Из-за ситуации в Украине Байден отменил свои планы на 21 февраля, - американские СМИ

Президент США Джо Байден из-за ситуации вокруг Украины изменил свои планы на 21 февраля, когда в США традиционно отмечают День президентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Хотя ранее администрация сообщала, что в воскресенье вечером Байден улетит домой в Уилмингтон, штат Делавер, за полтора часа до вылета эти планы были срочно упразднены, и американский лидер остался в Белом доме, отмечает New York Post.

Ранее в воскресенье на фоне обострения ситуации безопасности вокруг Украины Байден провел срочное заседание Совета национальной безопасности США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что представители команды Байдена по национальной безопасности регулярно информируют Байдена о ситуации в Украине и что "они подтвердили, что Россия может начать атаку против Украины в любой момент".

Заседание длилось более двух часов, и участие в нем принимали, кроме президента Байдена, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, министр финансов Дженнет Йеллен, директор ЦРУ Уильям Бернс. Вице-президент Камала Гаррис приняла участие в заседании по телефонной связи, ведь она как раз возвращалась из Мюнхена, где принимала участие в конференции по безопасности, сообщили источники The Washington Post.

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