Путину на Совбезе РФ предложили признать "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей (обновлено)

Президенту России Владимиру Путину предложили признать так называемые "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей.

С таким предложением во время заседания Совбеза РФ выступил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность, но я хотел бы внести поправку - признавать в тех административных границах, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации вооруженными силами Украины, именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами", - сказал он.

Об этом же заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслав Никонов. "Это, на самом деле, очень интересный вопрос. Ясно, что не в тех границах, в которых сейчас существует "ЛНР" и "ДНР", с учетом оккупации значительной части Донецкой и Луганской областей украинскими войсками. Здесь может быть, действительно, вариант административной границы", - сказал Никонов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

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Никонов также считает, что президент России примет решение о признании "Л/ДНР", затем Москва может заключить с Луганском и Донецком комплекс межгосударственных соглашений, куда войдут и военные вопросы. "Я уверен, что это будет договор о дружбе и сотрудничестве, о всеобъемлющем партнерстве, договоры об экономическом взаимодействии, об использовании рубля, вероятно, на территории ЛНР-ДНР и, конечно, там будут, особенно в нынешней ситуации, и военные статьи", - сказал он.

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