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Из-за ситуации в Украине Байден отменил свои планы на 21 февраля, - американские СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Из-за ситуации в Украине Байден отменил свои планы на 21 февраля, - американские СМИ

Президент США Джо Байден из-за ситуации вокруг Украины изменил свои планы на 21 февраля, когда в США традиционно отмечают День президентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Хотя ранее администрация сообщала, что в воскресенье вечером Байден улетит домой в Уилмингтон, штат Делавер, за полтора часа до вылета эти планы были срочно упразднены, и американский лидер остался в Белом доме, отмечает New York Post.

Ранее в воскресенье на фоне обострения ситуации безопасности вокруг Украины Байден провел срочное заседание Совета национальной безопасности США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что представители команды Байдена по национальной безопасности регулярно информируют Байдена о ситуации в Украине и что "они подтвердили, что Россия может начать атаку против Украины в любой момент".

Заседание длилось более двух часов, и участие в нем принимали, кроме президента Байдена, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, министр финансов Дженнет Йеллен, директор ЦРУ Уильям Бернс. Вице-президент Камала Гаррис приняла участие в заседании по телефонной связи, ведь она как раз возвращалась из Мюнхена, где принимала участие в конференции по безопасности, сообщили источники The Washington Post.

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Топ комментарии
+21
Байден - президент України. Приділяє їй більше часу, ніж зєля.
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21.02.2022 16:24
+18
Джо Байдену,справжньому другу України-респект...
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21.02.2022 16:24
+13
А где президент Украины зеленский? Чем занят? О чем думает? Что говорит???
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21.02.2022 16:25
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Джо Байдену,справжньому другу України-респект...
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21.02.2022 16:24 Ответить
По Украине во многих городах нет связи, Киевстар не работает и интернет. Плохой знак. Мобильная связь в Украине почему -то имеет рос. хозяев. При наступлении будет отключение всей связи. Договаривайтесь с родственниками, что делать, если такое будет.
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21.02.2022 16:57 Ответить
Майже вся промисловість була прихватизована московськими хозяями
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21.02.2022 17:01 Ответить
Байден - президент України. Приділяє їй більше часу, ніж зєля.
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21.02.2022 16:24 Ответить
Да, про Зелю ничего не видно и не слышно
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21.02.2022 16:25 Ответить
Простите, а где бубочка с будапештским меморандумом в одной руке и ядерным оружием в другой?? Не видели случайно кто-нибудь?!
Или это ничтожество празднует капитуляцию на "шампуре" у ермака с пригоршнями кокаина???
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21.02.2022 16:48 Ответить
Та ты шо? Может, небо нам уже закрыли? Или Патриоты подогнали? В обмен за отказ от ЯО! Или только по телеку каждый день рассказывают, что "завтра нас сотрут в порошок"?🤬
Сговор с х-ом с целью принуждения Украины к самоличному отказу от евро-атлантической перспективы и выполнению Минской зрады.
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21.02.2022 16:58 Ответить
Небо закрывать и ПВО выставлять должны мы сами! Защитить себя можем и обязаны только мы! Не вали с больной головы на здоровую! И не пытайся сбросить всю ответственность на союзников, провокатор!
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21.02.2022 17:39 Ответить
Добавлю. Они не просто "союзники", они ГАРАНТЫ!!! Чувствуешь разницу???
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21.02.2022 19:50 Ответить
А где президент Украины зеленский? Чем занят? О чем думает? Что говорит???
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21.02.2022 16:25 Ответить
Думает только об одном - как прорваться на второй срок. А говорит как балабол, это его профессия....
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21.02.2022 16:35 Ответить
Да не мешайте ему, им некогда, новый рояль подвезли, опробует
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21.02.2022 17:00 Ответить
Балабол хотя бы может связно говорить. А этот только по написанному прочитать способен.
Он не балабол, он болван.
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21.02.2022 17:08 Ответить
кто? у нас президент есть? разве зеленский не смешной клован с быдляцкого квартала?
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21.02.2022 16:40 Ответить
Оно самое! Но оно у нас нынче президент, как ни печально.
А свои дела из-за Украины откладывает Байден...
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21.02.2022 16:43 Ответить
Украина - 51-й штат( государство) USA!)
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21.02.2022 16:52 Ответить
23 на носу, стринги примеряет, на растов завтра поедет жопоблок в бане веселить, корпоративы дело прибыльное.
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21.02.2022 17:28 Ответить
На ЦЕНЗОРе в 14:35 -- Зеленський та прем'єр Словаччини Геґер обговорили безпекову ситуацію в регіоні: "Єдині у прагненні деескалації дипломатичним шляхом"
Больше новостей с ним сегодня не было
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21.02.2022 16:41 Ответить
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21.02.2022 16:41 Ответить
Пушкин с Тарасом Шевченком точно нашли бы общий язык.
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22.02.2022 00:56 Ответить
какой глубины озабоченность будет?
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21.02.2022 16:51 Ответить
Твоему ***** хватит, чтобы удавиться
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21.02.2022 17:01 Ответить
***** оно твое!
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21.02.2022 18:00 Ответить
Відверто кажучи, якби Зеля- пищав, а Байден-мовчав-ситуація була б набагато гіршою.)))
***** не зважає на Зе, а ось активність Байдена -вирішальна!
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21.02.2022 16:51 Ответить
Вот только Байден уйдет через два года, если только ему не удастся второй срок получить.

а гандопутлер так и останется.
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21.02.2022 16:54 Ответить
останєтся на кладбище. Зараз предсмертна агонія *****.
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21.02.2022 16:57 Ответить
дід байден скасовує власні плани через україну і не летить до вілмінгтона, а тупа зе-лупа через україну плани не скасовує й летить до мюнхена; і хто тут справжній президент?
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21.02.2022 17:02 Ответить
"згинуть наші вороженьки"! це написали дуже молоді хлопці, коли ж, тнарешті, це станеться...
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21.02.2022 20:40 Ответить
Джо на тебе вся надія...
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21.02.2022 21:51 Ответить
а вот байден маладец, а вот зе - кака, ааа ниновижу зиленскава ыыыы.
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21.02.2022 22:33 Ответить
 
 