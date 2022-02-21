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Войска РФ с российской территории обстреляли территорию Луганщины и заявили, что якобы отражали "прорыв" ВСУ, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ с российской территории обстреляли территорию Луганщины и заявили, что якобы отражали

Россия приступила к обострению обстановки на Донбассе, и именно Донбасс является направлением основных действий российской армии.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российская армия обстреляла украинскую землю с территории РФ. Россия заявила о "прорыве" украинских военных в Ростовскую область и поражении двух украинских БМП. В 13.22 с территории РФ российская армия осуществила обстрел украинской земли под Луганском. Украинскими военными зафиксировано попадания 24 мин 120 мм минометов, 125 выстрелов автоматического гранатомета, 27 выстрелов гранатомета СПГ. Пресс-служба Южного военного округа ВС РФ официально заявила, что российские войска якобы отражали "прорыв" украинских войск через границу с РФ в районе населенного пункта Митякинское Ростовской области, это также недалеко от Луганска, под самой границей", - говорится в сообщении.

Также читайте: Заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины места несения службы пограничных нарядов в Ростовской области - сознательная провокация, - Госпогранслужба

Оккупанты сообщили, что российские войска якобы уничтожили 2 украинских БМП и убили 5 человек. Однако украинские военные любые потери отрицают, а также отрицают, разумеется, "прорыв" в Ростовскую область.

"Также сегодня российские медиа заявили о прорыве еще одной "диверсионно-разведывательной группы" из Украины в Ростовскую область в районе населенного пункта Кузнецы в Новоазовском районе Донецкой области Украины. Якобы там уничтожен какой-то БТР. В данном случае, чтобы достигнуть границы с РФ, украинцам потребовалось бы для начала прорвать фронт 1-го армейского корпуса под Новоазовском", – продолжил Бутусов.

Также ФСБ РФ заявило об уничтожении объекта погранслужбы РФ якобы украинской артиллерией на территории РФ. Разумеется, эта информация ничем не подтверждается и также была сразу же опровергнута Украиной.

"Разумеется, откровенно фейковый характер обвинений против Украины не имеет для российских медиа никакого значения, как и в 2014 году пропаганда выдумывает поводы к войне. Мы видим, что Россия приступила к обострению обстановки на Донбассе, и именно Донбасс является направлением основных действий российской армии", – подчеркнул журналист.

Также читайте: В результате обстрелов со стороны войск РФ обесточена Донецкая фильтровальная станция: без воды осталось более 29 тыс. человек, - ОГА

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+48
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21.02.2022 16:27
+42
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21.02.2022 16:28
+40
Так, ми спеціально чекали максимального скупчення військ рашки, а тільки після цього почали засилати ДРГ у Ростов. Все так і було, точно знаю /s
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21.02.2022 16:25
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Так, ми спеціально чекали максимального скупчення військ рашки, а тільки після цього почали засилати ДРГ у Ростов. Все так і було, точно знаю /s
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21.02.2022 16:25 Ответить
Я знав про війну ще з 15 року, коли натрапив на цей математичний прогноз, хоч ватного, але здібного математика та історика. Ось підсумок його моделі. Погано те, що друга важка війна, скоріш за все, з використанням ядерної зброї між Китаєм вже очікувати ще не скоро. А так хотілось би побачити захоплення Китаєм рашки. Стосовно цієї війни, скоріш за все, короновірус трохи відстрочив початок. Друге посилання на гіпнотичні передбачення зроблені в 2014 році. Контактер помиляється з початком війни (в нього 2018 рік). Що гарного, ракети та літаки летять як з росії так і з країн НАТО. Це означатиме, що НАТО підтримає нас своїми ракетами та, можливо, літаками. Хотілось би вірити. Про ватність участників я попередив.

https://mm-v.livejournal.com/186229.html
https://youtu.be/7H7PrdTnjWA?t=171

Резюмируя:Первую тяжелую войну в XXI столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).

Вторую тяжелую войну в XXI столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).

Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
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21.02.2022 16:33 Ответить
прорыв 2-х (двух !!!) БМП в расею с направлением главного удара на Владивосток
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21.02.2022 16:38 Ответить
Чому так не "солідно"? Можна ж було на Сочі, чи Пітер, чи Хабаровськ. Теж мені місто знайшли.
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21.02.2022 17:04 Ответить
"війна" упирів з примарами...
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21.02.2022 16:25 Ответить
"у районі населеного пункту Мітякінське Ростовської області, це також неподалік Луганська, під самим кордоном" то есть ВСУ прошли все блокады ЛНР и дошли до границы? На что в ответ ВС РФ пострялили по тому, что ни называют ЛНР?

Наркоманы...
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21.02.2022 16:25 Ответить
Граница не демаркирована оленеводы на своих картах рисуют ее где угодно, в зависимости от ситуации.
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21.02.2022 16:31 Ответить
ну вот все и выяснилось, просто отметелили снарядами сепаров и спалили 2 БМП, а то ДРГ придумали в глубоком тылу, зачем-то на удалении от двух БМП, которым типа пришлось идти на выручку
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21.02.2022 16:25 Ответить
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21.02.2022 16:26 Ответить
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21.02.2022 16:30 Ответить
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21.02.2022 16:27 Ответить
Халупу)))))😄
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21.02.2022 16:51 Ответить
То що кацапи самі підірвали даже на халупу не тягне 🙂
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21.02.2022 16:57 Ответить
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21.02.2022 16:28 Ответить
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21.02.2022 16:41 Ответить
гдеж теперь они будут срать? надо строить новую дырку.
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21.02.2022 16:57 Ответить
начинается?
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21.02.2022 16:31 Ответить
Продолжается
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21.02.2022 16:34 Ответить
начинается окончательньій распад российской империи, последней империи на Земле, империи зла
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21.02.2022 19:57 Ответить
ну а санкции где если сейчас начать вводить то может что то изменеться на время
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21.02.2022 16:32 Ответить
Да нахер ті санкції! Будемо херачити москалів...
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21.02.2022 16:45 Ответить
їх це не зупинить, нафта по 100, поки є бабло будуть воювати... ((
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21.02.2022 19:58 Ответить
Jurij Kasjanov


@Jurij_Kasjanov

·
1 ч



Министр обороны даже в абсолютно мирное время должен верить в нападение врага. Иначе - зачем он нужен?.. Так же как и пожарный, который не верит в пожар, и врач, который не верит в аппендицит.
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21.02.2022 16:33 Ответить
Ну, после "Боярышника" удивительно что они с Ситхами не воевали, и не отбивались от Дисиптиконов...
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21.02.2022 16:34 Ответить
И что у нас изменилось за 8 лет?
Летом 2014 г. россия ложила пакеты градов и 150 мм. со своей территории. Безнаказанно. Отвечать ЗАПРЕЩАЛО командование (хотя были все координаты). Песня всё та же: "Низя, а то путин нападёт".
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21.02.2022 16:35 Ответить
Тільки що Шойгу сказав, що Україна біля дирляндії нагнала 60 БТГ, 345 танків, точки У, 2200 БМП....
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21.02.2022 16:38 Ответить
Давайте уже сражаться
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21.02.2022 16:40 Ответить
Удивительно.
Раньше-то Шойгу думал, что если подвести к границе 150-и тыс. российскую армию, то все сразу распускают свои армии и сдают всю технику в металлолом.
А тут украинцы решили его удивить. Неожиданно ...
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21.02.2022 16:49 Ответить
как?
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21.02.2022 16:59 Ответить
Поправочка: мы его не "теряли", а его оккупировала РФ. Так же как и Крым мы не "теряли", а его аннексировала РФ.
Донбасс оккупирован с 2014 г., а не "сейчас". "Сейчас" просто может поменяться форма: ну там типа "официальное признание россией ЛДНР", ввод "миротворцев" РФ и пр.
А ФАКТИЧЕСКИ сейчас не меняется ничего. Война? Так это всё было в 2014-2015 гг. Масштаб будет другой? Возможно. Но и ВСУ уже не то, что было в 2014 г.
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21.02.2022 17:03 Ответить
чуш под названием "поправка Джексона-Веника" развалила СССР.
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21.02.2022 17:30 Ответить
Верно. Российская армия очень серьёзно укрепилась. И она намного мощнее, чем ВСУ. И ракеты у них есть и авиация и пр. и пр.
Но это всё не значит, что мы не будем драться за свою Родину. И драться будем отчаянно и насмерть. Да, можем проиграть. Но войны - вещь непредсказуемая. Напомню тебе про тот же Афганистан или Вьетнам.
И я не согласен с тобой, что "Запад не будет ...". Запад не будет бороться ЗА Украину или ВМЕСТО Украины, но ПРОТИВ россии - будет. Этого нам достаточно для начала.
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21.02.2022 17:49 Ответить
ты бы лучше на уроки ходил, а не в чат на Цензор, аболтус
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21.02.2022 17:07 Ответить
с чего ты взял что он не защищает? Все распределены в териториальной обороне, а собирать войска в одной точке это дебилизм.
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21.02.2022 17:31 Ответить
авиация ссср в афгане ничего не решила и была подавлена ручными средствами пво.
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21.02.2022 17:34 Ответить
Я так розумію почалося???
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21.02.2022 16:39 Ответить
начнется в 4,00 22022022
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21.02.2022 16:41 Ответить
танчеги увязнут, на улице +8 и грязища. ***** ужо не знает шо делать, то ли ждать мороз то ли вчерашний день.
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21.02.2022 16:50 Ответить
не вырывай слов из контекста. Только что Расея признала "лднр" вне закона.
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21.02.2022 17:19 Ответить
Другово такого народа-имбецила нет на свете
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21.02.2022 16:44 Ответить
Якщо був обстріл української території - чому не було вогню у відповідь??? 2014 рік нічого не навчив? Якщо не відповідаєш - ворог тільки посилює тиск.
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21.02.2022 16:46 Ответить
Украина подвела - отказалась ваивать, кацапі позвали на помошь Вейшнорию и приказали банбить Дамбас.
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21.02.2022 16:49 Ответить
20 февраля в Одессе на марше единства было много детей, среди них - маленькая девочка, которая стала звездой в соцсетях.

www.facebook.com/100001204992971/videos/1895387043967653/

УКРАЇНА понад усе !!! (відео)



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21.02.2022 16:51 Ответить
нам нужен решительный человек во главе. зеля своим заглядыванием в дупу куйлу ничего решить не способен
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21.02.2022 16:54 Ответить
Одноголосно зобов'язаний гавкати білоруський самозванець, в унісон з хуілом, що Україна почала наступ від Чорного до Баренцевого морів…
Уже захопила свої території на яких живуть руськощелепні московіти …
Два старих пердуна клімаксних - асфабадіТеля!!!
Смерть московським окупантам та їх сраколизам в Україні!!,
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21.02.2022 16:59 Ответить
Сами урки играют в войнушку . С кем поведешься ( с Ху..м), того и набирешься. За поребриком все уроды...
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21.02.2022 17:00 Ответить
Из россми. Ударный кулак ЗСУ в составе 5(пяти) стрелков при поддержке бронесоединения в количестве 2(двух) БМП попытались совершить подлый прорыв всего периметра российско-украинской границы. Но всего лишь восемь дивизий храбрых Карацуп уничтожили эти страшные полчища америкогейропейских наймитов и биндераф.
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21.02.2022 17:05 Ответить
Интересно, что ни один ватан не задумается: накуя нам это может быть нужно делать?!
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21.02.2022 17:10 Ответить
Alex N Alex Noyt

30 мин. ·



Хто б сумнівався...

Обстріл території РФ був проведений з окупованої території ОРДЛО. Докази OSINT
on 21.02.2022 | | OSINT | Донбас | Новини | Події Print This Post
















Російська Федерація продовжує активно створювати та тиражувати сфабриковані інформаційні приводи, організовувати провокації "під фальшивим прапором", які мають обґрунтувати в першу чергу для російського населення і в другу чергу для міжнародної спільноти рішення Кремля щодо відкритого військового вторгнення в Україну. Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm провела OSINT дослідження інциденту, що стався 19 лютого 2022. За результатами цього інциденту Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу. Волонтери визначили точну геолокацію реактивної системи залпового вогню (РСЗВ), з якої було обстріляно прикордонну територію у Ростовській області РФ. Виявилось, що обстріл був проведений о 4 годині ранку 19 лютого з населеного пункту Суходіл, Луганської області, що знаходиться під контролем російських окупаційних сил.


19 лютого російські ЗМІ активно повідомляли, що Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу "за фактом замаху на вбивство, скоєного загальнонебезпечним способом через обстріл прикордонної території Ростовської області РФ з боку України".

"Невстановлені особи, перебуваючи на території України, використовуючи реактивну систему залпового вогню, обстріляли прикордонну територію Тарасівського району Ростовської області", - повідомив Слідчий комітет РФ.



Наступного дня, для посилення інформаційного приводу, російські пропагандисти каналу NewsFront виклали відео, яке на їх думку нібито підтверджувало факт обстрілу з боку України. Інформація про обстріл супроводжувалась відео ексклюзивом з камери спостереження, на якій зафіксовано постріли РСЗВ. Російські пропагандисти написали в дописі, нібито обстріл вівся "з північного боку ріки Сіверський Донець, поблизу населеного пункту Болотене".



Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm помітили що внизу відео, яке виклали російські пропагандисти, залишились координ
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21.02.2022 17:12 Ответить
Интересно , уже 8 лет войны и никогда не было обстрелов рашки, а тут к границе Украины привалило полчища орков и тут нам сообщают, раз оказывается Украина обстреливает будки на территориии Параши. Милое дело.
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21.02.2022 18:29 Ответить
По всей видимости параша решила, что с лугандоном воевать безопаснее.
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21.02.2022 17:12 Ответить
А воронеж? Що за фігня,а воронеж коли?
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21.02.2022 17:14 Ответить
Ага. А над москвой были замечены украинские юнкерсы сбрасывающие бимбы. Где там санкции которые Бодя обещал за такие провокации?
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21.02.2022 17:38 Ответить
кацапи накачали ОРДЛО зброєю, спеціально, щоб вони почали війну, але ті набухались і не в ту сторону стріляють.
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21.02.2022 17:39 Ответить
Интересно, в какой форме у нас союз с Польшей и Англией? Я думаю, что в случае войны эти две страны всячески будут помогать нам?
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21.02.2022 18:13 Ответить
На сколько я знаю, при любых раскладах деньги у нас будут, Всемирный банк виделяет Украине безмерное количество средств!

То есть мы в этой драке, если она будет, пуговицы жалеть не будем, обещают все восстановить.
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21.02.2022 18:16 Ответить
На сколько я читаю новости , Украине обещают поставки энергоресурсов это нефть , то есть бензин будет и электричество.

Вся экономика Запада будет работать на восполнение потерь боеприпасов Украиной. Боеприпасы будут и военные средства будут обеспечивать вооружением.

Помните как было ранбше? "Мы будем давать Украине нелетальное вооружение", теперь такой вопрос не стоит, будут давать все средства вооружений.
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21.02.2022 18:23 Ответить
Наверное даже зеля "прозрел" от такого вранья! А что так можно было?
Я всякое ожидал от параши, но такой тупни... Украина напала сразу на рф. Вот это поворот!. Геббельс, не то, что переворачиваетя, он херачит как токарный патрон! Нужно, чтобы зеля припугнул, *****, массированным обстиелом мацвы с украинского спутника. Не зря же мы его туда вывели. Понятно, на кого это рассчитано, но неужели в параше там все долбо*бы, и не видят реальности происходящего.
Все это было бы смешно, если не было так грустно. Представляете, что у этих кремлевских выродков в голове, если они дают команду нести весь этот бред?
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21.02.2022 18:28 Ответить
Не, не смешно! , к границе Украины ползут полчища орков и при этом вопят, что украинцы стреляют по дряным будкам в Параше. То есть мирные полчища орков лезут к Украине под видом кого? Для чего?

Смотри в Донецке много украинцев взялись вступать в парашу, так шо это повод начать убивать украинцев? Вообще не понятны как устроены лишние извилины у орков?

По мне, если кто то стал парашенцем то пусть он как патриот едет в Парашу и там живет и работает, строит депрессивные районы. Пусть помогает России а та пусть помогает новым гражданам. Ну так? А при чем здесь украинцы?
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21.02.2022 18:40 Ответить
 
 