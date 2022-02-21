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В результате обстрелов со стороны войск РФ обесточена Донецкая фильтровальная станция: без воды осталось более 29 тыс. человек, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате обстрелов со стороны войск РФ обесточена Донецкая фильтровальная станция: без воды осталось более 29 тыс. человек, - ОГА

В результате обстрелов со стороны оккупантов обесточена Донецкая фильтровальная станция, расположенная в "серой зоне".

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу Донецкой ОГА.

"Из-за остановки станции временно прекращено водоснабжение Авдеевки и трех населенных пунктов Очеретинского общества - Ласточкиного, Орловки и Верхнеторецкого. Всего без воды осталось более 29 тысяч человек", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14:40 вода в Авдеевку поступает самотеком.

"В случае необходимости вода будет подаваться по графику из местного резервуара. По предварительной информации, причина обесточивания станции – повреждение линий электропередач. Теплоснабжение осуществляется в обычном режиме", - отметил глава области.

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Топ комментарии
+6
З Днем Рідної мови !
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21.02.2022 16:17
+5
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21.02.2022 16:10
+3
А що тут "прекрасного"? Води нема на НАШІЙ території
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21.02.2022 16:12
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это прекрасно
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21.02.2022 16:10 Ответить
А що тут "прекрасного"? Води нема на НАШІЙ території
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21.02.2022 16:12 Ответить
З Днем Рідної мови !
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21.02.2022 16:17 Ответить
👍
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21.02.2022 16:26 Ответить
Так а що, наші влади (в широкому сенсі, від Пороха до Зелі, щоб не було ору), не змогли за 8 років підтягнути альтернативий водопровід до наших населених пунктів?
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21.02.2022 16:21 Ответить
Не знаю! Я - не влада А магістральний канал через який іде забезпечення водою більшої частини Донбасу тягнеться аж до Маріуполя Мені років п"ять тому (коли я подібне питання ставив) один інженер-гідротехнік казав що це складно бо частково канал іде по ОРДЛО а частково - по вільній території І тоді ще лінія фронту "совалася" туди-сюди А відключить його зовсім - значить залишить без води Маріуполь
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21.02.2022 16:30 Ответить
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21.02.2022 16:10 Ответить
Смотрящий за Крымом@CrimeaSmotra·1 чРашн Zольдатен.
Совпадение на лицо😅
https://twitter.com/i/status/1495745700335861766
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21.02.2022 16:13 Ответить
Та й хрен з ними!
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21.02.2022 16:14 Ответить
Anri Tina


@Anri__Tina

·
5 ч



Готовится новая провокация на Донбассе: стало известно, для чего выкапываются тела захороненных - @Диалог.UA
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21.02.2022 16:22 Ответить
 
 