Украинский воин подорвался на неизвестном взрывном предмете, еще один получил травмы при обстреле войсками РФ на Донбассе, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток 32 раза открывали огонь. Ранения получили два украинских воина.
Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 16 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 32 нарушения режима прекращения огня. 31 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - отметил он.
По словам Ковальчука, противник задействовал артиллерийские системы калибров 152-мм и 122-мм. Минометы калибров 120-мм и 82-мм. А также бронетанковые управляемые ракеты и беспилотники для сброса выстрелов ВОГ-17, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.
"В результате обстрела один военнослужащий получил боевое травмирование, состояние его здоровья удовлетворительное. Еще один воин получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете, состояние его здоровья тяжелое. Военнослужащим оказана медицинская помощь и проведена эвакуация в лечебные учреждения", - добавил Ковальчук.
Пожалуйста, подождите...
- И как ответили ВСУ для подавления огневой активности противника?
- Следующий вопрос, пожалуйста
- Пан Ковальчук, вы не оветили на предыдущий вопрос ...
- Так охрана, выведите этого провокатора из зала
Брифинги ... они такие брифинги
Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.