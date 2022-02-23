Встреча с Путиным сейчас не входит в планы Байдена. Россия должна сменить курс, - Белый дом

Президент США Джо Байден сейчас не планирует встречу с лидером России Владимиром Путиным, успеха не будет, если РФ не изменит свой курс по Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В начале недели Байден заявил о готовности встретиться с Путиным. Этот саммит должны были готовить глава Госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Однако 21 февраля Путин признал "республиками" оккупированные части Донбасса – и встречу Блинкен-Лавров отменили.

Псаки заявила, что дипломатия не может быть успешной, если Россия не изменит свой курс. Она также сказала, что Блинкену нецелесообразно сейчас встречаться с Лавровым, поэтому и встреча с Путиным сейчас не входит в планы Байдена.

"Наш госсекретарь передал, что сейчас неподходящее время для его встречи с министром иностранных дел (РФ. – Ред.), поскольку Россия предпринимает эскалационные шаги и готовится к вторжению", – добавила она.

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При этом Псаки отметила, что США остаются открытыми к дипломатическим переговорам, когда Россия пойдет на деэскалацию. Также Вашингтон будет взаимодействовать с европейскими партнерами.