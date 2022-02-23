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За сутки в Украине зафиксированы 25 062 новых случая заболевания коронавирусом. 297 человек умерли, 37 432 - выздоровели, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине зафиксированы 25 062 новых случая заболевания коронавирусом. 297 человек умерли, 37 432 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 22 февраля в Украине зафиксированы 25 062 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 22 февраля в Украине:

За сутки в Украине зафиксированы 25 062 новых случая заболевания коронавирусом. 297 человек умерли, 37 432 - выздоровели, - Минздрав 01 зафиксированы 25 062 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2427, медработников - 665);

За сутки в Украине зафиксированы 25 062 новых случая заболевания коронавирусом. 297 человек умерли, 37 432 - выздоровели, - Минздрав 01 62 935 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 16 844 человека, вторую дозу – 27 071 человек, дополнительную дозу получили 598 человек, бустерную дозу – 18 422 человека.

Также за минувшие сутки:

За сутки в Украине зафиксированы 25 062 новых случая заболевания коронавирусом. 297 человек умерли, 37 432 - выздоровели, - Минздрав 01 госпитализированы - 3140 человек;

За сутки в Украине зафиксированы 25 062 новых случая заболевания коронавирусом. 297 человек умерли, 37 432 - выздоровели, - Минздрав 01 летальных случаев – 297;

За сутки в Украине зафиксированы 25 062 новых случая заболевания коронавирусом. 297 человек умерли, 37 432 - выздоровели, - Минздрав 01 выздоровели - 37 432 человека.

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За все время пандемии в Украине:

За сутки в Украине зафиксированы 25 062 новых случая заболевания коронавирусом. 297 человек умерли, 37 432 - выздоровели, - Минздрав 01 заболели - 4 783 835 человек;

За сутки в Украине зафиксированы 25 062 новых случая заболевания коронавирусом. 297 человек умерли, 37 432 - выздоровели, - Минздрав 01 выздоровели - 4 023 033 человека;

За сутки в Украине зафиксированы 25 062 новых случая заболевания коронавирусом. 297 человек умерли, 37 432 - выздоровели, - Минздрав 01 летальных случаев – 105 229;

За сутки в Украине зафиксированы 25 062 новых случая заболевания коронавирусом. 297 человек умерли, 37 432 - выздоровели, - Минздрав 01 проведено ПЦР-тестирований - 19 477 406.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 712 650 человек, из них получили первую дозу – 15 712 648 человек, получили две дозы – 15 175 097 человек, получили дополнительную дозу – 27 458 человек, бустерную дозу – 701 836 человек. Всего проведено 31 617 039 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине зафиксированы 25 062 новых случая заболевания коронавирусом. 297 человек умерли, 37 432 - выздоровели, - Минздрав 10
За сутки в Украине зафиксированы 25 062 новых случая заболевания коронавирусом. 297 человек умерли, 37 432 - выздоровели, - Минздрав 11
За сутки в Украине зафиксированы 25 062 новых случая заболевания коронавирусом. 297 человек умерли, 37 432 - выздоровели, - Минздрав 12
За сутки в Украине зафиксированы 25 062 новых случая заболевания коронавирусом. 297 человек умерли, 37 432 - выздоровели, - Минздрав 13

Автор: Наталя Джума
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Число одужавших більше, ніж число нових випадків - значить, Україна вже на виході з чергової хвилі
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23.02.2022 08:21 Ответить
новини про ковід виглядають як спам на тлі інтервенції козломордих
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23.02.2022 08:30 Ответить
 
 