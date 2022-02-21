РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14794 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
12 143 37
Генштаб ВС (4256) обстрел (20085) Россия (91205) ФСБ (1860)

Генштаб ВСУ опроверг фейк ФСБ РФ: Подразделения ООС в районах отвода. Обстрел "пограничного пункта", больше похожего на сарай, невозможен

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Сегодня, 21 февраля, в Генштабе ВСУ опровергли фейк СМИ о якобы обстреле российского пограничного пункта в Ростовской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в фейсбуке.

В Генштабе подчеркнули, что российский противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации: "На этот раз, агрессор прибег к обвинениям украинских защитников в якобы обстреле российского пограничного пункта в Ростовской области". .

Отмечается, что продемонстрированное на фото и видео российскими пропагандистскими СМИ здание больше напоминает "хозяйственное помещение", чем пограничный пункт.

"Кроме этого, артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода. Следовательно, учитывая технические характеристики имеющихся на вооружении Вооруженных Сил Украины артиллерийских систем, поражение указанного "хозяйственного помещения" невозможно", - сообщили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ФСБ РФ заявили, что якобы выпущенный из Украины снаряд полностью разрушил пограничный пункт в Ростовской области. ВИДЕО

Кроме этого отмечается, что российские СМИ сообщают о резком обострении ситуации вблизи украинско-российской границы: "Официально сообщается, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на своих позициях, придерживаются Минских договоренностей и не проводят никаких наступательных действий".

"При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов", - сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ.

Также смотрите: Мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения, – Данилов о якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. ВИДЕО

Генштаб ВСУ опроверг фейк ФСБ РФ: Подразделения ООС в районах отвода. Обстрел пограничного пункта, больше похожего на сарай, невозможен 01
Генштаб ВСУ опроверг фейк ФСБ РФ: Подразделения ООС в районах отвода. Обстрел пограничного пункта, больше похожего на сарай, невозможен 02
Генштаб ВСУ опроверг фейк ФСБ РФ: Подразделения ООС в районах отвода. Обстрел пограничного пункта, больше похожего на сарай, невозможен 03
Генштаб ВСУ опроверг фейк ФСБ РФ: Подразделения ООС в районах отвода. Обстрел пограничного пункта, больше похожего на сарай, невозможен 04
Генштаб ВСУ опроверг фейк ФСБ РФ: Подразделения ООС в районах отвода. Обстрел пограничного пункта, больше похожего на сарай, невозможен 05

Генштаб ВСУ опроверг фейк ФСБ РФ: Подразделения ООС в районах отвода. Обстрел пограничного пункта, больше похожего на сарай, невозможен 06

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
бомжа лесного из халабуды выгнали
показать весь комментарий
21.02.2022 15:04
+12
показать весь комментарий
21.02.2022 15:06
+7
Спростовувати цю маячню, це себе не поважати. Ці ******** вже пишуть про "укроДРГ", яка на БМП прорвалась у Ростовську область. Повний пі.дєц...
показать весь комментарий
21.02.2022 15:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бомжа лесного из халабуды выгнали
показать весь комментарий
21.02.2022 15:04 Ответить
януковоща
показать весь комментарий
21.02.2022 15:06 Ответить
показать весь комментарий
21.02.2022 15:09 Ответить
И там бандеровцы достали бедняжку...
показать весь комментарий
21.02.2022 15:18 Ответить
теперь уже точно по нему стрыляли!
показать весь комментарий
21.02.2022 16:09 Ответить
Підрозділи ООС в районах відведення !!!!???? ...все тчо нужно знать
показать весь комментарий
21.02.2022 15:04 Ответить
Хлопці недарма хліб жують. А чого ви ще чекали від мухосранців напередодні визнання незалежності Лугандону та офіційного введення мокшанських військ на територію Динири.
показать весь комментарий
21.02.2022 15:10 Ответить
Спростовувати цю маячню, це себе не поважати. Ці ******** вже пишуть про "укроДРГ", яка на БМП прорвалась у Ростовську область. Повний пі.дєц...
показать весь комментарий
21.02.2022 15:05 Ответить
Розбомбили палац путіна під ростовом ))
показать весь комментарий
21.02.2022 15:05 Ответить
Навіщо реагувати на кожен фейк лаптєвих?
Краще фокус та зусилля зосереджувати на зміцнення нашої оборони.
показать весь комментарий
21.02.2022 15:05 Ответить
Зараз так треба. Ми реагуємо, американці поширюють, весь світ бачить хто із ХУ
показать весь комментарий
21.02.2022 15:06 Ответить
показать весь комментарий
21.02.2022 15:06 Ответить
Ихбегка на курих ножках это у московитов прикордонним пунктом называется ? 😳 Во дела 😂😂😂
показать весь комментарий
21.02.2022 15:06 Ответить
там вся кацапська недокраїна один великий, смердючий сарай
показать весь комментарий
21.02.2022 15:07 Ответить
Хорошо что на донбасе куча зарубежных сми. Хотя в этот бред с бюджетом в 3$ наверное даже сами россияне не поверят
показать весь комментарий
21.02.2022 15:09 Ответить
Там разгоняется инфо о вторжении двух наших бтр на территорию рашки и их подбитии. Совсем сьехали с катушек...
показать весь комментарий
21.02.2022 15:09 Ответить
В нас в такому навіть не сруть...😳😳😳
показать весь комментарий
21.02.2022 15:10 Ответить
не будет удивительно, если на этом туалете, как было уже с бобиком, до взрыва висел номер одной из 10 этажек воронежа.
показать весь комментарий
21.02.2022 15:12 Ответить
Alex N Alex Noyt

2 ч. ·



Частина з цих людей вже в українських містах у складі диверсійних груп. Їм допомагають завербовані мусора, сбушніки та інші посадовці. "Миротворець" починає публікувати списки та їх особисті данні.
"20 встановлених оперативних співробітників 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ рф. Нагадаємо, що частина співробітників цього управління вже розподілені в оперативно-диверсійні групи у містах України. Зокрема у м.Києві таких груп декілька. Деякі групи, які вже діють на території України, посилені спецпризначенцями ВДВ та ССО росії. Всі вони прибули на територію України під документами прикриття. На даний момент співробітники Центру «Миротворець» вбивають особовий склад 9 управління та їхню агентуру до Чистилища з установчими даними та фотографіями. Найближчим часом Центром будуть сформовані окремі списки, як 9 управління, так і їхньої агентури, які будуть викладені у публічний доступ для допомоги українським та іноземним спецслужбам, правоохоронним органам, і, що не менш важливо, громадянам України."
показать весь комментарий
21.02.2022 15:15 Ответить
все ми оправдовуємся....(((
показать весь комментарий
21.02.2022 15:18 Ответить
бой идет у границы РФ..., че-то странное делается... дыра сама и контролирует эту границу с РФ..., неужели днр напала на РФ???
показать весь комментарий
21.02.2022 15:19 Ответить
Российские СМИ заявили, что "украинские диверсанты" пересекли границу и были уничтожены.

Российские федеральные СМИ заявили, что в Южном военном округе России якобы уничтожены пятеро "украинских диверсантов", которые "прорывались с территории Украины". В частности, полностью идентичные сообщения об этом появились 21 февраля на сайтах ТАСС и РИА новости с отсылкой к пресс-службе Южного военного округа.

"21 февраля 2022 года около 06:00 мск в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области на участке государственной границы Российской Федерации с Республикой Украина пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщениях российских СМИ.

По их информации, российские военные уничтожили пятерых якобы "украинских диверсантов".
показать весь комментарий
21.02.2022 15:21 Ответить
"Візитки Яроша" були знайдені? Чи вони "проривалися" з розвернутим українським прапором в руках?
показать весь комментарий
21.02.2022 15:36 Ответить
про деда кучерявого - классно!!!!!
показать весь комментарий
21.02.2022 15:44 Ответить
На Взгляде пишут.Готовят морално ватный контингент паскуды.

Российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы, сообщает Южный военный округ.



Для экстренной эвакуации украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России вошли две боевые машины пехоты ВСУ.

«В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ», - говорится в сообщении.


показать весь комментарий
21.02.2022 15:25 Ответить
Только что прошла инфа в ленте новостей: из Украины 5 человек хотели перейти границу с **********. Якобы их русня убила.
Думаю, что потом русня убъет кого-то из своих или выпустит пару ракет о своим и скажет, что это украинцы мстят за своих.
показать весь комментарий
21.02.2022 15:27 Ответить
показать весь комментарий
21.02.2022 15:33 Ответить
Чисто з точки зору логіки: прикордонний пункт - "публічне" місце де повинен буть інтенсивний рух транспорту і людей Ні доріг ні слідів під"їзду транспорту і навіть натоптаних стежок НЕМА Питання - "А для чого той "прикордонний пункт" служить? На березі Дніпра прикордонники "сторожку" змайстрували - щоб пережидать заметіль чи зливу : чотири стінки з дахом і всередині стіл з лавками і маленькою грубкою Так там через тиждень вже стежка натоптана була! А потім і сліди коліс автомобіля з"явилися А тою "халупою" мабуть років п"ятнадцять ніхто не користувався бо вона навкруги заросла молодняком акації
показать весь комментарий
21.02.2022 15:34 Ответить
Хлопці, годі цих спростувань, вони ніяк не зупинять Путіна. Путіна зупинить Ваша своєчасна та потужна відповідь на агресивні дії ворога з наявного озброєння.
показать весь комментарий
21.02.2022 15:38 Ответить
👍
показать весь комментарий
21.02.2022 15:41 Ответить
Нічого нового у діях москалів немає. 1939 рік, початок вторгнення у Фінляндію: Спустя много лет бывший начальник ленинградского бюро ТАСС Анцелович рассказал, что пакет с текстом сообщения о Майнильском инциденте и надписью «вскрыть по особому распоряжению» он получил за две недели до происшествия.

Как сообщает историк Игорь Бунич, обстрел был произведен прибывшей из Ленинграда командой НКВД в составе 15 человек во главе с майором Окуневичем, которой для этого выделили одно орудие.
показать весь комментарий
21.02.2022 15:43 Ответить
Использовали специальную ПРОТИВОГИПСОКАРТОНОВУЮ бомбу...
показать весь комментарий
21.02.2022 16:10 Ответить
показать весь комментарий
21.02.2022 16:12 Ответить
Лапотные обстреляли тусовку местных цыган?
показать весь комментарий
21.02.2022 16:21 Ответить
Вот чего вы прикалываетесь над убогими. Да эта дворовая уборная и есть государственное сооружение. Таких в расее в 60% домов. Это национальная особенность такая.
показать весь комментарий
21.02.2022 16:25 Ответить
 
 