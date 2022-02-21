Украина должна настаивать на миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко
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Петр Порошенко во время выступления на согласительном совете в очередной раз подчеркнул необходимость введения миротворческой миссии ООН на Донбассе.
Он призвал власти инициировать этот вопрос для рассмотрения на саммите безопасности и сообщил, что передаст свои наработки Зеленскому, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Саммит Украины и США, наших союзников с одной стороны, России с другой стороны, о котором мы услышали вчера, безусловно это важное событие. Которое, во-первых, оставляет нам надежду на дипломатическое урегулирование российской угрозы, к чему стремятся все украинцы и весь мир. С другой стороны, дает нам определенное время для того, чтобы мы лучше подготовились к любому сценарию. И относительно саммита - я не хочу обнародовать, но я передам Зеленскому наши развернутые предложения", - сообщил Порошенко.
"Первое, что нам сделать для того, чтобы снять напряжение – это поставить на этом саммите вопрос о направлении на оккупированную часть Донбасса "голубых шлемов" ООН", – отмечает Порошенко.
"В этом смысле очень обнадеживающим является заявление китайского министра иностранных дел в Мюнхене о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Постоянный член Совбеза одновременно является подписателем Будапештского меморандума", - напомнил пятый Президент.
"Мы глубоко в свое время проработали вопрос о миротворцах. Я подчеркиваю поддержку этого Соединенными Штатами, Францией и Германией. Мы получили заверение, что Китай точно не воспользуется правом вето. И Россия должна быть поставлена в условия, когда у нее не будет другого выхода, как проголосовать за эту позицию", – считает лидер партии.
"То же самое касается и возвращения к Дорожной карте Минских договоренностей, которая предусматривает принцип "security first" – во-первых безопасность. Есть российский нарратив с так называемой "формулой Штайнмайера" и искажением, которое точно способствует потере части суверенитета Украины. Ни в коим случае мы не можем пойти на условия России и дать себя обмануть", – считает Петр Порошенко.
"Есть четко установленный приоритет: система безопасности в Европе может держаться только на старой, проверенной временем основе – НАТО с включением в блок Украины. Это лучше любого ядерного оружия", – отмечает Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
они не могут там участвовать.
І Порошенко це прекрасно знає.
Ну ніяк не хочуть втямити, що кордон під час виборів можуть проконтролювати миротворці, за яких говорить Порох!
Ще раз: протоколи можна змінювати відповідно до навіть нових набутих знань про процес, які вони описують! Характерний приклад: протоколи лікування COVID-19 з часу їх запровадження 26місяців тому - чи не кардинально помінялись, відповідно до набутих відомостей про хворобу!
Тільки Ющенко та Порошенко її вивчили, наші Гетьмани!
Украины😡
«На сегодняшний день мы твердо заручились поддержкой трех постоянных членов Совета Безопасности ООН - это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция», - сказал Порошенко в интервью телеканалу «Украина» в четверг, 24 января.
Как сообщил президент, на данный момент Украина пытается заручиться поддержкой Китая по вопросу размещения миротворцев ООН на неподконтрольной части Донбасса.
«Мы обратились к заместителю председателя КНР с просьбой о поддержке и инициатив Украины, и вопроса миротворцев», - отметил он.
І по -друге , про який ти браслет торочиш , боте ?
Знайди роботу , чого ти скачеш тут в угоду ОПЗЖистам ?
Ви чомусь іх не помічаєте , так як вам перешкоджає тільки Порошенко
робити брудні справи проти нашої краіни !
Порох, если не на сессии в Раде, то занимается другими государственными делами, встречается с международными лидерами, депутатами и др. важными людьми для Украины, а не шастает, как ваш гринпоц по бесконечным курортам и днюхам!
Но у тупого бота задача ---срач и жалкие гроши за тупые высеры!
Пшел на дешевка!
прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;
не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;
не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;
пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;
докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
носити електронний засіб контролю.
Или не захотел?
ООН направляет миротворцев по просьбе двух противоборствующих сторон.
***** не признает себя стороной. ДНР нельзя пускать в ООН, иначе они будут признаны "тушкой" или "чучелом" но юридической стороной.
Ситуация с миротворцами патовая.