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В ФСБ РФ заявили, что якобы выпущенный из Украины снаряд полностью разрушил пограничный пункт в Ростовской области. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ФСБ РФ сообщила о попадании снаряда в пограничный пункт на границе с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом сообщили в российском ведомстве.

"В 9.50 утра выпущенным с Украины снарядом полностью разрушен российский пограничный пункт в Ростовской области в 150 метрах от границы, пострадавших нет".

Отметим, что последние дни росСМИ распространяют информацию, что на территории России уже было несколько случаев разрыва прилетевших снарядов со стороны украинской границы, которая временно находится под контролем "Л/ДНР".

Так, по их информации, 19 февраля два реактивных снаряда упали на территории Тарасовского района Ростовской области. Это произошло на расстоянии около 300 метров от станицы Митякинская, снаряды не сдетонировали. Жертв и пострадавших не было.

Также читайте: Россия ведет развертывание не только на Донбассе, но и в оккупированном Приднестровье, – Бутусов. КАРТА+ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+89
Вы еще десяток домов в Мацкве взорвите чтобы обвинить Украину.
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21.02.2022 12:10
+56
ФСБ - ФеерическиСостряпаннаяБрехня
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21.02.2022 12:09
+51
Лапти уже совсем не палятся Казус Белли по козламордому
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21.02.2022 12:10
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Скажут что мирные рюские пограничники буржуйку топили чтобы разогреть тушонку, и по тепловому следу на будку навелась простроченная ракета Джавелин которую укропы выпустили под Горловкой в БТР с мальчиками в трусиках.
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21.02.2022 13:19 Ответить
Уже дегенаратам из парашостана, на их визги про "абстрель нашага пункта", порекомендовал обратиться к Википедии и уточнить некоторые детали...
Шото, тишина... Видать говно изо рта выковыривают. Палкой потыкать не могу. Да й йух с ними.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83
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21.02.2022 13:48 Ответить
Это чепушило такие сценарии пишет и фсб рашистское? По почерку как чепушило - уазик затруханый и не рабочий вместо крузака подорвали, на трассе якобы заминированные ржавые Жигули вместо Мерседеса или хотя бы хюндая, здесь какая то будто типа сортира вместо нормальной постройки… жадные вы винторогие, как то коряво и недостоверно у вас все получается…. И главное, что подозрительно - все живы и никто даже не контужен… фейки и в5сьма неуклюжие по колхозному…
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21.02.2022 13:06 Ответить
це творіння із гівна та палок вони називають прикордонним пунктом ?
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21.02.2022 13:10 Ответить
А чего тонкие деревья вокруг домика не повалены или не сломаны взрывной волной?
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21.02.2022 13:13 Ответить
Потому, что выросли уже после взрыва...
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21.02.2022 14:15 Ответить
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21.02.2022 13:14 Ответить
деменцо маразматти . . . а на рассеи - манкурт . . .
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21.02.2022 13:42 Ответить
Методи на засрашкє незмінюються. Усе як робив їх друг Геббельс.
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21.02.2022 13:15 Ответить
не друг... геббельс- УЧИТЕЛЬ и наследодатель вована усами бен путина.. путинци-последователи и фанати геббельса..
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21.02.2022 14:56 Ответить
А почему этот бомжатник вывернуло на изнанку??? Судя по характеру разрушений, взрыв был произведен внутри этого сарайчика, по всей видимости закинули внутрь РГД-5, а лохам втюхивают, что это снаряд с территории Украины.🤔🤔🤔
Какой-то интересный конечно пограничный пункт, больше похож на ночлежку для бомжей в кустах и в чистом поле🤣🤣🤣
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21.02.2022 13:15 Ответить
Яка РГД, той бомжатник останні років десять у такому стані. Напевно після сторожів на баштані залишився. Навіть москалі сміються.
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21.02.2022 13:49 Ответить
Чекисты погранслужбы ФСБ, самые привилегированые силовики Путина с огромным годовым бюджетом в сотни миллиардов, оказывается живут и служат в деревянных собачьих будках...
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21.02.2022 14:14 Ответить
По моему тут даже ватанам, сразу понятно, что фейк. ВСУ выстрелило через все ОРДЛО по сараю в России? Вы серьезно?
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21.02.2022 13:18 Ответить
а им не надо "серъезности".. они работают так как их дидикакиеваивали : как в Финляндии. обвинили "финскую военщину" в обстрелах и пошли на ... БОМБИТЬ ХЕЛЬСИНКИ.. оставляя горы трупов на финской земле..
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21.02.2022 14:58 Ответить
Лапті клєпають фейки вже не по дням, а по годинам. При чому один гірше іншого
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21.02.2022 13:18 Ответить
Наверное в этой будке сидел сам Путин, чтобы украинцы осмелились уничтожить это важное ,исторического значения сооружение
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21.02.2022 13:30 Ответить
А ЧЕГО ПОСТРАДАВШИХ НЕТ !!!??? ПОТОМУ ЧТО У РОССИИ ГРАНИЦЫ НИГДЕ НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ !?)
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21.02.2022 13:32 Ответить
и как тут не вспомнить про возорванньіе дома на росии при восхождении ***** в диктаторьі. . . т.е. восхождении в президентьі орков
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21.02.2022 13:38 Ответить
Бомжі у Києві кращі дома мають ніж расіянці)))))
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21.02.2022 13:35 Ответить
а разве это выглядит не так?
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21.02.2022 13:40 Ответить
Это домик баштанный вообще, какой, блджад, пограничный пункт?
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21.02.2022 13:46 Ответить
украинские бомжи на фоне ЭТИХ ФСБшных кацапских погранцов - олигархи с пристойными аппартаментами
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21.02.2022 13:50 Ответить
А представьте, что будет с залесьем, если, таки, шмальнем?
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21.02.2022 13:52 Ответить
А крымский всё стоит.Неужели в приоритете ВСУ галимый УАЗик ментов ОРДО и якась будка в павильоне Мосфильма?!
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21.02.2022 13:54 Ответить
Легче поверить что Украина обстреляла пограничный пункт Гондураса.. В общем Раша впитала в себя все худшее что было в методах нацистской Германии и сталинской( и не только) СССР. Тут и защита "немецкоговорящих" в Чехословакии,и поджог "коммунистами" Рейхстага, и "нападение" Польши на Германию, и "нападение" Финляндии на СССР, и "добровольное" вхождение стран Балтии в состав СССР, и то что во время войны в Корее там не было " ихтамнетов", и подавление революций в Венгрии и Чехословакии ( как и волнений в Казахстане) это борьба с " международным экстремизмом и цветными революциями." Это и "принуждение к миру" Грузии. Введение в Приднестровье и Карабах так называемых " миротворцев". Это подрыв "чеченцами" домов в РФ. Это и "честные выборы" в РФ и Беларуси. Это и трактористы и шахтеры ДоУнбасса которые откопали все в забоях и купили в военторге и ведут 8 лет войну..Это "самостоятельный" переход Крыма в РФ. Таких примеров можно вспомнить не десятки.. а сотни..Все все знают .. но многие не хотят говорить об этом вслух, и стараются всего этого не замечать. Но все таки техника сейчас достигла такого уровня что все тайное очень быстро становится явным.
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21.02.2022 14:01 Ответить
Разрушили халабуду бомжей, возможно даже заброшенный туалет, а назвали приграничным пунктом. Палятся. Надо сначала построить приличное сооружение, а потом взрывать. И больше взрывчатки, чет снаряд хилый был. "Не верю!!"
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21.02.2022 14:09 Ответить
Вот эту будку из говна и палок? Вы серьезно?
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21.02.2022 14:12 Ответить
Сатана собирает на брань плотских безумцев, которые обьелись всякой мерзости.
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21.02.2022 14:18 Ответить
Это пограничный пункт ?
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21.02.2022 14:24 Ответить
Для того, чтобы правдоподобно с*****ть, надо иметь хотя бы пол извилины.
А с этим напряг у этих богом забытых созданий. От слова взагали, уж поверте , знаю не по наслышке. А вы говорите "кинжалы", "церконы"... Если что и делается, то в 99,99999 % это представители других народов, случайно или нет оказавшихся к сожалению на этих территориях.
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21.02.2022 14:26 Ответить
Вот это поистине снайперский выстрел из Града - единственной ракетой ! Воронки правда нигде не видно, но то таке ...
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21.02.2022 14:31 Ответить
Ракета взорвалась в сарае и улетела еще на 40км, где успешно поразила второй приграничный пункт ))
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21.02.2022 15:02 Ответить
Ну все, вот и повод для войны. Украина принципиально расстреливает уличные сортиры! Придется россиянам гадить на улице.
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21.02.2022 14:32 Ответить
"Россия- самая паскудная,до блевотины мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов,у которых само понятие добра и зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме,и при этом желает потопить в нем весь мир." И.А. Ильин,русский философ.
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21.02.2022 14:35 Ответить
а куда леший делся?

https://www.youtube.com/watch?v=RxxTQRGv4V8
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21.02.2022 14:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lx0L9htLDA0
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21.02.2022 14:45 Ответить
А хіба це не Красной площаді?
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21.02.2022 14:51 Ответить
Чей-то сральник на даче пострадал. Скрепы не выдержали.
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21.02.2022 15:08 Ответить
а слабо воронеж подорвать?
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21.02.2022 19:22 Ответить
Видно же, что внутри сарая рвануло. Наружу все вылетело.
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21.02.2022 20:07 Ответить
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