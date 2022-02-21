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Новости Политика Украины
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Данилов о возможном саммите Байдена и Путина: Вопросы Украины без нас никто не может решать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данилов о возможном саммите Байдена и Путина: Вопросы Украины без нас никто не может решать

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность саммита президентов РФ и США.

Об этом Данилов заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Если Путин будет встречаться с Байденом... Они могут встретиться, если там будет решаться вопрос нашей страны, без нас наши вопросы никто не может решать. Только при нашем участии. Мы являемся непосредственными участниками этого процесса, это касается нашей страны, наших граждан и нашего будущего", - подчеркнул секретарь СНБО.

"Наша позиция и позиция президента четкая и понятная, он ее озвучил 19 февраля. Мы отличаемся от многих, потому что ничего не держим в кармане, а все кладем на стол", - добавил он.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
Та вашим зеленим придуркам ніхто не довіряє- ви очільника САП вибрали, чи так і далі блокуєте скоти.
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21.02.2022 13:11
+9
Данілов, ти ідіот?
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21.02.2022 13:12
+8
Суворий чувак, сказав як відрізав.
З Зеленським поговорять до зустрічі та після зустрічі. Зараз Байден (тимчасово) замість президента України
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21.02.2022 13:13
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Правила форума Совет форумчан
так точно
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21.02.2022 13:10 Ответить
Та вашим зеленим придуркам ніхто не довіряє- ви очільника САП вибрали, чи так і далі блокуєте скоти.
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21.02.2022 13:11 Ответить
Данілов, ти ідіот?
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21.02.2022 13:12 Ответить
Так. Але що зробиш(((
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21.02.2022 13:13 Ответить
Автаназію....
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21.02.2022 14:46 Ответить
Там ще шмарклі не вистачало !
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21.02.2022 13:12 Ответить
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21.02.2022 13:13 Ответить
Суворий чувак, сказав як відрізав.
З Зеленським поговорять до зустрічі та після зустрічі. Зараз Байден (тимчасово) замість президента України
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21.02.2022 13:13 Ответить
Там только нашего вислюка не доставало. Не вмешивайтесь, ограничьтесь лозунгами и лапшой для вислоухих.
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21.02.2022 13:14 Ответить
З такими патріотами і путлєровців не потрібно.
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21.02.2022 13:16 Ответить
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21.02.2022 13:17 Ответить
А криворогата буратіна каже що хоче зустрітись з ****** сам на сам. Так хто бреше?
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21.02.2022 13:17 Ответить
буратіна ніколи не бреше
чєсслово!
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21.02.2022 13:34 Ответить
Зеля может научить Байдена только 2-м вещам: играть буем на рояле и дуть в обе ноздри:
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21.02.2022 13:18 Ответить
та заглядати в "очі" ****, стоячи на колінах.
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21.02.2022 14:10 Ответить
Данилов, вы сначала внутри страны наведите порядок. Решалы...
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21.02.2022 13:24 Ответить
some meat
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21.02.2022 13:33 Ответить
Чего? Президентом ЗЕ никто не считает. И, главное, плюют на него ВСЕ.вся надежда на Байдена, чтоб он не сдал Украину
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21.02.2022 13:34 Ответить
В Украине никогда не было гражданской войны, ущемления прав русскоязычных и распятия мальчиков в трусиках. Пока Кремль не объяснит, что есть у него в качестве доказательства этого и почему ОНО влезло на территорию Украины и начал стрелять...
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21.02.2022 13:36 Ответить
Стягування російських військ до кордонів України, підпорядкування Білорусі Москві та погрози розпочати воєнні дії можуть призвести до повномасштабної війни в Європі.
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21.02.2022 13:59 Ответить
Как говорил Наполеон, "для войны нужны три вещи: деньги, деньги и деньги", то есть война - это очень дорогое удовольствие.

""Экономист Хазин предупредил о возможной конфискации сбережений россиян
Российский экономист, публицист, бывший чиновник Администрации президента России Михаил Хазин заявил, что при определенных условиях может быть принято решение о конфискации сбережений россиян.
"Речь идет о средствах, которые россияне хранят в банковских ячейках", - отметил эксперт, сообщает портал Konkurent.ru.
Экономист объяснил, что такие накопления могут пропасть в условиях нового экономического кризиса." - МК

Как старнно: по доктрине Герасимова, экономика Украины должна уже была полностью перейти на военные релвы и вякнуться, а сбережения (причем в наличке) будут изымать почему то у россиян.
И почему ЦБ РФ напечатать налички не может - не пойму я никак.
Может, что-нибудь в доктрине Герасимова поправить?
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21.02.2022 14:04 Ответить
Так ваш ЗЕлений Кулеба вже схвально відгукнувся про цей саміт. Ви хоч між собою прийміть хоч одне спільне рішення, кловани.
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21.02.2022 14:09 Ответить
"Росстат сообщил о рекордном за семь лет росте похоронного бизнеса - его оборот увеличился на 12,5% в 2021 году, до 80,4 млрд руб. Это произошло на фоне самых масштабных потерь населения со времен распада Советского Союза и окончания Великой Отечественной войны. Однако смертность, согласно Росстату, опередила оборот похоронного бизнеса и выросла на 15,1%. По словам экспертов, россияне были вынуждены экономить на похоронах, а часть ритуальных услуг ушла в тень. Реальные доходы похоронного бизнеса могли составить 300 млрд руб."
https://newsland.com/user/4296757178/content/pokhoronnyi-biznes-zarabotal-milliardy-rublei-na-rekordnoi-smertnosti-s-raspada-sssr/7556204

Российские власти страдают раздвоением личности: защищая права русскоязычных на Донбассе, со всем старанием утилизируют свое русскоязычное российское население.
"Восстанавливают ссср" - и повышают пенсионный возраст за возраст дожития.
Стржаются с бИндерами в Украине - и сдают есропейскую часть РФ мусульманам, а Сибирь - китайцам.
Воистину, умом их не понять - я и не пытаюсь.
Только не следует в подобной ситуации искать поддержки войны на Донбассе у населения РФ, которое бИндеровцев на 8 лет так в РФ и не встретило, а вот мусульмане да китайцы выросли как грибы после дождя.
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21.02.2022 14:24 Ответить
А если будут?
То мы им покажем ...
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21.02.2022 14:51 Ответить
Стули писка, баран. Бо якщо ти триндітимеш - може статися, що невдовзі їм не буде про що говорити.
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21.02.2022 15:47 Ответить
 
 