"Решение будет принято сегодня", - Путин на заседании Совбеза РФ по "признанию" "ЛДНР"
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о признании или непризнании "независимости" "ЛДНР" будет принято сегодня.
Об этом он сказал в итоговом слове, закрывая заседание Совбеза РФ, передает Цензор.НЕТ.
Заслушав спикеров, большинство из которых прямо заявляли о необходимости признания "независимости" "ЛДНР", Путин сказал: "Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня".
Впрочем, он не сказал прямо, какое решение будет принято. Однако из выступления Путина ясно, что он также склоняется к признанию "независимости" "ЛДНР".
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+56 Raccoonenko
показать весь комментарий21.02.2022 17:37
+26 olele
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+21 Rino Onix
показать весь комментарий21.02.2022 17:39
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Тем более в Луганщине - там линия идет по пойме Донца, а там пойма километра 2 шириной, плюс сам Донец.
Они будут действовать иначе - расхерачат градами нашу территорию километров на 10 в глубину, а потом зайдут в разрушенные села. Как в Дебальцево сделали.
Украина конечно де не пойдёт ни на какие силовые операции. Запад возможно введёт какие-то очередные символические санкции, но точно не те, о которых говорилось в случае вторжения. А «республики» ждёт замечательное светлое будущее по образцу процветающей Абхазии.
Короче, съехал путен, максимально сохранив лицо перед своим поголовьем.
"Статья 54
1. Территория Донецкой Народной Республики определяется границами, существовавшими на день ее образования"
Якщо у Росії є бажання признати Л/ДНР то тільки в їх межах. В межах області, то тільки хотілки Путлера і його прибічників. Я навіть не уявляю, як це можна було б юридично сформулювати (в адмін кордонах області), щоб це не визнали зазіханням на територію України.