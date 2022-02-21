Харьковщина готова принять жителей временно оккупированных территорий в случае необходимости, - глава ОГА Синегубов

При необходимости Харьковская область готова принять жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Об этом заявил глава облгосадминистрации Олег Синегубов на аппаратном совещании в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Соответствующие планы согласованы, обновлены. Мы провели консультации с городом. Мы готовы принимать наших людей. Пожалуйста, если в этом будет необходимость. Также я хочу подчеркнуть, что у нас абсолютно все службы мобилизованы, все структуры. И мы готовы к любым вызовам", - сказал Синегубов.

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