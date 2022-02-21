РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14888 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
10 393 50
ВР (28721) Зеленский (16498) коррупция (8384) наблюдательный совет (95) Шабунин (463)

Прикрывшись войной, слуги Зеленского правкой в закон №5397 хотят возродить полноценный коррупционный ад, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Уже завтра ВР может проголосовать за законопроект №5397 по участию независимых международных членов в наблюдательных советах государственных предприятий Украины.

Об этом в фейсбуке сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Прикрывшись войной, Слуги Зеленского хотят возродить полноценный коррупционный ад на государственных предприятиях. В законопроект №5397 (голосование уже завтра!) запихали правку, которой международных (независимых) членов выбрасывают из наблюдательных советов государственных предприятий и банков. Другими словами эта поправка превратит Наблюдательные Советы ГПшек в конкурсные комиссии по избранию руководителя САП", – пишет он.

По его словам, Коломойский, например, искренне поблагодарит за подрезку независимого наблюдательного государственного Привата.

Также читайте: Кабмин по указанию Зеленского срывает конкурс на директора НАБУ и руководителя САП одновременно, - Шабунин

"И, главное, чем это прикрывают: чтобы быстро собрать Наблюдательные Советы (обязательно физически), потому что война и нужно вопросы оперативно решать. Наблюдательные советы по своей природе (и уставам) оперативными вопросы не занимаются в принципе. И как поможет оперативной работе автоматическое увольнение членов, если наблюдательные тупо кворум теряют? В конце концов, в чем проблема собрать заседание любого Наблюдательного онлайн? Одним словом, все эти оправдания - просто комичны. Корупционная мразота Зеленского расшатывает страну не хуже российской агентуры, или даже хуже, работает непосредственно на нее. Господин президент, а можно хотя бы во время войны унять прожорливость своей шайки?", - резюмирует Шабунин.

 Прикрывшись войной, слуги Зеленского правкой в закон №5397 хотят возродить полноценный коррупционный ад, - Шабунин 01

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+29
Дякуємо Віталька за підтримку зе в 19 , чому скиглеш зараз ?
показать весь комментарий
21.02.2022 17:28
+14
Кому война, а кому возможности. И будут продолжать. Потому что могут.
показать весь комментарий
21.02.2022 17:28
+14
можна - Сирожа Лещенко, ваш шеф, - 330.000 гривен/
показать весь комментарий
21.02.2022 17:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кому война, а кому возможности. И будут продолжать. Потому что могут.
показать весь комментарий
21.02.2022 17:28 Ответить
Якщо члени Наглядових рад отримують просто символічні копійки, чому вони мають бути постійно в Україні.?
показать весь комментарий
21.02.2022 17:30 Ответить
Это не мародерство. Это другое.
показать весь комментарий
21.02.2022 17:28 Ответить
Дякуємо Віталька за підтримку зе в 19 , чому скиглеш зараз ?
показать весь комментарий
21.02.2022 17:28 Ответить
потому что IQ 73
показать весь комментарий
21.02.2022 17:30 Ответить
73, це мабуть вже з ПДВ!
показать весь комментарий
21.02.2022 17:35 Ответить
Т.е. зря он об этом пишет? Ты ЗА коррупционные назначения?
показать весь комментарий
21.02.2022 17:55 Ответить
А який це борець з корупцією якщо він далі свого носа не баче ?
показать весь комментарий
21.02.2022 18:07 Ответить
Але інших нема. Принаймні, мало. З огляду на це не маємо гризти горлянки одне одному. Для цього є зелена влада. Без жодного закиду, але навряд чи ви можете похвалитися його активністю.
То візьміть приклад з Порошенка. Він не зневажає тих, хто голосував проти. І його рейтинг зростає.
показать весь комментарий
21.02.2022 20:18 Ответить
В тому і біда ( Ну для початку Шабунін мог би вибачитися перед українцями , що він агітував за Зе ( це його право бути проти Порошенко але не агітувати тоді за Зе )
показать весь комментарий
21.02.2022 20:22 Ответить
Я не бачив, щоби він агітував за Зе. Проти Порошенка, можливо. Але ніхто так і не подав відповідних посилань. Як на мене, він робить корисні для суспільства речі, хоча сам - не ідеальний. То і Порошенко такий самий.
показать весь комментарий
21.02.2022 20:32 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/Індекс_сприйняття_корупції
показать весь комментарий
01.04.2022 14:08 Ответить
Вопросом на вопрос отвечают только те, кому нечего ответить. Попробуем ещё раз?
Т.е. зря он об этом пишет? Ты ЗА коррупционные назначения?
показать весь комментарий
22.02.2022 09:21 Ответить
Зеленский встретился с Лещенко и Шабуниным для разработки «антикоррупционной дорожной карты»



30 января, 2019 06:04
Гугл пам'ятає все - удачі в пошуку , якщо пам'ять коротка
показать весь комментарий
22.02.2022 09:37 Ответить
Попытка съезда с темы - не зачетная.
Шо, неудобные вопросики? Умру, но не отвечу?
показать весь комментарий
22.02.2022 09:47 Ответить
А в чому я з'їхав з теми , що я за корупцію - ні , тільки ворог України хоче щоб країна була корумпована
Що Шабунін лузєр який далі свого носа не бачить , так це тільки такі як ти цього не бачать і перший його зам устінова яка зараз представлена в верхній раді тому підтвердження
А на рахунок того чи я буду зараз на боці Шабуніна в боротьбі з корупцією так , тому що ворог мого ворога ....
А Шабуніну для початку треба вибачеться перед українцями за підтримку зе в 19 , щоб ми перегорнули цю сторінку і забули , українці нарід не злопамятні (
показать весь комментарий
22.02.2022 10:20 Ответить
То, что ты против коррупции означает, что с Шабуниным ты согласен. То, что тебе не нравится Шабунин как личность - это совершенно другая история не имеющая отношения к его посту. Найди форум, где обсуждается личность Шабунина и там высказывай своё мнение.

Ну и если ты не балабол, можешь подтвердить хоть чем-нибудь, что Шабунин в 2019 г. топил за Зеленского?
Критиковал Порошенко - да, т.к. было за что. А где он был ЗА Зеленского?
показать весь комментарий
22.02.2022 10:34 Ответить
А то що я тобі вище на вашому срузькому скинув - ви не читали ? Просто зараз мабуть із-за дос атаки на сайт не можна скинути посилання на сайт , у мене тільки скопіювати шапку получилося Так що якщо в тебе є бажання почитати ще гугл в допомогу - я тобі даже підсказку що забити в гугл дам - як Шабунін підтримав кандидатуру Зеленського в президенти
показать весь комментарий
22.02.2022 10:47 Ответить
Ссылки нет. (ты прав, наверное из-за дос атаки)
Гулить особого желания нет, т.к. бремя доказательства всегда лежит на утверждающем, а не сомневающимся. Но то такое ...
Попробовал быстро глянуть. Твои доказательства - это встреча Шабунина и Лещенко с Зеленским в январе 2019 г.?
показать весь комментарий
22.02.2022 10:55 Ответить
.
показать весь комментарий
01.04.2022 13:29 Ответить
Прикрившись "антикорупційов", віталька відродив повноцінне ригівське пекло
показать весь комментарий
21.02.2022 20:51 Ответить
я бы удивился если бы было по другому.
Не Украину защищать они лезли на табуретку.
показать весь комментарий
21.02.2022 17:29 Ответить
Тільки Майдан і імпічмент покладуть цьому кінець.
показать весь комментарий
21.02.2022 17:29 Ответить
Не поделились с тобой?ты же топил за них
показать весь комментарий
21.02.2022 17:30 Ответить
шабунін, ти вже забембав. Сам привів це кодло до влади, а тепер нехер пищати через фейсбук!
показать весь комментарий
21.02.2022 17:30 Ответить
А можно озвучить официальные зарплаты этих зарубежных членов набсоветов, чтобы лучше понимать суть дела?
показать весь комментарий
21.02.2022 17:31 Ответить
можна - Сирожа Лещенко, ваш шеф, - 330.000 гривен/
показать весь комментарий
21.02.2022 17:33 Ответить
Ты, зесрань, для начала свою озвуч
показать весь комментарий
21.02.2022 17:46 Ответить
у него баксов 400. нищий
показать весь комментарий
21.02.2022 17:58 Ответить
Почти во всех гос.предприятиях Набсоветы - кормушки для чиновников, места для любовниц и любовников. За назначение, "работу", присутствие и т.д. процветают откаты и взятки для отдельных гос.чинуш. Которые назначают нужных персон в т-называемые Набсоветы. Тем более, это касается иностранцев, которые декларации у нас не подают, на "работу" не приезжают... Они просто откатывают за назначение и пишут себе в должности красивое название.
показать весь комментарий
21.02.2022 17:32 Ответить
Зесрань - как она есть
показать весь комментарий
21.02.2022 17:45 Ответить
Зелені підлі зрадники держави!!
показать весь комментарий
21.02.2022 17:32 Ответить
Все эти наглядрады, в любом составе, не более чем ширмы для прикрытия воровства и махинаций,потрох знал что делал,зелёные этот механизм только слегка поправили под себя.
показать весь комментарий
21.02.2022 17:44 Ответить
Зесрань, ты портки снять забыл
показать весь комментарий
21.02.2022 17:47 Ответить
У вас имеются возражения по тексту или вам просто захотелось прогавкаться?
показать весь комментарий
21.02.2022 17:51 Ответить
шабуня, ты в тероборону записался? или ты только за гранты?
показать весь комментарий
21.02.2022 17:48 Ответить
Шабунін собі лоба не розбив, стукаючись ап стіну з того, що поклав купу сил, допомогаючі бубочкє влізти на табурет???
показать весь комментарий
21.02.2022 17:58 Ответить
Логично, кому война, а кому мать родна.
показать весь комментарий
21.02.2022 18:28 Ответить
Шабунин, ****** ты ***** наркоман!)
показать весь комментарий
21.02.2022 18:35 Ответить
Зелені грабуватимуть до останнього...
показать весь комментарий
21.02.2022 18:36 Ответить
У Шабунинав - критические дни. Полнолуние?
показать весь комментарий
21.02.2022 18:47 Ответить
Борцун з корупцією Віталька Шабунін виліз. А чи не ти підтримував зелебобу 2019му?
показать весь комментарий
21.02.2022 18:56 Ответить
Беня притягнув Зелю до влади для того що б грабувати краіну і жодних притензій не було і навіть загроза війни іх не лякають.
показать весь комментарий
21.02.2022 19:47 Ответить
Зеля із служками дограється із такими змінами та «вкрапленнями від олігарха»…
Не буди лихо, поки воно спить тихо…
показать весь комментарий
21.02.2022 19:56 Ответить
Зеж2 дуже хочн в біробіджан, там воно здасця китайцям.
показать весь комментарий
21.02.2022 21:29 Ответить
ПОЗОР ЗЕЛЕНЫМ СКОТАМ !
показать весь комментарий
21.02.2022 20:11 Ответить
Таким же чином земельну аферу пропхали через парлемент і заблокували КС, щоб не оголосили уже написане рішення про неконституційність афери.
показать весь комментарий
21.02.2022 20:38 Ответить
Серлещ всех заменит, во всех набсоветах...
показать весь комментарий
21.02.2022 20:41 Ответить
 
 