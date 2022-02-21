"Смешно звучит": Резников заявил, что 9 тыс. находящихся в Беларуси военных РФ недостаточно для нападения на Киев
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В Беларуси находятся 9 тыс. представителей Вооруженных сил РФ, плюс техника и оборудование, но этого контингента недостаточно для нападения на Киев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге в Киеве.
"По нашим данным, там 9 тыс. представителей вооруженных сил РФ, плюс техника, оборудование, в том числе вооружение и т.д. Но я хочу сказать, что такого контингента для тех, кто рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны, извините, это мне смешно звучит. А вот угрожать нам, пугать нас, создавать ситуацию такого вроде бы окружения - да, это работает. Поэтому начались учения в Приднестровье - чтобы мы с вами напряглись, отвлекали наш с вами ресурс, расфокус чтобы случился", - сказал Резников.
Он также сообщил о планах провести в понедельник телефонный разговор с министром обороны Беларуси.
"Мы с ним договорились о прямых взаимодействиях. Я ему написал вчера письмо, и через наш атташат, через атташе Республики Беларусь в Украине попросил сообщить о том, что я прошу организовать телефонный разговор сегодня для того, чтобы задать ему прямые вопросы: а что происходит? Они официально сообщили о принятии решения о продолжении этих учений, поэтому формально будет сказано: "Обучение не завершено, поэтому российские войска там остаются", - отметил Резников.
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Питання - хто зупинить до Києва?
Насправді, враховуючи досвід 2014р, якщо вони справді готовляться до наступу, окрім тих військ, що ми бачимо на кордоні, московити вже завели в Україну тисячі своїх агентів, що будуть допомагати брати під контроль населені пункти.
Після цього українці ще два дні відбивали шалені атаки кинутого проти них російського батальйону ВДВ, завдавши йому колосальні втрати - 58 вбитих і 287 поранених кацапів. Самі герої націоналісти при цьому втратили всього 2 бійців убитими і ще близько 20 пораненими.
Сотник Валерій Бобрович (псевдонім Устим): "коли я піднявся на дзвіницю в центрі міста і побачив панічно відступаючу величезну колону росіян - окупантів я жахнувся: їх було десь 600 чоловік. Я чесно скажу, брехати не люблю: якби мені доповіли, що там такий величезний гарнізон, я б туди не сунувся! " Розповідь одного з українських учасників бою у Шромою з книги Д. Корчинського командира відділення під псевдонімом Явір: "Вранці за підтримки мінометів москалі почали наступ. Атаки йшли одна за одною, як хвилі прибою, і точно так само, розбиваючись об нашу оборону, відкочувалися назад. у мене була можливість ще раз переконатися в тому, що у росіян немає ні краплі жалості навіть до своїх солдатів. Жалюгідних капловухих кацапчат яких їх же командири багатьма сотнями постійно гнали на вірну смерть просто на наші кулемети ".