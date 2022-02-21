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Российские оккупанты обстреливают Счастье и Врубовку: люди без коммуникаций, прячутся в бомбоубежищах, - глава Луганской ОГА Гайдай. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Поселок Врубовка и город Счастье (Луганская область) находятся под обстрелами со стороны войск РФ, повреждена инфраструктура, доступа к восстановлению пока нет.

Об этом глава облгосадминистрации (ОГА) Сергей Гайдай сообщил в своем фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Врубовка и Счастье под огнем. Люди без коммуникаций. Врубовка без электричества и газа. Люди находятся в бомбоубежищах. Повреждены жилые дома. Поврежден газопровод - 200 потребителей без газоснабжения. Доступа к восстановлению пока нет. Обстрелы не утихают. Счастье без воды, тепла и света", - написал Гайдай.

Он также сообщил, что российские оккупанты совершили четыре прямых попадания в водозабор и в районе РЭС. В этой связи рабочие Луганского энергетического объединения покинули свои рабочие места.

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"Разбитый коллектор теплосети в районе КПП ТЭС. Теплообеспечение прекращено. Перебита линия 110 кВ. Организован ремонт электроснабжения. Информация будет дополняться", - проинформировал глава ОГА.

Российские оккупанты обстреливают Счастье и Врубовку: люди без коммуникаций, прячутся в бомбоубежищах, - глава Луганской ОГА Гайдай 01
Российские оккупанты обстреливают Счастье и Врубовку: люди без коммуникаций, прячутся в бомбоубежищах, - глава Луганской ОГА Гайдай 02
Российские оккупанты обстреливают Счастье и Врубовку: люди без коммуникаций, прячутся в бомбоубежищах, - глава Луганской ОГА Гайдай 03
Российские оккупанты обстреливают Счастье и Врубовку: люди без коммуникаций, прячутся в бомбоубежищах, - глава Луганской ОГА Гайдай 04
Российские оккупанты обстреливают Счастье и Врубовку: люди без коммуникаций, прячутся в бомбоубежищах, - глава Луганской ОГА Гайдай 05
Российские оккупанты обстреливают Счастье и Врубовку: люди без коммуникаций, прячутся в бомбоубежищах, - глава Луганской ОГА Гайдай 06
Российские оккупанты обстреливают Счастье и Врубовку: люди без коммуникаций, прячутся в бомбоубежищах, - глава Луганской ОГА Гайдай 07
Российские оккупанты обстреливают Счастье и Врубовку: люди без коммуникаций, прячутся в бомбоубежищах, - глава Луганской ОГА Гайдай 08
Российские оккупанты обстреливают Счастье и Врубовку: люди без коммуникаций, прячутся в бомбоубежищах, - глава Луганской ОГА Гайдай 09
Российские оккупанты обстреливают Счастье и Врубовку: люди без коммуникаций, прячутся в бомбоубежищах, - глава Луганской ОГА Гайдай 10
Российские оккупанты обстреливают Счастье и Врубовку: люди без коммуникаций, прячутся в бомбоубежищах, - глава Луганской ОГА Гайдай 11
Российские оккупанты обстреливают Счастье и Врубовку: люди без коммуникаций, прячутся в бомбоубежищах, - глава Луганской ОГА Гайдай 12
Российские оккупанты обстреливают Счастье и Врубовку: люди без коммуникаций, прячутся в бомбоубежищах, - глава Луганской ОГА Гайдай 13
Российские оккупанты обстреливают Счастье и Врубовку: люди без коммуникаций, прячутся в бомбоубежищах, - глава Луганской ОГА Гайдай 14

У свою чергу пресслужба Луганського енергетичного об'єднання у фейсбук повідомила, що станом на 12:00 пошкоджено чотири лінії електропостачання ПЛ-110 КВ унаслідок інтенсивних обстрілів.

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"Повністю знеструмлені м. Щастя, с.Передільське, с. Старий Айдар, с. Кряківка, с. Трьохізбенка, смт Райгородка. Схема видачі потужності ЛуТЕС зазнала великих пошкоджень, видається потужність тільки по одній лінії 120 кВ. Значно знижена надійність електропостачання північної частини Луганської області! Для відновлювальних робіт немає безпечного доступу", - зазначено в повідомленні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+33
Тобто по факту терористичні угрупування які створила РФ обстрілють країну а влада, ООН, ОБСЄ і т.д. мовчать?
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21.02.2022 13:33
+13
Пусть на видео снимают это журналисты - уже можно же снимать. Вот пусть фиксируют.
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21.02.2022 13:32
+13
Кремлівські технології 70-річної давнини. Нічого нового. В Грузії в 2008 році саме так кремлівські "миротворці" обстрілювали грузинів з П.Осетії і спровокували Саакашвілі на відповідь. Перед цим ще з весни стягували кремлівські війська до кордону з Грузією. Про пересування московських військ постила свідок, якій згодом інкримінували щось типу шпіонаж чи розголошення таємниці.
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21.02.2022 13:42
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Пусть на видео снимают это журналисты - уже можно же снимать. Вот пусть фиксируют.
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21.02.2022 13:32 Ответить
Тобто по факту терористичні угрупування які створила РФ обстрілють країну а влада, ООН, ОБСЄ і т.д. мовчать?
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21.02.2022 13:33 Ответить
Наши люди.
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21.02.2022 13:34 Ответить
Совершенно распустились - кто хочет объявляет войну, кто не хочет - не объявляет...
- А байрактары наши где?
- очевидно, обходят с флангов..
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21.02.2022 13:40 Ответить
США направили Еврокомиссии письмо о том, что РФ готовит аресты и убийства общественных деятелей после вторжения в Украину
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/ssha-napravili-evrokomissii-pismo-o-tom-chto-rf-gotovit-aresty-i-ubiystva-obshchestvennyh-deyateley-posle-vtorzheniya-v-ukrainu-1596351.html
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21.02.2022 13:41 Ответить
Кремлівські технології 70-річної давнини. Нічого нового. В Грузії в 2008 році саме так кремлівські "миротворці" обстрілювали грузинів з П.Осетії і спровокували Саакашвілі на відповідь. Перед цим ще з весни стягували кремлівські війська до кордону з Грузією. Про пересування московських військ постила свідок, якій згодом інкримінували щось типу шпіонаж чи розголошення таємниці.
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21.02.2022 13:42 Ответить
"Відповідь" це коли накрили по площі піонертабір іхтамнєтов у 20-30км від державного кордону у напрямку москви. А Саакашвілі так само як і ми намагався вичавити москалів з лугандону.
Поки у нас із )(.йлом консенсус: ми жмуримо - він приховує "воєнні втрати у мирний час" аби не збурити отару занадто. Але іноді варто й прискорити процес очищення планети.
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21.02.2022 17:36 Ответить
Так що там, війни немає 🤬
Вона триває з 2014 року, а Європа сильно занепокоєна, так сильно, що збудувала з рашистами Північний потік 2, геніально мля 🤦
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21.02.2022 13:51 Ответить
Це результати зеленої політики " договоримся где-то посрєдинє" и "посмотрєть в очко путина"

... Три роки треба було армією займатись, а не нищити її ...
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21.02.2022 16:19 Ответить
Мінус "Орлан-10" над Щастям. Докоректувалися.
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21.02.2022 16:59 Ответить
Мы живем в этой Рашисской брехне с 2014 года. Ведь есть очевидные вещи. Рашисты, которые пришли с русским миром убивали как военных так и мирное население. Обидно, что некоторые наши соотечественники встречали их с хлебом и солью. ... Как можно было принимать этих недолюдей и верить свято что Россия миролюбивая страна. Да они своих уничтожают. Вспомните
взорванные дома, убийство неугодных. У них в крови врать, уничтожать, отбирать.......
Когда же вы братья НАЖРЕТЕСЬ и оставите нас в покое?????
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21.02.2022 17:32 Ответить
 
 