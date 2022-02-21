Украина трижды инициировала заседание ТКГ. РФ не согласилась, что де-факто свидетельствует об отказе от Минских соглашений, - Резников
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Украинская сторона в последние дни трижды пыталась созвать внеочередное заседание ТКГ по ситуации на Донбассе, Россия столько же отказывалась от него, что де-факто свидетельствует о том, что РФ стала на путь отказа от Минских договоренностей.
Об этом заявил сегодня на пресс-брифинге министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Они панически убегают от открытого разговора, от открытого диалога. Вчера третье заседание так же не состоялось. Россияне уже, по сути, отказываются от минских соглашений своей активной пассивностью", - добавил Резников.
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