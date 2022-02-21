Кулеба считает ошибкой отказ Украины от ядерного оружия: "Некоторые страны должны чувствовать ответственность за это"

Некоторые страны должны чувствовать ответственность за то, что Украина отдала ядерный потенциал, но данные гарантии безопасности провалились, и добросовестно работать над поиском правильных и эффективных гарантий.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учитывая то, что мы отдали наш ядерный потенциал, что данные нам гарантии безопасности провалились, я думаю, некоторые страны должны чувствовать ответственность за это и добросовестно работать над поиском правильных и эффективных гарантий безопасности для Украины", - дополнил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пять ядерных стран заявили о необходимости предотвращения ядерной войны

В частности, Кулеба утвердительно ответил на вопрос журналистки: "Осматриваетесь ли вы в прошлое и говорите - мы не должны были отдавать наше ядерное оружие, это была ошибка?"

Министр также частично согласился, отвечая на вопрос, чувствует ли Украина, что США должны ей.

Глава украинской дипломатии выразил убеждение, что сегодняшняя жизнь дает прекрасную возможность исправить ошибки, совершенные в истории.

Также смотрите: "Нужно ударить ядерной ракетой по штату Невада. Для демонстрации решительности", – депутат Госдумы РФ Федоров. ВИДЕО