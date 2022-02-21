В каждой украинской громаде должны появиться менеджеры по цифровой трансформации, - Федоров
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В каждой украинской громаде должны появиться менеджеры по цифровой трансформации.
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Федоров напомнил, что заместители руководителей по цифровой трансформации есть в каждом министерстве. Завершается процесс назначения таких заместителей и для глав областных государственных администраций. Заместителей по вопросам цифровой трансформации сейчас нет только у руководителей четырех областей.
Министр цифровой трансформации убежден: в каждой украинской громаде должны появиться менеджеры по цифровой трансформации. Также по всей стране должны быть проектные офисы по цифровой трансформации при поддержке доноров, в частности, представителей местного бизнеса.
Чиновник привел примеры, когда наличие менеджеров, занимающихся вопросами цифрового развития громад и территорий, ускоряло процесс принятия и реализации решений. В частности, системы выдачи электронных больничных быстрее всего заработали именно в регионах, где есть такие институты. Это касается и осуществления проекта "Ноутбук каждому учителю".
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получать будет 380, выдавать 24, а на остальные - гудеть
Коэффициент полезного действия трансформатора определяется отношением мощности P2, отдаваемой трансформатором в нагрузку, к мощности Р1, потребляемой из сети:
η = P2 / P1
Потери от гистерезиса в современных трансформаторах обычно составляют не более 20-25%. Это обусловлено тем, что в современном оборудовании принято использовать высококачественную электротехническую сталь.
грустно что 73% не знают что такое клоун во время войны
1) громады сами должны приходить к необходимости и нанимать по мере необходимости;
2) менеджер по трансформации должен быть проектной должностью, а не штатной, с конкретными ограниченными сроками, обьемами работ и бюджетом. Иначе, эта трансформация будет бесконечной
Готуйте, дурні, гроші: будете утримувати ще тисячі банальних дармоїдів.
Вот мне интересно, если бы министр со своего кармана платил всем своим замам, был бы такой зам у него ?
Инвестняни сейчас *** сосут, вот пускай их и трансформируют.
лучше б Федоров озаботился, чтоб интернет в этих громадах был, а не цифровая трансформация происходила на счетах и бумагах
Выпускники трускавецкого диджейклуба?