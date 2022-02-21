Вероятность наступления РФ со всех сторон на Украину существует, но она меньше, чем вероятность наступления на Донбассе, - Бутусов
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Донбасс для России – это зона, где РФ хотела бы изменить тактическую обстановку.
Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своем видео.
"Я не думаю, что для России политически выгодно и возможно с военной точки зрения большое вторжение в Украину. ... В настоящее время численность российских батальонно-тактических групп вокруг Украины не превышает в первом эшелоне 65 БТГр. В целом Россия сосредоточила, по разным данным, 90 БТГр. Это примерно до 90 тыс. военнослужащих. Но политические цели Россия сможет достичь исключительно благодаря военной наземной операции", - пояснил журналист.
По словам Бутусова, в наземном бою будет преимущество у того, кто сможет обеспечить пополнение резервами, качественную мобилизацию и современное оружие.
"Украина получает современное оружие от НАТО еще до начала активных боевых действий. НАТО тем самым показывает, что количество оружия будет увеличиваться и после начала войны. Это уже не говоря о санкциях. Поэтому я считаю, что вероятность наземного наступления со всех сторон на Украину существует, угроза реальна. Но вероятность такого наступления меньше, чем вероятность наступления на Донбассе. Донбасс для России – это зона, где РФ хотела бы изменить тактическую обстановку", - отметил главный редактор Цензор.НЕТ.
Бутусов подчеркнул, что для России на Донбассе война нужна не только из политических соображений, но и из соображений того, что украинские войска очень сильно подошли к оккупированным Донецку и Горловке.
"Они охватили эти города с нескольких сторон. И для россиян это постоянная опасность, которая над ними висит. Здесь есть интерес", - добавил журналист.
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И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
ЦЬОМУ НАПРЯМУ, ЦЕ ХОЧ ЯКОСЬ ВИПРАВДАЄ САНКЦІЙНІ ВТРАТИ МОСКОВІЇ
Тривогу викликає авіація кацапів , а особливо велику тривогу - кацапські ракети .Проти яких захисту немає зовсім . . Вони реально можуть накоїти біди .
Да всей своею кожей!
Но не в двухсотых, чтоб, сыны
И не в трехсотых тоже.
Чтоб все по телеку смотреть -
Чужой бедой не тронешь.
А чтобы санкции иметь?
Ну нет, бомбим Воронеж.