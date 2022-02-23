Канада вводит ряд санкций против РФ, а также направляет дополнительный военный контингент в Европу для усиления НАТО, - Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Канада вводит ряд экономических санкций против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Твиттере.

"Незаконные действия России в Украине являются наступлением на демократию и угрозой миру во всем мире. Не ошибайтесь: это дальнейшее вторжение в суверенное государство. В координации с союзниками и партнерами Канада отвечает первым раундом экономических санкций", - написал Трюдо.

Министр также сообщил, что Канада направила дополнительные войска для укрепления силы НАТО.

"Мы также присылаем до 460 дополнительных членов Канадских вооруженных сил для усиления НАТО. Это предполагает отправку дополнительных войск в Латвию, а также развертывание дополнительного фрегата и морского патрульного самолета", – также написал он.

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Напомним, ранее Министерство финансов США официально сообщило, что вводит санкции против двух российских государственных банков – ВЭБ и "Промсвязьбанка". В списке также - 42 их дочерние компании.