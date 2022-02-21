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Кулеба опроверг дезинформацию России по поводу "украинских диверсантов": "Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кулеба опроверг дезинформацию России по поводу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Российской Федерации немедленно остановить "фабрику фейков".

Об этом он заявил в своем аккаунте в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина:

- не нападала на Донецк, Луганск

- не посылала диверсантов или БТРы через границу

- не обстреливала территорию РФ или КПП на границе

- не совершала диверсий

- не планирует подобных действий.

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Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков", - заявил глава МИД Украины.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
пане Кулебо, пожинаєте тепер плоди блаЗЄнського "перемир'я". І "великого_крадівництва", коли замість ракетних програм -- дороги.
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21.02.2022 16:07
+4
К-во х...рни будет только нарастать и бороться с ней бесполезно. Видимо, Путин уже что-то решил. Вот если бы вы таки решили перестать воровать, вот это был бы лучший ответ Кремлю. Но вы же не решите так, правильно? Мало того, будете компенсировать наворованное путем повышения тарифов, изменения порядка их начисления, введения новых налогов. И т.д. Но это уже другая история.
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21.02.2022 16:07
+2
Росії пофігу, аморфні амеби з ЄС їй дозволяють робити все що вона хоче.
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21.02.2022 16:07
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А РФ не зупиняє фабрику фейків. Дії Кулеби?
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21.02.2022 16:06 Ответить
А он ещё раз потребует. В 2 раза грознее! А если РФ не внемлет Кулебе, то он оставит за собой право обратиться к еврорпейской общественности и даже к Самому Байдену! Пусть знают!
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21.02.2022 16:38 Ответить
А це звернення не до кацапів. Це месідж світовій спільноті.
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21.02.2022 18:25 Ответить
К-во х...рни будет только нарастать и бороться с ней бесполезно. Видимо, Путин уже что-то решил. Вот если бы вы таки решили перестать воровать, вот это был бы лучший ответ Кремлю. Но вы же не решите так, правильно? Мало того, будете компенсировать наворованное путем повышения тарифов, изменения порядка их начисления, введения новых налогов. И т.д. Но это уже другая история.
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21.02.2022 16:07 Ответить
пане Кулебо, пожинаєте тепер плоди блаЗЄнського "перемир'я". І "великого_крадівництва", коли замість ракетних програм -- дороги.
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21.02.2022 16:07 Ответить
Росії пофігу, аморфні амеби з ЄС їй дозволяють робити все що вона хоче.
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21.02.2022 16:07 Ответить
Правильная команда звучит так -
"Поезд, стой; раз, два!"

Сарказм, если что...
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21.02.2022 16:09 Ответить
Ану ножкою тупни ,і ***** злякається .......
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21.02.2022 16:10 Ответить
А кто должен топнуть, чтобы Х#йло испугался?
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21.02.2022 16:14 Ответить
Доця может повиснуть с бумажкой в зубах, что ей стыдно за такого папашку.
Я думаю, что это достаточно тонкий намек.
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21.02.2022 16:57 Ответить
BNO News


@BNONews

·
23 мин



BREAKING: UK government says Putin's plan which will lead to an invasion of Ukraine has effectively "already begun"

BREAKING: правительство Великобритании заявляет, что план Путина, который приведет к вторжению в Украину, фактически «уже начался»
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21.02.2022 16:11 Ответить
Якщо Ерефыя зупинить фабрику фейків то вона почне називатись Московія. Бо навіть назва Росія це фейк, і насправді на цю назву Україна має більше прав ніж Московія.
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21.02.2022 16:11 Ответить
Не...
Американцы делают вид, что Россия вот-вот нападе и уже не один раз назначали точную дату вторжения.
Россияне делают вид, что даже не думают об том, чтоб напасть, но продавливают минские соглашения, которые крайне невыгодны Украине.
Зеля и его команда крайне не хотят воевать ибо ссутся, но поскольку американские добродетели давят, они вынуждены хотя бы "подогревать" ситуацию на линии разграничения.
Украинцам IMHO (вам, конечно, виднее) в большинстве уже все равно, лишь бы все это как-нибудь кончилось.
Самое печальное, что нынешняя ситуация это не проблема взаимоотношений России и Украины(это можно было бы как-то решить), а проблема взаимоотношений России и США, которые на сегодня решить нельзя. Украина лишь инструмент для обоих этих сторон.
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21.02.2022 16:55 Ответить
многим не нравится мне порох, но он бы уже кучу пресс конференций провёл. Где Зеля? Почему что-то озвучивает никакой Кулеба. Сливают страну
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21.02.2022 16:11 Ответить
Смешно...
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21.02.2022 16:14 Ответить
Народ, пишуть, що Путін здох!
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21.02.2022 16:14 Ответить
Ваші мрії та до Бога!
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21.02.2022 16:32 Ответить
Есть одна правда это Путин Х#йло...
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21.02.2022 16:22 Ответить
Пише в Твіттері! В Твіттері, Карл!!!

"Міністр", *****, закордонних справ!
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21.02.2022 16:33 Ответить
какое отношение Кулеба имеет к разведывательным или иным операциям ВСУ? Данилов же сказал вчера что все брехня и фейки и достаточно
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21.02.2022 16:38 Ответить
Кулеба як в том анекдоте про ёжика,который научился дышать попой,сел на пенёк и задохнулся.Москали не могут перестать транслировать фейки,бо сразу задохнутся,як той ёжик
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21.02.2022 17:06 Ответить
 
 