Россия ведет развертывание не только на Донбассе, но и в оккупированном Приднестровье, – Бутусов. КАРТА+ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска угрожают Одесской области. Также они проводят маневры русской десантной флотилии в Черном море.
Об этом в своем видео заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"По состоянию на 20:00 (20 февраля. - Ред.) произошло 66 обстрелов. Обстреляны 30 населенных пунктов. Враг активно применял тяжелое вооружение. За 20 февраля было применено 424 тяжелых снаряда и мины калибра 152, 122 и 120-мм по украинских позициях. Один из украинских воинов получил ранения, погибших сегодня, к счастью, нет", - отметил журналист.
По его словам, угроза войны на Донбассе сохраняется.
"Сегодня (20 февраля. – Ред.) интенсивность обстрелов снизилась по сравнению со вчерашним днем, 19 февраля. …Мы зафиксировали и вчера (19 февраля. – Ред.) ночью начались передвижения и активизация российских войск на Донбассе. Самая большая угроза во время этого обострения идет там, где противник не совершает никаких передвижений войск. Это именно Донбасс. На Донбассе до середины февраля никаких передвижений не было. Враг маскировал свои намерения. Но начиная с 17 февраля пошла активизация на Донбассе. И сейчас она сопровождается повышенной активностью российских войск. Войска РФ в районе Новошахтинска, Ростова, активизировались", - продолжил Бутусов.
Россия сосредотачивает артиллерию, перебрасывает ее прямо в населенные пункты, что очень мешает огневому ответу украинских войск.
"Россия не просто ведет развертывание на Донбассе. Также в прошлую ночь были зафиксированы активные действия войск РФ на границах в тех местах, где раньше их не было. В Черном море были маневры российской десантной флотилии. Также по тревоге были подняты подразделения российской бригады в оккупированном Приднестровье. Это впервые Россия проводит демонстративные действия в оккупированном Приднестровье. Они показывают, что они угрожают Одесской области", - отметил журналист.
Пожалуйста, подождите...
2. До 2014 - через Украину. После - надеюсь что нет, ибо тогда вообще ******.
Може, годі?
В ЕС главные экспортные потоки из Приднестровья направлялись в Польшу (128,4 миллиона долларов) и Румынию (106,6 миллиона). 79 миллионов пришлись в общей сложности ещё на 7 стран «второго эшелона»: Италию, Венгрию, Чехию, Болгарию, Францию, Германию и Словакию.
Отметим, что поставки из Приднестровья в Россию в минувшем году увеличились на 24%, а в Молдову - на 10%.
Й з цих позицій Банкова й повинна розмовляти з Тирасполєм .
Якщо щось й хтось з Тирасполя сунеться на Одещину повне перекриття кисеню !!!
Я взгалалом не розумію . Хто надає а хоч повітрянні коридори Московії до Тирасполя ?!
А то вже 4-й десяток років вони Київу парять мизки , мовляв там подавна більшість українців . Але ж якщо ти українець то закрий пельку .
Чомусь ***** з Кубані не ризикує посилати в Україну військо .
Это будут места главного наступления?
А ведь и верно, есть такая доктрина
Давайте посмотрим, к каким "успехам" привели в Украине невоенные действия данной докрины, пройдемся по пунктам доктрины из Википедии.
1) Формирование коалиций и союзов.
- Это есть, союз олигархов российских и украинских вполне успешно изгнал Порошенко и поставил Бубочку. Украину на карте поделили ко всеобщему олигархическому согласию. Правда, забыли спросить ВСУ, так что договоры как-то по барабану
2) Политическое и дипломатическое давление.
- Ведется непрерывно, но эффекта не имеет. Правда,посольства многие старны перевели во Львов, но это все.
3) Экономические санкции.
Украина не замерзна и не оголодала, как было обещано российскими СМИ.
4) Экономическая блокада.
Смотри пункт 3
5) Разрыв дипломатических отношений.
Зурабов съехал на родину (и сгинул), а намедни из здания посольстве РФ дым шел разноцветный
6) Формирование политической оппозиции.
Это есть, Слуга Народа называется и ОПЗЖ (ОПЗЖ выезжают сейчас с Украины чартерными рейсами)
7) Действие оппозиционных сил.
Медведчук стал невыездным
8) Перевод экономики противостоящей России страны на военные рельсы.
Перевели. Украина не померла.
9) Поиск способов урегулирования конфликта.
Бесполезно, Бубочка, которого российские олигархи и башни Кремля посадили по договору с олигархами украинскими, на Банковую, недоговороспособный (см. пункт 7 про Медведчука)
10) Смена политического руководства страны, противостоящей России.
Уже. Бубочка на Банковой, Медведчук невыездной, зато Кива выехал, но в Испанию.
11) Проведение комплекса мер по снижению напряжённости в отношениях после смены политического руководства.
Никак невозможно, ибо Бубочка, как уже было сказано, недоговороспособный.
МОЖЕТ, ЧТО-ТО В ДОКТРИНЕ ПОПРАВИТЬ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0#:~:text=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%CC%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%CC%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.%20Gerasimov%20Doctrine,%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D0%92.%20%D0%92.%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83.&text=%D0%9F%D0%BE%20%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5,%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB.