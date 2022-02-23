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"Если Россия продолжит агрессию против Украины, она встретится с массивными последствиями", - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что, если Россия продолжит агрессию против Украины, она встретится с массивными последствиями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне во вторник.

"Если Россия продолжит агрессию против Украины, она встретится с массивными последствиями, о которых не только США, но практически все наши союзники и партнеры ясно заявили. Вы слышали это от G7, ЕС, НАТО. Это включает то, с чего мы начали сегодня, это очень серьезные экономические и финансовые санкции, которые будут означать серьезную цену для России", - сказал Блинкен.

Блинкен добавил, что в случае дальнейшей агрессии РФ произойдет подкрепление НАТО, а также будет предоставлена дополнительная помощь Украине во всех сферах, в частности помощь по безопасности, а также дипломатическая, политическая, экономическая и гуманитарная.

Также читайте: Япония ввела ряд санкций против России и "Л/ДНР"

Напомним, ранее Министерство финансов США официально сообщило, что вводит санкции против двух российских государственных банков – ВЭБ и "Промсвязьбанка". В списке также - 42 их дочерние компании.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+19
Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население России это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых уё...ков, пи...сов и ху...сов!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения России на протяжении столетий!!!
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23.02.2022 08:40
+12
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23.02.2022 08:40
+12
Ждать нет смысла. Нужно прессовать *********** карлика
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23.02.2022 08:43
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23.02.2022 08:40 Ответить
Ждать нет смысла. Нужно прессовать *********** карлика
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23.02.2022 08:43 Ответить
Одна єдина подушка вчасно та енергічно прикладена в бункері на голову одного параноїка, здатна порятувати свід від жахіть.
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23.02.2022 08:47 Ответить
Для того чтобы стать фюрером нужно обеспечить всех достойной работой, крестьянам дать возможность вести прибыльное хозяйство, построить в стране дороги ит.д. без этого это просто *****
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23.02.2022 08:49 Ответить
Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население России это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых уё...ков, пи...сов и ху...сов!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения России на протяжении столетий!!!
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23.02.2022 08:40 Ответить
лапатний сцарь всєх пєрєіграл-ура пабєда...
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23.02.2022 08:40 Ответить
І це правильно. Кацапів попередили, що якщо будуть бикувати - здадуть на бойню і закриють хлів під назвою расєя.
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23.02.2022 08:41 Ответить
Правильним буде вже зараз застосувати всі можливі санкції до ерефії та відмінити їх при відновленні цілістності України, Грузії, Молдови.
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23.02.2022 09:30 Ответить
Від SWIFT відключайте. Ті олігархі тоді самі позбавляться того путлера.
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23.02.2022 08:42 Ответить
там и биткоин очень начал проседать - биток - надежда честно спиз"женых олигархов
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23.02.2022 09:16 Ответить
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23.02.2022 08:44 Ответить
Опять увещевают маньяка...
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23.02.2022 08:44 Ответить
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23.02.2022 08:46 Ответить
Ботоксний пацюк мабуть вже весь бункер забризгав жовч'ю від злості
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23.02.2022 08:46 Ответить
Перспектива гнити у новій Північній Кореї разом з пацаками мені, особисто, не дуже подобається. В той же час я не уявляю, як ми зможемо втриматися з Зєєєлєю начолі держави? З усіма цими дєрьмаками, татаровими, рєзніковими? З усією цією зграєю зелених хапуг? Навіть не з Зєєєлєю начолі, а фактично з Іциком клопомойським, бо керують Украхною не з Банкової, а з дніпровської Менори.
Але роби що маєш робити і хай станеться те, що має статися.
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23.02.2022 08:47 Ответить
Виходь на вулицю. Вимагай (маєш Конституційне право) імпічмєнту Зє.
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23.02.2022 08:50 Ответить
Я б хотів там побачити "смєтунов", ну, тих що волали: "Єслі чо ми єво смєтьом!", побачити тих, хто за нього голосував. Я радо складу їм компанію.
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23.02.2022 08:53 Ответить
Виходь...виходь все як хочу пуйло
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23.02.2022 09:33 Ответить
(цей комінт колись скопіював з інтернету)
Ті українці, що обрали "мир" і "хліб" у 1922-му, вже через десять років їли своїх власних дітей. Українці, що "втомлювалися", "зневірювалися", припиняючи підтримувати український повстанський рух у сорокові-п'ятдесяті все одно були або розстріляні, або вислані на Сибір. Смерть і війна приходить в наш дім не через нашу войовничість, а зовсім навпаки, через нашу толерантність, гостинність, по-справжньому мрійливу європейську вдачу, через гуманістичні принципи, якими ми, в силу християнських чеснот, наділяємо нашого одвічного ворога, вбачаючи і в ньому "таку ж людину, що і ми". Але вони розуміють, що ми інші, тому й бажають нам смерті, різними шляхами і у різний спосіб в історичній перспективі доводячи свою справу до кінця. Тому, аби вижити нам треба облишити будь-які сантименти на адресу московітів, зрозумівши одну дуже важливу річ - що б не казали, що б не робили, як не апелювали росіянці до якихось там загальнолюдських цінностей, вірити їм ніколи не можна. Будь-якими шляхами вони будуть робити все можливе, аби приспати нашу увагу, знову повірити в міф про "один народ" лише для того, аби всівшись за одним столом, щоб разом пити за "мир і дружбу", підсипати нам в келих отрути, задушити в "братських обіймах" чи всадити ніж в спину, коли ми потягнемося за найкращим шматком для нашого дорогого гостя. Часом, дійсно, дуже важко уявити всю ступінь їхньої брехні, моральної деградації, підступу та людоненависництва, але для того щоб вижити, нам варто засвоїти головний принцип в спілкуванні з ними - зброя, сила і стійке несприйняття всього, що містить бодай одну смертельну для нас молекулу "рускаго міра" - ось рецепт життя. Все інше веде до загибелі, бо для них "миру" без прикметника "рускій" не буває.
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23.02.2022 08:51 Ответить
Годі вже тягнути кота за хвіст.
Тільки програма «Нафта в обмін на продовольство» змінить ситуацію в Московії.
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23.02.2022 08:53 Ответить
Территория ОРДЛО около 16 тыс.кв.км. Территория Луганской и Донецкой областей около 53 тыс.кв.км. Другими словами между Белолуцком Луганской области и Луганском можно спокойно уместить условную Армению (территория Армении 29,8 тыс.кв.км.). Но завтра жители Белолуцка на путинских яндекс-картах увидят свой населенный пункт в лыныры.
Правильно сказал Байден про кремлевского гэбиста: "Кем он себя возомнил?".
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23.02.2022 08:53 Ответить
Возомніл то так…
Це ***** в позавчорашній промові показало як воно бачить себе в історії.
Найбільш захоплено розповідало про Сталіна, який, красавчік, забив на маразм придурковатого Лєніна, і зробив з СССР фактично унітарну державу з сильним централізованим управлінням. От тільки не вичистив з Конституції всю ленінську лабуду, чим підклав свиню на майбутнє. От ***** вважає себе розумнішим, він би таких помилок не допустив. (Привід задуматися елітам суб'єктів федерації, гайки будуть закручуватися, федерація скоро пропаде навіть з назви і з Конституції).
А якими епітетами він обклав пізніших керівників СССР і Єльцина (прямо не називаючи).
Короче, воно бачить себе як мінімум на рівні Александра Македонського чи Чингісхана.
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23.02.2022 09:03 Ответить
Сьогодні має бути опублікований санкційний список, куди попали соловей, сімниха, манька захерова та більше трьохсот мокшанських дол...бов. Їм заборонено в"їзд на територію ЕС, та доступ до їхніх активів, якщо такі є. Повірте мені, вони там таки є. Слава Україні! А маскалям як найшвидше здохнути, за незначним виключенням. Їх там дуже мало адекватних, але все таки вони є.
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23.02.2022 08:54 Ответить
Никакое если не произошло.Крыса загнанная в угол искала хоть какой то выход,чтобы сохранить лицо! Выход нашла,но лицо не сохранила. Только для своего тупого плебса,оно осталось героем. Зато в мире теперь никто с ним на одном гектаре с..ать не сядет,кроме пушилиных и прочей лашпорты.
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23.02.2022 09:15 Ответить
В росии закроют макдональдсы
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23.02.2022 09:11 Ответить
Смерть путинским оккупантам!
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23.02.2022 09:12 Ответить
Может хватит уже заниматься мудозвонством и проявлять "большую обеспокоенность"
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23.02.2022 09:13 Ответить
Обеспокоенность выразят громче чем обычно?
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23.02.2022 09:17 Ответить
А васька слушает да есть.....задрала уже эта обеспокоенность...складывается мнение, что украинцев и россиян спецом лбами хотят столкнуть, чтобы горло один одному перегрызли, а обеспокоенные потом сливки соберут....
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23.02.2022 09:18 Ответить
То есть то что она сделала, этого мало для последствий?
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23.02.2022 09:26 Ответить
 
 