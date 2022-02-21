В ФСБ РФ заявили, что якобы выпущенный из Украины снаряд полностью разрушил пограничный пункт в Ростовской области. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
ФСБ РФ сообщила о попадании снаряда в пограничный пункт на границе с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом сообщили в российском ведомстве.
"В 9.50 утра выпущенным с Украины снарядом полностью разрушен российский пограничный пункт в Ростовской области в 150 метрах от границы, пострадавших нет".
Отметим, что последние дни росСМИ распространяют информацию, что на территории России уже было несколько случаев разрыва прилетевших снарядов со стороны украинской границы, которая временно находится под контролем "Л/ДНР".
Так, по их информации, 19 февраля два реактивных снаряда упали на территории Тарасовского района Ростовской области. Это произошло на расстоянии около 300 метров от станицы Митякинская, снаряды не сдетонировали. Жертв и пострадавших не было.
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Шото, тишина... Видать говно изо рта выковыривают. Палкой потыкать не могу. Да й йух с ними.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83
Какой-то интересный конечно пограничный пункт, больше похож на ночлежку для бомжей в кустах и в чистом поле🤣🤣🤣
А с этим напряг у этих богом забытых созданий. От слова взагали, уж поверте , знаю не по наслышке. А вы говорите "кинжалы", "церконы"... Если что и делается, то в 99,99999 % это представители других народов, случайно или нет оказавшихся к сожалению на этих территориях.
https://www.youtube.com/watch?v=RxxTQRGv4V8