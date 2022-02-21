В России продолжается обвал фондового рынка и курса рубля на фоне обострения на Донбассе
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Российский рынок акций продолжает рушиться на фоне обострения на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.
Об этом Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По данному росСМИ, индекс Московской биржи упал ниже 3270 пунктов, обновив минимум с 25 января.
По данным "Новой газеты", жертвами обвала, в частности, стали такие крупные российские компании – TCS Group, "Газпром", "Газпром нефть", UC Rusal, Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "АЛРОС", OZON, "Яндекс", "Роснефть", "Сургутнефтегаза", "НОВАТЭК", "Магнит", "Аэрофлот", ВТБ, АФК "Система", "Татнефть", Polymetal, "Интер РАО", "РусГидро", "Норникель "ММК", "Северсталь" и другие.
"Утром 21 февраля рубль и фондовые активы ненадолго укрепились на утренних торгах на Московской бирже после того, как Елисейский дворец сообщил о готовности российского президента Владимира Путина на саммит с американским лидером Джо Байденом, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден готов встретиться с Путиным, если не произойдет вторжения в Украину", – говорится в сообщении.
Как сообщает Интерфакс, доллар и евро активно растут на Московской бирже в понедельник днем. При этом курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с 27 января, чуть раньше евро преодолел отметку в 89 рубля также впервые с этой даты.
Ранее сообщалось, что обвал на российском фондовом рынке наблюдается с начала обострения ситуации на украинской границе с января 2022 года.
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https://mm-v.livejournal.com/186229.html
https://youtu.be/7H7PrdTnjWA?t=171
Резюмируя:Первую тяжелую войну в XXI столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в XXI столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
Эфир от 27 января 2021, год назад
«Вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля»
В прошлогоднем выступлении в Госдуме РФ Жириновский намекнул на возможное начало военных действий 22 февраля 2022 года.
рублей на 4-5.
Мокшане скоро будут зарплату и пенсию "гречей, солью и спичками" получать - и, ****, не зашевелятся...
Яйца видим только в бане, что б вы сдохли все мокшане.
Учитывая, что уже 2 месяца на границе Украины в грязи торчит практически ВСЯ БОЕСПОСОБНАЯ АРМИЯ РФ, Роися каждый день теряет не только кучу бабла, но и боеспособность своей армии.
Не говоря о том, что ЮГ и Дальний восток Роиси остались тупо беззащитными. Самое время там проводить референдумы с участием заинтересованных соседей.
https://www.finam.ru/quotes/stocks/russia/
Засідання Ради безпеки РФ, яке проводив президент країни-агресора Путін (оно же *****!!) і яке транслюють "онлайн" російські ЗМІ, відбулося п'ять годин тому.
Про це свідчать годинники на руках російського міністра оборони Сергія Шойгу.
У кадр потрапив час на годинниках - 12:47. Скріншот