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Новости Политика Украины
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Восемь нардепов на вчерашнем заседании Рады не осудили "признание" "ЛДНР" и не поддержали санкции против РФ. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Восемь нардепов на вчерашнем заседании Рады не осудили

На заседании во вторник, 22 февраля, народные депутаты проголосовали за заявление ВРУ в связи с признанием Российской Федерацией независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

На заседании присутствовали 344 нардепа. 336 парламентариев поддержали заявление и осудили "признание" ЛДНР и поддержали санкции против РФ. Остальные народные избранники воздержались от поддержки заявления Рады или решили не голосовать. Результаты поименного голосования были опубликованы на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Следует отметить, что присутствовавшие в сессионном зале представители "Слуги народа", кроме нардепа Сергея Одарченко (не голосовал), поддержали постановление. 16 "слуг народа" отсутствовали.

"Европейская Солидарность" и "Батькивщина" поддержали постановление в полном составе. Двое нардепов "ЕС" отсутствовали. Из фракции "Батькивщины" были видны четыре нардепа. Из фракции партии "Голос" за постановление №7088 не голосовала депутат Леся Василенко, отсутствуют - два парламентария.

Также читайте: Рада приняла заявление о "признании" Россией "ЛДНР": "Призываем ввести жесткие санкции против РФ". ДОКУМЕНТ+ВИДЕО

Присутствовавшие на заседании представители депутатских групп "Довіра" (отсутствует один депутат), партия "За Майбутнє" (отсутствуют пятеро нардепов) проголосовали за постановление в полном составе.

Из присутствующих на заседании внефракционных депутатов воздержался от поддержки постановления Сергей Магера, а нардеп Виктория Гриб не участвовала в голосовании. 12 внефракционных депутатов отсутствовали.

Подавляющее большинство депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" 22 февраля не присутствовало на заседании - 37 нардепов ОПЗЖ отсутствовали. Из семи депутатов от "ОПЗЖ", которые остались в сессионном зале во время голосования, трое (Юрий Павленко, Александр Фельдман и Григорий Мамка) поддержали постановление. Двое (Александр Колтунович и Николай Скорик) воздержались; а еще двое нардепов – Федор Христенко и Олег Волошин – не голосовали.

Итак, всего из 344 присутствовавших при голосовании народных избранников тем или иным образом не поддержали решение восемь:

Леся Василенко ("Голос") – не голосовала;
Сергей Магера (внефракционный) – воздержался;
Виктория Гриб (внефракционная) – не голосовала;
Андрей Одарченко ("Слуга народа") – не голосовал;
Александр Колтунович ("ОПЗЖ") – воздержался;
Николай Скорик ("ОПЗЖ") – воздержался;
Федор Христенко ("ОПЗЖ") – не голосовал.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+75
ПОЧЕМУ ЭТИ УРОДЫ ЕЩЕ ИМЕЮТ ЗВАНИЯ ДЕПУТАТА

Леся Василенко ("Голос") - не голсоувала;
Сергій Магера (позафракційний) - утримався;
Вікторія Гриб (позафракційна) - не голосувала;
Андрій Одарченко ("Слуга народу") - не голосував;
Олександр Колтунович ("ОПЗЖ") - утримався;
Микола Скорик ("ОПЗЖ") - утримався;
Федір Христенко ("ОПЗЖ") - не голосував;

Это враги НАРОДА УКРАИНЫ
ГНАТЬ ИХ В ШЕЮ
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23.02.2022 09:03
+63
Тухлі лапатні кансєрви продовжують вибухати...
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23.02.2022 08:56
+50
Колаборанти, зрадники і агенти пуйла!
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23.02.2022 08:56
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зажопа отсутствует практически в полном составе. наконец-то.
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23.02.2022 09:45 Ответить
Казалось бы - "Народные депутаты Украины"...
Читаю список - бл@дь, кто эти люди???
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23.02.2022 09:46 Ответить
Цікаво, а ТЮ голосувала, чи, як завжди на принципових голосуваннях щодо оборони - "відсутня"
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23.02.2022 09:48 Ответить
А хто така ТЮ, саід? Якщо маєш на увазі ЮВТ, то: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=notif&v=3008736172723230&notif_id=1645534596751436&notif_t=live_video_explicit
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23.02.2022 12:16 Ответить
Це голосування - це як тест на covid: або людина хвора або ні, або депутат за Україну або ні. Третього не буває
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23.02.2022 09:49 Ответить
Як це?
...
не підтримали рішення восьмеро:

Леся Василенко ("Голос") - не голсоувала;
Сергій Магера (позафракційний) - утримався;
Вікторія Гриб (позафракційна) - не голосувала;
Андрій Одарченко ("Слуга народу") - не голосував;
Олександр Колтунович ("ОПЗЖ") - утримався;
Микола Скорик ("ОПЗЖ") - утримався;
Федір Христенко ("ОПЗЖ") - не голосував;
....
То вісім чи сім? Може у мене щось з математикою? .
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23.02.2022 09:51 Ответить
Еще
Волошин О.А. (ОПЗЖ) Не голосував
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23.02.2022 10:02 Ответить
Ну і які це нардепи України!!!
підтримують московських окупантів відкрито, а голова ВРУ соплі жує відверто !!,
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23.02.2022 09:56 Ответить
ашкеназиевский кагал потерял раввина, а без него кагал из племени превращается в кучку изменников Родины...
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23.02.2022 09:58 Ответить
Всех нах...
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23.02.2022 10:23 Ответить
Пора вводить военное положение и арестовывать коллаборационистов
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23.02.2022 10:29 Ответить
Ще раз, як же неоднорозово раніше, запитую - 8 рік війни, ДЕ ЗАКОН ПРО КОЛАБОРЦИОНІСТІВ. Усіх, а проти тих, кто проліз у Раду - обов'язково.
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23.02.2022 10:31 Ответить
А где восьмой?
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23.02.2022 10:37 Ответить
Но зарплату эти бояре получают вовремя, и за счёт народа Украины!
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23.02.2022 10:50 Ответить
Народ, я Мариуполец. Кто поближе к Магере, прошу набейте морду ему за наш город. У нас он тут не бывает почти, может хоть в Киеве ктотему рыло начистит
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23.02.2022 11:15 Ответить
Расстрельный список. Не полный! Нужно доработать!
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23.02.2022 11:37 Ответить
Что можно сказать о этих Отбросах, если малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат полностью подконтрольный кремлю, окруживший себя кремлевскими Крысами в открытую сливает Украину, какой поп такой и приход, ЗЕБилам сказали что трухин исключен из гопкомпании, а оно сидит в раде от слуг.
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23.02.2022 11:45 Ответить
всех на передовую
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23.02.2022 12:08 Ответить
В тихому куточи задушити гадів.має діяти закон війни!
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23.02.2022 13:33 Ответить
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