"Если Россия продолжит агрессию против Украины, она встретится с массивными последствиями", - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что, если Россия продолжит агрессию против Украины, она встретится с массивными последствиями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне во вторник.

"Если Россия продолжит агрессию против Украины, она встретится с массивными последствиями, о которых не только США, но практически все наши союзники и партнеры ясно заявили. Вы слышали это от G7, ЕС, НАТО. Это включает то, с чего мы начали сегодня, это очень серьезные экономические и финансовые санкции, которые будут означать серьезную цену для России", - сказал Блинкен.

Блинкен добавил, что в случае дальнейшей агрессии РФ произойдет подкрепление НАТО, а также будет предоставлена дополнительная помощь Украине во всех сферах, в частности помощь по безопасности, а также дипломатическая, политическая, экономическая и гуманитарная.

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Напомним, ранее Министерство финансов США официально сообщило, что вводит санкции против двух российских государственных банков – ВЭБ и "Промсвязьбанка". В списке также - 42 их дочерние компании.