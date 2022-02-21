В этом году термомодернизируют 6 тыс. домов, что позволит снизить платежки за отопление на 60%, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Общество
Программа "Большая термомодернизация" в 2022 году предусмотрена для 6 тысяч домов по всей стране. В целом это позволит снизить потребление газа на 437 млн кубометров.
Об этом в ходе Национального форума "Безопасные и состоятельные громады будущего", организованного аппаратом СНБО Украины и Ассоциацией малых городов Украины, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"В этом году мы запланировали 6 тысяч термомодернизированных домов. Что это даст? Фактически мы уменьшаем платежи людей в этих 6 тысячах домов на 60%. Мы уменьшаем потребление газа на 437 миллионов кубометров. Это проект, о котором говорил каждый глава громады, каждый мэр большого областного города. Это то, что нам нужно", - сказал замруководителя ОП.
Он также напомнил о других инфраструктурных проектах, которые будут реализовываться во всех областях в этом году по программе "Большая стройка".
"Наши амбициозные планы по программе "Большая стройка" на этот год – это 5 500 км дорог государственного значения, это практически 1 500 км местных дорог, это 282 образовательных учреждения (реконструированы или построены), 68 медицинских заведений, 339 спортивных объектов и 6848 спортивных площадок практически по всей стране", - сообщил Тимошенко, который также является координатором данной программы.
Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году будут также реконструированы аэропорты в Виннице, Житомире, Кривом Роге, Полтаве, Ровно и Черновцах.
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Як воно у вас так виходить. тут Орда стоїть біля воріт - вони про модернізацію туалетів.
У меня другой вопрос - почему у них все аферы называются Большими ?
Это из-за карликовости вождя ?
Комплекс у чувака ?
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 25 листопада 2015 р. № 1228-р
Київ
Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року
Без "великого". Може через те, що у Яценюка не було комплексу неповноцінності?
За зе не голосовали? Ну тогда за кого то из других мной перечисленных. И вот тут просто - какая разница? Да ни какой, все антиукраинские сволочи.
Если сразу переходить к фазе "разворовали - распилили", то точно так же распилят и на модернизации танков (уверен, пилят успешно).
Во вторых, - меня загребать не надо, я сам дорогу в военкомат знаю, в отличии от вас.
В третьих, - я НИКОГДА не "ТЫкаю" оппонентам, так, что поздравляю Вас СОВРАМШИ.
В четвёртых, - финансирование таких проектов как то "большое воровство" и "фасад на распил" во время войны и не финансирование Армии есть ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
В пятых, - по одному вашему предложению о том, как делало США" и умолчание о том, КАК ДЕЛАЛА И ДЕЛАЕТ ваша Параша в Чечне и Сирии, сразу видно откуда ваши лапти растут.
В шестых, - при Порохе и Гросе был рост экономики и финансирование обороноспособности страны, а при вашей фигляре экономика ушла в отрицательные число и бюджет разворовывается нынешней властью.
Так что никакая экономия при таком подходе нам не светит. Возможность отключать радиаторы сэкономила бы гораздо больше.
от тебя воняет....
Це просто хня якась - розбудіть мене!
Единственное, что людей волнует, зачем этот дом, после взрыва которы, ремонтируют. В нём устанавливают окна, внутри - какие-то металлические полдпорки. Но видео говорит о том, что дом нужно СНОСИТЬ, а не модернизировать! И Кирилл Тимошенко приезжал, всё вроде бы видел, а люди тем временем ютятся на съёмных квартирах...
второй вопрос в том,что нельзя закупориться,надышать,напердеть,и говорить что тебе тепло,нужен обмен воздуха,для нормальной жизнедеятельности.не менее 100 кубов в час на человека. то есть надо открывать окна. ну и в чём смысл утепления тогда? а не будет нормального обмена воздуха в жилье,будет и плесень в углах,и окна будут потеть,и люди будут болеть!
гораздо эффективнее было в каждом доме использовать ИТП,ну или на группу домов,в радиусе 150 метров. ИТП даёт возможность не греть сумасшедший объём воды на весь район и отапливать заодно и кротов.
вот только это требует приличных затрат.
Что-то я не пойму при чём тут утепление к вентиляции.
> гораздо эффективнее было в каждом доме использовать ИТП
Согласен, но это требует кардинальной перестройки всей системы (т.е. +$$$$).
что же до кардинальной перестройки,то а как иначе?
Хозяин квартиры лучше знает, сколько надо тепла, чем районная ТЭЦ.
а ещё лучше с теми, кто в 2005 успел легально отключиться
от центрального отопления.
Технических преград нет.
Есть негласный запрет судам решать все иски против
желающих перейти на индивидуальное отопление.
то уже не так страшно. Взрывы не от плит и котлов,
а от пьяных или тупых пользователей.
Квартирные датчики газа решают вопрос.
То есть там нет возможности регулировать интенсивность отопления.
Поэтому утепление старых домов повлияет на стоимость отопления - никак, от слова совсем.
Что нагревать - воздух, пол или батареи - выбирает владелец квартиры.
Как и то, чем обогревать - электричеством или газом.
1) Большинство жителей на потянут 3000-4000$ с квартиры за термомодернизацию (это включая дотацию государства). А еще набегут проценты по кредитам. Значит кабала?
2) Потери теплосетей 40-60%. Нужно избавиться от совкового наследия!
3) Индивидуальное отопление будет стоить дешевле, а экономия газа более значительная.
Одна имитация заботы. За наши деньги. По бешеным ценам.
Наш дом пытался связаться с госпрограммой. Провели аудит, озвучили примерную стоимость с учетом нормального утепления всех стен, крыши и подвала. Плюс балансировка по стоякам. Предварительно 5000$ с квартиры. 20% сразу, остальное кредит в банке на 10 лет. (40% обещало погасить государство).
Проектное снижение энергопотребления 24% !
Треть дома одинокие пенсионеры, у них еще окна стоят "родные". Так это дело и заглохло.
А когда власти сами решают что сколько будет стоить - получается не утепление, а мошенничество с завышением сметы минимум в несколько раз.
Госмонополия - это всегда беспредел и нарушение Конституции.
А цены устанавливают так, что бы покрыть неплатежи и теплосеть была с 20% прибылью.
Это замкнутый круг, снизим потребление поднимут цены.
если я торгую хлебом, а население покупает его всё меньше и меньше, я вылечу в трубу или нет?
и почему я должен быть в восторге от государственной хлебоэкономии?
а смысл?