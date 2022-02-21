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Украина не может вести военные действия против своих граждан в ОРДЛО, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина не может вести военные действия против своих граждан в ОРДЛО, - Данилов

Россия провоцирует Украину на активные военные действия, однако ВСУ не будут вести военные действия против части украинского населения на оккупированном Донбассе.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Наши военные могут отвечать только в случае угрозы жизни нашим военным. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они (Россия. – Ред.) могут фантазировать сколько угодно – мы к этому готовы, и к этому готов мир. Желание РФ спровоцировать нас на активные действия не получатся", - подчеркнул он.

По словам Данилова, задача - мирным путем вернуть те территории, которые на сегодняшний день оккупированы РФ.

"Мы не можем вести военные действия против части нашего населения. Мы приветствуем, чтобы по дипломатическому пути решились все вопросы", - подытожил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения, – Данилов о якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
Що він таке каже? З такими поглядами у 2014-му ми не тільки не повернули б Славянськ, Краматорськ і інші міста, а стояли б десь біля Чопа.
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21.02.2022 12:44
+17
Женщин-детей оккупанты насильно вывезли.
Мужиков от 10 до 70 лет - замели в "армию".
Против кого же вы тогда "не можете вести военные действия"?
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21.02.2022 12:44
+15
А чому вони грамадяни України ? Тому що ми туда пенсії платимо ? Так пенсії платимо тому що керівництво країни зрадники.
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21.02.2022 12:44
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Це терористи!
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21.02.2022 12:42 Ответить
посколько лугандонских детей и баб вывезли,
ихтамнеты будут прятаться за толстыми спинами шахтеров и трахтористов
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21.02.2022 13:44 Ответить
а сзади будут стоять заградотряды из вагнеровских головорезов
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21.02.2022 13:59 Ответить
Та ні, це дурне (чи не дурне) стверджує, що "є можєт аєсті боєвиє дєйствія протів часті наших граждан". Розумієте? Це він про "гражданскую вайну"!!!! От так! Виявляється, вогню у відповідь нема, бо "с той сторони - наші люді". Все, як пуцин розписав.
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21.02.2022 13:45 Ответить
А чому вони грамадяни України ? Тому що ми туда пенсії платимо ? Так пенсії платимо тому що керівництво країни зрадники.
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21.02.2022 12:44 Ответить
Що він таке каже? З такими поглядами у 2014-му ми не тільки не повернули б Славянськ, Краматорськ і інші міста, а стояли б десь біля Чопа.
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21.02.2022 12:44 Ответить
Він все правильно каже. Все це необхідно, щоб показати, що ми не хочемо воювати. Коли почнуть атакувати, то ВСУ буде крошити всих хто зі зброєю. Нема куди діватися
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21.02.2022 12:55 Ответить
Я розумію, що ці слова - питання цього чсу. Але: "ЗСУ не вестимуть військові дії проти частини українського населення на окупованому Донбасі" - невже ці слова не пригадають, коли прийде час реально звільняти Донбас?
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21.02.2022 13:22 Ответить
Зараз 2014-й рік?
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21.02.2022 13:17 Ответить
Женщин-детей оккупанты насильно вывезли.
Мужиков от 10 до 70 лет - замели в "армию".
Против кого же вы тогда "не можете вести военные действия"?
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21.02.2022 12:44 Ответить
Проти некомбатантів, невже не зрозуміло.
А якщо ти (не важливо яким чином) потрапив до "армії" орків - то ...
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21.02.2022 12:47 Ответить
чьто ? ..кажется все хуже чем я думал ..какой части населения ..ДАНИЛОВ БЛ, кремлевский крот нах
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21.02.2022 12:45 Ответить
А если у них два паспорта?
И второй вопрос - А как вы определяете где "граждане Украины" а где ряженые ихтамнеты?
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21.02.2022 12:45 Ответить
по лаптям и балалайке
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21.02.2022 13:31 Ответить
та сколько можно!! какие, нафиг, наши люди!!! они 8 лет не наши, та по большому и не были никогда. Те, кто наши - они давно в Украину сбежали от быдла!
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21.02.2022 12:46 Ответить
Так, значною мірою "не наші" - з промитими мізками або переконані сепари.
Але вони люди і - якщо не комбатанти - не є цілями військових. Звільнимо - розберемось.
От і вся різниця між нами і "русським міром" який стоїть "за спинами жінок та дітей".
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21.02.2022 12:51 Ответить
кто разберется? и с кем? там выросло целое поколение ненавидящих Украинц, там адекватных единицы!
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21.02.2022 12:58 Ответить
тоість кацапи, які нарядили пополчєнцев і запустять їх перед собою можуть розраховувати на безперешкодний похід. Супер.
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21.02.2022 12:47 Ответить
Я же писал после речи Зеленского, что они ничего так и не поняли. Если случится большая война, то после войны всё это говно надо судить за госизмену. Они просто тупо занимаются саботажем.
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21.02.2022 12:50 Ответить
Данілов, у 800 тис. донбасян уже російські паспорти. Які ж вони наші? Наші звалили звідти ще і 2014-му.
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21.02.2022 12:50 Ответить
Краще би ти мовчав, зебіле!
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21.02.2022 12:50 Ответить
Сьогодні Міжнародний день рідної мови. То буде команда і циркуляри в школи і виші надівати вишиванки і по-новому підмімати прапори? Буде телемарафон і президент в прямому ефірі дасть пресконференцію з української бібліотеки, цитуючи вірші Шевченко і Лесі Українки?
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21.02.2022 12:51 Ответить
Вони ментально іне були громадянами України, а зараз тим більше.
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21.02.2022 12:52 Ответить
"Ми не можемо вести військові дії проти частини нашого населення. Ми вітаємо, щоб дипломатичним шляхом вирішились всі питання", - підсумував він.

Його Зеленський заразив ідіотизмом? Як можна так недолуго висловлюватися?! Територія окупована Мордором - до чого тут "проти населення"?!
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21.02.2022 12:52 Ответить
Окуповану територію кацами Володя більше охороняє чим самі кацапи. Все повідводив, все позабирав, і навіть пригрозив тюрмою. Кожен відстоює своє, хтось Україну, а хтось "русский мир", бо куди продавати "Сватів"?
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21.02.2022 13:43 Ответить
А роzzия может, она ведёт боевые действия против наших граждан, называя их своими. Это такой вот русмир.
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21.02.2022 12:54 Ответить
Зеля та Данілов підпишуть капітуляцию та передадуть зброю, яку ми отримали від Заходу прямо в тих же упаковках Путлеру.
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21.02.2022 12:55 Ответить
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21.02.2022 13:11 Ответить
дебилі у власти хуже напасти
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21.02.2022 12:56 Ответить
Зрадники!
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21.02.2022 12:56 Ответить
як же ви задрали цим лугандоном і про те "чтотамнашилюди".Росія використовує україну цим як тузик грєлку..Коли вже прийдуть політики до влади які офіційно відмовляться від цих фантомних територій.І відкриється дорого до нато..
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21.02.2022 13:01 Ответить
Йпрст...От цікаво хто з тут ****....щих був на війні.... Точно половина на зоні і на параші строчят і др... в мобільниках..всяку хрінь. Умники хочете на своїй шкурі, точніше на своїй сраці спробувати що таке коли по простих людях стріляють з 120 го колібра Приїзджайте в Станицю-Луганську прогуляєтесь по вулицям поряд з кацапськими "миролюбцями". Гарантую додому повезете величезну кучу відчуттів в штанцях... Може хоть тоді зрозумієте чим пахне вашае ****...ство.
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21.02.2022 13:09 Ответить
Що ви особисто пропонуєте? по пунктам
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21.02.2022 13:13 Ответить
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21.02.2022 13:13 Ответить
Наші громадяни з рашинськими паспортами, звучить...
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21.02.2022 13:16 Ответить
Наши люди в голливуде.
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21.02.2022 13:21 Ответить
"Свои" не призывают ублюдочных карликов ввести войска,не вспарывают живот просто за проукраинскую позицию,не воюют против ВСУ,не пытают людей на подвалах,не грабят,не насилуют,не ведут коллаборационисткую политику в отношении к своим же согражданам и своему государству. Вопрос - и где же там свои?Может их он видит в пуйловских глазах - там где увидел мир его шеф? Может просто перестать стрелять и сдаться на милость? Такое ощущение что дядька шпарит по методичке написанной в *********
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21.02.2022 13:23 Ответить
Ну вот и официальное заявление о гражданской войне. Обстрелы это фантазии, угрозы не несут. ****, а откуда раненые и погибшие в ООС? Не осторожное обращение с оружием? Твари зелёные.
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21.02.2022 13:26 Ответить
Есть плюс в это возне с русней. Возможно наконец-то это все закончиться и будет мир, правда после большой войны.
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21.02.2022 13:31 Ответить
А тебя кто просит воевать против граждан? Воюй против кацапов.
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21.02.2022 13:35 Ответить
Я извиняюсь, получается со слов Данилова те кто живут на подконтрольной территории нелюди. Так как их можно сутками обстреливать и уничтожать их дома?
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21.02.2022 13:48 Ответить
Никак не получается ВСУ спровоцировать на войну и наконец-то ввести армию АсвАбАдителй на Донбасс.
Тяжело, застоялись российкие войска на границе.
Может, в Сирию их пора перебросить?
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21.02.2022 14:09 Ответить
Оті хитрожопі пристосуванці з рашиськими аусвайсами- то теж НАШИЖЛЮДІ??? Вони гатять по нас і не розмірковують! І завважте, ніяких комплексів щодо спорідненості! ONLY BIZNES! Бабло понад усе!
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21.02.2022 14:13 Ответить
А Московия ведёт военные действия против своих Ивановых, Даниловых ,Петровых на нашей территории и что нам делать сдаваться или может дать ответку?
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21.02.2022 14:32 Ответить
да нет никаких давно украинцев . там уже и духу их нет давно 8 лет новое поколение вырощено юнармии с враждой к украинскому всему и паспорта у всех русские . ага мы не можем ... но зато нас легко и круглосуточно можно убивать и крошить дома и инфраструктуру .что так и будут вечно нас бомбить с дворов домов крыш и садиков и безответственно получается так чтоли? .... там наши люди, то там же дети, одно и тоже...одно и тоже.... а те думают себе так точно!(ну и лохов же мы нашли....их крошим с дворов а они нет...)) где хвалёные байрактары? раз уничтожили врага.... шума то сколько было.... а теперь что? то погода не такая, то там же наши люди...я в шоке....((
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21.02.2022 14:35 Ответить
Ми не можемо... А вони - можуть!!! Убити 15 тисяч - можуть. Розрізати живіт, зв'язати руки і втопити - можуть! Посиротити дітей можуть! От же правитель і стадо левів
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21.02.2022 15:14 Ответить
Ты мразь и коллаборант!
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21.02.2022 17:20 Ответить
закройте рот этому клоуну!!!!!
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21.02.2022 19:28 Ответить
это правда.
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21.02.2022 21:04 Ответить
 
 