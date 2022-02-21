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Украина трижды инициировала заседание ТКГ. РФ не согласилась, что де-факто свидетельствует об отказе от Минских соглашений, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина трижды инициировала заседание ТКГ. РФ не согласилась, что де-факто свидетельствует об отказе от Минских соглашений, - Резников

Украинская сторона в последние дни трижды пыталась созвать внеочередное заседание ТКГ по ситуации на Донбассе, Россия столько же отказывалась от него, что де-факто свидетельствует о том, что РФ стала на путь отказа от Минских договоренностей.

Об этом заявил сегодня на пресс-брифинге министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Они панически убегают от открытого разговора, от открытого диалога. Вчера третье заседание так же не состоялось. Россияне уже, по сути, отказываются от минских соглашений своей активной пассивностью", - добавил Резников.

Также читайте: Россия своими действиями на Донбассе открыто нарушает Минские договоренности, - заявление глав МИД стран G7

Автор: Наталя Джума
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Может хватит уже к ним с разговорами лезть, не?
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21.02.2022 11:19 Ответить
Её Величество Королева Великобритании подхватила коронавирус (в легкой форме)... но...
///
Сама королева относится к своей болезни легко. Ингрид Сьюард, королевский биограф и главный редактор журнала Majesty, сказала:
«Королева невероятно стойкая, она принадлежит к другому поколению. Все, кто вырос во время войны, ненавидят такого рода суету. Ей не слишком нравилось публичное объявление о том, что у нее ковид. Но она понимает, что так должно быть. Она гораздо больше обеспокоена тем, что Россия может вторгнуться в Украину».

...
God save the queen
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21.02.2022 11:29 Ответить
Ні-ні! Ви ще пуцину в очко, вибачте, в чі не за глянули. То там весь Мінськ!
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21.02.2022 11:31 Ответить
А посему панове , СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!!
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21.02.2022 11:33 Ответить
 
 