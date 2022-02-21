В России продолжается обвал фондового рынка и курса рубля на фоне обострения на Донбассе

Российский рынок акций продолжает рушиться на фоне обострения на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данному росСМИ, индекс Московской биржи упал ниже 3270 пунктов, обновив минимум с 25 января.

По данным "Новой газеты", жертвами обвала, в частности, стали такие крупные российские компании – TCS Group, "Газпром", "Газпром нефть", UC Rusal, Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "АЛРОС", OZON, "Яндекс", "Роснефть", "Сургутнефтегаза", "НОВАТЭК", "Магнит", "Аэрофлот", ВТБ, АФК "Система", "Татнефть", Polymetal, "Интер РАО", "РусГидро", "Норникель "ММК", "Северсталь" и другие.

"Утром 21 февраля рубль и фондовые активы ненадолго укрепились на утренних торгах на Московской бирже после того, как Елисейский дворец сообщил о готовности российского президента Владимира Путина на саммит с американским лидером Джо Байденом, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден готов встретиться с Путиным, если не произойдет вторжения в Украину", – говорится в сообщении.

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Как сообщает Интерфакс, доллар и евро активно растут на Московской бирже в понедельник днем. При этом курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с 27 января, чуть раньше евро преодолел отметку в 89 рубля также впервые с этой даты.

Ранее сообщалось, что обвал на российском фондовом рынке наблюдается с начала обострения ситуации на украинской границе с января 2022 года.