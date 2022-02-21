Донецкий террорист Басурин заявил, что т.н. "ЛНР" и "ДРН" нуждаются в военной помощи со стороны РФ

Один из главарей российских оккупантов на Донбассе, донецкий террорист Эдуард Басурин заявил, что т. н. "ЛНР" и "ДРН" нуждаются в военной помощи со стороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Прежде всего, все-таки моральная (помощь), финансовая, тоже я бы не отказался, военная - тоже необходима, по разным направлениям", - сказал Басурин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", отвечая на вопрос, в какой помощи от РФ нуждаются в республике.

Напомним, ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля. В штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили об обстрелах около нескольких десятков населенных пунктов на линии разграничения. 18 февраля многочисленные обстрелы продолжились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы будете прокляты поколениями!": Конгресс интеллигенции РФ обнародовал открытое письмо разжигателям войны

При этом боевики обвиняют украинскую сторону в обстрелах. 18 февраля главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию.

Как сообщалось, 19 февраля главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили всеобщую мобилизацию в ОРДЛО. Правозащитники заявляют, что НВФ "ЛНР" и "ДНР" проводят принудительную мобилизацию в ОРДЛО. Российские оккупанты забирают всех, кто попадает в их поле зрения, людей с заболеваниями, представителей криминалитета, пожилых людей и даже несовершеннолетних.