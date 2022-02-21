Войска РФ с российской территории обстреляли территорию Луганщины и заявили, что якобы отражали "прорыв" ВСУ, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия приступила к обострению обстановки на Донбассе, и именно Донбасс является направлением основных действий российской армии.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Российская армия обстреляла украинскую землю с территории РФ. Россия заявила о "прорыве" украинских военных в Ростовскую область и поражении двух украинских БМП. В 13.22 с территории РФ российская армия осуществила обстрел украинской земли под Луганском. Украинскими военными зафиксировано попадания 24 мин 120 мм минометов, 125 выстрелов автоматического гранатомета, 27 выстрелов гранатомета СПГ. Пресс-служба Южного военного округа ВС РФ официально заявила, что российские войска якобы отражали "прорыв" украинских войск через границу с РФ в районе населенного пункта Митякинское Ростовской области, это также недалеко от Луганска, под самой границей", - говорится в сообщении.
Оккупанты сообщили, что российские войска якобы уничтожили 2 украинских БМП и убили 5 человек. Однако украинские военные любые потери отрицают, а также отрицают, разумеется, "прорыв" в Ростовскую область.
"Также сегодня российские медиа заявили о прорыве еще одной "диверсионно-разведывательной группы" из Украины в Ростовскую область в районе населенного пункта Кузнецы в Новоазовском районе Донецкой области Украины. Якобы там уничтожен какой-то БТР. В данном случае, чтобы достигнуть границы с РФ, украинцам потребовалось бы для начала прорвать фронт 1-го армейского корпуса под Новоазовском", – продолжил Бутусов.
Также ФСБ РФ заявило об уничтожении объекта погранслужбы РФ якобы украинской артиллерией на территории РФ. Разумеется, эта информация ничем не подтверждается и также была сразу же опровергнута Украиной.
"Разумеется, откровенно фейковый характер обвинений против Украины не имеет для российских медиа никакого значения, как и в 2014 году пропаганда выдумывает поводы к войне. Мы видим, что Россия приступила к обострению обстановки на Донбассе, и именно Донбасс является направлением основных действий российской армии", – подчеркнул журналист.
Пожалуйста, подождите...
https://mm-v.livejournal.com/186229.html
https://youtu.be/7H7PrdTnjWA?t=171
Резюмируя:Первую тяжелую войну в XXI столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в XXI столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
Наркоманы...
@Jurij_Kasjanov
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1 ч
Министр обороны даже в абсолютно мирное время должен верить в нападение врага. Иначе - зачем он нужен?.. Так же как и пожарный, который не верит в пожар, и врач, который не верит в аппендицит.
Летом 2014 г. россия ложила пакеты градов и 150 мм. со своей территории. Безнаказанно. Отвечать ЗАПРЕЩАЛО командование (хотя были все координаты). Песня всё та же: "Низя, а то путин нападёт".
Раньше-то Шойгу думал, что если подвести к границе 150-и тыс. российскую армию, то все сразу распускают свои армии и сдают всю технику в металлолом.
А тут украинцы решили его удивить. Неожиданно ...
Донбасс оккупирован с 2014 г., а не "сейчас". "Сейчас" просто может поменяться форма: ну там типа "официальное признание россией ЛДНР", ввод "миротворцев" РФ и пр.
А ФАКТИЧЕСКИ сейчас не меняется ничего. Война? Так это всё было в 2014-2015 гг. Масштаб будет другой? Возможно. Но и ВСУ уже не то, что было в 2014 г.
Но это всё не значит, что мы не будем драться за свою Родину. И драться будем отчаянно и насмерть. Да, можем проиграть. Но войны - вещь непредсказуемая. Напомню тебе про тот же Афганистан или Вьетнам.
И я не согласен с тобой, что "Запад не будет ...". Запад не будет бороться ЗА Украину или ВМЕСТО Украины, но ПРОТИВ россии - будет. Этого нам достаточно для начала.
www.facebook.com/100001204992971/videos/1895387043967653/
УКРАЇНА понад усе !!! (відео)
Уже захопила свої території на яких живуть руськощелепні московіти …
Два старих пердуна клімаксних - асфабадіТеля!!!
Смерть московським окупантам та їх сраколизам в Україні!!,
30 мин. ·
Хто б сумнівався...
Обстріл території РФ був проведений з окупованої території ОРДЛО. Докази OSINT
on 21.02.2022 | | OSINT | Донбас | Новини | Події Print This Post
Російська Федерація продовжує активно створювати та тиражувати сфабриковані інформаційні приводи, організовувати провокації "під фальшивим прапором", які мають обґрунтувати в першу чергу для російського населення і в другу чергу для міжнародної спільноти рішення Кремля щодо відкритого військового вторгнення в Україну. Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm провела OSINT дослідження інциденту, що стався 19 лютого 2022. За результатами цього інциденту Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу. Волонтери визначили точну геолокацію реактивної системи залпового вогню (РСЗВ), з якої було обстріляно прикордонну територію у Ростовській області РФ. Виявилось, що обстріл був проведений о 4 годині ранку 19 лютого з населеного пункту Суходіл, Луганської області, що знаходиться під контролем російських окупаційних сил.
19 лютого російські ЗМІ активно повідомляли, що Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу "за фактом замаху на вбивство, скоєного загальнонебезпечним способом через обстріл прикордонної території Ростовської області РФ з боку України".
"Невстановлені особи, перебуваючи на території України, використовуючи реактивну систему залпового вогню, обстріляли прикордонну територію Тарасівського району Ростовської області", - повідомив Слідчий комітет РФ.
Наступного дня, для посилення інформаційного приводу, російські пропагандисти каналу NewsFront виклали відео, яке на їх думку нібито підтверджувало факт обстрілу з боку України. Інформація про обстріл супроводжувалась відео ексклюзивом з камери спостереження, на якій зафіксовано постріли РСЗВ. Російські пропагандисти написали в дописі, нібито обстріл вівся "з північного боку ріки Сіверський Донець, поблизу населеного пункту Болотене".
Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm помітили що внизу відео, яке виклали російські пропагандисти, залишились координ
То есть мы в этой драке, если она будет, пуговицы жалеть не будем, обещают все восстановить.
Вся экономика Запада будет работать на восполнение потерь боеприпасов Украиной. Боеприпасы будут и военные средства будут обеспечивать вооружением.
Помните как было ранбше? "Мы будем давать Украине нелетальное вооружение", теперь такой вопрос не стоит, будут давать все средства вооружений.
Я всякое ожидал от параши, но такой тупни... Украина напала сразу на рф. Вот это поворот!. Геббельс, не то, что переворачиваетя, он херачит как токарный патрон! Нужно, чтобы зеля припугнул, *****, массированным обстиелом мацвы с украинского спутника. Не зря же мы его туда вывели. Понятно, на кого это рассчитано, но неужели в параше там все долбо*бы, и не видят реальности происходящего.
Все это было бы смешно, если не было так грустно. Представляете, что у этих кремлевских выродков в голове, если они дают команду нести весь этот бред?
Смотри в Донецке много украинцев взялись вступать в парашу, так шо это повод начать убивать украинцев? Вообще не понятны как устроены лишние извилины у орков?
По мне, если кто то стал парашенцем то пусть он как патриот едет в Парашу и там живет и работает, строит депрессивные районы. Пусть помогает России а та пусть помогает новым гражданам. Ну так? А при чем здесь украинцы?