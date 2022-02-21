Прикрывшись войной, слуги Зеленского правкой в закон №5397 хотят возродить полноценный коррупционный ад, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Уже завтра ВР может проголосовать за законопроект №5397 по участию независимых международных членов в наблюдательных советах государственных предприятий Украины.
Об этом в фейсбуке сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Прикрывшись войной, Слуги Зеленского хотят возродить полноценный коррупционный ад на государственных предприятиях. В законопроект №5397 (голосование уже завтра!) запихали правку, которой международных (независимых) членов выбрасывают из наблюдательных советов государственных предприятий и банков. Другими словами эта поправка превратит Наблюдательные Советы ГПшек в конкурсные комиссии по избранию руководителя САП", – пишет он.
По его словам, Коломойский, например, искренне поблагодарит за подрезку независимого наблюдательного государственного Привата.
"И, главное, чем это прикрывают: чтобы быстро собрать Наблюдательные Советы (обязательно физически), потому что война и нужно вопросы оперативно решать. Наблюдательные советы по своей природе (и уставам) оперативными вопросы не занимаются в принципе. И как поможет оперативной работе автоматическое увольнение членов, если наблюдательные тупо кворум теряют? В конце концов, в чем проблема собрать заседание любого Наблюдательного онлайн? Одним словом, все эти оправдания - просто комичны. Корупционная мразота Зеленского расшатывает страну не хуже российской агентуры, или даже хуже, работает непосредственно на нее. Господин президент, а можно хотя бы во время войны унять прожорливость своей шайки?", - резюмирует Шабунин.
Пожалуйста, подождите...
То візьміть приклад з Порошенка. Він не зневажає тих, хто голосував проти. І його рейтинг зростає.
Т.е. зря он об этом пишет? Ты ЗА коррупционные назначения?
30 января, 2019 06:04
Гугл пам'ятає все - удачі в пошуку , якщо пам'ять коротка
Шо, неудобные вопросики? Умру, но не отвечу?
Що Шабунін лузєр який далі свого носа не бачить , так це тільки такі як ти цього не бачать і перший його зам устінова яка зараз представлена в верхній раді тому підтвердження
А на рахунок того чи я буду зараз на боці Шабуніна в боротьбі з корупцією так , тому що ворог мого ворога ....
А Шабуніну для початку треба вибачеться перед українцями за підтримку зе в 19 , щоб ми перегорнули цю сторінку і забули , українці нарід не злопамятні (
Ну и если ты не балабол, можешь подтвердить хоть чем-нибудь, что Шабунин в 2019 г. топил за Зеленского?
Критиковал Порошенко - да, т.к. было за что. А где он был ЗА Зеленского?
Гулить особого желания нет, т.к. бремя доказательства всегда лежит на утверждающем, а не сомневающимся. Но то такое ...
Попробовал быстро глянуть. Твои доказательства - это встреча Шабунина и Лещенко с Зеленским в январе 2019 г.?
Не Украину защищать они лезли на табуретку.
Не буди лихо, поки воно спить тихо…