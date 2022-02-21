РФ на сегодня не готова к наступлению, в Минобороны не преуменьшают угрозу, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Алексей Резников заявил, что в министерствах не преуменьшают угрозу со стороны РФ.
Об этом глава Минобороны заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"В последнее время читаю разных экспертов, что министр умаляет угрозы, рассказывает об отсутствии ударной группировки. Просто хочу сказать, что я общаюсь с профессиональными военными. В первую очередь, с главнокомандующим ВС Валерием Залужным, начальником штаба Шапталой и другими командующими ВСУ. Я использую именно стандарты военной науки. Когда я говорю об отсутствии ударной группировки, это значит, что нет всех составляющих, которые должны быть для этого", – пояснил министр.
По его словам, в Минобороны не преуменьшают угрозу.
"Когда нам говорили, что будет 16 февраля нападение - мы говорили, это невозможно, потому что нет для этого готовности. Его не было 17, его не было 20. Его нет и не будет сегодня, 21. Я убежден, что по состоянию на сегодняшний день маневр для политико-дипломатического решения неразвязывания масштабной войны существует и остается", - подчеркнул Резников.
Напомним, ранее министр обороны Резников заявил, что говорить о том, что полномасштабное нападение российских войск на Украину может быть "завтра-послезавтра", не стоит.
Пожалуйста, подождите...
когда ж уже повысят в материальном смысле ? )))))
доручив...
наказав...
Это типо как: иметь Порше или хотеть иметь Порше
Хотя... как утверждает избранный тобою верховный клоунокомандующий - какаяразница?
Извыняй, если канеш не москаль
Думал наоборот, восхищаешься что уже трижды подняли))
Еще раз извиняюсь
ну хочется тебе трясти будапештским меморандумом? ну тряси. зачем подставляться?
выйти из ни к чему не обязывающего меморандума? дальше что? будем стоить ядерную бомбу из миллиарда дереьвев и асфальта?
Второе, Украина прекращает позорную тактику внешнего управления западом, который началось еще при Ющенко. Т.е. будет возрастать субъектность и с Украиной будут считаться. Первый шаг в эту сторону и сделал зеля. Зеля сменится, но шаг уже сделан и след. президент продолжит это направление.
если запад перестанет из-за выбрыков зелоха поддерживать Украину то мы исчезнем как страна за неделю. только тупой этого не понимает
Вы знаете, на этой Мюнхенской конференции у нашего гидранта таки был один плюс - он практически не корчил рожи. Когда он читал с бумажки [тут должны быть бурные аплодисменты - от таки научился читать, коряво, но всё таки]. Так вот, пока он читал свою речь, ему было некогда кривляться бо читал он не поднимая головы. Практически не было его обезьянних ужимок даже когда он уже уселся отвечать на вопросы. И по моему скромному мнению это единственный плюс.
Коротко и по сути:
Україна - це наша команда і я президент.
Нас вбивають озброєні формування (чиї? хз)
Прибалтійськи держави - Латва, Литва, Е-Е-Естонія, Ма-Ма-Малдова, багато-багато різних кра!
Російська федерація все ж таки це цілий народ, і тому я вважаю що вони не зможуть пійти війною проти українського народу.
Мені складно характезувати як використовує дані своєї розвідки США, але тим не менш я довіряю моїй розвідці... бажаючих того щоб розбалансувати нашу державу в середині дуже багато, і всі хочуть щоб Україна була слабка, слабка економіка, слабка армія... бізнес улітає... посильте нашу армію, озброєння тощо, посильте нашу економіку, інвестуйте в нашу державу, заводьте свій бізнес, якщо боїтесь - відкрийте нам дешеві гроші, дайте безумовні гроші, чому кожного разу коли нам виділяють ті чи інші суми кажуть - але вам потрібно зробити раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, десять реформ?
Лягати в гроби і чекати військових українці не будуть, не будуть, ми ні на кого наступати не будемо.
Я не знаю що хоче путін, тому пропоную зустрітись.
Теперь более полно.
Я пропустила абзац по санкциям бо вже терпець увірвався.
Ну что погнали?
- Що ви знаєте про наміри Путіна такого, чого не знають Британія і США, тому що вони говорять що він прийняв рішення вже напасти на вашу країну?
- Для нас дуже важливо щоби а-а-а коли говорять про Україну щоб це чули від України від а-а-а голосу нашої держави - на сьогодні це наша команда і я як президент, для мене дуже важливо щоби всі країни наши пар-партнери, друзі щоби вони не про що не домовлялись за нашою спиною і я вірю в наше партнерство і вірю що так відбувається... Я дуже хотів щоб ви почули, побачили, щоб ви запитали і отримали відповіді і розуміли яка стійкість сьогодні у нашої держави, що у нас немає ніякої паніки, що ми достатньо послідовні, що ми не реагуємо на будь-які провокації у нас на це вже є своя вакцина, серйозна вакцина і не така як від ковіду вона цій вакцині вже 8 років, тобто ми розуміємо на що реагувати, на що не реагувати, так, коли вбивають наших ми повинні відповісти, але ми розуміємо де, хто нас вбиває, ми розуміємо що хто це - озброєні формування, але ми розуміємо що таке, коли стріляють с містечок, коли вони стріляють с цих місць де знаходяться цивільні люди спеціально, щоб ми відповіли і щось почалось, почалась да про-провокація і-і-і-і почалась ймовірно потужна ескалація з іншого боку, тому ми, ми розуміємо що відбувається. А також для мене дуже важливо е-е-е щоби ми всі були в одному інформаційному просторі, і те що передають інформацію там партнери про яких ви сказали, ми їм вдячні за допомогу, за інформацію, за співробітництво наших розвідок, але я хочу ще раз сказати - ми в цій напрузі знаходимось багато-багато років, ми не вважаємо що нам треба панікувати, ми вважаємо що це дуже високі ризики через те що зараз збільшилась кількість військових 150 тисяч на наших кордонів, це є правда великий ризик але великий ризик якщо ми відреагуємо на ті чи інші провокації. В іншому боці я вважаю що а-а-а-а російська федерація коли ми говоримо російська федерація все ж таки це цілий народ, і тому я вважаю що вони не зможуть пійти війною проти українського народу, і хоча зараз на тимчасово окупованих теріторіях багато провокацій ми ми їх бачимо, ми бачимо як вони через засоби масової інформації вони розповсюджують ці е-е-е провокації тим немменш ми повинні зберігати стабільність, спокій (тут він хрюкнув, справді хрюкнув) бути дорослими, я вважаю в цьому плані українська армія доросліша за багатьох інших.
- Як ви оцінюєте рівень цих провокацій? Ви зможете це зупинити?
- Провокації будь-які провокації дуже небезпечні, як я вам сказав вважаю найскладніше питання що у Криму, у тимчасово окупованих теріторіях, Донбасу е-е-е вздовж кордонів росії і України всього там 30-35 тисяч на тимчасово окупованих теріторіях 35 плюс 150 вздовж наших кордонів, тому провокації вони дуже небезпечні коли є, є така кількість військових ви розумієте що один постріл иноді може призвести до-о-о до війни і ми з вами прекрасно розуміємо те що я казав і я, я вважаю і так вважають наші близьки партнери я маю на увазі країни які поруч з нами, в яких з нами спільні кордони, які знають історію радянського союзу і прекрасно розуміють які ризики вони вони знають що це знає Польща знає Прибалтійськи держави - Латва, Литва, лі е-е-Естонія, ма-ма-Малдова, багато-багато різних кра! Вони знають до чого може призвести та чи інша інша провокація, тому треба бути обережними, я не можу вам сказати ш-ш-шчо шчо зараз, зараз дивіться якщо порівнювати з 15-м роком чи з 14-м роком тоді загибло було нажаль набагато більше е-е-е коли кажуть в інформаційному просторі хтось каже - ні! Зараз найстрашніша ситуація це не є правда, вона страшна це трагедія в принципі трагедія для нашої нації для нашого народа це трагедія і в майбутньому ви побачите це трагедія і для росіян у яких були стосунки з українцями. Це трагедія. Як бути сусідами, як жити далі...
- Як ви зараз себе відчуваєте, порівняно декілька днів тому назад, всіх вразила і солідарність США, Європа, Британія це один фронт і те, що США використала інформацію розвідки щоб просто показати що планує путін. Ви казали різне про це - що не треба панікувати, що нужна дісципліна. А як ви оцінюєте використання розвідданих Америки для того щоб відбити у путіна охоту атакувати?
И который живет с зашкварным кацапом в одном доме. Дальше не читал.
Совковая пропаганда тоже хаяла ф-15 под восторженные ахи малограмотных совколядей, пока остатки немецкой инженерной школы клепали для тупых ванек абассушку, чтобы иметь хоть какой-то паритет в воздухе.
у него нет ни данных разведки ни информации по ВСУ полной. на кой он вообще лезет в этот вопрос?
значит война скоро начнется.
ей, пане Резников, ну Шо так скромно, та кажіть прямо-прочитав Бутусова
https://news.rambler.ru/army/48173602-dnr-soobschila-o-proryve-ukrainskih-diversantov/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
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