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Встреча с Путиным сейчас не входит в планы Байдена. Россия должна сменить курс, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Встреча с Путиным сейчас не входит в планы Байдена. Россия должна сменить курс, - Белый дом

Президент США Джо Байден сейчас не планирует встречу с лидером России Владимиром Путиным, успеха не будет, если РФ не изменит свой курс по Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В начале недели Байден заявил о готовности встретиться с Путиным. Этот саммит должны были готовить глава Госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Однако 21 февраля Путин признал "республиками" оккупированные части Донбасса – и встречу Блинкен-Лавров отменили.

Псаки заявила, что дипломатия не может быть успешной, если Россия не изменит свой курс. Она также сказала, что Блинкену нецелесообразно сейчас встречаться с Лавровым, поэтому и встреча с Путиным сейчас не входит в планы Байдена.

"Наш госсекретарь передал, что сейчас неподходящее время для его встречи с министром иностранных дел (РФ. Ред.), поскольку Россия предпринимает эскалационные шаги и готовится к вторжению", – добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден назвал признание Путиным "Л/ДНР" "началом вторжения" в Украину

При этом Псаки отметила, что США остаются открытыми к дипломатическим переговорам, когда Россия пойдет на деэскалацию. Также Вашингтон будет взаимодействовать с европейскими партнерами.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Джо Байден зустрінеться з уйлом в Гаазі і власноруч посадить утирка на електро стілець.
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23.02.2022 08:07
+15
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23.02.2022 08:08
+13
с бешенными собаками не разговаривают, их усыпляют
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23.02.2022 08:14
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Расєя впєрдє була,є та залишиться назавжди...
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23.02.2022 08:06 Ответить
Вже звикло пуйло, що до нього прямо в черги вишиковуються провідні лідери світу. ЩОб годинами слухати його старчеські маразматичні міркування. Пушилін,Лука - ось твої співрозмовники.
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23.02.2022 08:17 Ответить
И казахский диктатор повернул свой взор в шоколадный глаз Си
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23.02.2022 08:22 Ответить
«Троллинг от Байдена бункерному любителю эзотерики - для своего заявления он вышел к трибуне в 2 часа 22 минуты 22 числа 2 месяца 2022 года"
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23.02.2022 08:35 Ответить
Джо Байден зустрінеться з уйлом в Гаазі і власноруч посадить утирка на електро стілець.
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23.02.2022 08:07 Ответить
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23.02.2022 08:08 Ответить
Опять дали під сраку
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23.02.2022 08:13 Ответить
с бешенными собаками не разговаривают, их усыпляют
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23.02.2022 08:14 Ответить
Як гарно США послали терориста, вбивцю і гопника на йух. Ну що, пєтух пітєрський, на парашу до кінця своїх злочинних днів?
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23.02.2022 08:27 Ответить
Pravilno necego tam slusat celoveka kotorogo mesta jest durdome.Ja slusal posledneje sto govooril putler, polni idiot po drugomu nemozno skazat i ego mesto tolko psixbolnice.
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23.02.2022 08:54 Ответить
Уровень путина это пушилин пасечник и ноунеймы из абхазии и осетии, к счастью я даже их фамилий не знаю и знать не хочу.
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23.02.2022 09:00 Ответить
в 2008м был кокойты, потом назначили из рашки кого то другого
даже не помню фио, население где то 40 тыс человек (тогда было, сейчас думаю не больше)
в "цветущей" абхазии 100тыс по логике рашки независимые страны
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23.02.2022 10:11 Ответить
 
 