В каждой украинской громаде должны появиться менеджеры по цифровой трансформации, - Федоров

В каждой украинской громаде должны появиться менеджеры по цифровой трансформации.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Федоров напомнил, что заместители руководителей по цифровой трансформации есть в каждом министерстве. Завершается процесс назначения таких заместителей и для глав областных государственных администраций. Заместителей по вопросам цифровой трансформации сейчас нет только у руководителей четырех областей.

Министр цифровой трансформации убежден: в каждой украинской громаде должны появиться менеджеры по цифровой трансформации. Также по всей стране должны быть проектные офисы по цифровой трансформации при поддержке доноров, в частности, представителей местного бизнеса.

Чиновник привел примеры, когда наличие менеджеров, занимающихся вопросами цифрового развития громад и территорий, ускоряло процесс принятия и реализации решений. В частности, системы выдачи электронных больничных быстрее всего заработали именно в регионах, где есть такие институты. Это касается и осуществления проекта "Ноутбук каждому учителю".

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