За Зеленского готовы проголосовать 23,7% украинцев, за Порошенко - 21,9%, за Тимошенко - 9,3%, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА
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Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (23,7% среди определившихся и собирающихся голосовать) и пятый президент Украины Петр Порошенко (21,9%).
Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией SOCIS 11-16 февраля 2022 года, передает Цензор.НЕТ.
"Наибольшую поддержку имеет В. Зеленский, за которого проголосовали бы 17,1% среди всех респондентов и 23,7% среди тех, кто определился с выбором и пойдет на выборы. На втором месте - П. Порошенко с показателями 15,8% среди всех респондентов и 21,9% среди тех, кто определился с выбором и пойдет на выборы. В тройку лидеров также входит Ю. Тимошенко (соответственно, 6,7% и 9,3%). Далее идут Ю. Бойко (6,1% і 8,5%), Д. Разумков (5,9% и 8,2%), Е. Мураев (5,6% и 7,7%), И. Смешко (5,4% и 7,4 %), В. Гройсман (4,6% и 6,4%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку", - говорится в исследовании.
Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТИ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%. Средняя продолжительность одного интервью составила 12 минут.
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Я давно уже таких не встречаю,интересно,где опрос проводили?
Кому и Безуглая - вершина ума,кому и клоун ,танцующий перед сепарами-гетьман,а его леди,что сливает позиции ВСУ- великий патриот
Это реалии. Число этих порохоботов довольно существенно. К счастью оно не на столько велико, что бы сказать, что второе пришествие Петра неизбежно. Но действующей власти стоит относиться к Петру серьёзнее
Многим гражданам не нравятся тарифы, цены, возможно и сам Зеленский, но видят решение проблемы в том, что бы снова отдать власть олигарху Порошенко, только порохоботы.
Если бы у Коломойского, Ахметова или Пинчука была возможность побыть 5 лет президентом, я однозначно гарантирую у нас в обществе появились бы коломоботы, ахметоботы и пинчукоботы. Их процент мог быть совершенно разный, но то, что этим олигархам удалось бы вложить свою личинку в мозг какого-то числа наших граждан- это однозначно!
Можно не любить тарифы, цены и Зеленского, но совсем не обязательно при этом становиться миньоном олигарха.
За 25 лет на госслужбе оброс активами на 1,5млрд.$. Эти факты тебе не факты?
Прокуратура за такое к сожалению не преследует. Все 30 лет страна с этим явлением никак не боролась. Поэтому так и живём.
К концу мая Порошенко будет в реестре олигархов. Рядом с другими своими коллегами. Вот вместе и посмотрим во что это им выльется.