РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14899 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
19 967 63
война (46566) Россия (91205) фондовый_рынок (59) рубль (910)

В России продолжается обвал фондового рынка и курса рубля на фоне обострения на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В России продолжается обвал фондового рынка и курса рубля на фоне обострения на Донбассе

Российский рынок акций продолжает рушиться на фоне обострения на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данному росСМИ, индекс Московской биржи упал ниже 3270 пунктов, обновив минимум с 25 января.

По данным "Новой газеты", жертвами обвала, в частности, стали такие крупные российские компании – TCS Group, "Газпром", "Газпром нефть", UC Rusal, Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "АЛРОС", OZON, "Яндекс", "Роснефть", "Сургутнефтегаза", "НОВАТЭК", "Магнит", "Аэрофлот", ВТБ, АФК "Система", "Татнефть", Polymetal, "Интер РАО", "РусГидро", "Норникель "ММК", "Северсталь" и другие.

"Утром 21 февраля рубль и фондовые активы ненадолго укрепились на утренних торгах на Московской бирже после того, как Елисейский дворец сообщил о готовности российского президента Владимира Путина на саммит с американским лидером Джо Байденом, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден готов встретиться с Путиным, если не произойдет вторжения в Украину", – говорится в сообщении.

Читайте также: Рубль стремительно вырос после заявлений МИД РФ о неприемлемости мысли о войне с Украиной

Как сообщает Интерфакс, доллар и евро активно растут на Московской бирже в понедельник днем. При этом курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с 27 января, чуть раньше евро преодолел отметку в 89 рубля также впервые с этой даты.

Ранее сообщалось, что обвал на российском фондовом рынке наблюдается с начала обострения ситуации на украинской границе с января 2022 года.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+62
Так это же хорошо!
показать весь комментарий
21.02.2022 16:33
+23
дави гусей - спасай роССию
показать весь комментарий
21.02.2022 16:35
+16
Ну да! Теперь за зеленый и евро больше деревяных дают!
показать весь комментарий
21.02.2022 16:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так это же хорошо!
показать весь комментарий
21.02.2022 16:33 Ответить
Я знав про війну ще з 15 року, коли натрапив на цей математичний прогноз, хоч ватного, але здібного математика та історика. Ось підсумок його моделі. Погано те, що друга важка війна, скоріш за все, з використанням ядерної зброї між Китаєм вже очікувати ще не скоро. А так хотілось би побачити захоплення Китаєм рашки. Стосовно цієї війни, скоріш за все, короновірус трохи відстрочив початок. Друге посилання на гіпнотичні передбачення зроблені в 2014 році. Контактер помиляється з початком війни (в нього 2018 рік). Що гарного, ракети та літаки летять як з росії так і з країн НАТО. Це означатиме, що НАТО підтримає нас своїми ракетами та, можливо, літаками. Хотілось би вірити. Про ватність участників я попередив.

https://mm-v.livejournal.com/186229.html
https://youtu.be/7H7PrdTnjWA?t=171

Резюмируя:Первую тяжелую войну в XXI столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в XXI столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
показать весь комментарий
21.02.2022 16:36 Ответить
То що завтра в 4 години ранку буде наступ?
показать весь комментарий
21.02.2022 16:38 Ответить
Ну да! Теперь за зеленый и евро больше деревяных дают!
показать весь комментарий
21.02.2022 16:36 Ответить
родственники абизяны агрохимии
показать весь комментарий
21.02.2022 16:37 Ответить
Они что-то подозревают
показать весь комментарий
21.02.2022 16:34 Ответить
дави гусей - спасай роССию
показать весь комментарий
21.02.2022 16:35 Ответить
немає логіки
показать весь комментарий
21.02.2022 17:52 Ответить
Самий раз коломордим перевести гроші до китайців, бо доларами і єврами буде скористатися важко.
показать весь комментарий
21.02.2022 16:35 Ответить
хоп-хей, ла-ла-лей?
показать весь комментарий
21.02.2022 16:35 Ответить
...доллар 78.75 фублей
показать весь комментарий
21.02.2022 16:36 Ответить
25.01-05.02 было значительно хуже.
рублей на 4-5.
показать весь комментарий
21.02.2022 17:14 Ответить
А шо там на расєє-какой курс ******???...
показать весь комментарий
21.02.2022 16:36 Ответить
да пошли уже они все нах! уже закрыть их за стеной как северную Корею и пусть там своему руководителю жопу лижут
показать весь комментарий
21.02.2022 16:36 Ответить
Да всем насрать...
Мокшане скоро будут зарплату и пенсию "гречей, солью и спичками" получать - и, ****, не зашевелятся...
показать весь комментарий
21.02.2022 16:38 Ответить
они зашевелятся, только когда паленая водка закончится, а так - залил кацап сливу - и все ОК - Раися вперде
показать весь комментарий
21.02.2022 16:49 Ответить
Да они хрен своим атрофированным гипоталамусом поймут, даже если им в жопы смолу гарячую заливать начнут...
показать весь комментарий
21.02.2022 16:54 Ответить
Так это же на пользу для народа: ещё больше фуфлей дадут за каждый доллар!
показать весь комментарий
21.02.2022 16:38 Ответить
нефть +1% и газ+6,5%, на мировых биржах растет.
показать весь комментарий
21.02.2022 17:22 Ответить
"Хей хей лалаей", "та це ж добре" - чому ви радієте. Якщо все як тут пишуть правда, ви виже завтра побачите аналогічний обвал гривні. Ви реально такі тупі?
показать весь комментарий
21.02.2022 16:39 Ответить
Но это будет завтра, а рупль сыпется уже сегодня
показать весь комментарий
21.02.2022 16:41 Ответить
Це лише тому, що Україна, навідміну від РФ не має власної фондової біржі і лише пожинає наслідки інших с невеликою затримкою. Побачимо, як будете радіти завтра.
показать весь комментарий
21.02.2022 16:52 Ответить
Чувак з ОП сказав, що з гривнею все добре!
показать весь комментарий
21.02.2022 17:05 Ответить
и это всего лишь 2 бмп
показать весь комментарий
21.02.2022 16:40 Ответить
А може хоча б тимчасово зняти з Ірану ембарго на нафту?
показать весь комментарий
21.02.2022 16:41 Ответить
В добрий путь, головне не зупинятись!
показать весь комментарий
21.02.2022 16:42 Ответить
показать весь комментарий
21.02.2022 16:43 Ответить
Жду когда у касапов холодильник победит телевизор
показать весь комментарий
21.02.2022 16:47 Ответить
Они и до телевізора с холодильником упоротыми имперцами были.
показать весь комментарий
21.02.2022 17:12 Ответить
у них нет холодильников. В большинстве своем.
показать весь комментарий
21.02.2022 17:58 Ответить
Пельмени в форточке за окном. Холодильник летом в сарае, только с последним снегом в апреле надо яму им наполнить, а потом присіпать опилками.
показать весь комментарий
21.02.2022 19:29 Ответить
Напевне, українців більше цікавить падіння курсу гривні.
показать весь комментарий
21.02.2022 16:50 Ответить
правільна...а рассіі ілі харошеє ілі нічіво...
показать весь комментарий
21.02.2022 16:51 Ответить
а рф мене загалом не цікавить, як ківина жомова яма
показать весь комментарий
21.02.2022 16:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xvcrL0CEclc
показать весь комментарий
21.02.2022 17:00 Ответить
а ти не розумієш, що у такий ситуації відбувається із гривнею? Ботоксна жаба кошмарить і нашу економіку теж.
показать весь комментарий
21.02.2022 16:52 Ответить
і мене ця ситуація цікавить на 100 відсотків більше ніж ситуація в мордорі.
показать весь комментарий
21.02.2022 17:31 Ответить
Так а тут все зрозуміло. В країні яка знову на грані війни якиа може бути ситуація з національною валютою?
показать весь комментарий
21.02.2022 18:30 Ответить
Рупь в небо, рашку в жопу. (с) Геостратех-многоходовочник.
показать весь комментарий
21.02.2022 16:50 Ответить
Доллар восемьсят один, мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане, что б вы сдохли все мокшане.
показать весь комментарий
21.02.2022 16:51 Ответить
Браво! Шикарные стихи, в виде поэзии
показать весь комментарий
21.02.2022 16:57 Ответить
Дякую
показать весь комментарий
21.02.2022 16:59 Ответить
шедевр, не останавливайся 81))82))102)) 1 кг))2кг)) как в Сомали)) тачка с пачками прям на весы заезжает.
показать весь комментарий
21.02.2022 17:21 Ответить
ну што мордва поваивале вы как диды?
показать весь комментарий
21.02.2022 16:51 Ответить
Пусть их нефтяные магнаты на нормального киллера скинутся,так дешевле выйдет.
показать весь комментарий
21.02.2022 16:54 Ответить
показать весь комментарий
21.02.2022 17:00 Ответить
шож оно творица то? ещё и санкции не вводили ,а в кооперативе озеро паника, всё шо украдено честным трудом превратилось в фантики.
показать весь комментарий
21.02.2022 17:01 Ответить
кооперативное озеро превращается в мордовское болото.
показать весь комментарий
21.02.2022 17:09 Ответить
Нормас. Давайте еще.

Учитывая, что уже 2 месяца на границе Украины в грязи торчит практически ВСЯ БОЕСПОСОБНАЯ АРМИЯ РФ, Роися каждый день теряет не только кучу бабла, но и боеспособность своей армии.

Не говоря о том, что ЮГ и Дальний восток Роиси остались тупо беззащитными. Самое время там проводить референдумы с участием заинтересованных соседей.
показать весь комментарий
21.02.2022 17:07 Ответить
по любому Великому шанхаю придется платить Украине за освобождение от русни сайберии.
показать весь комментарий
21.02.2022 17:11 Ответить
так они перегнали 75% то шо могло ехать и стрелять, весь дальний восток стоит в муляжах и полуразобранном хламе.
показать весь комментарий
21.02.2022 17:18 Ответить
ну и я об этом. Уже сейчас шанхайцам нужно напоминать что они нам должны
показать весь комментарий
21.02.2022 17:34 Ответить
так они и так вчера запели хорошо, ихний кормчий заявил шо за Украину ногами и руками, а то без Украинской пшенице - голодная смерть.
показать весь комментарий
21.02.2022 17:40 Ответить
уже до -25% доходит по рос акциям

https://www.finam.ru/quotes/stocks/russia/
показать весь комментарий
21.02.2022 17:08 Ответить
Кремль "спалився" на черговому фейку - "онлайн" радбезу путіна.... відбувся 5 годин тому

Засідання Ради безпеки РФ, яке проводив президент країни-агресора Путін (оно же *****!!) і яке транслюють "онлайн" російські ЗМІ, відбулося п'ять годин тому.

Про це свідчать годинники на руках російського міністра оборони Сергія Шойгу.
У кадр потрапив час на годинниках - 12:47. Скріншот

показать весь комментарий
21.02.2022 17:11 Ответить
так это обычная мордово вепсянская брехня.
показать весь комментарий
21.02.2022 17:12 Ответить
показать весь комментарий
21.02.2022 18:00 Ответить
хана *********!верим.надеемся.ждём!
показать весь комментарий
21.02.2022 18:26 Ответить
79.240...Но все равно не то..ей богу не то
показать весь комментарий
21.02.2022 19:38 Ответить
в ближайшем будущем доллар будет по 300-400 деревянных, это 100%..
показать весь комментарий
21.02.2022 19:59 Ответить
Як це розуміти - "якщо не відбудеться вторгнення в Україну" ? Чи їм усім там позакладало, чи якась пелена накрила очі й вуха, якщо таке заявлено офіційно, коли росіянці ВЖЕ ВТОРГЛИСЯ ТА НИЩАТЬ наших громадян разом з нашою країною ( ? Цікаво, ЩО називається вторгненням в уяві керівників та громадян США, Франції, Німеччині та інших...
показать весь комментарий
21.02.2022 20:29 Ответить
 
 