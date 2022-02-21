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Новости Политика Украины
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исключение из фракции (61) фракция (277) Слуга народа (2547) Трухин (145) Кузьминых Сергей (38)

Фракция "Слуги народа" сегодня в режиме Zoom-конференции рассмотрит исключение Трухина и Кузьминых, - пресс-секретарь политсилы Палийчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция

Сегодня, 21 февраля, в 19.00 состоится традиционное заседание фракции "Слуга Народа", которое проходит в начале каждой пленарной недели.

Об этом сообщила в телеграме пресс-секретарь политсилы "Слуга народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, народные депутаты обсудят приоритетные законопроекты повестки дня Верховной Рады, а также вопросы исключения из фракции Александра Трухина и Сергея Кузьминых.

"Нынешнее заседание фракции пройдет в режиме Zoom-конференции. Таким образом, фракция тестирует различные форматы работы, чтобы быть готовыми работать и принимать решения в любых ситуациях эпидемиологического или безопасного характера", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия о ДТП с Трухиным: "Он говорит, что его не было за рулем. Никто не знает другого пассажира - какой-то парень в красной футболке"

Фракция Слуги народа сегодня в режиме Zoom-конференции рассмотрит исключение Трухина и Кузьминых, - пресс-секретарь политсилы Палийчук 01

Автор: Анастасія Потіха
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главное не палитесь, с яхты или под пальмами
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21.02.2022 11:38 Ответить
вот шо свежие партийные рейтинги животворящие с ваЗЕлином делают!!!!
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21.02.2022 12:04 Ответить
на Сейшелах хороший интернет?
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21.02.2022 11:40 Ответить
Схоже що не одні опзжопники з України втекли ....
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21.02.2022 11:41 Ответить
абизяна агрохимия и коля котлета могут на пальме спалиться а баба вона в бассейне у жули-бездельницы-по жизни
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21.02.2022 11:45 Ответить
Опробація системи для майбутньої фальсифікації. А як індивідуальне голосування в залі ВР.. В кнесеті теж голосують дистанційно ?
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21.02.2022 11:49 Ответить
Взволнованно выкурив айкос со вкусом махорки, Вова нахлобучил на голову каску, вернулся за стол и набрал по зашифрованному скайпу Арахамию. На том конце долго не отвечали, наконец, на экране монитора появился веселый Давид. Он был одет в гавайскую рубашку, небрежно наброшенную на мужественное волосатое тело, и держал в руке пивной бокал с коктейлем "Блэк Рашн". Позади Давида виднелся пляж.

- Алё, кто это? - щурясь на ярком солнце, пробормотал Арахамия заплетающимся языком. - Идите в жопу.
- Я щас пойду кому-то! - возмутился Вова. - В стране война! Родина-мать зовет!

- Родину-мать уже Игорь Валериевич приватизировал, - засмеялся Арахамия, сдувая лезший в камеру пальмовый лист. - Ты знал об этом? Говорят, вместо Родины-матери у нас теперь будет Родина-бабушка.

- Если бы Игорь Валериевич не приватизировал Родину-мать, ее бы приватизировали солдаты НАТО, - отрезал Вова. - Ну-ка бегом на учения территориальной обороны Печерского района! Ты где вообще? Еще вчера был приказ всем "Слугам народа" срочно вернуться в Украину!

- Да я в Кишиневе застрял, - объяснил Арахамия, торопливо надевая теплую шапку. - Наш рейс из Вашингтона совершил там вынужденную посадку из-за трусливой позиции собственника самолета, так что меня пока поместили в обезьянник. Представляешь, Вова, меня - и в обезьянник!

- Неслыханно, - возмутился Вова. - Но ты все равно поторопись, война ждать не будет.
- С кем воюем-то хоть? - спросил Арахамия, потея в шапке.
- Мы готовы к любым шагам с любой стороны, - дипломатично ответил Вова и дал отбой.

Не прекращая думать о защите родины, Вова набрал Корниенко. Корниенко не отвечал. Тогда Вова набрал Тищенко. Тищенко тем более не отвечал. Вова набрал Татарова. Татаров внезапно ответил.

- Сдавайся, биндера, - сказал Татаров. - Наши уже близко.

(С) Вася
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21.02.2022 11:49 Ответить
Талант) А где можно еще почитать? Очень интересно пишете)
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21.02.2022 15:18 Ответить
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21.02.2022 11:57 Ответить
Казнокрадів з ВРУ відмазує зеля із випадковими служками олігарха бені…, а стефанчук аж охляв та схуд від канікул…,в роботі, як трутень …
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21.02.2022 12:54 Ответить
Какая там зум конференция??? Шо суки уже все поубегали за кордон? Мля, на работу все быстро. Шо вы там проверяете? В военное время ни мобилки ни сеть не работают. Шо это за гнилые отмазки? Хотя и сам парламент тоже не действует в военное время, всем руководит ставка и ГШ, а вы слуги в окопы.
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21.02.2022 12:58 Ответить
 
 