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Увеличение фискального давления на бизнес не будет способствовать развитию Украины, - Европейская бизнес ассоциация

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Увеличение фискального давления на бизнес не будет способствовать развитию Украины, - Европейская бизнес ассоциация

Украинская власть должна прекратить "странную тенденцию" давления на бизнес, если хочет сохранить доверие и обеспечить рост украинской экономике. А все спорные вопросы должны решаться законно и по четким предполагаемым правилам, единым для всех участников рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейской бизнес ассоциации (ЕВА), обнародованное на официальном сайте.

"Добывающая отрасль имеет колоссальное значение для экономического развития. Только в 2020 году вклад добывающих предприятий в ВВП Украины составил 190,34 млрд грн, или 4,54% общего объема ВВП, а доля в стоимости общего экспорта всех товаров и услуг - 4,94%", - подчеркнули в ассоциации.

Там напомнили, что почти год назад была принята Национальная экономическая стратегия, где государство вместе с бизнесом определило векторы развития Украины до 2030 года и обещало справедливое налогообложение, верховенство права и экономическую свободу.

Однако вместо поддержки бизнес говорит о вмешательстве государства в деятельность недропользователей.

"Еще не прошло и два месяца 2022 года, как бизнес наблюдает значительное давление со стороны контролирующих органов - уже ко второй компании от контролирующих органов есть претензии по задолженности по уплате рентных платежей", - подчеркнули в ЕВА.

В ассоциации подчеркнули: к началу 2022 года отечественное регуляторное поле позволяло множественность трактовок налогооблагаемой базы. Но Конституцией установлено, что законы не оказывают обратного действия, поэтому обвинять компании в противоправных действиях, которые на момент их совершения таковыми не были, по сути, незаконно.

"Бизнес хочет работать по четким и предсказуемым правилам, иметь прозрачные и равные условия для всех участников отрасли. А фискальное давление на прозрачный бизнес путем проведения проверок или любым другим способом, очевидно, наносит потери не только конкретному бизнесу, но и стране в целом. Ведь за подобными ситуациями наблюдают и иностранные инвесторы и партнеры. Поэтому захотят ли они после этого инвестировать в развитие украинской добывающей промышленности - вопрос риторический", - резюмировали в ЕВА и призвали власть не оказывать давление на бизнес, и не убивать доверие между участниками рынка и властными органами.

Напомним, 1 февраля на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводили следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур.

Также в начале января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).

В декабре 2021 года налоговая доначислила одной из крупных сетей лабораторий в Украине "Синэво" налоги на 1,1 млрд грн. Такое решение в ГФС приняли после плановой проверки, во время которой, по словам налоговой, компания не предоставила необходимых документов. "Синэво" оспорила решение налоговой в суде.

Ранее на "Новую почту" был наложен штраф в результате проверок двух отделений в Харьковской области, которые якобы не предоставили документы и объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалоб граждан на них. Но после скандала Госпродпотребслужба рекомендовала отменить это взыскание.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
У гетманцева інша мета. Знищення українського бізнесу.
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21.02.2022 12:27
+8
Гетманцев зробив для Московії не менш ніж шмаркля.
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21.02.2022 12:32
+5
Ви нічого не розумієте. Не заважайте іксперду Дані Гетьманцеву угандо#увати реформувати економіку.
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21.02.2022 12:28
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У гетманцева інша мета. Знищення українського бізнесу.
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21.02.2022 12:27 Ответить
И прибарахлиться!
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21.02.2022 12:29 Ответить
Повішай його на гіляці. Але в умовах війни та ковіду великий бізнес України повинен платити принаймні половинні ставки податків для великого бізнесу країн ЄС.
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21.02.2022 12:30 Ответить
Не надо гундосить за ЕС. Ты зебилоид, понятия не имеешь о налогообложении в той же Германии или Польше
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21.02.2022 13:10 Ответить
В Европе такие дотации и такие государственные вливания в бизнес, что у нас бы тут вопили, что всё подстроено. Так что не надо тут про Европу.
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23.02.2022 00:46 Ответить
Гетманцев зробив для Московії не менш ніж шмаркля.
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21.02.2022 12:32 Ответить
Когда-то популярным был термин Азаровщина, а нынче в моде Гетьмановщина
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23.02.2022 00:44 Ответить
У него цель выдоить как можно больше денег. Какой ценой - пофиг. На сегодняшний день они просто добивают остатки экономики
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23.02.2022 00:42 Ответить
Ви нічого не розумієте. Не заважайте іксперду Дані Гетьманцеву угандо#увати реформувати економіку.
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21.02.2022 12:28 Ответить
Пабойтесь Бога!
А де деньги брать на ШОУ и Бабко-смартфоны?
Ковидные деньги закончились...
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21.02.2022 12:28 Ответить
А ФОПи ?
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21.02.2022 12:33 Ответить
Не переживайте, как там было в цитате? И тебя вылечат, и меня - Гетманцев никого не забудет по части повышения налогов
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23.02.2022 00:47 Ответить
Так а Выне поняли? Зеля ж решил доить крупный бизнес. СКМ уже заявил, что наперед заплатит 1 млрд. налогов. А это говорит о том, что есть проблема с наполнением бюджета
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23.02.2022 00:42 Ответить
Грабёж и разбой не способствуют развитию экономики - спасибо, Кэп.
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21.02.2022 12:28 Ответить
Зменшення фіскального тиску на великий бізнес УКраїни приведе до феноменального росту цін на елітну нерухомість в Європі.
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21.02.2022 12:28 Ответить
А где ж тогда брать бабло, за которое покупать и рашки битум для вэлыкого крадивныцтва? А Бенин гешефт, уже побоку? А знаете как он за это вовку с ленкой 3,14@#ит?
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21.02.2022 13:13 Ответить
без либерализации и дерегуляции, никто не сможет нормально развиваться, и инвестиции не придут в Украину
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22.02.2022 23:29 Ответить
Честно говоря, я не очень понимаю, каким образом зе-власть в принципе намерена привлекать инвесторов. Чем? Суды не работают, налоги растут, объём рынка у нас не так чтоб особенно велик, чужие рынки для нас закрываются. Да, есть идея индустриальных парков, но она пока не работает. Потому продолжайте повышать налогов - тогда можно потерять и тех инвесторов, которые пока ещё есть
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23.02.2022 00:41 Ответить
Судя по тому, как тут на все лады склоняют какую-то фамилию, которую я лично знать не знаю, то, видимо, снова очередной заказ на говняние очередной информации на очередном украинском интернет-сайте.
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23.02.2022 01:22 Ответить
Ну да, пупу земли лучше знать, заказ это или объективная информация
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10.08.2022 23:22 Ответить
Єрмак сказав що це фейк, ніхто на банковій не хоче скубти гусака. Але шпійон Даня з цим не згідний. Чим більше скубеш тим більше перепадає. В Москві пенсіон путін вже закрив
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11.08.2022 03:22 Ответить
 
 