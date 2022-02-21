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"Решение будет принято сегодня", - Путин на заседании Совбеза РФ по "признанию" "ЛДНР"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о признании или непризнании "независимости" "ЛДНР" будет принято сегодня.

Об этом он сказал в итоговом слове, закрывая заседание Совбеза РФ, передает Цензор.НЕТ.

Заслушав спикеров, большинство из которых прямо заявляли о необходимости признания "независимости" "ЛДНР", Путин сказал: "Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня".

Впрочем, он не сказал прямо, какое решение будет принято. Однако из выступления Путина ясно, что он также склоняется к признанию "независимости" "ЛДНР".

Читайте также: Никаких официальных решений о признании "Л/ДНР" пока не принималось, - Песков
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Топ комментарии
+56
Щоб ти сьогодні здох!
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21.02.2022 17:37
+26
стрррьооомно, моль очкуєт - аж бздо коромислом
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21.02.2022 17:37
+21
Захопили українські території, насильно видали 800 000 паспортів, самі в себе стріляють для ТБ картинки...
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21.02.2022 17:39
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войска стоят для понта, на джавелины никто не полезет
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21.02.2022 18:02 Ответить
давно вся линия заминирована.
Тем более в Луганщине - там линия идет по пойме Донца, а там пойма километра 2 шириной, плюс сам Донец.
Они будут действовать иначе - расхерачат градами нашу территорию километров на 10 в глубину, а потом зайдут в разрушенные села. Как в Дебальцево сделали.
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21.02.2022 18:01 Ответить
і чьо дальшє послє разрушєньіє сьола?
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21.02.2022 18:54 Ответить
если признают независимость ордло-у нас нет оснований делать какие -либо выплаты. .или сами-сами-сами платите,или пусть ***** корячится
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21.02.2022 18:01 Ответить
шо там наш голубь мира? как у него дела, где был шо видел?
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21.02.2022 18:02 Ответить
у него занято - он на толчке собирает атомную бiмбу
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21.02.2022 18:13 Ответить
Зеленого главкома готують до мінска3
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21.02.2022 18:02 Ответить
к выгребной яме его готовят
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21.02.2022 18:14 Ответить
Украине пора повторять карабахский сценарий.
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21.02.2022 18:03 Ответить
***** негодує
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21.02.2022 18:05 Ответить
если допустить,что это у него прокатит,то завтра, финам и прибалтам звиздец.
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21.02.2022 18:10 Ответить
Россию нужно исключать из ООН
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21.02.2022 19:42 Ответить
Неужели весь этот цирк с хороводом ржавого железа вдоль границ Украины был задуман только ради этого? Что бы признать бандитов, которых весь мир не признает.
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21.02.2022 18:11 Ответить
Именно! Можно разбирать тревожные чемоданчики всем, кто их собрал.)) Ещё несколько недель назад, в перерывах между банами, писал, об этом сценарии. Путен пошел по единственному возможному для него сценарию отступления. У него возможно были какие-то слабые надежды, что Запад, а главное Украина в последний момент дрогнет, но увидев, что его железо не произвело панических настроений, как и любой типичный фраер, просто сдал назад.
Украина конечно де не пойдёт ни на какие силовые операции. Запад возможно введёт какие-то очередные символические санкции, но точно не те, о которых говорилось в случае вторжения. А «республики» ждёт замечательное светлое будущее по образцу процветающей Абхазии.
Короче, съехал путен, максимально сохранив лицо перед своим поголовьем.
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21.02.2022 18:22 Ответить
Так это самый лучший вариант для Украины. Баба з возу...
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21.02.2022 18:26 Ответить
На сегодняшний день однозначно- да! Теперь остаётся лишь ждать очередное историческое окно возможностей. В своё время Германия дождалась. Дождались прибалтийские страны. Наступиткогда-то окно возможностей для восстановления территориальной целостности и для Украины. В этом практически нет сомнений.
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21.02.2022 18:35 Ответить
Німеччина дочекалась не до кінця. Кеніґсберг поки що окупований.
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21.02.2022 19:34 Ответить
Ой, та много кто может рано или поздно вернуть свои исконные земли. Японцы свои острова. Фины свою Карелию. И т.д. и т.п. А некоторые народы возможно ещё и подумают стоит ли забирать ту разруху, в которой московит много лет хозяйничал.
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21.02.2022 19:55 Ответить
Учитывая что они говорят не только про территорию ОРДЛО, а про полностью оккупировать Луганскую и Донецкую область - не легче, это намного хуже.
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21.02.2022 19:16 Ответить
иди домой, здесь водки нет.
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21.02.2022 18:27 Ответить
Горящее взорваное оружие имеешь ввиду?
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21.02.2022 18:33 Ответить
то что в болотах застряет.
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21.02.2022 18:35 Ответить
ты шо не знаешь приколов Рф, сначала признают бандитов, потом военное соглашение с бандитами, потом бандиты стреляют по своему противнику(Украине, в 2008 Грузии), противник отвечает (Грузия) - рф сразу начинает военную операцию, в нашем же случае вообще обойдутся без этой опции(Зе не Саакашвили и ответки норм не будет) а просто снимается кино что украинская армия обстреляла лднр, лднр просит о помощи рф, рф оказывает военную помощь - то есть начинает открытую войну против страны ( в 2008 Грузия в 2022 Украина). Отличие от 2014-2015 это будет регулярная армия сразу с авиацией и ракетами. Нада держаться.
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21.02.2022 18:31 Ответить
Очень витеевато даже для *****. Никто ему не мешает это делать сегодня вдоль всей границы, без всяких идиотских признаний бандитов.
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21.02.2022 18:33 Ответить
они любят эти формальности, мол они признали независимой новую страну, для них это эпично представлять)))
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21.02.2022 18:36 Ответить
даже для ***** это полный бред
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21.02.2022 18:39 Ответить
Ничего не будет. С такими тухлыми лицами, которые мы сегодня видели на совещании у Путина, большую войну не начинают. Они решили отнять у Украины то, что сейчас можно отнять, присоединив к себе Лугандон.Надо требовать самых больших санкций из-за этого решения Путина.
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21.02.2022 19:03 Ответить
Если так быстро признают, то точно знают, что серьёзных санкций не будет.
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21.02.2022 19:31 Ответить
Є одинпозитивний момент - про "новороссию от Харьковадо Одессьі" наразі мови не йшлося. Поки що.
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21.02.2022 18:14 Ответить
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21.02.2022 18:14 Ответить
путін, пішов к йбєнєй матєрі, окурок йбаний.
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21.02.2022 18:15 Ответить
Ніхто визнавати ЛДНР в адмін кордонах областей до конфлікту не буде і не зможе, хтось на іншій вітці писав, що в Конституціях Л/ДНР записані кордони в межах всієї Донецької і Луганчької областях. Це не правда: Конституція ДНР:
"Статья 54
1. Территория Донецкой Народной Республики определяется границами, существовавшими на день ее образования"

Якщо у Росії є бажання признати Л/ДНР то тільки в їх межах. В межах області, то тільки хотілки Путлера і його прибічників. Я навіть не уявляю, як це можна було б юридично сформулювати (в адмін кордонах області), щоб це не визнали зазіханням на територію України.
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21.02.2022 18:16 Ответить
Шо ты предлагаешь дура?
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21.02.2022 18:22 Ответить
А на себе в дзеркало дивилось, дурень? До своєї жінки так звертатись будешь. Я нічого не "предлагала", я сказала, що визнання ЛДНР в межах області не можливо і твоєї думки не питала
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21.02.2022 18:28 Ответить
не надо показывать свою тупость дважды, то что можно писать или нет
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21.02.2022 18:30 Ответить
Свою тупість і не вихованість це ти тут показуєш, а не я. Іди нах москалику, спершу навчись на ненькі розмовляти, а потім, хтось може захоче і двою думку вислухати
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21.02.2022 18:35 Ответить
старуху понесло?
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21.02.2022 18:39 Ответить
Спитайте хтось )(.йла - воно цього разу бреше чи ні? ))))))))))))))
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21.02.2022 18:17 Ответить
Чапай думает, пусть принимает решение. Есть плюсы и минусы для всех. Главное висеть не будет. 800 тысяч паспортов озвучили
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21.02.2022 18:21 Ответить
пенсии в лугандон и дальше платить с бюджета Украины будем ?
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21.02.2022 18:31 Ответить
как -****** земля носит.
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21.02.2022 18:34 Ответить
С утра кричали, что войны не будет, а к вечеру, уже собрались присоединять часть Украины. Конченые. На все века.
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21.02.2022 18:54 Ответить
Тогда и санкции нужно вводить
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21.02.2022 19:41 Ответить
Если ***** признаёт орков (а лучше введёт в состав РФ)это реально будет джекпот для Украины!!! Давай ***** - не останавливайся!
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21.02.2022 19:55 Ответить
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