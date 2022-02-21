Генштаб ВСУ опроверг фейк ФСБ РФ: Подразделения ООС в районах отвода. Обстрел "пограничного пункта", больше похожего на сарай, невозможен
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Сегодня, 21 февраля, в Генштабе ВСУ опровергли фейк СМИ о якобы обстреле российского пограничного пункта в Ростовской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в фейсбуке.
В Генштабе подчеркнули, что российский противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации: "На этот раз, агрессор прибег к обвинениям украинских защитников в якобы обстреле российского пограничного пункта в Ростовской области". .
Отмечается, что продемонстрированное на фото и видео российскими пропагандистскими СМИ здание больше напоминает "хозяйственное помещение", чем пограничный пункт.
"Кроме этого, артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода. Следовательно, учитывая технические характеристики имеющихся на вооружении Вооруженных Сил Украины артиллерийских систем, поражение указанного "хозяйственного помещения" невозможно", - сообщили в ведомстве.
Кроме этого отмечается, что российские СМИ сообщают о резком обострении ситуации вблизи украинско-российской границы: "Официально сообщается, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на своих позициях, придерживаются Минских договоренностей и не проводят никаких наступательных действий".
"При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов", - сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ.
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Краще фокус та зусилля зосереджувати на зміцнення нашої оборони.
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Частина з цих людей вже в українських містах у складі диверсійних груп. Їм допомагають завербовані мусора, сбушніки та інші посадовці. "Миротворець" починає публікувати списки та їх особисті данні.
"20 встановлених оперативних співробітників 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ рф. Нагадаємо, що частина співробітників цього управління вже розподілені в оперативно-диверсійні групи у містах України. Зокрема у м.Києві таких груп декілька. Деякі групи, які вже діють на території України, посилені спецпризначенцями ВДВ та ССО росії. Всі вони прибули на територію України під документами прикриття. На даний момент співробітники Центру «Миротворець» вбивають особовий склад 9 управління та їхню агентуру до Чистилища з установчими даними та фотографіями. Найближчим часом Центром будуть сформовані окремі списки, як 9 управління, так і їхньої агентури, які будуть викладені у публічний доступ для допомоги українським та іноземним спецслужбам, правоохоронним органам, і, що не менш важливо, громадянам України."
Российские федеральные СМИ заявили, что в Южном военном округе России якобы уничтожены пятеро "украинских диверсантов", которые "прорывались с территории Украины". В частности, полностью идентичные сообщения об этом появились 21 февраля на сайтах ТАСС и РИА новости с отсылкой к пресс-службе Южного военного округа.
"21 февраля 2022 года около 06:00 мск в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области на участке государственной границы Российской Федерации с Республикой Украина пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщениях российских СМИ.
По их информации, российские военные уничтожили пятерых якобы "украинских диверсантов".
Российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы, сообщает Южный военный округ.
Для экстренной эвакуации украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России вошли две боевые машины пехоты ВСУ.
«В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ», - говорится в сообщении.
Думаю, что потом русня убъет кого-то из своих или выпустит пару ракет о своим и скажет, что это украинцы мстят за своих.
Как сообщает историк Игорь Бунич, обстрел был произведен прибывшей из Ленинграда командой НКВД в составе 15 человек во главе с майором Окуневичем, которой для этого выделили одно орудие.