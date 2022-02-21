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Заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины места несения службы пограничных нарядов в Ростовской области - сознательная провокация, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины места несения службы пограничных нарядов в Ростовской области - сознательная провокация, - Госпогранслужба

Заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины, в результате чего разрушено место несения службы пограничных нарядов РФ - откровенная провокация.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

В частности, не указывается точное место, где это произошло, кроме как в 150 метрах от российско-украинской границы в пределах Ростовской области.

"Отметим, что Ростовская область граничит как с контролируемой украинскими властями территорией в пределах Луганской области, так и с неконтролируемым участком украинской границы, протяженность которой более 400 км. Отметим, информирование подразделений ГПСУ от сотрудников ПС ФСБ РФ о каких-то нестандартных ситуациях не поступало", – говорится в сообщении.

В то же время отдельные источники, на которые ссылаются российские ресурсы, отмечают, что речь может идти о территории, расположенной рядом с неконтролируемым Украиной участком границы, в Неклиновском районе Ростовской области.

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Автор: Наталя Джума
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Спровокувати Україну на активні дії не вийде.
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21.02.2022 13:35 Ответить
Зараз в Україні на лінії ескалації находиться багато закордонних ЗМІ.
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21.02.2022 13:39 Ответить
Визуально - свинарник в лесопосадке! Он даже не електрофицирован! НЕ вижу проводов и столбов електрических. Подьездной дороги нет для авто! Ни метра асфальта! Ето бомжарня ромов! Нууу, за "погранпункт ФСБ" покатит!
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21.02.2022 13:40 Ответить
Какой нафиг пограничный пункт??????

Чётко написал человек про цыганский кишлак в чистом поле....бл@д@ песец....там не то что столбов и проводов нет, там даже тропы натоптанной нет!!!!! Ну конченые....
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21.02.2022 13:45 Ответить
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21.02.2022 13:51 Ответить
Уходили огородами от обстрелов ВСУ, но реликвию для прокаженых сохранили ))
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21.02.2022 13:58 Ответить
яка нікчемна країна така і casus belli, в усьому цілому світі уже не залишилось країни яка б могла повірити у звинувачення цих козлів України. навіть серед своїх скрепних рашапідів така галіматня не пройде, а раз так то цього неіснуючого обстрілу їх нібито погранців їм більш ніж достатньо.
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21.02.2022 14:02 Ответить
Заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины, в результате чего разрушено место несения службы пограничных нарядов РФ - откровенная провокация галлюцинация.
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21.02.2022 14:06 Ответить
Даже жители Луганска над этим смеются.
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21.02.2022 14:46 Ответить
 
 