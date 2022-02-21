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Данилов о возможном саммите Байдена и Путина: Вопросы Украины без нас никто не может решать
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность саммита президентов РФ и США.
Об этом Данилов заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Если Путин будет встречаться с Байденом... Они могут встретиться, если там будет решаться вопрос нашей страны, без нас наши вопросы никто не может решать. Только при нашем участии. Мы являемся непосредственными участниками этого процесса, это касается нашей страны, наших граждан и нашего будущего", - подчеркнул секретарь СНБО.
"Наша позиция и позиция президента четкая и понятная, он ее озвучил 19 февраля. Мы отличаемся от многих, потому что ничего не держим в кармане, а все кладем на стол", - добавил он.
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З Зеленським поговорять до зустрічі та після зустрічі. Зараз Байден (тимчасово) замість президента України
чєсслово!
""Экономист Хазин предупредил о возможной конфискации сбережений россиян
Российский экономист, публицист, бывший чиновник Администрации президента России Михаил Хазин заявил, что при определенных условиях может быть принято решение о конфискации сбережений россиян.
"Речь идет о средствах, которые россияне хранят в банковских ячейках", - отметил эксперт, сообщает портал Konkurent.ru.
Экономист объяснил, что такие накопления могут пропасть в условиях нового экономического кризиса." - МК
Как старнно: по доктрине Герасимова, экономика Украины должна уже была полностью перейти на военные релвы и вякнуться, а сбережения (причем в наличке) будут изымать почему то у россиян.
И почему ЦБ РФ напечатать налички не может - не пойму я никак.
Может, что-нибудь в доктрине Герасимова поправить?
https://newsland.com/user/4296757178/content/pokhoronnyi-biznes-zarabotal-milliardy-rublei-na-rekordnoi-smertnosti-s-raspada-sssr/7556204
Российские власти страдают раздвоением личности: защищая права русскоязычных на Донбассе, со всем старанием утилизируют свое русскоязычное российское население.
"Восстанавливают ссср" - и повышают пенсионный возраст за возраст дожития.
Стржаются с бИндерами в Украине - и сдают есропейскую часть РФ мусульманам, а Сибирь - китайцам.
Воистину, умом их не понять - я и не пытаюсь.
Только не следует в подобной ситуации искать поддержки войны на Донбассе у населения РФ, которое бИндеровцев на 8 лет так в РФ и не встретило, а вот мусульмане да китайцы выросли как грибы после дождя.
То мы им покажем ...