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Россия ведет развертывание не только на Донбассе, но и в оккупированном Приднестровье, – Бутусов. КАРТА+ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия ведет развертывание не только на Донбассе, но и в оккупированном Приднестровье, – Бутусов. КАРТА+ВИДЕО

Российские войска угрожают Одесской области. Также они проводят маневры русской десантной флотилии в Черном море.

Об этом в своем видео заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По состоянию на 20:00 (20 февраля. - Ред.) произошло 66 обстрелов. Обстреляны 30 населенных пунктов. Враг активно применял тяжелое вооружение. За 20 февраля было применено 424 тяжелых снаряда и мины калибра 152, 122 и 120-мм по украинских позициях. Один из украинских воинов получил ранения, погибших сегодня, к счастью, нет", - отметил журналист.

По его словам, угроза войны на Донбассе сохраняется.

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Россия ведет развертывание не только на Донбассе, но и в оккупированном Приднестровье, – Бутусов 01

"Сегодня (20 февраля. – Ред.) интенсивность обстрелов снизилась по сравнению со вчерашним днем, 19 февраля. …Мы зафиксировали и вчера (19 февраля. – Ред.) ночью начались передвижения и активизация российских войск на Донбассе. Самая большая угроза во время этого обострения идет там, где противник не совершает никаких передвижений войск. Это именно Донбасс. На Донбассе до середины февраля никаких передвижений не было. Враг маскировал свои намерения. Но начиная с 17 февраля пошла активизация на Донбассе. И сейчас она сопровождается повышенной активностью российских войск. Войска РФ в районе Новошахтинска, Ростова, активизировались", - продолжил Бутусов.

Россия сосредотачивает артиллерию, перебрасывает ее прямо в населенные пункты, что очень мешает огневому ответу украинских войск.

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"Россия не просто ведет развертывание на Донбассе. Также в прошлую ночь были зафиксированы активные действия войск РФ на границах в тех местах, где раньше их не было. В Черном море были маневры российской десантной флотилии. Также по тревоге были подняты подразделения российской бригады в оккупированном Приднестровье. Это впервые Россия проводит демонстративные действия в оккупированном Приднестровье. Они показывают, что они угрожают Одесской области", - отметил журналист.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Приднестровье нужно блокировать
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21.02.2022 11:32
+6
Дрочи в спаме, даун
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21.02.2022 11:36
+2
ЗВІДКИ БУДУТЬ СТРІЛЯТИ, ТУДИ Й ВІДПОВІДАТИ!
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21.02.2022 11:34
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Приднестровье нужно блокировать
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21.02.2022 11:32 Ответить
Да и россию неплохо бы. Рвом с крокодилами на несколько тысяч километров.
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21.02.2022 11:40 Ответить
ну Путин решил что самый вумный сколько уже стран Империй рухнуло от желания воевать на 2 и более фронтов последний Рейх германия разве не научили тому что нельзя гадить сразу между 2 унитазов а нет Путя решил сразу на множестве бегать и гадить ну ну...
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21.02.2022 11:42 Ответить
Вот и у меня вопрос, А КАК ЭТО ВСЕ ВООРУЖЕНИЕ ПОПАДАЕТ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ? Через Молдову? Через Украину? Так это что мы сами себе враги?
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21.02.2022 13:47 Ответить
Вот газ точно в Приднестровье идет через Украину
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21.02.2022 13:54 Ответить
1. Там полно вооружения еще со времен СССР.
2. До 2014 - через Украину. После - надеюсь что нет, ибо тогда вообще ******.
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21.02.2022 14:08 Ответить
ЗВІДКИ БУДУТЬ СТРІЛЯТИ, ТУДИ Й ВІДПОВІДАТИ!
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21.02.2022 11:34 Ответить
Дрочи в спаме, даун
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21.02.2022 11:36 Ответить
Невинуватий у вбивстві журналістів пенсіонер з острова Сардінія питає: "Хто сприяв окупації частини Молдови, яка навіть спільних кордонів з рф не має?"
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21.02.2022 11:35 Ответить
23 февраля день советской армии. эти два дня будут самые тяжёлые
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21.02.2022 11:35 Ответить
С какого? Вата будет сливу заливать.
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21.02.2022 13:51 Ответить
Правильно я розумію, що зброя, топливо та харчі російським військам надходять через територію України?
Може, годі?
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21.02.2022 11:39 Ответить
Ні, з 2014 року
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21.02.2022 11:41 Ответить
А тогда как? Молдаване кормят оккупантов?
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21.02.2022 13:52 Ответить
Общий внешнеторговый оборот Приднестровья составил по итогам минувшего года более 2,58 миллиарда долларов. По данным государственного таможенного комитета ПМР, это на 53%, или на 0,9 миллиарда долларов, больше, чем в 2020 году.
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21.02.2022 15:09 Ответить
В 2021 году заметно вырос экспорт в Украину (+107%, с 65 до почти 135 миллионов долларов), а также в страны Евросоюза (+76%, с 185,8 до 327,7 миллиона).

В ЕС главные экспортные потоки из Приднестровья направлялись в Польшу (128,4 миллиона долларов) и Румынию (106,6 миллиона). 79 миллионов пришлись в общей сложности ещё на 7 стран «второго эшелона»: Италию, Венгрию, Чехию, Болгарию, Францию, Германию и Словакию.

Отметим, что поставки из Приднестровья в Россию в минувшем году увеличились на 24%, а в Молдову - на 10%.
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21.02.2022 15:10 Ответить
Росія піднімає ставки, бо хоче перекроїти світові договори миру. Цікаво, що вони ще попросять? Може зняти санкції з Ірану? Чи захисту від Китаю? Просто якийсь сценарій "Міцного горішка".
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21.02.2022 11:41 Ответить
Якщо б не Україна , то цє "Пріднєстровійо" давно б з голодухи зпухло й побігло би до Кішеньова на колінах .

Й з цих позицій Банкова й повинна розмовляти з Тирасполєм .
Якщо щось й хтось з Тирасполя сунеться на Одещину повне перекриття кисеню !!!

Я взгалалом не розумію . Хто надає а хоч повітрянні коридори Московії до Тирасполя ?!
А то вже 4-й десяток років вони Київу парять мизки , мовляв там подавна більшість українців . Але ж якщо ти українець то закрий пельку .

Чомусь ***** з Кубані не ризикує посилати в Україну військо .
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21.02.2022 11:51 Ответить
Мариуполь, Горловка и Луганск - затишье...
Это будут места главного наступления?
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21.02.2022 11:55 Ответить
а як туди потрапляють війська та все, що до них додається?
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21.02.2022 11:57 Ответить
Не на что не намекаю, но вы обратили внимание, что новая военная форма РФ полностью зелёная.
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21.02.2022 12:03 Ответить
Напомнили комментаторы украинские на politforum о "доктрине Герасимова" в отношении Украины.
А ведь и верно, есть такая доктрина
Давайте посмотрим, к каким "успехам" привели в Украине невоенные действия данной докрины, пройдемся по пунктам доктрины из Википедии.

1) Формирование коалиций и союзов.
- Это есть, союз олигархов российских и украинских вполне успешно изгнал Порошенко и поставил Бубочку. Украину на карте поделили ко всеобщему олигархическому согласию. Правда, забыли спросить ВСУ, так что договоры как-то по барабану

2) Политическое и дипломатическое давление.
- Ведется непрерывно, но эффекта не имеет. Правда,посольства многие старны перевели во Львов, но это все.

3) Экономические санкции.
Украина не замерзна и не оголодала, как было обещано российскими СМИ.

4) Экономическая блокада.
Смотри пункт 3

5) Разрыв дипломатических отношений.
Зурабов съехал на родину (и сгинул), а намедни из здания посольстве РФ дым шел разноцветный

6) Формирование политической оппозиции.
Это есть, Слуга Народа называется и ОПЗЖ (ОПЗЖ выезжают сейчас с Украины чартерными рейсами)

7) Действие оппозиционных сил.
Медведчук стал невыездным

8) Перевод экономики противостоящей России страны на военные рельсы.
Перевели. Украина не померла.

9) Поиск способов урегулирования конфликта.
Бесполезно, Бубочка, которого российские олигархи и башни Кремля посадили по договору с олигархами украинскими, на Банковую, недоговороспособный (см. пункт 7 про Медведчука)

10) Смена политического руководства страны, противостоящей России.
Уже. Бубочка на Банковой, Медведчук невыездной, зато Кива выехал, но в Испанию.

11) Проведение комплекса мер по снижению напряжённости в отношениях после смены политического руководства.
Никак невозможно, ибо Бубочка, как уже было сказано, недоговороспособный.

МОЖЕТ, ЧТО-ТО В ДОКТРИНЕ ПОПРАВИТЬ?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0#:~:text=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%CC%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%CC%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.%20Gerasimov%20Doctrine,%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D0%92.%20%D0%92.%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83.&text=%D0%9F%D0%BE%20%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5,%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB.
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21.02.2022 12:17 Ответить
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21.02.2022 12:35 Ответить
В ПРЕДНИСТРОВЬИ ИМ В ТЫЛ ЗАЕДУТ !)
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21.02.2022 12:36 Ответить
вопрос как в 21 веке параша попадает в европу со своим оружием 20 лет через кучу стран кто ее пускает туда каким образом?????
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21.02.2022 12:57 Ответить
С приднестровскими войсками справятся пара байрактаров.
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21.02.2022 14:24 Ответить
зашел посмореть онлайн камеру пограничного перехода кучурган, машины в обе стороны ездят в пмр, в самом тирасполе тихо, ни сирен, ни движений войск
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24.02.2022 13:24 Ответить
 
 