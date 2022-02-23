РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10282 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Помощь Украине Война
15 846 32
война (46726) помощь (6141) США (23182) Кулеба Дмитрий (2634) Блинкен (749)

Кулеба обсудил с Блинкеном военную помощь Украине: Речь идет о программе, похожей на ленд-лиз

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кулеба обсудил с Блинкеном военную помощь Украине: Речь идет о программе, похожей на ленд-лиз

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил вопрос предоставления дополнительной военной помощи нашей стране. В частности, речь шла о ленд-лизе для Украины.

Об этом сообщил Кулеба во время брифинга по итогам встречи с Блинкеном, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы провели переговоры с Блинкеном по поводу мер, которые нужно принять, чтобы повысить нашу обороноспособность. Речь идет о программе, похожей на ленд-лиз, которая поможет повысить уровень нашей устойчивости и увеличит возможность защищать себя", - заявил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если Россия продолжит агрессию против Украины, она встретится с массивными последствиями", - Блинкен

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Ленд-лізу бути...
показать весь комментарий
23.02.2022 08:53
+7
це просто св'ято якесь,аплодую з "23 фівраля" кацапня!!!!
показать весь комментарий
23.02.2022 08:55
+7
Кулеба зустрічався із ШЕФОМ Пентагону. ОБговорювалися питання зміцнення ППО та ПРО УКраїни.
показать весь комментарий
23.02.2022 08:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ленд-лізу бути...
показать весь комментарий
23.02.2022 08:53 Ответить
Кулеба зустрічався із ШЕФОМ Пентагону. ОБговорювалися питання зміцнення ППО та ПРО УКраїни.
показать весь комментарий
23.02.2022 08:57 Ответить
зважаючи на доступну інформації - розгорнути повноцінне ППО і ПРО на такій значній територію вкрай складно, хоч і конче необхідно. Дієва алтернатива - перекриття неба авіаційним крилом союзників
показать весь комментарий
23.02.2022 09:04 Ответить
Хорошая альтернатива это собственные ракеты, но клоун профукал 3 года и деньги на развитие ракетных программ.
показать весь комментарий
23.02.2022 10:51 Ответить
А у них же деньги и одолжим
показать весь комментарий
23.02.2022 08:55 Ответить
Лише в 70-х роках 20 ст.СРСР розрахувався із США за ЗАЛИШКИ ленг-гізу, який Союз експлуатував після закінчення 2 світової війни.
показать весь комментарий
23.02.2022 09:00 Ответить
В 2006 году Россия отдала последние долги по ленд-лизу. Ссср платить не хотел и в 72 году только подписали соглашение о выплатах. Чуть чуть выплатили и опять кинули США. И только уже после распада Ссср штаты дожали Россию.
показать весь комментарий
23.02.2022 09:10 Ответить
В этом кстати вся суть исторической России. Когда прижали хвост - скулить и просить помощи. А когда все проходит и Россия на коне - надувать щоки и рассказывать - не больно то и надо было, мы бы и сами справились.
показать весь комментарий
23.02.2022 09:19 Ответить
На 10% от его стоимости. Когда речь идёт о спасении страны, рыскать золото не самый лучший вариант. Кацап все равно найдет, если захватит.
показать весь комментарий
23.02.2022 08:58 Ответить
Не був. В тому то і річ. Оплаті підлягало лише те майно, яке залишилося не використаним чи не було втрачене і його вирішили не повертати.
Але одний студебекерів США підігнали понад 300000, з них половина на кінець війни залишилася в строю, звичайно не було ніякої можливості відправити їх назад і їх оплатили за залишковою вартістю. Те саме було і з іншою критично важливою технікою.
показать весь комментарий
23.02.2022 09:01 Ответить
Давид не учите других тому в чем сами ни ухом ни рылом. идите лучше еще раз проштудируйте тему ленд- лиза. Повторение - мать учения. А если еще проще сказать - долбежка все таки вобьет вам в голову правильное понимание вопроса.
показать весь комментарий
23.02.2022 09:05 Ответить
це просто св'ято якесь,аплодую з "23 фівраля" кацапня!!!!
показать весь комментарий
23.02.2022 08:55 Ответить
Україні насамперед потрібно ППО і ПРО
показать весь комментарий
23.02.2022 08:55 Ответить
Ленд-ліз саме про ППО і ПРО. Можливе, ще про щось...
показать весь комментарий
23.02.2022 09:26 Ответить
Пво про и противокорабельные комплексы, это нужно как воздух или хотябы небо закройте,еще бы турки пару сотен бпла подогнали
показать весь комментарий
23.02.2022 08:56 Ответить
А "второй фронт" будет?
показать весь комментарий
23.02.2022 08:57 Ответить
Бородавочників хочу. Багатооооо!
показать весь комментарий
23.02.2022 08:57 Ответить
Если этого добьются - то это и впрямь будет самое действенное из всего что было...
показать весь комментарий
23.02.2022 09:09 Ответить
эт офигенно - вы, дескать, деритесь там, вот вам и оружие, а мы со стороны посмотрим, кто кому горло перегрызет, потом все к рукам своими приберем.....
показать весь комментарий
23.02.2022 09:25 Ответить
а они должны сюда приехать и за нас воевать?
показать весь комментарий
23.02.2022 10:34 Ответить
а второй фрронт когда откроют.....в 2044, как в 1944, когда он и нафик не нужен будет?
показать весь комментарий
23.02.2022 09:20 Ответить
Учи историю, мордва.
показать весь комментарий
23.02.2022 09:25 Ответить
чья б это авоська мычала бы ....
показать весь комментарий
23.02.2022 09:28 Ответить
Дайте ядерные бомбы!
показать весь комментарий
23.02.2022 09:21 Ответить
Крыса и так боится,а если небо закроем то пойдет на Армению нападать,больше слабеньких не осталось.
показать весь комментарий
23.02.2022 09:25 Ответить
Деми наї...пали нас з ЯЗ аби згодом впарити нам ленд-ліз??
показать весь комментарий
23.02.2022 09:35 Ответить
Держим кулаки !
показать весь комментарий
23.02.2022 10:10 Ответить
 
 