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Украинский воин подорвался на неизвестном взрывном предмете, еще один получил травмы при обстреле войсками РФ на Донбассе, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский воин подорвался на неизвестном взрывном предмете, еще один получил травмы при обстреле войсками РФ на Донбассе, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток 32 раза открывали огонь. Ранения получили два украинских воина.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 16 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 32 нарушения режима прекращения огня. 31 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - отметил он.

По словам Ковальчука, противник задействовал артиллерийские системы калибров 152-мм и 122-мм. Минометы калибров 120-мм и 82-мм. А также бронетанковые управляемые ракеты и беспилотники для сброса выстрелов ВОГ-17, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

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"В результате обстрела один военнослужащий получил боевое травмирование, состояние его здоровья удовлетворительное. Еще один воин получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете, состояние его здоровья тяжелое. Военнослужащим оказана медицинская помощь и проведена эвакуация в лечебные учреждения", - добавил Ковальчук.

Автор: Анастасія Потіха
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Швидкого одужання нашим хлопчикам. Бережіть себе.
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21.02.2022 16:36 Ответить
Вы там хоть границу заминировали?
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21.02.2022 16:39 Ответить
.........
- И как ответили ВСУ для подавления огневой активности противника?
- Следующий вопрос, пожалуйста
- Пан Ковальчук, вы не оветили на предыдущий вопрос ...
- Так охрана, выведите этого провокатора из зала

Брифинги ... они такие брифинги
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21.02.2022 16:41 Ответить
Наші знов терплять обстріли, дикунам можна все, хреново виходить та і правду не всю знаємо.
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21.02.2022 16:55 Ответить
надо просто перестать стрелять и отвести, да зелибобы?
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21.02.2022 17:00 Ответить
Порошенко обещал за месяц прекратить войну после избрания президентом.
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21.02.2022 17:06 Ответить
а зеля отвел себе год, и все равно не смог

Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
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21.02.2022 17:16 Ответить
Война закончится тогда, когда Порошенко перестанет на ней наживаться. (С) Зеленский.
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21.02.2022 21:39 Ответить
 
 