Один украинский воин погиб, еще шесть ранены и травмированы на Донбассе. За сутки - 96 обстрелов со стороны войск РФ, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Восемь раз СЧАСТЬЕ – из БМ-21 "Град", танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Позиции украинских защитников вблизи МАРИУПОЛЯ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

МУРАТОВОЕ - из БМ-21 "Град".

КРЯКОВКУ - из БМ-21 "Град".

ГНУТОВОЕ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Три раза ШИРОКИНО – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.

ТРАВНЕВОЕ - из минометов калибра 120 мм.

Дважды КРАСНОГОРОВКУ – из противотанковых пушек МТ-12.

ЛОБАЧЕВО – из артиллерии калибра 122 мм.

Дважды МАРЬИНКУ - из артиллерии калибра 122 мм.

Пять раз ВОДЯНОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

БОГДАНОВКУ – из минометов калибра 120 мм.

Три раза ЖЕЛТОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды ТРЭХИЗБЕНКУ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Десять раз НОВОТРОИЦКОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

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Девять раз СТАРОГНАТОВКУ - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых комплексов, подствольных гранатометов.

Дважды ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Четыре раза ГРАНИТНОЕ – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, станковых автоматических гранатометов.

ПИВДЕННЕ – из минометов калибра 82 мм.

ПЕСКИ – из минометов калибра 120 мм.

НИКОЛАЕВКУ – из минометов калибра 120 мм.

Три раза ЧЕРМАЛИК – из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Зайцево - из минометов калибра 120 мм.

Дважды НОВОЛУГАНСКОЕ - из минометов калибра 120 мм.

СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ – из крупнокалиберных пулеметов.

НЬЮ-ЙОРК – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов.

НОВОСЕЛОВКУ - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

МАЙОРСК – из минометов калибра 82 мм.

Дважды ЛОПАСКИНО - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Шесть раз КРЫМСКОЕ – из БМП, артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.

ШУМЫ – из минометов калибра 120 мм.

СИЗОЕ – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

ПРИЧЕПИЛОВКУ – из минометов калибра 82 мм.

Три раза СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов.

Дважды НОВОЗВАНОВКУ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

ТРОИЦКОЕ – из минометов калибра 120 мм.

Дважды ОПЫТНОЕ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

ОРЕХОВОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Дважды ПОПАСНУЮ – из минометов калибра 120 мм.

КАМЕНКУ – из минометов калибра 120 мм.

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В результате обстрела один украинских военнослужащих получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении. Пять военнослужащих получили боевую травму. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Позиции украинских защитников вблизи МАРИУПОЛЯ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Три раза НОВОТОШКОВСКОЕ - из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

ЗОЛОТОЕ – из артиллерии калибра 122 мм.

ПОПАСНУЮ – из артиллерии калибра 122 мм.

ПИВДЕННЕ – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

СВЕТЛОДАРСК – из минометов калибра 120 мм.

БОГДАНОВКУ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.