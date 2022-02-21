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В каждой украинской громаде должны появиться менеджеры по цифровой трансформации, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Технологии

В каждой украинской громаде должны появиться менеджеры по цифровой трансформации, - Федоров

В каждой украинской громаде должны появиться менеджеры по цифровой трансформации.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Федоров напомнил, что заместители руководителей по цифровой трансформации есть в каждом министерстве. Завершается процесс назначения таких заместителей и для глав областных государственных администраций. Заместителей по вопросам цифровой трансформации сейчас нет только у руководителей четырех областей.

Министр цифровой трансформации убежден: в каждой украинской громаде должны появиться менеджеры по цифровой трансформации. Также по всей стране должны быть проектные офисы по цифровой трансформации при поддержке доноров, в частности, представителей местного бизнеса.

Чиновник привел примеры, когда наличие менеджеров, занимающихся вопросами цифрового развития громад и территорий, ускоряло процесс принятия и реализации решений. В частности, системы выдачи электронных больничных быстрее всего заработали именно в регионах, где есть такие институты. Это касается и осуществления проекта "Ноутбук каждому учителю".

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
ага, трансформатор короче:

получать будет 380, выдавать 24, а на остальные - гудеть
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21.02.2022 14:47
+4
ku*wa, які вони все таки невиправні совки...
Готуйте, дурні, гроші: будете утримувати ще тисячі банальних дармоїдів.
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21.02.2022 14:48
+4
Для пришвидшення і цифровізації треба наробити офісів і найняти тисяч сто менеджерів з цифровізації. Це ж анекдот живий)
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21.02.2022 14:52
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Правила форума Совет форумчан
Всім **абусям по єсмартфону!!!!
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21.02.2022 14:47 Ответить
Будут ******** управлять через "Дию" и всех бамбить.
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21.02.2022 14:53 Ответить
А кожному є-вчителю по є-ноутбуку.
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21.02.2022 15:03 Ответить
С помощью которых все желающие смогут получить по е-баллу.
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21.02.2022 15:08 Ответить
ага, трансформатор короче:

получать будет 380, выдавать 24, а на остальные - гудеть
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21.02.2022 14:47 Ответить
Нельзя быть такими жадными.
Коэффициент полезного действия трансформатора определяется отношением мощности P2, отдаваемой трансформатором в нагрузку, к мощности Р1, потребляемой из сети:
η = P2 / P1
Потери от гистерезиса в современных трансформаторах обычно составляют не более 20-25%. Это обусловлено тем, что в современном оборудовании принято использовать высококачественную электротехническую сталь.
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21.02.2022 15:43 Ответить
приятно что есть люди которые знают что такое гистерезис.

грустно что 73% не знают что такое клоун во время войны
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21.02.2022 15:47 Ответить
Зачем?
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21.02.2022 14:47 Ответить
***...бахнутый, потомушто...
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21.02.2022 14:57 Ответить
идея в целом здравая, но реализация зеленая.

1) громады сами должны приходить к необходимости и нанимать по мере необходимости;

2) менеджер по трансформации должен быть проектной должностью, а не штатной, с конкретными ограниченными сроками, обьемами работ и бюджетом. Иначе, эта трансформация будет бесконечной
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21.02.2022 15:16 Ответить
А щоб підготувати електронні вибори. Тут якраз все зрозуміло: "Лібо я вєду єйо в загс (тобто зєлєнь виграє вибори), Лібо она вєдьот мєня к прокурору (або вся зєлєнь тає клієнтами прокурорів).
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21.02.2022 15:20 Ответить
ku*wa, які вони все таки невиправні совки...
Готуйте, дурні, гроші: будете утримувати ще тисячі банальних дармоїдів.
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21.02.2022 14:48 Ответить
Федоров напомнил, что заместители руководителей по цифровой трансформации есть в каждом министерстве

Вот мне интересно, если бы министр со своего кармана платил всем своим замам, был бы такой зам у него ?
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21.02.2022 15:07 Ответить
В нашей громаде, пока не сезон, менеджером по цифровой трансформации пастух работает. Так он, зараза, уже два Редми окирпичил, пока рут устанавливал. И сеть весит постоянно. Скорее его в поле выгнать
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21.02.2022 15:58 Ответить
То ми так й до телепортації дійдемо - трансформувався у цифру та жбурнувся десь у інше місце
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21.02.2022 14:48 Ответить
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21.02.2022 15:39 Ответить
И с зарплатой как у СерЛеща...
Инвестняни сейчас *** сосут, вот пускай их и трансформируют.
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21.02.2022 14:50 Ответить
Сейчас дети, без ваших менеджеров, отлично разбираются в ноутбуках, планшетах и смартфонах. Что такой богатый бюджет, что не знаете на что еще деньги потратить.
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21.02.2022 14:50 Ответить
Для пришвидшення і цифровізації треба наробити офісів і найняти тисяч сто менеджерів з цифровізації. Це ж анекдот живий)
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21.02.2022 14:52 Ответить
десь у далекому селі... менеджер
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21.02.2022 14:53 Ответить
Інвестняні вже з'явилися. Так що всі інвестори повйо...ували
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21.02.2022 14:54 Ответить
Спочатку треба громади створити - надати їм права в в тому числіправо власності, яке гарантоване Конституцією.
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21.02.2022 14:54 Ответить
Самі державні адміністрації - це архаїчне комуністичне явище. Коли будете переводити на прямі вибори керівників громад, територій? Чи у вас клепок вистачає лише пиляти бюджет і грабувати людей
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21.02.2022 14:57 Ответить
это инструмент централизации власти. хоть у нас и прошла децентрализация, но полностью власть на местах уходит при федеративном устройстве. В децентрализованном но унитарном государстве хотя бы на переходный период (пока рашка нагнетает идеи федерализации) стоит сохранять президентских официальных "смотрящих", иначе при любом раскладе появятся теневые.
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21.02.2022 15:32 Ответить
В идеале, у госадминистраций нужно забрать больше половины их полномочий, а лучше все исполнительные полномочия заменить на надзорные и консультативные.
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21.02.2022 15:33 Ответить
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21.02.2022 14:58 Ответить
бугага.. як тільки західна ІТ спільнота без цього зводить кінці з кінцями... я починаю переживати за Український ІТ сектор.. до речі що це таке?
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21.02.2022 15:00 Ответить
Не переймайтеся, це маячня 🤪
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21.02.2022 15:21 Ответить
к каждой є-бабусе приставить є-баната. чтобы научил как правильно голосовать є-смартфоном за зе-зграю диких макак.
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21.02.2022 15:02 Ответить
Идитынах, мошенник на доверии.
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21.02.2022 15:04 Ответить
Слухаєш, читаєш цього дебіла, таке враження ніби його випустили з дурдому.
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21.02.2022 15:08 Ответить
Когда уже кто-нибудь прикажет в каждом городе молокозавод построить...
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21.02.2022 15:14 Ответить
менеджери з цифрової трансформації давно есть у кожній українській громаді - сисадмин называется, смысл еще других нахлебников плодить?
лучше б Федоров озаботился, чтоб интернет в этих громадах был, а не цифровая трансформация происходила на счетах и бумагах
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21.02.2022 15:15 Ответить
Это типо будет цифровой смотрящий за голосованием по референдуму о присоединении ОРДО к Украине?Вы же зелёные как на ладони!Уже видны ваши попытки по созданию сети для фальсификата электронным голосованием.Возможно вас даже курирует Венедиктов с Эха мордора.Бо он как раз ответственный за электронный развод на Мордоре
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21.02.2022 15:41 Ответить
заставили дурака богу молиться
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21.02.2022 15:48 Ответить
У кожній українській громаді мають з'явитися менеджери з цифрової трансформації. Джерело: https://censor.net/ua/n3317650

Выпускники трускавецкого диджейклуба?
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21.02.2022 15:50 Ответить
Дебил ***.
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21.02.2022 16:55 Ответить
когда уже этот недоумок федоров заткнется? задолбал своими тупыми идеями какое отношение он имеет к диджитализации? его способность = только пилить бабло!
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21.02.2022 18:27 Ответить
 
 