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Песков уверяет, что Россия не составляет списки украинцев, которых убьют или отправят в лагеря в случае военной оккупации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Песков уверяет, что Россия не составляет списки украинцев, которых убьют или отправят в лагеря в случае военной оккупации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейком утверждение Вашингтона, что РФ якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае вторжения в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Это абсолютная ложь. Мне известно, что это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк", - сказал Песков.

Ранее в росСМИ появились сообщения, что представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека, в котором утверждает, что РФ составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или направлены в лагеря в случае нападения на Украину.

В документе говорят о том, что "предполагаемое вторжение приведет к катастрофе в области прав человека в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин сегодня проведет "большое" заседание Совета безопасности России, - Песков

"У нас есть достоверная информация о том, что российские силы составляют списки установленных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации", - цитирует издание.

Согласно опубликованному документу, который пока не подтвержден, в Штатах "обеспокоены тем, что вторжение приведет к распространенным человеческим страданиям".

Песков уверяет, что Россия не составляет списки украинцев, которых убьют или отправят в лагеря в случае военной оккупации 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+28
Скажіть йому, що агенти правого сектора мають всю інформацію де в Парижі живе його доця!
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21.02.2022 11:35
+24
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21.02.2022 11:43
+22
то есть вторжение не отвергает, только списки
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21.02.2022 11:35
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Скажіть йому, що агенти правого сектора мають всю інформацію де в Парижі живе його доця!
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21.02.2022 11:35 Ответить
Ну кацапская контора создавала Дію.
К спискам потом вернуться.
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21.02.2022 11:35 Ответить
меня напрягает электронный реестр ветеранов, который так недавно пиарили у Зеленского. Это готовый список для фсб
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21.02.2022 11:40 Ответить
ну да.
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21.02.2022 12:01 Ответить
Списков не составляют, потому что убивать они нас собираются, просто в порядке живой очереди...
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21.02.2022 12:00 Ответить
*любезный*,а не зае...сь пыль глотать?
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21.02.2022 13:12 Ответить
то есть вторжение не отвергает, только списки
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21.02.2022 11:35 Ответить
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21.02.2022 11:37 Ответить
Открытка из Одессы
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21.02.2022 11:37 Ответить
Если Песков сказал "нет", значит "да".
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21.02.2022 11:38 Ответить
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21.02.2022 11:38 Ответить
Око за око, зуб за зуб! У Європі та Штатах живуть діти та родичі кремлівських фашистів. Думай-те!
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21.02.2022 11:39 Ответить
... а в нас вже такі списки складені і ти йожик тайожний в першій десятці.
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21.02.2022 11:39 Ответить
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21.02.2022 11:39 Ответить
Преимущества социализма.
С человеческим лицом.
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21.02.2022 16:27 Ответить
а що їх складати? солов'їний послід впорається за один алкоетер
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21.02.2022 11:40 Ответить
А ми й повірили... всіх хто тут пише вже точно в списку, будемо повішені в лісосмузі
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21.02.2022 11:41 Ответить
Місця не хватить, бо всі місця на гілках займуть лаптеногі
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21.02.2022 11:52 Ответить
та з@лупутина им на воротник...
"Акупация"...
Смотри, гнидозник уссатый, шоб у вас там е@ало не треснуло, аж до самой жопы...
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21.02.2022 11:42 Ответить
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21.02.2022 11:43 Ответить
Гестапо тоже списки не "составляло"
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21.02.2022 11:46 Ответить
Тобто, списків немає? А все решта (про вторгнення) правда? Не заперечуєш, Піськов?
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21.02.2022 11:48 Ответить
Очередная басуринка.

"Добровольцы c Украины
В Народной милиции Донецкой народной республики заявляли о том, что украинцы также едут из внутренних регионов страны в Донбасс, чтобы защитить непризнанные республики от киевских властей. «К нам прибывают добровольцы из внутренних регионов Украины, у которых нет больше желания терпеть власть украинских националистов», - утверждается в сообщении ведомства. Мотивацией пополнить ряды защитников Донбасса добровольцы назвали усталость от «нацистского режима» в Киеве, заявили в Народной милиции.
Факт приезда украинцев подтвердил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Басурин добавил, что в ведомстве увеличилось количество желающих присоединиться к Народной милиции для защиты региона собственными силами. В Донбассе готовы дать достойный ответ «украинским агрессорам», отметил он."
https://lenta.ru/news/2022/02/21/dobrobolcy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Российских добровольцев не нашлось, украинских придумали.
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21.02.2022 11:49 Ответить
Если кацап перестал врать то потыкайте его палкой может он умер.
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21.02.2022 12:14 Ответить
Те що заявляють із Кремля значення не має. Віри у їхні слова давно уже не має
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21.02.2022 11:50 Ответить
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21.02.2022 11:51 Ответить
А ещё коронавируса нет, миром правят рептилоиды а Луна сделана из сыра
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21.02.2022 11:54 Ответить
не удивляйтесь, это сейчас очень популярная точка зрения среди совковой ваты. Нынешний фюрер им не угодил, хотят другого, более "коммунистического" фюрера как сталин.
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21.02.2022 12:04 Ответить
Ватные вбросы.
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21.02.2022 11:55 Ответить
Зачем им списки? Они ненавидят всех украинцев почти одинаково. Придурков, махающих рашкованскими и сссрскими флагами даже немного больше, бо дебилов-предателей никто не любит.
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21.02.2022 11:53 Ответить
А у нас списки всіх московських дітей, які по Європах - Штатах
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21.02.2022 11:57 Ответить
Вони з задоволенням вб'ють усіх українців, і навіть тих хто рускоязикіє і какаяразніца. Після того як там почнеться фінансова криза, вони всю свою ненависть будуть виміщати на хохлах. Ті хто думає що якщо буде окупація тільки і зміниться прапор невиліковні довбойби, бо на тижні, місяці роки або навіть десятиріччя вони опиняться на території де не буде ні електрики ні зв'язку ні інтернету ні газу ні продовольства ні медикаментів ні свобод ні прав ні безпеки нічого.
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21.02.2022 12:00 Ответить
НЕ СПИСКИ, А СХЙЛА !)
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21.02.2022 12:08 Ответить
Этой суке усатой верить только себя ****..!!! Раз эта тварь говорить "не, это не мы, нас там нет и т.д." ЗНАЧИТ ТОЧНО- ТАКУЮ ХРЕНЬ ЗАДУМАЛИ!!!
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21.02.2022 12:08 Ответить
из списков, важнейшим на сегодня является список рашистских ************** и самого *****, который чуть позже будет рассматриватся гаагским трибуналом.
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21.02.2022 12:10 Ответить
верить кацапу-себя не уважать!
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21.02.2022 12:11 Ответить
Кто ж тебе, пёсКов, поверит ? Ты брешешь как шелудивый.
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21.02.2022 12:14 Ответить
Из опыта Донбасса можно понять, что списки они не составляли. Комендантский час, не согласных на подвал.
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21.02.2022 12:17 Ответить
якщо кацап небреше то він помер
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21.02.2022 12:57 Ответить
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21.02.2022 13:02 Ответить
Бачиш окупанта - вбий його першим. Руські - не люди. Гірше звірей.

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21.02.2022 13:05 Ответить
Тут я с письковым соглашусь ,что такие списки не нужны, потому что в этом случае добрая половина населения будет уничтожена физически, а другая половина будет строить города-миллионники в сибири .Это неофашистское зверье не остановится в своих преступлениях ни перед чем ,если их не остановить ...
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21.02.2022 13:09 Ответить
Мне в ФБ кацапы писали несколько раз, что я уже у них в базе)) Когда я против них там воевал. Так что скорее всего правда
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21.02.2022 14:45 Ответить
Песков, думай о другом: куда тебя ****** ракета безо всякого списка.
Если вы рыпнетесь, сразу станете мишенями - жирными, холёными
и давно желанными.
Москва выпрашивает давно.
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21.02.2022 16:30 Ответить
Дети Кабаевой … когда сольют фотографии наконец то ..
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24.04.2022 10:29 Ответить
Держдепівські біндерафци тільки фейками і займаються, а от кремблівська піздота каже правду і тільки правду.

Піськову важко буде зберегти у таємниці місце знаходження всіх своїх *********, а прийде час і їх порвуть на шматки. Діти завжди розплачуються за гріхи своїх батьків.
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24.04.2022 10:52 Ответить
 
 