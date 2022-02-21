Украина не может вести военные действия против своих граждан в ОРДЛО, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия провоцирует Украину на активные военные действия, однако ВСУ не будут вести военные действия против части украинского населения на оккупированном Донбассе.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Наши военные могут отвечать только в случае угрозы жизни нашим военным. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они (Россия. – Ред.) могут фантазировать сколько угодно – мы к этому готовы, и к этому готов мир. Желание РФ спровоцировать нас на активные действия не получатся", - подчеркнул он.
По словам Данилова, задача - мирным путем вернуть те территории, которые на сегодняшний день оккупированы РФ.
"Мы не можем вести военные действия против части нашего населения. Мы приветствуем, чтобы по дипломатическому пути решились все вопросы", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
ихтамнеты будут прятаться за толстыми спинами шахтеров и трахтористов
Мужиков от 10 до 70 лет - замели в "армию".
Против кого же вы тогда "не можете вести военные действия"?
А якщо ти (не важливо яким чином) потрапив до "армії" орків - то ...
И второй вопрос - А как вы определяете где "граждане Украины" а где ряженые ихтамнеты?
Але вони люди і - якщо не комбатанти - не є цілями військових. Звільнимо - розберемось.
От і вся різниця між нами і "русським міром" який стоїть "за спинами жінок та дітей".
Його Зеленський заразив ідіотизмом? Як можна так недолуго висловлюватися?! Територія окупована Мордором - до чого тут "проти населення"?!
Тяжело, застоялись российкие войска на границе.
Может, в Сирию их пора перебросить?