Канада вводит ряд санкций против РФ, а также направляет дополнительный военный контингент в Европу для усиления НАТО, - Трюдо
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Канада вводит ряд экономических санкций против России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Твиттере.
"Незаконные действия России в Украине являются наступлением на демократию и угрозой миру во всем мире. Не ошибайтесь: это дальнейшее вторжение в суверенное государство. В координации с союзниками и партнерами Канада отвечает первым раундом экономических санкций", - написал Трюдо.
Министр также сообщил, что Канада направила дополнительные войска для укрепления силы НАТО.
"Мы также присылаем до 460 дополнительных членов Канадских вооруженных сил для усиления НАТО. Это предполагает отправку дополнительных войск в Латвию, а также развертывание дополнительного фрегата и морского патрульного самолета", – также написал он.
Напомним, ранее Министерство финансов США официально сообщило, что вводит санкции против двух российских государственных банков – ВЭБ и "Промсвязьбанка". В списке также - 42 их дочерние компании.
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Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на брифинг высокопоставленного чиновника в Белом доме.
Власти США продолжают рассматривать все варианты действий в том, что касается новых потенциальных санкций против России, заявил представитель американской администрации.
"Позвольте мне быть предельно ясным, ни одно российское финансовое учреждение не находится в безопасности. Если это вторжение продолжится, то мы готовы нажать кнопку, чтобы предпринять дальнейшие действия в отношении самых крупных российских финансовых институтов, включая "Сбербанк" и ВТБ, чьи совокупные активы составляют почти 750 млрд долларов", - сказал он.
Чиновнику был также задан вопрос, почему Вашингтон решил не вводить санкции против российского президента в нынешнем пакете, однако он не стал это уточнять.
"Что касается президента Путина, то я просто повторю то, что президент США Джо Байден говорил: все варианты действий продолжают рассматриваться", - сказал он.
Соединенные Штаты не исключают возможности отключения РФ от системы межбанковских платежей Swift, сообщил чиновник.
"Swift не входит в первую часть пакета санкций. Но это остается одной из опций, которую мы можем использовать в зависимости от того, какой следующий шаг сделает Россия", - сказал он.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении ввести санкции против России вечером во вторник. На такой шаг он пошел после решения России признать так называемые "ДНР" и "ЛНР".
В частности санкции коснуться банков, российских чиновников и членов их семей.