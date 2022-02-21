Путину на Совбезе РФ предложили признать "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей (обновлено)
Президенту России Владимиру Путину предложили признать так называемые "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей.
С таким предложением во время заседания Совбеза РФ выступил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность, но я хотел бы внести поправку - признавать в тех административных границах, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации вооруженными силами Украины, именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами", - сказал он.
Об этом же заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслав Никонов. "Это, на самом деле, очень интересный вопрос. Ясно, что не в тех границах, в которых сейчас существует "ЛНР" и "ДНР", с учетом оккупации значительной части Донецкой и Луганской областей украинскими войсками. Здесь может быть, действительно, вариант административной границы", - сказал Никонов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
Никонов также считает, что президент России примет решение о признании "Л/ДНР", затем Москва может заключить с Луганском и Донецком комплекс межгосударственных соглашений, куда войдут и военные вопросы. "Я уверен, что это будет договор о дружбе и сотрудничестве, о всеобъемлющем партнерстве, договоры об экономическом взаимодействии, об использовании рубля, вероятно, на территории ЛНР-ДНР и, конечно, там будут, особенно в нынешней ситуации, и военные статьи", - сказал он.
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Источник: Медведев на заседании Совета безопасности в понедельник
Детали: Совбез РФ в понедельник рассматривает вопрос признания оккупированных с 2014 года Россией районов Донецкой и Луганской области.
Одно дело пулять по мокшанской територии а совсем другое уничтожать врага на окупированой територии где уже и так идет 8 лет война.
На совбезе с какими предъявами выступали? Установившийся бандеровский режим в Украине - вассал США, Минские не выполняются и Киев не хочет выполнять, Зеленский собрался возобновить создание ядерного оружия, НАТО нашпиговало современным оружием Украину и в итоге Украина намерена военной силой отвоевать окупированные районы и устроить геноцид.
А что изменится если признают? Что, в такой способ Минские будут выполнены? - Нет!
Может перестанут поставлять оружие нам? - Нет! Не факт!
Признание сделает невозможным возобновить создание ядерного оружия? - Нет!
Выходит, что только будет исключено отвоевать силой и негеноцидить?
Вы поняли? Зеленский высмеивал украинских националистов в своем сериале, а как пришел к власти, сам незаметно для себя стал бандеровцем. За это ли голосовали 73%?
Хотел ведь просто прекратить стрелять, а получилось как всегда - геноцид.
особенно мне понравилось как он сказал: если Запад дрогнет, Украина все равно будет сражаться за свою землю,хоть с партнерами ,хоть без!
после етих слов я зауважал Президента
(если что, я голосовал за Порошенко)
ала є одна проблема, обіцяти одружитись, це не означає - одружитись
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/519766-vosemj_let_ukraina_sderhivaet_odnu_iz_siljnejshih_armij_mira_polnyj_tekst_vystuplenija_zelenskogo_v_mjunhene
я ж не про всіх євреїм писав. відкрию "секрет", кацапи пишуть, що мав Лев Ребет мав єврейське походження
Місцевими " цінителями живопису " , полотна Рембрандта і Пікассо , розглядаються виключно як скатертини на стіл , на яких можна нарізати закусь ,, салко з цибулькою , або відкрити кільку в томаті .
А в каких границах находились эти "рейХспублики" до "оккупации" Вооружёнными силами Украины. И когда эта "оккупация" произошла!?
області то лише перший крок.
Останнім кроком в боротьбі за Україну буде шантаж Путіним Заходу тактичним ЯО
Так они Славянск и Мариуполь хотят.
Признают одлно в админ границах,
и дальше топают сапожками под оплески геронтофила по всем нам.
Дальше прибалты.
Боже спаси Украину.