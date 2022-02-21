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Новости Политика Украины
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Зеленский (16493) Порошенко (19359) рейтинг (1617) Тимошенко (24576) СОЦИС (64)

За Зеленского готовы проголосовать 23,7% украинцев, за Порошенко - 21,9%, за Тимошенко - 9,3%, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За Зеленского готовы проголосовать 23,7% украинцев, за Порошенко - 21,9%, за Тимошенко - 9,3%, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (23,7% среди определившихся и собирающихся голосовать) и пятый президент Украины Петр Порошенко (21,9%).

Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией SOCIS 11-16 февраля 2022 года, передает Цензор.НЕТ.

"Наибольшую поддержку имеет В. Зеленский, за которого проголосовали бы 17,1% среди всех респондентов и 23,7% среди тех, кто определился с выбором и пойдет на выборы. На втором месте - П. Порошенко с показателями 15,8% среди всех респондентов и 21,9% среди тех, кто определился с выбором и пойдет на выборы. В тройку лидеров также входит Ю. Тимошенко (соответственно, 6,7% и 9,3%). Далее идут Ю. Бойко (6,1% і 8,5%), Д. Разумков (5,9% и 8,2%), Е. Мураев (5,6% и 7,7%), И. Смешко (5,4% и 7,4 %), В. Гройсман (4,6% и 6,4%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку", - говорится в исследовании.

Также читайте: Рейтинг партий: "ЕС" - 23,2%, "СН" - 16,2%, ОПЗЖ - 10,7%, "Батькивщина" - 10%, "Розумна політика" - 8,5%, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

За Зеленского готовы проголосовать 23,7% украинцев, за Порошенко - 21,9%, за Тимошенко - 9,3%, - опрос СОЦИСа 01
За Зеленского готовы проголосовать 23,7% украинцев, за Порошенко - 21,9%, за Тимошенко - 9,3%, - опрос СОЦИСа 02
За Зеленского готовы проголосовать 23,7% украинцев, за Порошенко - 21,9%, за Тимошенко - 9,3%, - опрос СОЦИСа 03
За Зеленского готовы проголосовать 23,7% украинцев, за Порошенко - 21,9%, за Тимошенко - 9,3%, - опрос СОЦИСа 04

Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТИ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%. Средняя продолжительность одного интервью составила 12 минут.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+64
Дай вгадаю - в 2019 році ти голосувало за клоуна, вірн
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21.02.2022 11:23
+32
тепер вони в білих пальтах
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21.02.2022 11:25
+30
То что вы говорите - вредительство в государственном масштабе! При отсутствии оных, каждый нормальный украинец, должен проголосовать просто за проукраинского политика (даже если он нам не нравится). В противном случае, на избирательный участок, все равно придут овцы и проголосуют за проросийского политика.
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21.02.2022 11:25
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Надо же 31% нравяться высокие тарифы,непомерные цены и воры у власти.
Я давно уже таких не встречаю,интересно,где опрос проводили?
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21.02.2022 12:50 Ответить
Кому что, а Порошенке- булава. 😂😂😂 Какой цинизм в такое время стряпать эти фальшивки! Кто-то готов голосовать за того, кто подписал Минские угоды, из-за которых мы стоим на грани войны? Серьёзно??? 😂
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21.02.2022 12:55 Ответить
Серьезно!А что голосовать за того кто отдал главного свидетеля по Боингу , слил спецоперацию по вагнеровцам, и оставил ВСУ без финансирования во время войны?За формулу штанмайера голосовать?,за велике крадывницьтво?За высоченные тарифы,или за льготы для Коломойского?
Кому и Безуглая - вершина ума,кому и клоун ,танцующий перед сепарами-гетьман,а его леди,что сливает позиции ВСУ- великий патриот
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21.02.2022 13:02 Ответить
Да все эти опросы вообще несерьезны.
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21.02.2022 13:05 Ответить
Лди сами должны решить и делать выводы не по рейтингам ,а по реальной ситуации в стране,насколько эффективно руководство.
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21.02.2022 13:09 Ответить
Не переживайте - сделают в свое время.
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21.02.2022 13:40 Ответить
Надеюсь
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21.02.2022 13:50 Ответить
Самообман не несёт пользы никому. Порохоботы существуют!)) Они будут голосовать за Порошенко, даже если архангел Гавриил с небес назовёт его барыгой. Они плюнут в небеса, назовут архангела кацапом и пойдут на этот форум дальше воевать за гетьмана.))
Это реалии. Число этих порохоботов довольно существенно. К счастью оно не на столько велико, что бы сказать, что второе пришествие Петра неизбежно. Но действующей власти стоит относиться к Петру серьёзнее
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21.02.2022 13:11 Ответить
Ты случайно не сам архангел Гавриил? Всем дал оценку и за всех расписался.
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21.02.2022 13:16 Ответить
Подробнее пжлст. Кому дал оценку и на ком расписался?
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21.02.2022 13:18 Ответить
А зачем мне вас цитировать,если люди идут против власти, что сделала непомерными тарифы и цены,сделав льготы лишь олигарху Коломойскому , не выполнила ни одно предвыборное обещание, вы хотите выставить таких людей зомбоками- порохоботами , а я считаю что это люди у которых есть убеждения и логика.
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21.02.2022 13:34 Ответить
Да просто нечего цитировать. Не давал я никому оценок. Скорее характеристику. Порохоботами я хочу выставить исключительно порохоботов.
Многим гражданам не нравятся тарифы, цены, возможно и сам Зеленский, но видят решение проблемы в том, что бы снова отдать власть олигарху Порошенко, только порохоботы.

Если бы у Коломойского, Ахметова или Пинчука была возможность побыть 5 лет президентом, я однозначно гарантирую у нас в обществе появились бы коломоботы, ахметоботы и пинчукоботы. Их процент мог быть совершенно разный, но то, что этим олигархам удалось бы вложить свою личинку в мозг какого-то числа наших граждан- это однозначно!
Можно не любить тарифы, цены и Зеленского, но совсем не обязательно при этом становиться миньоном олигарха.
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21.02.2022 13:49 Ответить
Все эти рейтинги для быдла, напоминают на базарные сплетни- ОБС(одна бабушка сказала),президент это лидер нации, и люди не нарейтинги должны смотреть а на КПД гаранта конституции,безопасности,стабильности,интересов страны.Пока мы будем любить ушами ничего не изменится в стране.Желающих занять пост главы государство много,вы лично кому доверяете?
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21.02.2022 14:07 Ответить
Единственному достойному, Пороху. Остальное шушера.
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21.02.2022 14:12 Ответить
Спасибо ,Сергей за ответ, и за то что в свое время не предали Украину, за то что хватило мужества защищать нашу Украину.В моей семье тоже есть участник АТО,большинство его сослуживцев ,с которыми он сейчас общается на ФБ ,тоже за Порошенко.Вот я и не могу понять как можно людей,воинов -ветеранов ,которые на деле доказали свою преданность Украине обзывать порохоботами и делать из них идиотов? И кому ?-писаке диванному,который умеет воевать только мышью компьютерной,пряча даже истинное имя и фамилию.
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21.02.2022 14:19 Ответить
есть факты? беги в прокуратуру с доказательствами, а трепать языком, вернее писать фейки, это значит, что ты пиз.....добол зеленой плесени. ты мерзость зеленая, враг Украины.
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21.02.2022 19:12 Ответить
Какие тебе нужны факты? О том, что Порошенко олигарх? Посмотри его имущественные декларации. Форбс почитай, в конце концов. А в Википедии вся его трудовая книжка по пунктам расписана.
За 25 лет на госслужбе оброс активами на 1,5млрд.$. Эти факты тебе не факты?
Прокуратура за такое к сожалению не преследует. Все 30 лет страна с этим явлением никак не боролась. Поэтому так и живём.
К концу мая Порошенко будет в реестре олигархов. Рядом с другими своими коллегами. Вот вместе и посмотрим во что это им выльется.
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21.02.2022 19:38 Ответить
Невже й досi у нашому суспiльств ще 23.7 вiдсоткoв iдioтiв!?
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21.02.2022 13:10 Ответить
Не верьте , нет даже 31 %, не хотела бы я быть на месте Зе ,когда о нем говорят в очереди.
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21.02.2022 13:14 Ответить
👍
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21.02.2022 13:18 Ответить
Читаю,сміюся)))А на цензорі як завжди-дурень думкою богатіє)))
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21.02.2022 13:20 Ответить
Летимо.
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21.02.2022 13:42 Ответить
полный пиз*ёж!!!!!
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21.02.2022 19:10 Ответить
в первом туре было за Зе 33%. падение сравнительно невелико.
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21.02.2022 21:09 Ответить
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