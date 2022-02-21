Генштаб ВСУ опроверг фейк ФСБ РФ: Подразделения ООС в районах отвода. Обстрел "пограничного пункта", больше похожего на сарай, невозможен

Сегодня, 21 февраля, в Генштабе ВСУ опровергли фейк СМИ о якобы обстреле российского пограничного пункта в Ростовской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в фейсбуке.

В Генштабе подчеркнули, что российский противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации: "На этот раз, агрессор прибег к обвинениям украинских защитников в якобы обстреле российского пограничного пункта в Ростовской области". .

Отмечается, что продемонстрированное на фото и видео российскими пропагандистскими СМИ здание больше напоминает "хозяйственное помещение", чем пограничный пункт.

"Кроме этого, артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода. Следовательно, учитывая технические характеристики имеющихся на вооружении Вооруженных Сил Украины артиллерийских систем, поражение указанного "хозяйственного помещения" невозможно", - сообщили в ведомстве.

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Кроме этого отмечается, что российские СМИ сообщают о резком обострении ситуации вблизи украинско-российской границы: "Официально сообщается, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на своих позициях, придерживаются Минских договоренностей и не проводят никаких наступательных действий".

"При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов", - сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ.

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