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Британия с союзниками усиливают подготовку к худшему сценарию. Должны сделать цену для РФ невыносимо высокой, - Трасс после встречи со Столтенбергом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Британия с союзниками усиливают подготовку к худшему сценарию. Должны сделать цену для РФ невыносимо высокой, - Трасс после встречи со Столтенбергом

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили вероятность вторжения РФ в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написала на своей странице в твиттере.

"Нужно продолжать дипломатию, но вторжение России в Украину выглядит очень вероятным. Великобритания и союзники усиливают подготовку к худшему сценарию. Мы должны сделать цену для России невыносимо высокой", - написала она.

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Британия с союзниками усиливают подготовку к худшему сценарию. Должны сделать цену для РФ невыносимо высокой, - Трасс после встречи со Столтенбергом 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Мордор повинен бути знищений
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21.02.2022 14:41
+8
Нестерпна ціна -- конфіскація всіх активів усіх русскіх. З їхніми нащадками. Останніх відправити з UK до "пензи".
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21.02.2022 14:49
+7

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21.02.2022 14:59
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Мордор повинен бути знищений
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21.02.2022 14:41 Ответить
На море в цьому році не поїдему, принаймі, на українське море.... Мене дуже дивує, що зараз ми не готуємось до відбиття імовірної атаки рашистів, особливо в уразливих містах: Одеса, Маріуполь, Херсон, Генічеськ... Так як протистояти ракетним ударам спочатку українська армія не зможе, то треба зробити так, щоб ці удари нанесли мінімальну шкоду. Розсередитись, відвести важливу техніку під захист бетона міст, знайти місця оборони в багатоповерхівках, підвалах, довгостроях. Завезти в міста запас провізії та води. Зараз, як ніколи, треба бути єдиними у бажанні стримати ворога, не зважаючи на політичні вподобання. .. В нас зараз - в Богдаді все спокійно. На тижні висадиться десант, а в містах не проводяться навчання, не планують засідки, не встановлюють протикорабельні ракети. Знову віддамо шмат території, беззубі українці. Почитайте, як фінам вдалось відстояти свою незалежність:
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50431418

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21.02.2022 14:50 Ответить
"Тато й мамо! Наша армія зустріла великий спротив, - писав танкіст Карквач батькам у Полтаву у грудні 1939 року. - Усі шляхи перекриті мінами, на деревах і під деревами міни. На деревах снайпери. Тільки відкрив люк машини, а він стріляє з дерева по наших. Багато наших людей загинуло і поранено". Останні два дні довелося мені бути на передовій, де я бачив жахи, які взагалі приносить війна для народу, як ховають нас, молодих людей, у дрібних ямах, гірше худоби, а дома ж діточки чекають батьків з війни", - писав червоноармієць Гореліков дружин

"Міні застосовували різі: протипіхотні, протитанкові, фугаси великої вибухової сили, звичайні та пастки. Валялися в селах та на дорогах, немов покинуті в поспіху велосипеди, валізи, патефони, годинники, гаманці, портсигари, радіоприймачі. Варто було відсунути предмет з місця, як лунав вибух", - згадував він.

Навіть через майже 30 років після війни командувач армії, яка штурмувала лінію, Кирило Мерецков із відчуттям захоплення писав про фінські оборонні споруди.

"Загальна глибина території з оборонними спорудами складала 80-100 км. З цих споруд 350 були залізобетонними та 2 400 деревоземляними, чудово замаскованими. Будь-який населений пункт являв собою укріплений вузол, забезпечений радіо- та телефонним зв'язком, шпиталем, кухнею, складом *********** та палива", - розповідав він.

"Покриття дота зроблене з залізобетону, сягало двох метрів у товщину. Я наказав для експерименту стріляти по одному з не підірваних нами дотів з близької відстані. Плита витримала пряме влучення 203-мм снаряда", - стверджував Мерецков.

Прорвати лінію Маннергейма радянські війська змогли лише у середині лютого 1940 року. Подарунка Сталіну на день народження не вийшло.
Попри територіальні втрати, Фінляндія зберегла незалежність і довела, що за будь-який клаптик фінської території агресор платитиме велику ціну.
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21.02.2022 14:50 Ответить
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇺🇸🇺🇸🇺🇸
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21.02.2022 15:30 Ответить
Нестерпна ціна -- конфіскація всіх активів усіх русскіх. З їхніми нащадками. Останніх відправити з UK до "пензи".
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21.02.2022 14:49 Ответить
Запад так ничего и не понял... Когда они говорят о высокой цене в финансовом выражении, то, рано или поздно, дождутся ответа: Счет, пожалуйста! И сдачи не надо.
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21.02.2022 14:59 Ответить
В спам вали, лапоть под проксей
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21.02.2022 15:05 Ответить

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21.02.2022 14:59 Ответить
Арестуйте всю недвижимость и движимось, счета заблокируйте у Все кремле "элиты" ! Они сами Путлера отправят на тот свет. Не для этого они бабло намывали и семьи свои за бугор паРашки отправляли. Только так через личные потери поймут.
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21.02.2022 15:02 Ответить
Свою тупорылость можешь не выставлять в инет. Сиди и молчи в тряпочку. Путлер за 8 лет не вывез? Они ему нах не нужны!
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21.02.2022 15:09 Ответить
убогое, следи за своей Родиной, если она у тебя есть.
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21.02.2022 15:15 Ответить
Ты болен. Уколы не пропускай.
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21.02.2022 15:20 Ответить
Одних с Донбасса вывезут в РФ, других вывезут в Польшу. Проблема будет решена дипломатическим путем
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21.02.2022 15:19 Ответить
Кого он там вывезет, умака ? Умные и чего-то достигшие в своей жизни ( головой или руками) за 8 лет свалили с той клоаки ( в основном в Украину , небольшая часть в рашку), часть из трудоспособного мужского населения утилизировали ВСУ, о каких рабочих руках ты чешешь?
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21.02.2022 15:23 Ответить
Британия готовит Украину к худшему сценарию, Байден тот вообще увез посольских во Львов и дал зуб, что путен 16 числа нападет, но если не 16 то накрайняк 20, сразу как задуют олимпийский огонь. А путен не отвечает за базар и не нападает. Что делать???? Пепельные санкции и жуткая решимость как то не работают. С Украины смылись только олигархи и депутаты.
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21.02.2022 15:17 Ответить
Поражение Путену не объявили, но праздник придумали. Теперь мы едины. И Ахметов на вилле в Швейцарии и та бабушка с деменцией и АКМ на фотке. Едины Пинчук, Суркис и Коломойский с миллиардами в оффшорах и продавец за 6500 минималка на рынке.Едины та Сухумская обезьяна сбежавшая из питомника прямо в ВР и тот мужик, которому оторвало ноги под Иловайском. Все едины и счастливы.
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21.02.2022 15:45 Ответить
Сколько говна кацапского понабегало... Видимо, новость значимая.
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21.02.2022 15:21 Ответить
Ты мразь идешь
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21.02.2022 15:23 Ответить
выразят максимальную обеспокоенность
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21.02.2022 16:34 Ответить
 
 