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Путину на Совбезе РФ предложили признать "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей (обновлено)

Путину на Совбезе РФ предложили признать

Президенту России Владимиру Путину предложили признать так называемые "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей.

С таким предложением во время заседания Совбеза РФ выступил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность, но я хотел бы внести поправку - признавать в тех административных границах, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации вооруженными силами Украины, именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами", - сказал он.

Об этом же заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслав Никонов. "Это, на самом деле, очень интересный вопрос. Ясно, что не в тех границах, в которых сейчас существует "ЛНР" и "ДНР", с учетом оккупации значительной части Донецкой и Луганской областей украинскими войсками. Здесь может быть, действительно, вариант административной границы", - сказал Никонов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

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Никонов также считает, что президент России примет решение о признании "Л/ДНР", затем Москва может заключить с Луганском и Донецком комплекс межгосударственных соглашений, куда войдут и военные вопросы. "Я уверен, что это будет договор о дружбе и сотрудничестве, о всеобъемлющем партнерстве, договоры об экономическом взаимодействии, об использовании рубля, вероятно, на территории ЛНР-ДНР и, конечно, там будут, особенно в нынешней ситуации, и военные статьи", - сказал он.

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Автор: 

россия (95413) Донбасс (26955) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+48
Пропоную Верховній Раді та ЗЕнедоумкам визнати територію України в межах 1919 року!
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21.02.2022 17:48
+40
А чего не по границе с Польшей? Предлагаю в ответ признать РФ китайской провинцией *****
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21.02.2022 17:45
+36
Так може визнати Кубань українською територією як до окупації москалями ?
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21.02.2022 17:46
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100 фуфелев за грин пистец пида рассии.
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21.02.2022 18:28 Ответить
признание америки москвошвея москвошвея
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21.02.2022 18:06 Ответить
Это публичная денонсация Минских соглашений. По логике Запад мокшам должен выставить ультиматум - сунетесь за серую зону, получите эмбарго на всё.Но есть ли у Запада ценности, которые прогнили насквозь, начиная с Германии? Разве что Британия вышвырнет мокшей с лондонских бирж и закроет движение всех средств и туловищ российского олигархата, США - заткнёт движение долларовых счетов.
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21.02.2022 18:07 Ответить
Это как раз тот случай, что очень даже выгодно оказалось для нас, для сегодняшней ситуации, что Британия вышла в своё время из ЕС, а то б всё согласовывали с остальными!
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21.02.2022 18:19 Ответить
Наложить лапу на пару трильенав - святое дело.
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21.02.2022 18:30 Ответить
И потом Украине постявят требования освободить территории донбасса добровольно.Или будет война.
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21.02.2022 18:07 Ответить
Війна вже триває 8 років. Чим ще нас можна налякати?
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21.02.2022 18:23 Ответить
Они будут посланы на йух, со своими требованиями
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21.02.2022 19:57 Ответить
Х*р кацапам в рыло!
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21.02.2022 18:07 Ответить
В таком случае надо восстановить историческую справедливость, и признать Временное правительство 1917г,которое сбросили большевики в результате госпереворота вместо *****. А вместо нелегетимной думы признать Учредительное собрание,которое большевики же незаконно разогнали. Границы Украины признать в пределах 22 января 1918г,когда был принят четвертый универсал УНР. Признать незаконным переименование московского царства во всероссийскую империю в 1721г и впредь именовать не расией а масковщиной,а ее граждан московитами,а не рускими,как они сами себя назвали.И это только программа минимум.И если б у нас была бы настоящая власть,то она так бы и делала
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21.02.2022 18:08 Ответить
Ваащета моськов улус на путунхуе - ё бань, а уважаемый - "***", так шо пида рассиянам па жизни ими быть.
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21.02.2022 18:32 Ответить
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не стоит бояться санкций Запада за признание ОРДЛО, так как аналогичное решение касательно грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии в 2008 году сошло России с рук.

Источник: Медведев на заседании Совета безопасности в понедельник

Детали: Совбез РФ в понедельник рассматривает вопрос признания оккупированных с 2014 года Россией районов Донецкой и Луганской области.
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21.02.2022 18:08 Ответить
Думаю вчера Макрон с Байденом это Путину и пообещали. Что если он откажется от своих амбиций и ограничится только признанием ДНР и ЛНР, то санкций не будет, иначе жопа. Потому у него и рожа такая кислая на заседании.
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21.02.2022 19:34 Ответить
А самое ,,смешное,, то что ***** признает и уже будет ,,защащать,,мокшанскую територию с второну которой даже ПУК из дупы будет признан как вторжение на московитскую територию.А во всем виновен ЗЕ из своей дебильной трусостью.Ведь в договоре про,,Прекращения огня,, на линии разграничения указано что ВСУ оставляют за собой право давать адекватную ответку.А нас ****** а зебил боится даже того что сам придумал и подписал.
Одно дело пулять по мокшанской територии а совсем другое уничтожать врага на окупированой територии где уже и так идет 8 лет война.
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21.02.2022 18:09 Ответить
А чого не до Лондона, як заповідав "переобідавший" Захерченко?
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21.02.2022 18:09 Ответить
Пропоную Верховній Раді визнати Кубань українською! Вона такою і є по факту!
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21.02.2022 18:13 Ответить
Кубань вже давно не українська. Усих або знищили або асимілювали, як це було в тому ж Донецьку і Луганську. Тобі хочеться годувати ледаче населення мокш, яких туди понавезли з Сибіру?
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21.02.2022 18:47 Ответить
А что собственно кацапы хотели бы достич таким шагом, если признают? - если в сущ границах окупации.

На совбезе с какими предъявами выступали? Установившийся бандеровский режим в Украине - вассал США, Минские не выполняются и Киев не хочет выполнять, Зеленский собрался возобновить создание ядерного оружия, НАТО нашпиговало современным оружием Украину и в итоге Украина намерена военной силой отвоевать окупированные районы и устроить геноцид.

А что изменится если признают? Что, в такой способ Минские будут выполнены? - Нет!
Может перестанут поставлять оружие нам? - Нет! Не факт!
Признание сделает невозможным возобновить создание ядерного оружия? - Нет!
Выходит, что только будет исключено отвоевать силой и негеноцидить?
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21.02.2022 18:15 Ответить
просто в своем бессилии- кацапам хоть пукнуть под нос Украине хочется
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21.02.2022 19:04 Ответить
Лавров: «То, что сейчас пытаются поддерживать откровенно неонацистский, бандеровский режим в Киеве, - это проявление геноцида».

Вы поняли? Зеленский высмеивал украинских националистов в своем сериале, а как пришел к власти, сам незаметно для себя стал бандеровцем. За это ли голосовали 73%?
Хотел ведь просто прекратить стрелять, а получилось как всегда - геноцид.
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21.02.2022 18:16 Ответить
бубочка став "біндеровцем"
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21.02.2022 18:56 Ответить
посмотри выступление Зеленского в Мюнхене, где ему аплодировали стоя все страны и сразу изменишь свое мнение!
особенно мне понравилось как он сказал: если Запад дрогнет, Украина все равно будет сражаться за свою землю,хоть с партнерами ,хоть без!
после етих слов я зауважал Президента
(если что, я голосовал за Порошенко)
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21.02.2022 19:08 Ответить
я писав, що він скоро поміняє прізвище на "зеленський порох"
ала є одна проблема, обіцяти одружитись, це не означає - одружитись
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21.02.2022 19:15 Ответить
Угу, и в гибели Украинских военных виноват не *****, а Запад.
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21.02.2022 19:17 Ответить
вот тут я не понял, расшифруй будь ласка
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21.02.2022 19:49 Ответить
когда Зеленский такое говорил?
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21.02.2022 19:50 Ответить
"...Я не называю вас поименно - не хочу, чтобы некоторым другим странам было стыдно. Но это их дело, это их карма. И это на их совести. Правда, не знаю, как они смогут объяснить свои действия двум убитым и трем раненым уже сегодня в Украине солдатам...".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/519766-vosemj_let_ukraina_sderhivaet_odnu_iz_siljnejshih_armij_mira_polnyj_tekst_vystuplenija_zelenskogo_v_mjunhene
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21.02.2022 20:04 Ответить
не йму віри єврею, який не ходить до синагоги.
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21.02.2022 19:17 Ответить
ти упереджений! до речи, в УПА воювали також i евреi
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21.02.2022 19:52 Ответить
ті євреї які воювали, ходили до синагоги, а цей "поц неверующий".
я ж не про всіх євреїм писав. відкрию "секрет", кацапи пишуть, що мав Лев Ребет мав єврейське походження
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21.02.2022 23:43 Ответить
Скоро Байден предложит х*йлу электрический стул. Без выбора...
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21.02.2022 18:16 Ответить
.
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21.02.2022 18:40 Ответить
в когось картини, колекції
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21.02.2022 18:57 Ответить
.Та які там картини .! Це ж не той - контінгєнт .. Шукали бухло , перш за все .
Місцевими " цінителями живопису " , полотна Рембрандта і Пікассо , розглядаються виключно як скатертини на стіл , на яких можна нарізати закусь ,, салко з цибулькою , або відкрити кільку в томаті .
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21.02.2022 19:57 Ответить
- Но я хотел бы внести поправку - признавать в тех административных границах, в которых эти "республики" находились до "оккупации" Вооруженными силами Украины" -

А в каких границах находились эти "рейХспублики" до "оккупации" Вооружёнными силами Украины. И когда эта "оккупация" произошла!?
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21.02.2022 18:58 Ответить
Путіну потрібна вся Україна -
області то лише перший крок.
Останнім кроком в боротьбі за Україну буде шантаж Путіним Заходу тактичним ЯО
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21.02.2022 19:46 Ответить
Помните женщин уставших от "гребаной ДНР"? Их запустили к этому событию. Как бы спасают страдающих женщин Донбасса.)
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21.02.2022 19:48 Ответить
в пределах Донецкой и Луганской областей

Так они Славянск и Мариуполь хотят.
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21.02.2022 19:55 Ответить
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21.02.2022 21:21 Ответить
Все. Конец.
Признают одлно в админ границах,
и дальше топают сапожками под оплески геронтофила по всем нам.
Дальше прибалты.
Боже спаси Украину.
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21.02.2022 22:24 Ответить
Нужно увеличить бюджет армии в 2 раза до 240 млрд. грн
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22.02.2022 18:59 Ответить
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