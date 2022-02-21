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Новости Общество Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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беженцы (1462) эвакуация (1750) Донбасс (26945)

"Лежали после инсульта и COVID-19": в Свердловской области пациентов выселили из больницы по прибытии 600 вывезенных из ОРДЛО людей

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Свердловской области готовятся принять первую партию принудительно эвакуированных в РФ жителей ОРДЛО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию Znak.com сообщил источник.

В регион доставят 600 жителей ОРДЛО. При этом пациенты реабилитационной спецбольницы "Липовка" в Реже рассказали, что ради беженцев их выселяют из заведения прямо посреди лечения.

"Нас оттуда выселили: и тех, кто после инсульта был, и тех, кто после ковида — всех выселили. Вчера где-то в четыре часа к нам пришли и сообщили, что везут беженцев из Украины, что надо срочно — до 11 часов утра — освободить палаты и выехать.

В экстренном порядке вывезли всех больных ковидом: развезли, видимо, по разным больницам. К 11 часам всех оставшихся увез автобус", — рассказала бывшая пациентка "Липовки" Белозерова.

Тем, кто воспользовался услугами центра на платной основе, пообещали сделать перерасчет. Но никакой альтернативы для продолжения реабилитации пациентам не предложили, рассказывает женщина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вывезенные в РФ жители оккупированного Донбасса двое суток остаются в автобусах, потому что места временного размещения закрыты, - Денисова. ФОТОрепортаж

Размещение в "Липовке" на ближайшие даты также оказалось недоступно — информацию о том, что все места в ближайшее время будут заняты беженцами, подтвердили в отделе продаж больницы.

"Замечательно, что беженцы у нас размещаются. Но у нас много пионерских лагерей, которые на данный момент не функционируют. Можно было туда разместить, а больных людей не дергать — дать им продолжить лечение. Это же целый санаторий, все больные люди: ковидники, после инсульта люди: им очень нужно было это восстановление", — добавила Яна Белозерова.

Будут ли беженцев селить в другие ведомственные больницы и учреждения, пока неизвестно. Официально в правительстве Свердловской области заявлений о беженцах еще не делали. В ГУ МЧС по Свердловской области также нет информации об эвакуированных с Донбасса.

Издание направило официальный запрос в министерство здравоохранения Свердловской области.

Поток беженцев с территорий самопровозглашенных ЛНР и ДНР идет в Россию с вечера 18 февраля. Официально — из-за возможного наступления украинской армии на Донбасс. Ближайшая точка эвакуации — Ростовская область, где ввели режим ЧС. Сначала беженцев распределяли по приграничной зоне, теперь везут в крупные города: Ростов-на-Дону, Аксай, Таганрог и т. д.

Также читайте: Вывезенных из ОРДЛО людей предлагают разместить на крайнем севере РФ

По официальным данным, 20 февраля в пунктах временного размещения Ростовской области находились 6,8 тыс. беженцев с Донбасса. При этом границу пересекли более 50 тыс. жителей востока Украины.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+30
Велика Россия, а кроватей нет.
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21.02.2022 10:45
+14
главное, чтобы они обратно не вернулись.
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21.02.2022 10:48
+12
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21.02.2022 10:48
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Велика Россия, а кроватей нет.
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21.02.2022 10:45 Ответить
Распустились.... Куда )(уйло смотрит?
Тут похожеговорящих спасать срочно нужно, а они не довольны...
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21.02.2022 11:14 Ответить
Так для разжигания ненависти все это и делается. Вот приехали проклятые укры, а теперь из-за них больных людей выгоняют на улицу. Путин, введи и накажи!
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21.02.2022 11:27 Ответить
Разжигание это если ночью закрыли двери, облили бензином и про спички не забыли....
И укров в парашу ни кто не вывозит....
Там подданные секты "рускага миру"...
Только бы местные про спички не забыли....
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21.02.2022 11:40 Ответить
Не, для рабссиян, будь он хоть трижды удмурт, все из Украины будут укры несмотря на дворянские корни царской эпохи. Рашизм он такой рашизм. Бессмысленный и беспощадный.
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21.02.2022 12:38 Ответить
НЕ В ТОМ НОВОСТЬ А В ТОМ ЧТО ПУТИН САМ ТОГО НЕ ПОНИМАЯ В УДАРЕ КАК ОПНУТЫЙ НА ГОЛОВКУ С ВАВКОЙ ПОРОЖДАЕТ В РОССИИ ВОЕННО ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ КОГДА МЕСТНЫЕ ПОЛУЧИВ ОРУЖИЕ БУДУТ МОЧИТЬ ПРИЕЗЖИХ ...ОЦЕВ ДИМБАССУ А ВЕДЬ ДОМБАССЯТИНА И ВИНОВНА В ТОМ ЧТО НАЧАЛА ВОЙНУ В УКРАИНЕ КАК И КРЫСЧАНЕ.. крысчане ни ногой даже на Тамань там им просто рыло бьют-- поговаривая-- вас кто сюда собак бешенных звал то...
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21.02.2022 12:02 Ответить
че жители Донбасса уже в Сибири, не хотели жить с Украиной так поехали на х*й к успеху пришли вобщем.
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21.02.2022 10:45 Ответить
Їх вже привозили в Бурятію, та вони потікали звідти.
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21.02.2022 10:57 Ответить
фашисты тоже евреям улыбались,и даже помогали,перед посадкой в крематорий!
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21.02.2022 11:21 Ответить
У війську Гітлера було 150 тисячне єврейське військо і ціла купа євреїв-генералів. І ........ ви про щось патякаєте.
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21.02.2022 11:40 Ответить
а ещё в войсках Гитлера были и русские,но при этом тех же русских сжигали в концлагерях.
ви,паночка-засраночка,якщо маєте замість розуму родову щілину,то краще стулить пельку!
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21.02.2022 11:45 Ответить
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21.02.2022 10:46 Ответить
А дальше Свердловска есть что нибудь. Подальше от нас поближе к полюсу
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21.02.2022 10:48 Ответить
Есть воркута...ну там шахты тоже выработаны...зато дома пустые
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21.02.2022 10:50 Ответить
ну а как же Кемерово, Иркутск, Чита, Хабаровск, Магадан - там много мест им подходящих
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21.02.2022 10:51 Ответить
Вы забыли Воркуту.
Во-первых, регион эот подходит "эвакуированным" донбасским беженцам по профилю: и ЛДНР, и воркута угольные регионы, а что может быть лучше работы по специальности?
Во-вторых, из Воркуты бегут массово, и домов для заселения "эвакуированных" там полно.
Так что пусть будет "Воркутинская республика братских народов Донбасса".
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21.02.2022 11:45 Ответить
Да хоть Новая Земля.
Можно отхватить арктический гектар.
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21.02.2022 11:46 Ответить
Да дальше и не надо ,места там гиблые ,дичь,рвань,срань , служил там срочку ,хай бог милує, гражданское население состоит из освободившихся зеков и военных с семьями . Климат жуткий ,зимой бывало до -40 ,летом + 30 ,комары ,клещи ,а главное татаромордовское тупое быдло вокруг ..
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21.02.2022 12:31 Ответить
гражданское неуместно получилось..
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21.02.2022 12:32 Ответить
главное, чтобы они обратно не вернулись.
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21.02.2022 10:48 Ответить
Такая страна как кацапия просто не должна существовать. Более античеловечной нации чем кацапы не было, нет и не будет
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21.02.2022 10:48 Ответить
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21.02.2022 10:48 Ответить
Ну вони чекали що їх на Падмасковних дачах селити будуть як Кілю Азірова, ну максимум в Ростові як Януковоща ? А воно он як ? Русскій мір вялікій ! Сибіру на всіх вистачить !
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21.02.2022 10:52 Ответить
Пусть песенку поют теперь "Гулял по Уралу Чапаев герой"
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21.02.2022 10:55 Ответить
Ну правильно!
Паралитиков и ковидных ведь не покажешь на "Х@лоТВ" для картинки...
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21.02.2022 10:57 Ответить
Рускаму челавеку во век не нужна эта капиталистическая медицина!
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21.02.2022 10:58 Ответить
Пусть пользуют самую передовую - краснозадо-коммунистическую
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21.02.2022 12:36 Ответить
Перші евакуйовані вже додому за свій кошт повертаються. Кого там до Свердловська привезли, бродячий бамбаський цирк?
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21.02.2022 11:01 Ответить
Жуйте с булочкой, свинорылые тупицы!
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21.02.2022 11:02 Ответить
А пачему Вихтар Хвьодаравич не встречал земляков, мох би и в свою усадьбу поселить, аниж паследние тельники за нехо парвали
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21.02.2022 11:07 Ответить
Он в Ростове, а тех на Урал привезли, ПроФФесору на Урал несподручно, в Ростове весна, снег стаял, а на Урале снег сойдет лишь в начале мая.
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21.02.2022 11:42 Ответить
Андрофаги якось не привітно приймають своїх братів по відсутності розуму. Біда та й годі.
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21.02.2022 11:25 Ответить
Ветер туман порвал,
Солнце сквозь щели туч
Здравствуй, мой Магадан,
Здравствуй, весенний луч.
Возле пивной мужик
Кружку поднёс к губам,
И на руке возник
С чайками Магадан.
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21.02.2022 11:39 Ответить
Странные претензии.
Видать, за "эвакуированных беженцев" Кремль местным властям больше платит, чем за ковидловых.
Бюджет то пополнять нужно как-то если ковидобесием все бизнесы местные убили?
Пусть обратятся к главному российскому уколизатору Гинцбургеру, раз недовольны.
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21.02.2022 11:41 Ответить
дамбасяне начинают осваивать сайберию. это хорошо.
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21.02.2022 11:43 Ответить
Это не "беженцы", а соучастники путинских кровавых многоходовочек и они это прекрасно все понимают.
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21.02.2022 11:49 Ответить
Вывозите ихнах, всех любителей хрюсского мирка на ысторыческую родинку , пусть поваляются в больничке на обосранных матрасиках инсультников ,Украине потом меньше тратиться на депортации
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21.02.2022 12:12 Ответить
Яка така область? Що за фейк?
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21.02.2022 12:36 Ответить
так по братски ведь поступили. этих туда а этих сюда.
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21.02.2022 12:41 Ответить
Свердловск??? Это их уже в Сибирь запёрли???
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21.02.2022 13:32 Ответить
 
 