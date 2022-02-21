РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4114 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 000 11
ВР (28721) Стефанчук Руслан (577)

Стефанчук призвал нардепов пройти эффективно эту пленарную неделю: Должны быть объединены и вместе в такие времена

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Стефанчук призвал нардепов пройти эффективно эту пленарную неделю: Должны быть объединены и вместе в такие времена

Спикер парламента Руслан Стефанчук призвал народных депутатов пройти эту пленарную неделю эффективно.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на согласительном совете в понедельник.

Стефанчук считает, что депутаты должны быть "объединены и вместе в такие времена". Спикер подчеркнул, что сейчас в Украине осуществляется мощная информационная атака, но наша страна демонстрирует: единственный путь разрешения ситуации на Донбассе – дипломатический.

"Украина ни на кого не нападает. Но Украина будет себя защищать", - отметил он.

Также читайте: Украина трижды инициировала заседание ТКГ. РФ не согласилась, что де-факто свидетельствует об отказе от Минских соглашений, - Резников

Председатель ВР отметил, что на прошлой неделе на Мюнхенской конференции президент Владимир Зеленский своим выступлением расставил "больше, чем четко все точки над "і"" относительно позиции и действий Украины.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Усі в країни мають об'єднатися навколо цього мішка гуано.
показать весь комментарий
21.02.2022 11:26 Ответить
Дивно взивати до депутатів, не для цього вони робили скілька зусиль щоб зараз щось втрачати. Не та форма, не той фасон. Даєшь чартирізацію.
показать весь комментарий
21.02.2022 11:27 Ответить
ЯКІ Ж ГЕРОЇ!!!
У ШВЕЙЦАРСЬКИХ БАНКАХ...
показать весь комментарий
21.02.2022 11:30 Ответить
"Эффективно", это КАК?!
Опять снизить налоги для Игрального Бизнеса и выделить еще несколько миллиардов на "строительство" дорог?
Вы же именно так "эффективно" провели предыдущую пленарную неделю?
показать весь комментарий
21.02.2022 11:31 Ответить
А ЩЕ ГРОШІ В КРЕДИТ ПРОСЯТ!
ЗНІМІТЬ У ШВЕЙЦАСЬКИХ БАНКАХ І ЗАХИСТІТЬ НАРОД УКРАЇНИ!
ТА ЦЬОГО НІКОЛИ НЕ БУДЕ!
БЛАЗНІ!
показать весь комментарий
21.02.2022 11:32 Ответить
кыва уже спешит назад из Испании?
показать весь комментарий
21.02.2022 11:33 Ответить
Об'єднуватися навколо чого? Доріг, музеїв і є-бабусь? Адже про армію, мову віру Стефанчук не згадує.
показать весь комментарий
21.02.2022 11:44 Ответить
У этого одна вера, которая его и объединяет - корыто с помоями которые оно готово жрать в три глотки.
показать весь комментарий
21.02.2022 11:57 Ответить
а Путь в ЖОПу уже вернулся в Украину из родных европейских хатынок?))
показать весь комментарий
21.02.2022 11:47 Ответить
вся зажопа сдрыснула? или еще кто-то остался?
показать весь комментарий
21.02.2022 11:55 Ответить
Розкажіть куди "любітєлі путіна" здриснули? В расєю чи в "гейропу"?
показать весь комментарий
21.02.2022 12:52 Ответить
 
 