Украинский воин получил боевое травмирование. По состоянию на 12:00 зафиксирован 21 обстрел со стороны войск РФ на Донбассе, - ООС

С начала текущих суток, 21 февраля, по состоянию на 12:00 со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центр ООС.

"На 12 часов со стороны российских оккупационных войск зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня. Из них 20 - из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Противник задействовал артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм летательные аппараты", - сказал пресс-секретарь ООС Павел Ковальчук.

"В частности, около часа враг обстреливал населенный пункт Станица Луганска, выпустив 140 артиллерийских снарядов 122-го калибра. В результате обстрелов один военнослужащий получил боевую травму, состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное", - добавил он.

Также Ковальчук отметил, что оккупанты продолжают размещать свое вооружение в населенных пунктах, создавая угрозу жизни мирных жителей.

Кроме того, он отметил, что украинские военнослужащие не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы международного гуманитарного права.

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"Агрессор продолжает активно распространять своими пропагандистскими ресурсами дезинформацию с целью дискредитации Вооруженных сил Украины. При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны защитников захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях, хаотически обстреливают населенные пункты и создают другие провокации" – резюмировал Ковальчук.