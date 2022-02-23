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Один украинский воин погиб, еще шесть ранены и травмированы на Донбассе. За сутки - 96 обстрелов со стороны войск РФ, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Один украинский воин погиб, еще шесть ранены и травмированы на Донбассе. За сутки - 96 обстрелов со стороны войск РФ, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Восемь раз СЧАСТЬЕ – из БМ-21 "Град", танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Позиции украинских защитников вблизи МАРИУПОЛЯ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

МУРАТОВОЕ - из БМ-21 "Град".

КРЯКОВКУ - из БМ-21 "Град".

ГНУТОВОЕ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Три раза ШИРОКИНО – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.

ТРАВНЕВОЕ - из минометов калибра 120 мм.

Дважды КРАСНОГОРОВКУ – из противотанковых пушек МТ-12.

ЛОБАЧЕВО – из артиллерии калибра 122 мм.

Дважды МАРЬИНКУ - из артиллерии калибра 122 мм.

Пять раз ВОДЯНОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

БОГДАНОВКУ – из минометов калибра 120 мм.

Три раза ЖЕЛТОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды ТРЭХИЗБЕНКУ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Десять раз НОВОТРОИЦКОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

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Девять раз СТАРОГНАТОВКУ - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых комплексов, подствольных гранатометов.

Дважды ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Четыре раза ГРАНИТНОЕ – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, станковых автоматических гранатометов.

ПИВДЕННЕ – из минометов калибра 82 мм.

ПЕСКИ – из минометов калибра 120 мм.

НИКОЛАЕВКУ – из минометов калибра 120 мм.

Три раза ЧЕРМАЛИК – из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Зайцево - из минометов калибра 120 мм.

Дважды НОВОЛУГАНСКОЕ - из минометов калибра 120 мм.

СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ – из крупнокалиберных пулеметов.

НЬЮ-ЙОРК – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов.

НОВОСЕЛОВКУ - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

МАЙОРСК – из минометов калибра 82 мм.

Дважды ЛОПАСКИНО - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Шесть раз КРЫМСКОЕ – из БМП, артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.

ШУМЫ – из минометов калибра 120 мм.

СИЗОЕ – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

ПРИЧЕПИЛОВКУ – из минометов калибра 82 мм.

Три раза СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов.

Дважды НОВОЗВАНОВКУ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

ТРОИЦКОЕ – из минометов калибра 120 мм.

Дважды ОПЫТНОЕ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

ОРЕХОВОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Дважды ПОПАСНУЮ – из минометов калибра 120 мм.

КАМЕНКУ – из минометов калибра 120 мм.

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В результате обстрела один украинских военнослужащих получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении. Пять военнослужащих получили боевую травму. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Позиции украинских защитников вблизи МАРИУПОЛЯ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Три раза НОВОТОШКОВСКОЕ - из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

ЗОЛОТОЕ – из артиллерии калибра 122 мм.

ПОПАСНУЮ – из артиллерии калибра 122 мм.

ПИВДЕННЕ – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

СВЕТЛОДАРСК – из минометов калибра 120 мм.

БОГДАНОВКУ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+23
Зєля, ти що мішені з наших хлопців робиш, падло!
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23.02.2022 07:38
+18
Усім українським військовим-скорішого одужання...
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23.02.2022 07:24
+16
Хлопців жаль.
А чому не повідомляєте скільки кацапів вони в рай відправили ?
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23.02.2022 07:27
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Усім українським військовим-скорішого одужання...
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23.02.2022 07:24 Ответить
Может в ответку лупить?

Ну... надо ж порадовать мамашек расеи пакетами с их **********....
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23.02.2022 07:26 Ответить
Хлопців жаль.
А чому не повідомляєте скільки кацапів вони в рай відправили ?
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23.02.2022 07:27 Ответить
Не отвечаюь что бы не провоцировать
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23.02.2022 07:30 Ответить
это уже не поможет. Они сами прекрасно делают провокации.
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23.02.2022 08:03 Ответить
А була зворотка? Чи "великий патріійот" не кав команди?
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23.02.2022 07:36 Ответить
Чому гівнокомандуюче не відповідає адекватним вогнем? Адже мінські домовленості вже всьо.
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23.02.2022 07:38 Ответить
Зєля, ти що мішені з наших хлопців робиш, падло!
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23.02.2022 07:38 Ответить
вже пора збирати місцеві загони тероборон і проводити стрільбища та бойові навчання всім хто може тримати в руках зброю ,хто не може то хай в військових шпиталях за пораненими доглядатиме ...Якщо кацапи полізуть до Славянська то полізуть і до Харківа ...я наприклад інвалід (стаїть титановий імплант у хретті6) ,але я у понеділок пійшов у військомат і просив взяти мене ,бо по якомусь там закону інваліди незалучаються .... Але я на дивані не буду сидіти ,коли кацапи будуть лізти в Україну .Удачі нам браття ,за нами правда і у нас мотивація - захистити свою країну ,яка б вона не була ..Он афганці жили в аулах , а радянську армію нагинали і у хвіст ,і в гриву
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23.02.2022 07:43 Ответить
Тримайтеся, рідненькі! Нелегко вам буде, адже на нас поліз скажений звірюга! Але ви сильні та мотивовані, а ми надійно прикриємо вам тили! РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО!!!
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23.02.2022 07:53 Ответить
Царствіє небесне загиблому українцю - воїну.
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23.02.2022 07:59 Ответить
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23.02.2022 13:06 Ответить
Цензор, вы пишите сколько орков отдвухсотилось в результате ответного удара, можно даже приукрасить чуть-чуть. А то у дыров экскаваторы не успевают братские траншеи рыть, а как Цензор почитаешь, тут уже пол-Украины убито-ранено.
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23.02.2022 08:24 Ответить
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23.02.2022 09:53 Ответить
Дійсно. За 2 дні обстрілів вже 4 загинуло. Якщо і далі так буде ... Зрозуміло що війна, але ж не одностороння.
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23.02.2022 10:14 Ответить
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убить русского - богоугодное дело!Убей русского оккупанта!
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23.02.2022 12:43 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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23.02.2022 12:46 Ответить
 
 