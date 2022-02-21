Кулеба считает ошибкой отказ Украины от ядерного оружия: "Некоторые страны должны чувствовать ответственность за это"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Некоторые страны должны чувствовать ответственность за то, что Украина отдала ядерный потенциал, но данные гарантии безопасности провалились, и добросовестно работать над поиском правильных и эффективных гарантий.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Учитывая то, что мы отдали наш ядерный потенциал, что данные нам гарантии безопасности провалились, я думаю, некоторые страны должны чувствовать ответственность за это и добросовестно работать над поиском правильных и эффективных гарантий безопасности для Украины", - дополнил Кулеба.
В частности, Кулеба утвердительно ответил на вопрос журналистки: "Осматриваетесь ли вы в прошлое и говорите - мы не должны были отдавать наше ядерное оружие, это была ошибка?"
Министр также частично согласился, отвечая на вопрос, чувствует ли Украина, что США должны ей.
Глава украинской дипломатии выразил убеждение, что сегодняшняя жизнь дает прекрасную возможность исправить ошибки, совершенные в истории.
Пожалуйста, подождите...
Вот просто на поверхности из вики: "На сегодняшний день эксперты (в том числе, из Федерации американских ученых, FAS) оценивают число ядерных атомных бомб США в Европе и Турции в 150-200. Это бомбы типа В-61 общей мощностью 18 мегатонн. Они размещены на шести авиабазах: в Германии (Бюхель, более 20 штук), Италии (Авиано и Геди, 70-110 штук), Бельгии (Кляйне Брогель, 10-20 штук), Нидерландах (Волкель, 10-20 штук) и Турции (Инджирлик, 50-90 штук)."
Для попадания в этот клуб нужно спустить в унитаз Будапештский меморандум. И слова немецкого посла о том, что эта бумага не имеет юридической силы нам очень даже кстати.
Точность и мощность современного неядерного вооружения может на порядок превосходить эффектианость ЯО.
И уж гарантированно может выполнять функцию оружия сдерживания имхо
к тому же,у Украины нет производства не то что боевого плутония,а урана в нужной концентрации.
потому что при союзе,всё это делалось на Урале!
и возродить не получится по той же причине!
Совість - дуже дешевий товар. І не ходовий.
Атавізм і пережиток. Бронтозаври , які користуються цим рудиментом - вимруть.
Давайте поиграем в увлекательную ролевую игру. Вы - президент Украины в 2014 году, у вас в руках ядерная кнопка и полностью разваленные конвенциальные войска, отжимается Крым и отряды пидоров скачут по Донецкой и Луганской областям. Ваши действия? Куда пулять?
А США має потужний військовий флот, багато літакив боротьби з підводними човнами і вони можуть недопустити більш запуску декільких ракет путлеровцами, а ті декілка зможе знищити їх ПРО, з фрегатів.
То, что нужно было пытаться выбить для себя больше гарантий при подписании - это факт, но сейчас уже поздно об этом говорить. Что сделано, то сделано.
Ну може декілька завищили рівень модернізації армії у РФ. Так крадуть. Крадуть багато. А на ВПК криві руки.
Ось наприклад. Їх ПТРК Корнет и наша Стугна. 24-й канал декілька днів тому дав сюжет. Корнет ще еаприкінці того року випробували у Дагестані і журналисти дуже раділи тому, що майже за дві секунди вразив ціль.
Корнет заявлено як ПТРК з дальністю враження до 10 км. Алеж заявлена швидкість у 300 км/сек., тобто ракета літила навить не на 1 км.
А головне, якщо Стугна кєрується дістанційно, за 50 метрів, тобто навить з блиндажу. А Корнетом потрібно направляти лазерний промінь прямо з пускової, а це означае, що постріл у сторону пускової, оператор просто пригнув голову і ракета пішла мимо цілі...
колись маршала Жору відправили у останній вояж за кордон та ще й заставили "пливти" на крейсері. Прощаючись у Внуково з клевретами, він прорік - власть некрепко стоит на ногах, ви тут смотрите, если что.....