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Посольство США снова призвало американских граждан немедленно покинуть Украину: "Ситуация остается непредсказуемой"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Государственный департамент США продолжает призывать граждан США немедленно покинуть Украину коммерческими или частными средствами из-за усиления угрозы российских военных действий.
Об этом идет речь в сообщении посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация с безопасностью в Украине продолжает оставаться непредсказуемой по всей стране и может ухудшаться без предупреждения. Существует большая вероятность, что любые российские военные операции серьезно ограничат коммерческие авиаперевозки", - говорится в сообщении.
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Перехватчик
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Garry Grant
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ПРАВДИВЫЙ
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