Британия с союзниками усиливают подготовку к худшему сценарию. Должны сделать цену для РФ невыносимо высокой, - Трасс после встречи со Столтенбергом
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили вероятность вторжения РФ в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написала на своей странице в твиттере.
"Нужно продолжать дипломатию, но вторжение России в Украину выглядит очень вероятным. Великобритания и союзники усиливают подготовку к худшему сценарию. Мы должны сделать цену для России невыносимо высокой", - написала она.
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https://www.bbc.com/ukrainian/features-50431418
"Міні застосовували різі: протипіхотні, протитанкові, фугаси великої вибухової сили, звичайні та пастки. Валялися в селах та на дорогах, немов покинуті в поспіху велосипеди, валізи, патефони, годинники, гаманці, портсигари, радіоприймачі. Варто було відсунути предмет з місця, як лунав вибух", - згадував він.
Навіть через майже 30 років після війни командувач армії, яка штурмувала лінію, Кирило Мерецков із відчуттям захоплення писав про фінські оборонні споруди.
"Загальна глибина території з оборонними спорудами складала 80-100 км. З цих споруд 350 були залізобетонними та 2 400 деревоземляними, чудово замаскованими. Будь-який населений пункт являв собою укріплений вузол, забезпечений радіо- та телефонним зв'язком, шпиталем, кухнею, складом *********** та палива", - розповідав він.
"Покриття дота зроблене з залізобетону, сягало двох метрів у товщину. Я наказав для експерименту стріляти по одному з не підірваних нами дотів з близької відстані. Плита витримала пряме влучення 203-мм снаряда", - стверджував Мерецков.
Прорвати лінію Маннергейма радянські війська змогли лише у середині лютого 1940 року. Подарунка Сталіну на день народження не вийшло.
Попри територіальні втрати, Фінляндія зберегла незалежність і довела, що за будь-який клаптик фінської території агресор платитиме велику ціну.