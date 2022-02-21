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Новости Политика УкраиныПроисшествия Агрессия России против Украины Война
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армия РФ (15319) Беларусь (7521) вторжение (497) Минобороны (8215) Россия (91205) Резников (1167)

"Смешно звучит": Резников заявил, что 9 тыс. находящихся в Беларуси военных РФ недостаточно для нападения на Киев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

В Беларуси находятся 9 тыс. представителей Вооруженных сил РФ, плюс техника и оборудование, но этого контингента недостаточно для нападения на Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге в Киеве.

"По нашим данным, там 9 тыс. представителей вооруженных сил РФ, плюс техника, оборудование, в том числе вооружение и т.д. Но я хочу сказать, что такого контингента для тех, кто рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны, извините, это мне смешно звучит. А вот угрожать нам, пугать нас, создавать ситуацию такого вроде бы окружения - да, это работает. Поэтому начались учения в Приднестровье - чтобы мы с вами напряглись, отвлекали наш с вами ресурс, расфокус чтобы случился", - сказал Резников.

Он также сообщил о планах провести в понедельник телефонный разговор с министром обороны Беларуси.

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"Мы с ним договорились о прямых взаимодействиях. Я ему написал вчера письмо, и через наш атташат, через атташе Республики Беларусь в Украине попросил сообщить о том, что я прошу организовать телефонный разговор сегодня для того, чтобы задать ему прямые вопросы: а что происходит? Они официально сообщили о принятии решения о продолжении этих учений, поэтому формально будет сказано: "Обучение не завершено, поэтому российские войска там остаются", - отметил Резников.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
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21.02.2022 11:41
+17
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21.02.2022 11:42
+10
Дебіли, вони зовсім не враховують армію лукашонкі?! Чи це для них буде виправданням ми не знали. Краще жувати ніж говорити...
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21.02.2022 11:45
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21.02.2022 11:41 Ответить
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21.02.2022 11:42 Ответить
Мабуть там вдалині вже бандерівці шастають.
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21.02.2022 11:46 Ответить
Добре, що він постановку зняв не у Венеції, бо тоді на задньому плані були би гондольєри.
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21.02.2022 11:54 Ответить
а 9тис військових достатньо, щоби навести переправи пмп через припяті чи венеційькі канали, в очікувані підходу на марші основних сил...які 250-300 км промчать зі швидкістю ,,електрички з усіма зупинками,,
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21.02.2022 13:28 Ответить
клетчатому пиджаку все еще смешно.... Господи, за что нам такие министры?
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21.02.2022 11:42 Ответить
За тупість лохторату якого у нас аж 73%.
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21.02.2022 11:48 Ответить
Заткніть вже цього придурка.
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21.02.2022 11:42 Ответить
Для нападу маловатоможе. А нагадить сильно можуть
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21.02.2022 11:43 Ответить
Дебіли, вони зовсім не враховують армію лукашонкі?! Чи це для них буде виправданням ми не знали. Краще жувати ніж говорити...
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21.02.2022 11:45 Ответить
А у него есть армия?
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21.02.2022 12:51 Ответить
Юрій - якісь там мощі в Казахстан він вводив... їхні мєнти на ролі поліцаїв можуть бути, склади охраняти... відтягувати нашу увагу зможуть.. нажаль.
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21.02.2022 15:49 Ответить
А других "братьев" белорусов которые с ****** заодно сколько?
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21.02.2022 11:45 Ответить
Адвокат дьявола.
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21.02.2022 11:48 Ответить
Достатньо і одного з наганом, якщо його ніхто не буде зупиняти силою.
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21.02.2022 11:48 Ответить
Резніков білорусів не рахує? Вони патріоти України?
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21.02.2022 11:50 Ответить
Він лукашенці вірить. 😊 Якому не вірить навіть власний син Микола.
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21.02.2022 12:18 Ответить
Резніков з ними перемовини провів і батька казав рішуче "Ні".
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21.02.2022 11:51 Ответить
Для кого Лукашенко - бацька, для того й ***** - дяцька
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21.02.2022 11:54 Ответить
Резников как ребенок. Хочет играть по правилам, ожидая, что противная сторона будет поступать также. Резников, проблема в том, что ваша мнимая уверенность отнюдь не дает гарантии безопасности для Украины. А гарантию даст только ядерное оружие. Его давно уже надо было начать разрабатывать и не ждать милостей от "друзей". Все серьезно, страна на грани выживания или сохранения суверенитета. Если этого сделано не было, то такие работы нужно начать немедленно. Не обязательно их воплощать до конца, но если дела пойдут плохо, то мы должны быть максимально готовы. Вам уже говорили, что можно довольно быстро сделать грязную ядерную бомбу или ракету, как временный стартовый вариант сдерживания агрессора. Это будет уже что-то. Действуйте, не спите. Никто за вас такие решения не примет. И привет предателю Кравчуку, чья безопасность строилась на "вере", а не на ее реальном наличии.
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21.02.2022 11:56 Ответить
Ничего ЯО не даст.
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21.02.2022 12:52 Ответить
Так думать неправильно. России и США дает. Это остужает горячие головы, в которые могут прийти такие шальные мысли. Мы не победим с ЯО в войне, но враг должен понимать, что его ожидает серьезное возмездие. Это и есть сдерживание. А кроме того, нужно развивать свою армию и серьезно заниматься ее вооружением современным неядерным оружием. Это нужно было делать раньше, а не "строить дороги".
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21.02.2022 16:23 Ответить
ЯО не для того, чтобы применять. А чтобы тебе не угрожали другим ЯО. Например, при попытке Украины вернуть Крым.
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21.02.2022 20:23 Ответить
У резникова розфокус в голове!
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21.02.2022 11:59 Ответить
Еще момент. Резников, прекратите публично подсказывать россиянам, что им еще нужно сделать, чтобы быть максимально готовыми для нападения. Это похоже на провокации. Они сами знают, что делать. А вы следите и мотайте на ус. Такого уровня конфликт - не тема для приключенческого стиля информирования и зарабатывания дешевого авторитета. Такая инфа не должна быть публичной.
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21.02.2022 11:59 Ответить
придурошні, об'являйте мобілізацію першої черги, та починайте будувати фортифікацію навколо міст, особливо в Києві та Харкові. А то тут часто розповідають що начебто чечени відбилися від кацапів в одному Грозному. Але ж чечени до цього приготувалися. Навіть якщо нічого (молю бога щоб так) не буде це додасть впевненості та до останньої шкури дійде що ми так просто не дамося.
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21.02.2022 12:08 Ответить
там 30+ тысяч, а вертолетов и самолетов собрано больше (по 100+), чем в у нас собрать со всей страны. И псы Батьки, которые тоже будут брошены в бой. Позавчера показывали колонны новые по 10-15 км длиной из Гомеля. А сколько уже собралось до них? Смешно, Резников?
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21.02.2022 12:10 Ответить
Пси Батька Луки. Ти вже забув скільки сотень тисяч людей брали участь у протестах проти Баці. Думаєш вони змінилися? Так бажають гинути за Пуйла?
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21.02.2022 12:20 Ответить
да, я помню как его псы не дрогнули под демонстрантами, а значит ооооочень преданы таракану. А теперь он уже не диктатор, а губернатор области Беларусь. Что ему скажут, то и сделает.
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21.02.2022 12:22 Ответить
резников - кремлевская консерва
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21.02.2022 12:23 Ответить
Та да! 3 повноцінно укомплектовані бригади для Резнікова мало! Цікаво скільки бригад протистоїть цим трьом?
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21.02.2022 12:11 Ответить
Мається на увазі на цьому напрямку
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21.02.2022 12:12 Ответить
З десяток дідів з вилами.
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21.02.2022 12:21 Ответить
Резников хочет сказать что Запад пляшет под дудку Путина.
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21.02.2022 12:17 Ответить
9 тыс. военнослужащих мордора? А теперь "отпускники" вагнеровцы, кизяки и прочие "добровольцы"
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21.02.2022 12:18 Ответить
Це на кордоні 9тис,а скільки таких заїхавших в Україну під виглядом туристів,паломників... за час вашого ЗЕленого шабашу???
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21.02.2022 12:20 Ответить
"Смєшно звучіт" - це коли Зєлєнскій без папіпця хоче якусь думку висловити.
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21.02.2022 12:20 Ответить
Realno mojio mnenije ruskije budet napadat v Donbase i to kak bi ne oni bez opoznovatelnix znakov ili kak donbaseti.Ne zria donbasetija dlia etogo kak bi prinuditelno berut v armiju, stob negovorili otkuda tak mnogo soldat.Raska bojitsia sankciji otkryto nebudet napadat
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21.02.2022 12:21 Ответить
Идиот.
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21.02.2022 12:26 Ответить
9000 цапів, це дійсно ні що. Ось приклад як цапи село в Ічкерії не могли взяти більше року. https://www.youtube.com/watch?v=T3f42P3sIDg&t=7s
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21.02.2022 12:29 Ответить
Ще один стратег! Три бригади укомплектовані під'їжджають собі прямо до Києва, розгортаються і починають обстрілювати.
Питання - хто зупинить до Києва?
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21.02.2022 12:47 Ответить
Шкода, що наші політики не розвивали ППО . Куди цікавіший банкомат.
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21.02.2022 12:30 Ответить
Ну вот, а шуму было.
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21.02.2022 12:31 Ответить
Чтобы запустить "Искандер" по Чернобылю 9-ти тысяч не надо!
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21.02.2022 12:34 Ответить
Резніков реально дурак? Йому нагадати з скількома головорізами Гіркін захопив Слов'янськ (50 російських терористів захопили 100-тисячне місто)? Чи він думає, що московити розгорнуть прапори і в повний зріст, з оркестром, будуть марширувати в чистому полі на позиції ВСУ?
Насправді, враховуючи досвід 2014р, якщо вони справді готовляться до наступу, окрім тих військ, що ми бачимо на кордоні, московити вже завели в Україну тисячі своїх агентів, що будуть допомагати брати під контроль населені пункти.
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21.02.2022 12:43 Ответить
В группе Дыркина было куда меньше ихтамнетов. Но это не помешало ему взять Славянск.
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21.02.2022 12:47 Ответить
Ось так цапи воюють, якщо проти них є опір. 9000 цапів не змогли взяти село проти зоо чеченців.Втрати цапів понад 2000 солдат. https://www.youtube.com/watch?v=T3f42P3sIDg&t=7s
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21.02.2022 13:00 Ответить
Сколько будет 9000 помножить на 0 ?? Задачка начальной школы.
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21.02.2022 13:01 Ответить
19 липня 1993 року 53 українських героїв добровольців УНА - УНСО зі складу диверсійного загону" Арго ", вночі таємно подолали 200 метровий обрив, і раптово увірвалися в Шроми.У швидкоплинному бою унсовці наголову розгромили "багаторазово переважаючі сили кацапів -окупантів ", змусивши їх в паніці рятуватися втечею. При цьому українці втратили всього 2 легкопоранених бійців, а москалі "росіяни" - 17 чоловік убитими і багато поранених.
Після цього українці ще два дні відбивали шалені атаки кинутого проти них російського батальйону ВДВ, завдавши йому колосальні втрати - 58 вбитих і 287 поранених кацапів. Самі герої націоналісти при цьому втратили всього 2 бійців убитими і ще близько 20 пораненими.
Сотник Валерій Бобрович (псевдонім Устим): "коли я піднявся на дзвіницю в центрі міста і побачив панічно відступаючу величезну колону росіян - окупантів я жахнувся: їх було десь 600 чоловік. Я чесно скажу, брехати не люблю: якби мені доповіли, що там такий величезний гарнізон, я б туди не сунувся! " Розповідь одного з українських учасників бою у Шромою з книги Д. Корчинського командира відділення під псевдонімом Явір: "Вранці за підтримки мінометів москалі почали наступ. Атаки йшли одна за одною, як хвилі прибою, і точно так само, розбиваючись об нашу оборону, відкочувалися назад. у мене була можливість ще раз переконатися в тому, що у росіян немає ні краплі жалості навіть до своїх солдатів. Жалюгідних капловухих кацапчат яких їх же командири багатьма сотнями постійно гнали на вірну смерть просто на наші кулемети ".
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21.02.2022 13:36 Ответить
Так, коли більшовики взяли Київ в 1918 силами в 7 тис матросів, то це теж було спочатку смішним тому що УНР мала тотальну перевагу в живій силі і 100 тис офіцерів тіки в Києві. По ітогу офіцери пили кофе, солдатам імпотентна влада не віддавала наказів на спротив бо дивилась в очі Троцького в пошуках миру. А більшовики витискали українців з Харкова, Кремня, Полтави. Вояки не хотіли так "воювати" і розбігались або оголошували нейтралітет. Коли центральна рада роздуплилась то воювати було вже нікому крім купки патріотів і студентів під Крутами
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21.02.2022 17:44 Ответить
а если нападут, можно будет резникова сразу расстрелять?
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21.02.2022 19:16 Ответить
 
 