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Посольство США снова призвало американских граждан немедленно покинуть Украину: "Ситуация остается непредсказуемой"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Посольство США снова призвало американских граждан немедленно покинуть Украину:

Государственный департамент США продолжает призывать граждан США немедленно покинуть Украину коммерческими или частными средствами из-за усиления угрозы российских военных действий.

Об этом идет речь в сообщении посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с безопасностью в Украине продолжает оставаться непредсказуемой по всей стране и может ухудшаться без предупреждения. Существует большая вероятность, что любые российские военные операции серьезно ограничат коммерческие авиаперевозки", - говорится в сообщении.

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Автор: Наталя Джума
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21.02.2022 11:41 Ответить
Та да. Это хорошо умеют.
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21.02.2022 12:05 Ответить
НЕОБХОДИМО ПРИОСТАНОВИТЬ ПРОДАЖУ ЗЕМЛИ !!!
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21.02.2022 12:07 Ответить
 
 