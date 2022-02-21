Заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины места несения службы пограничных нарядов в Ростовской области - сознательная провокация, - Госпогранслужба
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Заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины, в результате чего разрушено место несения службы пограничных нарядов РФ - откровенная провокация.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
В частности, не указывается точное место, где это произошло, кроме как в 150 метрах от российско-украинской границы в пределах Ростовской области.
"Отметим, что Ростовская область граничит как с контролируемой украинскими властями территорией в пределах Луганской области, так и с неконтролируемым участком украинской границы, протяженность которой более 400 км. Отметим, информирование подразделений ГПСУ от сотрудников ПС ФСБ РФ о каких-то нестандартных ситуациях не поступало", – говорится в сообщении.
В то же время отдельные источники, на которые ссылаются российские ресурсы, отмечают, что речь может идти о территории, расположенной рядом с неконтролируемым Украиной участком границы, в Неклиновском районе Ростовской области.
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Чётко написал человек про цыганский кишлак в чистом поле....бл@д@ песец....там не то что столбов и проводов нет, там даже тропы натоптанной нет!!!!! Ну конченые....
провокациягаллюцинация.