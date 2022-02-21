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Обстрел Ростовской области 19 февраля был произведен с территории ОРДЛО, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Обстрел Ростовской области 19 февраля был произведен с территории ОРДЛО, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТО

Обстрел территории РФ был произведен с оккупированной территории Донбасса.

Об этом пишет в Facebook руководитель InformNapalm Роман Бурко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские пропагандисты канала NewsFront обубликовали видео, которое по их мнению якобы подтверждало факт обстрела со стороны Украины. Информация об обстреле сопровождалась видео эксклюзивом из камеры наблюдения, на которой зафиксированы выстрелы РСЗО. Российские пропагандисты написали в сообщении, будто бы обстрел велся "с северной стороны реки Северский Донец, вблизи населенного пункта Болотене", - говорится в сообщении.

Обстрел Ростовской области 19 февраля был произведен с территории ОРДЛО, - InformNapalm 01

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm заметили, что внизу видео, которое выложили российские пропагандисты, остались координаты расположения камеры в системе СК-42 (так называемые "прямоугольные координаты"), которые используются только для военных целей.

Для военных специалистов эти координаты легко перевести в привычную для гражданских людей систему WGS-84. В этой системе указанные координаты будут выглядеть как 48°34′32.5″N 39°35′03.1″E.

По указанным координатам находится населенный пункт Суходил (до декоммунизации в Украине этот населенный пункт назывался Пионерское, что до сих пор хранится на русских картах). Геолокация местоположения камеры указана на карте красным треугольником.

Обстрел Ростовской области 19 февраля был произведен с территории ОРДЛО, - InformNapalm 02

Эта территория с 2014 года неподконтрольна украинским войскам и контролируется российскими оккупационными силами. Линия контроля территории точно совпадает с руслом Северского Донца.

На 11 секунде записи камера фиксирует место второго пуска. Причем заметно не только дымовой след от ускорителя ракеты, но отраженное облако пыли и продуктов сгорания позади установки. С этой точки физически невозможно так близко, как видим на видео, наблюдать населенные пункты на подконтрольной украинским войскам территории, которая находится по другую сторону реки Северский Донец и не имеет такой застройки.

Обстрел Ростовской области 19 февраля был произведен с территории ОРДЛО, - InformNapalm 03

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Таким образом, координаты местоположения РСЗО, из которого производились выстрелы в сторону Российской Федерации, находятся на временно оккупированной территории ОРДЛО. С южного берега реки Северский Донец. По видео практически видно, что след от ракет проходит между камерой и линией электропередач, также сзади отблескивает вода, соответственно огонь ведется с этого берега реки.

"Исследование волонтеров InformNapalm фактически раскрывает дело, которое открыл Следственный комитет РФ. И если бы Россия действительно была заинтересована в привлечении к ответственности виновных в обстреле, то могла бы их легко найти, проследив по маршруту по указанным координатам. Но очевидно Москве не нужна правда, а нужны информационные поводы в рамках спецопераций "под фальшивым флагом", чтобы развернуть уже не гибридную, а более масштабную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+18
ДНРовцы объявили войну расее?
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21.02.2022 17:07
+8
Следите за посольством Китая. Как только сьедут - это сигнал.
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21.02.2022 17:07
+4
Я добре памятаю як з кацапської території розстрілювали українських прикордонників і кацапи радісно вітали улюлюканням кожний залп. І були впевнені що з України по ним нічого не прилетить. Вони і зараз в цьому впевнені дякуючи Пєті і Зєлєнському. І доки така впевненість в свинособаках має місце вони і далі будуть безкарно розстрілювати Україну. Про мир кацапи починають говорити тільки після того як починають стікати кровю і зкопюють трупики власних дітей... З цими тварюками інакше не можна. Війна має повернутися бумерангом в їх домівки.
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21.02.2022 17:28
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А в дитсадок влучили чи ні? Де жертви? Чому нема?
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21.02.2022 17:07 Ответить
гдє даказательства? - ось так у вас зазвичай питають
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21.02.2022 17:09 Ответить
ДНРовцы объявили войну расее?
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21.02.2022 17:07 Ответить
не погана ідея....щоб ОРДЛО оголосила раSSії війну ...і захопила раSSію в полон!
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21.02.2022 17:18 Ответить
Следите за посольством Китая. Как только сьедут - это сигнал.
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21.02.2022 17:07 Ответить
да уж горшок потек а с него говнище... и духом Х..ла завонялось..фэ какая гыдота все кацабское даже провокации без свидетелей не умеют делать то два пе@еренка БОширов и онный на шпиле разделись то еще какая хрень про историю Бук едет сбивать самолет вообще молчу...
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21.02.2022 17:08 Ответить
выфсеврети
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21.02.2022 17:11 Ответить
впізнаю....: бандарєнкі...каралєвска....
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21.02.2022 17:19 Ответить
А то они не вкурсе...
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21.02.2022 17:13 Ответить
хто б сумнівався...
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21.02.2022 17:21 Ответить
Брехня це для московських боліт нормально!
Як і Зло яке звідти виповзає неміряно!
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21.02.2022 17:24 Ответить
Фіни так само доводили про обстріл біля Майніли.
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21.02.2022 17:26 Ответить
Какой-то онанизм, сами с собой воюют своим же оружием.
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21.02.2022 17:28 Ответить
Я добре памятаю як з кацапської території розстрілювали українських прикордонників і кацапи радісно вітали улюлюканням кожний залп. І були впевнені що з України по ним нічого не прилетить. Вони і зараз в цьому впевнені дякуючи Пєті і Зєлєнському. І доки така впевненість в свинособаках має місце вони і далі будуть безкарно розстрілювати Україну. Про мир кацапи починають говорити тільки після того як починають стікати кровю і зкопюють трупики власних дітей... З цими тварюками інакше не можна. Війна має повернутися бумерангом в їх домівки.
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21.02.2022 17:28 Ответить
ПЭтей ты гандон зеленый можешь называть свою долбанную зеленую жену.....
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21.02.2022 22:17 Ответить
"Проплювався" і що?, полегшало?
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22.02.2022 07:37 Ответить
Кому нужны эти доказательства ? Все , весь мир знает что и кто такое ******** . Знают даже те , чьи гениталии висят на кацапских крючках . Просто коленно-локтевая поза и нутро иуды не позволяют им что либо молвить . Мордор открыто не признаёт всё людское по причине своей @лядской натуры. Видели фигурку с тремя обезьянами ? Так вот , с#иzдела там только последняя ≪ничего никому не скажу≫, которую заменили на симоньян , а две первых нет . А уже эта тухлая армянка оправдала доверие главного бабуина поливая грязью весь мир защищая хозяина .
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21.02.2022 17:39 Ответить
Кто карту видел, тот сразу все поймет.
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21.02.2022 17:55 Ответить
InformNapalm !!!! Дуже якісна робота!!!
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21.02.2022 18:09 Ответить
щоб забезпечити себе від кацапів, потрібно на лінії зіткнення виставити бочки з спиртом.

Відомо, що першим у Росії алкоголь солдатам розпорядився видавати імператор Петро I. Тоді це називалося "хлібне вино" ". Суть була в тому, що під час походу воїни періодично пили вино, офіцери ж, за бажанням, могли замінити його коньяком. Залежно від тяжкості походу цю норму могли збільшувати або зменшувати. З цим все йшло досить строго. Так, інтенданта, який своєчасно не подбав про постачання частини алкоголю, могли навіть позбавити голови. Вважалося, що це підриває бойовий дух війська.

Традицію підхопили багато російських царів і імператорів, при цьому вона багато разів змінювалася і доповнювалася. При Миколаєві I, наприклад, вино видавали вартовим частинам у фортецях і містах. При цьому стройові чини отримували три порції на тиждень, нестроєві - два. У походах пили горілку, яку попередньо розбавляли водою і заїдали сухарями. Офіцерам же було прийнято видавати чай з ромом. Взимку були більш актуальні збиток і вино.

Трохи інакше було на флоті - тут матросу обов'язково видавали чарку, тобто 125 грам горілки на день, але за проступки моряк позбавлявся цієї можливості. За заслуги - навпаки, видавали подвійну або потрійну дозу.
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21.02.2022 19:14 Ответить
 
 