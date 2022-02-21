Украина должна настаивать на миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко

Петр Порошенко во время выступления на согласительном совете в очередной раз подчеркнул необходимость введения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Он призвал власти инициировать этот вопрос для рассмотрения на саммите безопасности и сообщил, что передаст свои наработки Зеленскому, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Саммит Украины и США, наших союзников с одной стороны, России с другой стороны, о котором мы услышали вчера, безусловно это важное событие. Которое, во-первых, оставляет нам надежду на дипломатическое урегулирование российской угрозы, к чему стремятся все украинцы и весь мир. С другой стороны, дает нам определенное время для того, чтобы мы лучше подготовились к любому сценарию. И относительно саммита - я не хочу обнародовать, но я передам Зеленскому наши развернутые предложения", - сообщил Порошенко.

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"Первое, что нам сделать для того, чтобы снять напряжение – это поставить на этом саммите вопрос о направлении на оккупированную часть Донбасса "голубых шлемов" ООН", – отмечает Порошенко.

"В этом смысле очень обнадеживающим является заявление китайского министра иностранных дел в Мюнхене о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Постоянный член Совбеза одновременно является подписателем Будапештского меморандума", - напомнил пятый Президент.

"Мы глубоко в свое время проработали вопрос о миротворцах. Я подчеркиваю поддержку этого Соединенными Штатами, Францией и Германией. Мы получили заверение, что Китай точно не воспользуется правом вето. И Россия должна быть поставлена ​​в условия, когда у нее не будет другого выхода, как проголосовать за эту позицию", – считает лидер партии.

"То же самое касается и возвращения к Дорожной карте Минских договоренностей, которая предусматривает принцип "security first" – во-первых безопасность. Есть российский нарратив с так называемой "формулой Штайнмайера" и искажением, которое точно способствует потере части суверенитета Украины. Ни в коим случае мы не можем пойти на условия России и дать себя обмануть", – считает Петр Порошенко.

"Есть четко установленный приоритет: система безопасности в Европе может держаться только на старой, проверенной временем основе – НАТО с включением в блок Украины. Это лучше любого ядерного оружия", – отмечает Порошенко.