Зеленский: мы не видим признаков деэскалации. На границе – 150 тыс. военнослужащих РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словацкой Республики Эдуардом Хегером.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Собеседники обменялись оценками развития актуальной ситуации в сфере безопасности вокруг нашего государства и на востоке страны. Зеленский проинформировал Хегера об обострении ситуации, в частности об интенсификации провокационных обстрелов украинских позиций, населенных пунктов, КПВВ "Счастье" и гуманитарного конвоя ООН со стороны незаконных вооруженных формирований.
"Не видим никаких признаков деэскалации со стороны России. Ситуация в сфере безопасности остается напряженной, численность наземной группировки ВС РФ на украинском направлении составляет около 150 тысяч человек", – подчеркнул он.
Зеленский ознакомил премьер-министра Словакии с инициативами украинской стороны по активизации переговорного процесса во всех существующих форматах с целью мирного урегулирования.
Президент поблагодарил за решение словацкого правительства передать Украине две системы разминирования "Божена 5" и медицинское оборудование на сумму 1,7 млн евро. "Сейчас имеют значение не слова, а действия. Нуждаемся в конкретной поддержке со стороны наших партнеров", – сказал Зеленский.
Зеленский также поблагодарил словацкую сторону за создание дополнительных гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Словакия – Украина, отметив, что это усилит энергетическую безопасность нашего государства и Европы в целом.
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прем'єром Словаччини обговорили безпекову ситуацію ,це пістець якийсь
На виступ Зеленського або … вашу мать.
Періодично зустрічаючи оди виступу Зеленського від людей, здавалося, адекватних, вирішив таки ознайомитися з текстом. Промова написана в його улюбленому стилі і сильно нагадує виставу на стадіоні - довгий список звинувачень, що грунтуються на брехні та маніпуляціях.
1. До НАТО апелює людина, яка не поїхала на форум організації у перший же рік свого президенства. Яка організувала злив операції по «вагнерівцям», в апараті якої відкрито працюють російські агенти. Яка три місяці не бачила загрози від російської армії на кордоні і звинувачувала американського президента у нагнітанні ситуації.
2. Євросоюз звинувачує особа, яка узурпувала владу, зруйнувала судову систему, політизувала роботу правоохоронних органів, переслідує опозицію і чинить тиск на засоби масової інформації.
3. Безумовної фінансової допомоги вимагає людина, під керівництвом якої збитковими стали усі державні підприємства, що контролюються бандитом та бізнеспартнером президента Коломойським, процвітає тотальна корупція. Яка так і не призначила прокурора САП, поставивши свій підпис під зобов'язанням це зробити.
4. Санкцій щодо Росії вимагає той, хто поставив енергетику України в повну залежність від країни агресора, в декілька разів збільшивши товарообіг з Москвою.
5. За шоломи «дякує» головнокомандуючий, який провалив всі оборонні замовлення, зруйнував програму будівництва житла, харчування, згноїв на складах ДБР тисячі бронежилетів.
6. Обіцяє битися з будь-якою армією на кордоні той, чиї бригади укомплектовані на 50%, хто не виділив жодної копійки додаткових коштів на закупівлю зброї, обладнання, палива, на підвищення зарплатні військовослужбовцям.
7. Небесну Сотню в промові згадує покруч, який пропонував добувати електрику з майданівців за допомогою кийків «Беркуту». Заступником голови Офісу якого працює Татаров - кат Майдану.
8. Дітей розвідника Антона Сидорова, який загинув напередодні від ворожого обстрілу, згадує у виступі людина, яка цинічно вбила розвідника Журавля, залишивши помирати пораненого сержанта в сірій зоні, протягом чотирьох днів не надавши йому допомогу. І ані дочка ним убитого героя, ані батько перед очима у блазня не стоять.
І я просто хочу спитати, люди, що з вами?! Як це можливо? Чому ви тішитеся, чим уже пишаєтеся? Невже ви думаєте, що цього всього не бачать і не знають західні політики? Це тільки верхівка айсбергу, як «папери Пандори», вони мають набагато більше інформації від своїх спецслужб. Чому так легко облуда проникає в серця українців, які і досі чогось не можуть пробачити Порошенку?
Запобігали б приниженню. Бо дуже багато в світі людей що будуть намагатися скористатись ситуацією і впарювати втридорога хліб і воду. Міняти картоплю на золоті годинники. Іжу на тіло.
Мадярський Орбан тому яскравий приклад.
помоему это сейчас не самое важное при всем уважении к нашим словацким друзьям
Як яно, пад акупацыяй маскавітам, Моша? Паёк дадалі? Ці гатовыя здохнуць на маёй зямлі ў ролі агрэсара-акупанта і прыслужніка рашыстаў?
бо нацыя такая перастала існаваць у момант аннексіі і акупацыі былой краіны, а цяпер сталай тэрыторыяй
Парашы, з парашнікамі адзін народ. Дык ручку цалуеце ці ногі маскавітам?
І для пацалунку вы сваю мову са сваёй азадка высоўваеце загадзя ці перад самым пацалункам?
Зеленский: Мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ 2021, 13:03
Президент Владимир Зеленский считает, что yt допустил бы оккупации Крымского полуострова в 2014 году, если бы тогда возглавлял государство.
а зеля деэскалацию ждет