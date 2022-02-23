Один украинский воин погиб, еще шесть ранены и травмированы на Донбассе. За сутки - 96 обстрелов со стороны войск РФ, - штаб ООС
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За прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Восемь раз СЧАСТЬЕ – из БМ-21 "Град", танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Позиции украинских защитников вблизи МАРИУПОЛЯ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
МУРАТОВОЕ - из БМ-21 "Град".
КРЯКОВКУ - из БМ-21 "Град".
ГНУТОВОЕ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Три раза ШИРОКИНО – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
ТРАВНЕВОЕ - из минометов калибра 120 мм.
Дважды КРАСНОГОРОВКУ – из противотанковых пушек МТ-12.
ЛОБАЧЕВО – из артиллерии калибра 122 мм.
Дважды МАРЬИНКУ - из артиллерии калибра 122 мм.
Пять раз ВОДЯНОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
БОГДАНОВКУ – из минометов калибра 120 мм.
Три раза ЖЕЛТОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, крупнокалиберных пулеметов.
Дважды ТРЭХИЗБЕНКУ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Десять раз НОВОТРОИЦКОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Девять раз СТАРОГНАТОВКУ - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых комплексов, подствольных гранатометов.
Дважды ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Четыре раза ГРАНИТНОЕ – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, станковых автоматических гранатометов.
ПИВДЕННЕ – из минометов калибра 82 мм.
ПЕСКИ – из минометов калибра 120 мм.
НИКОЛАЕВКУ – из минометов калибра 120 мм.
Три раза ЧЕРМАЛИК – из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Дважды Зайцево - из минометов калибра 120 мм.
Дважды НОВОЛУГАНСКОЕ - из минометов калибра 120 мм.
СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ – из крупнокалиберных пулеметов.
НЬЮ-ЙОРК – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов.
НОВОСЕЛОВКУ - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
МАЙОРСК – из минометов калибра 82 мм.
Дважды ЛОПАСКИНО - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
Шесть раз КРЫМСКОЕ – из БМП, артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.
ШУМЫ – из минометов калибра 120 мм.
СИЗОЕ – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
ПРИЧЕПИЛОВКУ – из минометов калибра 82 мм.
Три раза СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов.
Дважды НОВОЗВАНОВКУ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
ТРОИЦКОЕ – из минометов калибра 120 мм.
Дважды ОПЫТНОЕ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
ОРЕХОВОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Дважды ПОПАСНУЮ – из минометов калибра 120 мм.
КАМЕНКУ – из минометов калибра 120 мм.
В результате обстрела один украинских военнослужащих получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении. Пять военнослужащих получили боевую травму. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Позиции украинских защитников вблизи МАРИУПОЛЯ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Три раза НОВОТОШКОВСКОЕ - из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
ЗОЛОТОЕ – из артиллерии калибра 122 мм.
ПОПАСНУЮ – из артиллерии калибра 122 мм.
ПИВДЕННЕ – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
СВЕТЛОДАРСК – из минометов калибра 120 мм.
БОГДАНОВКУ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Пожалуйста, подождите...
Ну... надо ж порадовать мамашек расеи пакетами с их **********....
А чому не повідомляєте скільки кацапів вони в рай відправили ?
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убить русского - богоугодное дело!Убей русского оккупанта!