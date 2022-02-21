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Зеленский: мы не видим признаков деэскалации. На границе – 150 тыс. военнослужащих РФ

Зеленский: мы не видим признаков деэскалации. На границе – 150 тыс. военнослужащих РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словацкой Республики Эдуардом Хегером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Собеседники обменялись оценками развития актуальной ситуации в сфере безопасности вокруг нашего государства и на востоке страны. Зеленский проинформировал Хегера об обострении ситуации, в частности об интенсификации провокационных обстрелов украинских позиций, населенных пунктов, КПВВ "Счастье" и гуманитарного конвоя ООН со стороны незаконных вооруженных формирований.

"Не видим никаких признаков деэскалации со стороны России. Ситуация в сфере безопасности остается напряженной, численность наземной группировки ВС РФ на украинском направлении составляет около 150 тысяч человек", – подчеркнул он.

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Зеленский ознакомил премьер-министра Словакии с инициативами украинской стороны по активизации переговорного процесса во всех существующих форматах с целью мирного урегулирования.

Президент поблагодарил за решение словацкого правительства передать Украине две системы разминирования "Божена 5" и медицинское оборудование на сумму 1,7 млн евро. "Сейчас имеют значение не слова, а действия. Нуждаемся в конкретной поддержке со стороны наших партнеров", – сказал Зеленский.

Также читайте: Зеленский и премьер Словакии Хегер обсудили ситуацию в регионе: "Едины в стремлении деэскалации дипломатическим путем"

Зеленский также поблагодарил словацкую сторону за создание дополнительных гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Словакия – Украина, отметив, что это усилит энергетическую безопасность нашего государства и Европы в целом.

Автор: 

Зеленский Владимир (20331) Словакия (981)


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Топ комментарии
+18
я в лютую якщо чесно ..Кацапи признають відторгнення частини нашої території ,Байден прямо зараз зберає нараду...Бубочка з
прем'єром Словаччини обговорили безпекову ситуацію ,це пістець якийсь
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21.02.2022 18:38
+15
Все норм, шашлики 9 мая пабеда, русскій мір....Ідіот
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21.02.2022 18:58
+12
Лошара собирай совбез оон, заберите у наркомана порошок, он же унюханый в хлам!
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21.02.2022 18:58
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я в лютую якщо чесно ..Кацапи признають відторгнення частини нашої території ,Байден прямо зараз зберає нараду...Бубочка з
прем'єром Словаччини обговорили безпекову ситуацію ,це пістець якийсь
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21.02.2022 18:38 Ответить
https://www.facebook.com/groups/334515553827171/user/100054141276044/?__cft__[0]=********************************************************************************************************-e_hVnVZP2ksSmLYR-IB08yC35fSyPGlLMbkLfkmlAqazoYWDO05u8FLKP39WMvbWPbAoTqZcTNTinM0_R5jZJJI77TxPKlmQA0IT8dok26eedK6&__tn__=-]K-y-R Юрій Каракай
На виступ Зеленського або … вашу мать.
Періодично зустрічаючи оди виступу Зеленського від людей, здавалося, адекватних, вирішив таки ознайомитися з текстом. Промова написана в його улюбленому стилі і сильно нагадує виставу на стадіоні - довгий список звинувачень, що грунтуються на брехні та маніпуляціях.
1. До НАТО апелює людина, яка не поїхала на форум організації у перший же рік свого президенства. Яка організувала злив операції по «вагнерівцям», в апараті якої відкрито працюють російські агенти. Яка три місяці не бачила загрози від російської армії на кордоні і звинувачувала американського президента у нагнітанні ситуації.
2. Євросоюз звинувачує особа, яка узурпувала владу, зруйнувала судову систему, політизувала роботу правоохоронних органів, переслідує опозицію і чинить тиск на засоби масової інформації.
3. Безумовної фінансової допомоги вимагає людина, під керівництвом якої збитковими стали усі державні підприємства, що контролюються бандитом та бізнеспартнером президента Коломойським, процвітає тотальна корупція. Яка так і не призначила прокурора САП, поставивши свій підпис під зобов'язанням це зробити.
4. Санкцій щодо Росії вимагає той, хто поставив енергетику України в повну залежність від країни агресора, в декілька разів збільшивши товарообіг з Москвою.
5. За шоломи «дякує» головнокомандуючий, який провалив всі оборонні замовлення, зруйнував програму будівництва житла, харчування, згноїв на складах ДБР тисячі бронежилетів.
6. Обіцяє битися з будь-якою армією на кордоні той, чиї бригади укомплектовані на 50%, хто не виділив жодної копійки додаткових коштів на закупівлю зброї, обладнання, палива, на підвищення зарплатні військовослужбовцям.
7. Небесну Сотню в промові згадує покруч, який пропонував добувати електрику з майданівців за допомогою кийків «Беркуту». Заступником голови Офісу якого працює Татаров - кат Майдану.
8. Дітей розвідника Антона Сидорова, який загинув напередодні від ворожого обстрілу, згадує у виступі людина, яка цинічно вбила розвідника Журавля, залишивши помирати пораненого сержанта в сірій зоні, протягом чотирьох днів не надавши йому допомогу. І ані дочка ним убитого героя, ані батько перед очима у блазня не стоять.
І я просто хочу спитати, люди, що з вами?! Як це можливо? Чому ви тішитеся, чим уже пишаєтеся? Невже ви думаєте, що цього всього не бачать і не знають західні політики? Це тільки верхівка айсбергу, як «папери Пандори», вони мають набагато більше інформації від своїх спецслужб. Чому так легко облуда проникає в серця українців, які і досі чогось не можуть пробачити Порошенку?
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21.02.2022 19:54 Ответить
Ну,что 🤢👹🤡 ПРОЗРЕЛИ или все равно не ВИДИТЕ ? Ещё не знает ,что хочет Путлер ??
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21.02.2022 20:45 Ответить
думаю, що нам просто не сказали що головною темою було обговорення створення зелених коридорів для біженців туди і зброї сюди
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21.02.2022 18:42 Ответить
кто вам вообще в рашковании скажет правду)
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21.02.2022 18:47 Ответить
я б на місті Зе у всіх закордонних містах по периметру попризначав би почесних консулів які б в час Ч допомогали біженцям хочаб інформацією де і що і почім коштує.
Запобігали б приниженню. Бо дуже багато в світі людей що будуть намагатися скористатись ситуацією і впарювати втридорога хліб і воду. Міняти картоплю на золоті годинники. Іжу на тіло.
Мадярський Орбан тому яскравий приклад.
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21.02.2022 18:47 Ответить
ну такое себе
помоему это сейчас не самое важное при всем уважении к нашим словацким друзьям
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21.02.2022 18:47 Ответить
Мабуть хтось яку скотину в сауні підклав...
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21.02.2022 19:10 Ответить
напевно його скотиняку підклали
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21.02.2022 22:20 Ответить
ты полагаешь что вот эти согнанные алкаши будут воевать?
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21.02.2022 19:19 Ответить
А на Петю,думаешь нету компромата с углём з Ордло? Так что у каждого из них пыльцой в пушку Ps.за Зеленского не голосовал
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21.02.2022 20:41 Ответить
Не бачимо жодних ознак деескалації з боку Росії Джерело:
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21.02.2022 18:57 Ответить
Віслюкодебіло прозріло ???
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21.02.2022 18:57 Ответить
Ага, а твой "Квартал 95" гастролирует в Германии. Может лысого на передок отправишь? Или от гастролировал?
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21.02.2022 18:57 Ответить
Усплыў, родны, ты наш.
Як яно, пад акупацыяй маскавітам, Моша? Паёк дадалі? Ці гатовыя здохнуць на маёй зямлі ў ролі агрэсара-акупанта і прыслужніка рашыстаў?
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21.02.2022 19:59 Ответить
Мойша, для вас і падобных вам утыркоў мяжа будзе ў свінным гноі. Дзе вас і закапаюць. Дарэчы, Мойша, вы, як халоп, акупантам ручку цалуеце пры сустрэчы ці ногі?
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21.02.2022 20:20 Ответить
Атрымліваецца, халоп маскоўскі, што вы, насельніцтва Беларусі, менавіта насельніцтва,
бо нацыя такая перастала існаваць у момант аннексіі і акупацыі былой краіны, а цяпер сталай тэрыторыяй
Парашы, з парашнікамі адзін народ. Дык ручку цалуеце ці ногі маскавітам?
І для пацалунку вы сваю мову са сваёй азадка высоўваеце загадзя ці перад самым пацалункам?
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21.02.2022 20:36 Ответить
Все норм, шашлики 9 мая пабеда, русскій мір....Ідіот
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21.02.2022 18:58 Ответить
Лошара собирай совбез оон, заберите у наркомана порошок, он же унюханый в хлам!
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21.02.2022 18:58 Ответить
А чего ж он небензе подпевал на совбезе ООН -"Вывсеврете.Обострения нет!Вот и бубочка тоже так считает".Так как же считает бубочка?
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21.02.2022 19:00 Ответить
Щоб зробити деекскалацію, потрібно вивезти на кордон України гумконвой з спиртом у 20 літрових відрах. 100% вони з своїми танчиками зупиняться на Волзі
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21.02.2022 19:00 Ответить
ты ж говорил что никакой эскалации нету, все как всегда
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21.02.2022 19:01 Ответить
*****... ну как можно было это выбрать презедентом??
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21.02.2022 19:02 Ответить
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21.02.2022 19:03 Ответить
"Путину на Совбезе РФ предложили признать "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей."
Зеленский: Мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ 2021, 13:03
Президент Владимир Зеленский считает, что yt допустил бы оккупации Крымского полуострова в 2014 году, если бы тогда возглавлял государство.
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21.02.2022 19:06 Ответить
Сепари святкують.Ослік докерувався.
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21.02.2022 19:04 Ответить
Зелене гімно щось нарешті побачило?
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21.02.2022 19:06 Ответить
москва сегодня лднр сегодня признает в границах времен создания ссср
а зеля деэскалацию ждет
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21.02.2022 19:07 Ответить
Коли ж ти , зелена падлюка, прозрієш. Зазирни зморщине око, може канхвєта вилізе на лоба.
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21.02.2022 19:07 Ответить
гнусавый .бнулся окончательно и бесповоротно
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21.02.2022 19:13 Ответить
Зе в Мюнхені заробив оплиски всіх дипломатів стоячи, і це той саммй зе який саботує судову реформу, це той самий, який кришує вора і колоборанта, коломойшу, це той самий, який кришує пропутінський ОП на чолі з ермаком і татаровим це той, хто саджає патриотів, так це ж двуликий Янус, я впізнав його!
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21.02.2022 19:18 Ответить
там не 150 000 чол. а 200 000 чол.
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21.02.2022 19:19 Ответить
зеленский: я не вижу что я вижу.
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21.02.2022 19:20 Ответить
Походу нас кинули, но это пока не точно.
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21.02.2022 19:21 Ответить
Еще неделю назад он утверждал обратное. Это не президент, это катастрофа
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21.02.2022 19:26 Ответить
Ти оборонять страну чмо собираешься
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21.02.2022 19:38 Ответить
А як же не сійте паніку?
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21.02.2022 19:41 Ответить
Каким же надо быть е**аном тупорылым ,что бы голосовать за это?
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21.02.2022 19:45 Ответить
Да заткнись ты уже, гребанный нелох!
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21.02.2022 20:05 Ответить
Вова, как же так? Ты ж говорил, что все норм, так а что надо тогда деэскалировать?
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21.02.2022 22:27 Ответить
та не... от я не поняв... Так а шо теперь, мы на майские на шашлыки уже не идем!?!?
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22.02.2022 07:36 Ответить
 
 