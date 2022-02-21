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Вероятность наступления РФ со всех сторон на Украину существует, но она меньше, чем вероятность наступления на Донбассе, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Вероятность наступления РФ со всех сторон на Украину существует, но она меньше, чем вероятность наступления на Донбассе, - Бутусов

Донбасс для России – это зона, где РФ хотела бы изменить тактическую обстановку.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своем видео.

"Я не думаю, что для России политически выгодно и возможно с военной точки зрения большое вторжение в Украину. ... В настоящее время численность российских батальонно-тактических групп вокруг Украины не превышает в первом эшелоне 65 БТГр. В целом Россия сосредоточила, по разным данным, 90 БТГр. Это примерно до 90 тыс. военнослужащих. Но политические цели Россия сможет достичь исключительно благодаря военной наземной операции", - пояснил журналист.

По словам Бутусова, в наземном бою будет преимущество у того, кто сможет обеспечить пополнение резервами, качественную мобилизацию и современное оружие.

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"Украина получает современное оружие от НАТО еще до начала активных боевых действий. НАТО тем самым показывает, что количество оружия будет увеличиваться и после начала войны. Это уже не говоря о санкциях. Поэтому я считаю, что вероятность наземного наступления со всех сторон на Украину существует, угроза реальна. Но вероятность такого наступления меньше, чем вероятность наступления на Донбассе. Донбасс для России – это зона, где РФ хотела бы изменить тактическую обстановку", - отметил главный редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов подчеркнул, что для России на Донбассе война нужна не только из политических соображений, но и из соображений того, что украинские войска очень сильно подошли к оккупированным Донецку и Горловке.

"Они охватили эти города с нескольких сторон. И для россиян это постоянная опасность, которая над ними висит. Здесь есть интерес", - добавил журналист.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
отдельное спасибо Бутусову за шуфрича но мальчик мураев остался обделённым
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21.02.2022 12:07
+7
Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
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21.02.2022 12:05
+6
Юрко, дякую за відбутусаного Шуфрича!
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21.02.2022 12:06
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
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21.02.2022 12:05 Ответить
І як мухосранці без авіації будуть проривати всі лінії оборони, всі мінні поля на Донбасі? А ЗСУ не піддаються на провакації. Патова ситуація.
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21.02.2022 12:11 Ответить
полностью с Юрой согласен, зайти на Донбасс цель свинособак, защищать рускоязыческое населениє.
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21.02.2022 12:06 Ответить
Юрко, дякую за відбутусаного Шуфрича!
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21.02.2022 12:06 Ответить
отдельное спасибо Бутусову за шуфрича но мальчик мураев остался обделённым
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21.02.2022 12:07 Ответить
То є неправильно усе чипляти на Юрія. Може чергування біля телеканалів влаштувати? Громадські патрулі і усе таке. Якщо зЕпліснява та її кишенькові державні служби не переймаються зрадниками та відвертою агентурою кремля тоді може варто починати перейматися громадянському суспільству?
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21.02.2022 12:18 Ответить
мальчику мураеву, пора бы в рот напихать.... и так оно и будет скоро.
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21.02.2022 12:31 Ответить
Разве что, свинца...
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21.02.2022 12:35 Ответить
А какова вероятность того, что ЗЕстратег, которому уже два, ****, месяца разведки всех союзников шлют меседжи "АЛЯРМ!!!", отдаст приказ атаковать мордорян, а не будет стоять и смотреть как они занимают Донбасс?
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21.02.2022 12:08 Ответить
***** хочеться "признати республікі", але вони трошки малуваті.
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21.02.2022 12:08 Ответить
КАЗАВ І КАЖУ - МОСКОВІЇ ПОТРІБНА ВОДА У КРИМ, ТОМУ ЙМОВІРНО НАСТУП У
ЦЬОМУ НАПРЯМУ, ЦЕ ХОЧ ЯКОСЬ ВИПРАВДАЄ САНКЦІЙНІ ВТРАТИ МОСКОВІЇ
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21.02.2022 12:21 Ответить
Підтримую Бутусова. Задуми московитів відомі всьому світу завдяки розвідці США, Англії та інших країн і вони вже не будуть шукати привід, бо все буде "палєво". А підуть вони через окуповані території Донецької і Луганської областей під прапорами "ДНР" і "ЛНР" і головна їх мета - пробити коридор до кримського каналу і водосховича, прихвативши кусок землі вздовж моря, щоб нас більше відрізати від води. А тягання металобрухту вздовж кордонів - то відволікання уваги і залякування єдиного тут Володі і старої Європи.
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21.02.2022 12:25 Ответить
Атакую не атакую всё равно получишь ... а ни Украину ...
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21.02.2022 12:30 Ответить
100 тис , для суто наземної військової операції , з захоплення такої великої , з населення у 40 млн чол. країни як Україна це - ніщо . В них немає шансів . Це очевидно . Для локальних операцій їх може й достатньо , але для захоплення всієї України ( навіть половини )- ні . Про це говорять навіть самі ж кацапські військові стратеги . Колись , ще у 2015 році , читав статтю у " ВПК " де кацапські військові експерти , обговорювали тему пробиття сухопутного коридору в Крим і захоплення південних областей України . Ще тоді звучала цифра у необхідності концентрації для цих цілей , не менше -150 тис військ .
Тривогу викликає авіація кацапів , а особливо велику тривогу - кацапські ракети .Проти яких захисту немає зовсім . . Вони реально можуть накоїти біди .
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21.02.2022 12:43 Ответить
Со "всех" сторон невозможно в силу географии....
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21.02.2022 13:08 Ответить
"Вероятность наступления РФ со всех сторон на Украину существует, но она меньше, чем вероятность наступления ВСУ на Донбассе, - Бутусов"
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21.02.2022 13:35 Ответить
Хотят ли русские войны?
Да всей своею кожей!
Но не в двухсотых, чтоб, сыны
И не в трехсотых тоже.

Чтоб все по телеку смотреть -
Чужой бедой не тронешь.
А чтобы санкции иметь?
Ну нет, бомбим Воронеж.
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21.02.2022 13:37 Ответить
 
 