Данилов о возможном саммите Байдена и Путина: Вопросы Украины без нас никто не может решать

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность саммита президентов РФ и США.

Об этом Данилов заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Если Путин будет встречаться с Байденом... Они могут встретиться, если там будет решаться вопрос нашей страны, без нас наши вопросы никто не может решать. Только при нашем участии. Мы являемся непосредственными участниками этого процесса, это касается нашей страны, наших граждан и нашего будущего", - подчеркнул секретарь СНБО.

"Наша позиция и позиция президента четкая и понятная, он ее озвучил 19 февраля. Мы отличаемся от многих, потому что ничего не держим в кармане, а все кладем на стол", - добавил он.

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