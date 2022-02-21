"У ворот Европы война": Макрон отложил свое выдвижение на пост президента Франции из-за ситуации вокруг Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон отложил объявление о выдвижении кандидатуры на президентских выборах, поскольку все его усилия направлены на урегулирование кризиса вокруг Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом передает телеканал BFM TV со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Всю энергию он направляет на (урегулирование - ИФ) кризиса вокруг Украины, который меняет планы. Тяжело выступать кандидатом, когда у ворот Европы - война", - сказал собеседник телеканала.

По его словам, кандидатура Макрона на следующий президентский срок и так очевидна, но для выдвижения нужен более подходящий момент.

Как сообщают французские СМИ, ожидалось, что Макрон объявит о выдвижении кандидатуры для участия в президентских выборах в течение прошедшей недели.

Также читайте: Путин должен отказаться от угроз и отвести войска от границы Украины, - Джонсон и Макрон

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что французский президент предложил президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе, обе стороны согласились.

Как сообщалось в конце прошлой недели, по результатам опроса предвыборных настроений во Франции, который провел институт изучения общественного мнения IFOP, Макрон лидирует среди всех претендентов на пост президента.

По данным результатов опроса, которые распространил телеканал BFMTV, Макрон, пока не объявивший об участии в президентских выборах, получил оценку 8,7 баллов из 20, улучшив январский результат (8,3 из 20).

Кандидат от правого "Национального объединения" Марин Ле Пен занимает второе место - 8,3 баллов из 20, ощутимо улучшив результаты в сравнении с январем (тогда у нее было 7,3 баллов из 20). Выдвинутая правоцентристской партией "Республиканцы" Валери Пекресс занимает третью позицию с 7,5 баллами из 20, тогда как в январе она набрала 7,6 из 20.

Читайте: Путин заверил Макрона, что Россия выведет войска из Беларуси - Le Monde