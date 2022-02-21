Харьковщина готова принять жителей временно оккупированных территорий в случае необходимости, - глава ОГА Синегубов
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При необходимости Харьковская область готова принять жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.
Об этом заявил глава облгосадминистрации Олег Синегубов на аппаратном совещании в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Соответствующие планы согласованы, обновлены. Мы провели консультации с городом. Мы готовы принимать наших людей. Пожалуйста, если в этом будет необходимость. Также я хочу подчеркнуть, что у нас абсолютно все службы мобилизованы, все структуры. И мы готовы к любым вызовам", - сказал Синегубов.
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І ті (нечислені) які "прорвуться" або яких "зашлють" - під ретельний нагляд контри.
І видати їм українські документи. Без перевірок. Уявляю чергу з понаєхавших з-за поребрика та сепарні на лагалізацію.
Ты, плять, для начала покажи бомбоубежища и их состояние в Харькове для граждан Украины, а потом заботься о гражданах РФ! Про "паспорта РФ" удобненько забыли?
Сепари верещать про обстріли ВСУ,показово тягають своїх організмів по "евакуаціях" за 10 000 ржублів.А якого дідька ми повинні допомагати їм в цьому?Це вже в голові не вкладається
Ще й розквартирувати в адмінбудівлі обладміністрації, щоб їм навіть захоплювати її не прийшлось.
Так би мовити: "Мілості просім, дарагіє саатєчєствєннікі!"
Всі адекватні виїхали в Україну в 2014-2016.
Решта - в Свердловськ і далі. Нехай щастить!