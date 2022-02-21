Песков уверяет, что Россия не составляет списки украинцев, которых убьют или отправят в лагеря в случае военной оккупации
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейком утверждение Вашингтона, что РФ якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае вторжения в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Это абсолютная ложь. Мне известно, что это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк", - сказал Песков.
Ранее в росСМИ появились сообщения, что представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека, в котором утверждает, что РФ составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или направлены в лагеря в случае нападения на Украину.
В документе говорят о том, что "предполагаемое вторжение приведет к катастрофе в области прав человека в Украине".
"У нас есть достоверная информация о том, что российские силы составляют списки установленных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации", - цитирует издание.
Согласно опубликованному документу, который пока не подтвержден, в Штатах "обеспокоены тем, что вторжение приведет к распространенным человеческим страданиям".
Пожалуйста, подождите...
К спискам потом вернуться.
С человеческим лицом.
"Акупация"...
Смотри, гнидозник уссатый, шоб у вас там е@ало не треснуло, аж до самой жопы...
"Добровольцы c Украины
В Народной милиции Донецкой народной республики заявляли о том, что украинцы также едут из внутренних регионов страны в Донбасс, чтобы защитить непризнанные республики от киевских властей. «К нам прибывают добровольцы из внутренних регионов Украины, у которых нет больше желания терпеть власть украинских националистов», - утверждается в сообщении ведомства. Мотивацией пополнить ряды защитников Донбасса добровольцы назвали усталость от «нацистского режима» в Киеве, заявили в Народной милиции.
Факт приезда украинцев подтвердил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Басурин добавил, что в ведомстве увеличилось количество желающих присоединиться к Народной милиции для защиты региона собственными силами. В Донбассе готовы дать достойный ответ «украинским агрессорам», отметил он."
https://lenta.ru/news/2022/02/21/dobrobolcy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Российских добровольцев не нашлось, украинских придумали.
Если вы рыпнетесь, сразу станете мишенями - жирными, холёными
и давно желанными.
Москва выпрашивает давно.
Піськову важко буде зберегти у таємниці місце знаходження всіх своїх *********, а прийде час і їх порвуть на шматки. Діти завжди розплачуються за гріхи своїх батьків.