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"У ворот Европы война": Макрон отложил свое выдвижение на пост президента Франции из-за ситуации вокруг Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон отложил объявление о выдвижении кандидатуры на президентских выборах, поскольку все его усилия направлены на урегулирование кризиса вокруг Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом передает телеканал BFM TV со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Всю энергию он направляет на (урегулирование - ИФ) кризиса вокруг Украины, который меняет планы. Тяжело выступать кандидатом, когда у ворот Европы - война", - сказал собеседник телеканала.

По его словам, кандидатура Макрона на следующий президентский срок и так очевидна, но для выдвижения нужен более подходящий момент.

Как сообщают французские СМИ, ожидалось, что Макрон объявит о выдвижении кандидатуры для участия в президентских выборах в течение прошедшей недели.

Также читайте: Путин должен отказаться от угроз и отвести войска от границы Украины, - Джонсон и Макрон

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что французский президент предложил президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе, обе стороны согласились.

Как сообщалось в конце прошлой недели, по результатам опроса предвыборных настроений во Франции, который провел институт изучения общественного мнения IFOP, Макрон лидирует среди всех претендентов на пост президента.

По данным результатов опроса, которые распространил телеканал BFMTV, Макрон, пока не объявивший об участии в президентских выборах, получил оценку 8,7 баллов из 20, улучшив январский результат (8,3 из 20).

Кандидат от правого "Национального объединения" Марин Ле Пен занимает второе место - 8,3 баллов из 20, ощутимо улучшив результаты в сравнении с январем (тогда у нее было 7,3 баллов из 20). Выдвинутая правоцентристской партией "Республиканцы" Валери Пекресс занимает третью позицию с 7,5 баллами из 20, тогда как в январе она набрала 7,6 из 20.

Читайте: Путин заверил Макрона, что Россия выведет войска из Беларуси - Le Monde

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
Війна не біля воріт Європи, а вже вдерлася у хату та насрала у борщ на кухні. Макрон відстав від реальності на 8 років.
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21.02.2022 11:57
+9
Якась загально-людська деградація. У нас обрали Зє, у Франції Марі Де Пен реальний кандидат, антивакцинаторів кожен третій. Є єдине цьому пояснення - Інтернет. Не дивлячись на всі плюси, завдяки ньому маргінали можуть об'єднуватися і транслювати повну дурню один одному плюс цим можуть користуватися певні групи зацікавлених людей.
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21.02.2022 11:55
+8
Пиарщик.
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21.02.2022 11:53
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21.02.2022 11:53 Ответить
Пиарщик.
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21.02.2022 11:53 Ответить
Вот и ответ на вопрос почему Украина не член НАТО ни ЕС и скорее всего им не будет.
Біля воріт. Он Украину не видит частью Европы (
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21.02.2022 11:54 Ответить
побачить.
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21.02.2022 12:01 Ответить
Якась загально-людська деградація. У нас обрали Зє, у Франції Марі Де Пен реальний кандидат, антивакцинаторів кожен третій. Є єдине цьому пояснення - Інтернет. Не дивлячись на всі плюси, завдяки ньому маргінали можуть об'єднуватися і транслювати повну дурню один одному плюс цим можуть користуватися певні групи зацікавлених людей.
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21.02.2022 11:55 Ответить
А чо лисий коротишка - нашрайбано руцкім язиком!?, українською мовою було б бомбезніше!
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21.02.2022 12:09 Ответить
Шо, дзьобнув півень в сраку? А що у нас війна тобі пофігу?
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21.02.2022 11:56 Ответить
Війна не біля воріт Європи, а вже вдерлася у хату та насрала у борщ на кухні. Макрон відстав від реальності на 8 років.
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21.02.2022 11:57 Ответить
Он о себе. Давайте смотреть честно: они никогда нас не считали частью европы.
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21.02.2022 12:02 Ответить
_Безответственные и близорукие политиканы смотрели как очередной рейх готовится рвать Европу и думали что это их не касается... Нападение на Польшу в 2010 дураков не отрезвило - до сих пор прикидываются что этого не произошло.
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21.02.2022 12:05 Ответить

Эммануэль Макрон приехал в Москву что бы получить порцию унижений от московского хана." Семён Скрепецкий.
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21.02.2022 12:01 Ответить
Был когда-то такой англичанин Чемберлен...
Очень гордился одним "Мирным договором"...
Не долго...
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21.02.2022 12:02 Ответить
Не стоит забывать, что там, кроме Чемберлена, был ещё и Даладье, премьер-министр Франции. Так что британцы как раз что-то вынесли из того "мирного договора", а вот французы, похоже, нет.
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21.02.2022 12:10 Ответить
якщо чесно, він має виправдання, бо по-перше це людина яка бачила жахливі наслідки першої світової, по-друге ніхто не знав якою катастрофою це обернеться, по-третє недооцінка самого гітлера та третього рейху
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21.02.2022 12:13 Ответить
Ну теперь-то уже все вкурсе, "какой катастрофой" это тогда обернулось?
И к чему приводят уступки 3/14дарасам с самомнением...
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21.02.2022 12:20 Ответить
Так, звичайно я ж про це і кажу. Але ж є аксіома - "історія показує, що люди не вміють робити висновки з минулого"
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21.02.2022 12:28 Ответить
У центрі Європи!!!!
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21.02.2022 12:05 Ответить
Ніякий не центр. Це кацапи колись "купували" собі "європейскість". Бо мжа Європи була по Дніпру. Потім по Волзі, а кацапи "відсунули" її аж до Уралу.
Реально -- по Збручу. Хоча й це дуже оптимістично.
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21.02.2022 12:32 Ответить
с. Ділове, Рахівський район.


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21.02.2022 12:45 Ответить
Можете поставити його хоч у "волновасі" чи "п'ятихатках". Від цього нічого не зміниться.
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21.02.2022 12:49 Ответить
доведіть мені будь ласка, що Україна географічно не центр Європи
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21.02.2022 13:54 Ответить
Поставили не ми, а у 1885-1887 роках географи з Імператорсько-Королівського військово-географічного інституту Австро-Угорщини.
У 1885-1887 роках географи з Імператорсько-Королівського військово-географічного інституту Австро-Угорщини.
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21.02.2022 20:33 Ответить
Немає зараз штазі у спідниці, отоб допомогла макрелі з виборами- зібралися удвох, висловили один одному занепокоїння та разом у кремль злітали перетерти про газогіни та майбутні фінансові схеми з чєкістами. Бідоласі одненькому зараз усе робити... під війна на порозі ЄС.
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21.02.2022 12:06 Ответить
Клоун
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21.02.2022 12:09 Ответить
Меньше надо было целовать дупу Х"йла-не было бы никакой "войны у ворот"
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21.02.2022 12:10 Ответить
Ну він думав що уламає Зелю здатися і вернеться з Москви і Києва просто миротворцем в Європі ! А тут Пуйло його нах... послав ще й заставив з літака пішки пройтися скоро не на електричку підмосковну
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21.02.2022 12:10 Ответить
что то давно зеленский очередного дела против пороха не открывал.... может приболел.. что не так.. может кто знает
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21.02.2022 12:11 Ответить
Ого Макарон подвиг вчинив, аж на вибори не висунув в перші дні!
Але висуне через місяць!...))...
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21.02.2022 12:12 Ответить
высуне,
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21.02.2022 12:39 Ответить
«Ситуація навколо України»! Ця ситуація не без твоєі допомоги.
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21.02.2022 12:14 Ответить
ну якщо чесно, в Україні теж непогано постаралися
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21.02.2022 12:29 Ответить
Ну що ж, французи теж ******* популістів. Здоровий глузд аж на третьому місці.
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21.02.2022 12:14 Ответить
В газпроме работу пообещали ?
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21.02.2022 12:17 Ответить
У цього танцюриста хоча б вистачає клепки зрозуміти, що бути лідером країни, коли у Європі може тільки початися війна, а не йти вже, як у нас, не лізти у президенти. А праві конкуренти, вигравши вибори, похерять санкції проти рашки і будуть давити на Зє!, яке не розуміє, чого ж хоче *****?
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21.02.2022 12:19 Ответить
Біля воріт Європи.Дебіди,б№я.
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21.02.2022 12:24 Ответить
За інструкціями поповз на колінах, чи що?????
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21.02.2022 12:28 Ответить
МОЛОДЕЦ !!! НЕ РВАЧ !!!
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21.02.2022 12:34 Ответить
ага отложил, прямь уже и откажеся
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21.02.2022 12:38 Ответить
Предвыборный пиар.
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21.02.2022 12:49 Ответить
Коли на порозі війна, Франції потрібен Імператор, а не вибори!

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21.02.2022 13:25 Ответить
Походу Макрон решил возглавить армию сопротивления ЕС и сдаться
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21.02.2022 13:32 Ответить
Ой, ой, ой, какая забота о судьбе Европы. Некогда даже кандидатуру подать. Ну что же, его политологи работают хорошо. Избиратели это оценят, наверное.
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21.02.2022 14:25 Ответить
похоже и этому должность в газпроме предложили.....
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21.02.2022 19:20 Ответить
І правильно! Політичні трупи не висуваються, а закопуються в небуття.
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22.02.2022 00:02 Ответить
 
 