухав? 😲 Те, що зараз на Донбасі коїться, його стороною обійшло? 🤔
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21.02.2022 11:24 Ответить
 
 