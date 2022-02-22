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Новости Экономика
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Газ (10096) налоги (3182) рента (45)

Повышение ренты приведет к падению собственной добычи газа на 2 млрд м3, – ЦЭВ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Повышение ренты приведет к падению собственной добычи газа на 2 млрд м3, – ЦЭВ

Повышение ставок ренты на добычу газа приведет к сокращению инвестиций и падению собственной добычи на 2 млрд м3 или на 10%.

Об этом говорится в заявлении экспертов Центра экономического восстановления, сообщает Цензор.НЕТ.

"Изменение курса на непрогнозируемые фискальные решения остановит инвестиционные проекты и в очередной раз сформирует неуверенность в инвесторах, поскольку срок реализации инвестиционных проектов в добыче длительный, а объем капитальных инвестиций значителен. (Как следствие: - прим.) Сокращение собственной добычи газа на 2 млрд м3 в результате истощение существующих скважин и малого количества новых. Ухудшение энергетической безопасности страны и увеличение ее зависимости от импорта энергетических ресурсов, в частности, из России", - говорится в заявлении.

В ЦЭВ подчеркнули необходимость наработать долгосрочную и последовательную политику развития отрасли.

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"В Украине действует Национальная экономическая стратегия до 2030 года, которая предусматривает введение именно стимулирующей рентной ставки для новых, законсервированных и труднодоступных углеводородов. Такой шаг будет способствовать наращиванию объемов добычи и в долгосрочной перспективе увеличит объем рентных платежей, а также отразится на росте ВВП на 3% в следующие 10 лет. Этот подход целесообразен в контексте стремления к увеличению объема инвестиций и формированию репутации страны с предполагаемой экономикой", - подчеркнули эксперты.

Напомним, правительство и депутаты зарегистрировали проекты законов о повышении налогов на добычу газа в Украине до 69-74%, что в 2-3 раза больше текущего уровня. По словам экспертов, уровень налогов в Украине может стать самым высоким среди всех стран Европы.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозы возврата к газовой зависимости от России.
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Топ комментарии
+11
В условиях внешней угрозы, такие заявления - это диверсия в пользу России. Гниды добывают в разы подорожавший газ, но хотят платить за него мизерные налоги прикрываясь откровенным шантажом.
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22.02.2022 20:24
+6
Може ця "асяціяція" промичить внятно ЧОМУ газ який добули в Україні коштує 40000 за 1000 кубів? Це що за гешефт? рило не репне з таким космосом?
1400 баксів за 1000 кубів. Нагадаю газ НЕ добувається у важких умовах, просто хтось ніяк сраку не може напхати, мало все. Правильно слуги роблять, що щемлять цих виродків. Нажитись вирішили.
Чи може ці уродці не розуміють, що ці витрати в пеній частині будуть покладені на плечі споживача.
Запарили з своїми "висерами". Не хочете добувати йдіть на... ін, прийдуть компанії з США та покажуть рагулям ЯК треба добувати. Вкрай обнагліли.
Спочатку віджали те, що люди за свої кошти купили. Чи може не було такого? По 300-400 баксів витрачали, по 700 для будинку. Це 2000 роки.
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22.02.2022 20:34
+5
Підняття ренти аж ніяк не вплине на видобуток газу, це просто нісенітниці. Добувають народний газ і продають народу по 8 грн, а підприємствам по 50 грн в кращому випадку, знижуйте ціни або платіть більшу ренту. Жлоби
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22.02.2022 20:25
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Это они специально так делают: меньше добудут, меньше достанется бене. Борьба с олигархатом на марше.
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22.02.2022 20:23 Ответить
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22.02.2022 20:36 Ответить
Скільки жахіть всі ми пережили в минулому році через скиглення єкспертів про катастрофічне підвищення ренти на залізну руду. В цьому році жахіття про газ. А в наступному?
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22.02.2022 20:38 Ответить
Центр экономического восстановления - очередная Ахмето-Фирташеская прокладка, которая за бабосики объявит что земля плоская, и стоит на слонах!
Сколько можно печатать нытье этих шавок??
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23.02.2022 00:22 Ответить
так это же потужный реформизм с использованием "экспертов" из разнообразных "ассоциаций" .
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23.02.2022 02:32 Ответить
В условиях внешней угрозы, такие заявления - это диверсия в пользу России. Гниды добывают в разы подорожавший газ, но хотят платить за него мизерные налоги прикрываясь откровенным шантажом.
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22.02.2022 20:24 Ответить
вы ничего нипанимаете. это другое, это "экономика", "ввп", "инвестиции" не и прочие ненормативные речевые обороты из разговорной речи наперсточноков - неудачников.
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23.02.2022 02:35 Ответить
Підняття ренти аж ніяк не вплине на видобуток газу, це просто нісенітниці. Добувають народний газ і продають народу по 8 грн, а підприємствам по 50 грн в кращому випадку, знижуйте ціни або платіть більшу ренту. Жлоби
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22.02.2022 20:25 Ответить
А чи не пора відповідати за такі дії? Хлопці на фронті гинуть, а тут гниди шкодять Україні.
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22.02.2022 20:27 Ответить
скоро кацапи будуть видобувати наш газ, втім ***** на наших бариг, барига і в Африці барига
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22.02.2022 20:28 Ответить
Гетьманцев агент *****, працює на знищення економіки.
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22.02.2022 20:28 Ответить
Паразитировать на народе это не экономика.
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22.02.2022 20:32 Ответить
Не можете, валите нафиг. Силой никто не держит. Очередь из тех, кто и при такой рентабельности готов работать. Без дворцов и самолётов.
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22.02.2022 20:30 Ответить
Только добыча снижается с каждым годом...
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22.02.2022 21:40 Ответить
І ЗНОВ ГЕТМАНЦЕВ!!!...
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22.02.2022 20:31 Ответить
Гетманцев зрадник він допомагає Зелі та очікує окупацію. Россіяни мабуть дадуть орден.
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22.02.2022 20:33 Ответить
Може ця "асяціяція" промичить внятно ЧОМУ газ який добули в Україні коштує 40000 за 1000 кубів? Це що за гешефт? рило не репне з таким космосом?
1400 баксів за 1000 кубів. Нагадаю газ НЕ добувається у важких умовах, просто хтось ніяк сраку не може напхати, мало все. Правильно слуги роблять, що щемлять цих виродків. Нажитись вирішили.
Чи може ці уродці не розуміють, що ці витрати в пеній частині будуть покладені на плечі споживача.
Запарили з своїми "висерами". Не хочете добувати йдіть на... ін, прийдуть компанії з США та покажуть рагулям ЯК треба добувати. Вкрай обнагліли.
Спочатку віджали те, що люди за свої кошти купили. Чи може не було такого? По 300-400 баксів витрачали, по 700 для будинку. Це 2000 роки.
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22.02.2022 20:34 Ответить
Гетьманцев уверенно бориться за первое место среди всех кандидатов (а их кста докуя) висеть на фонаре первым..
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23.02.2022 00:27 Ответить
Усі українці добре знаються на політиці, футболі та на ринку газу.
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23.02.2022 07:25 Ответить
 
 