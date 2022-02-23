Российские "зеленые человечки" есть по всей Восточной Украине. Их цель - заложить основу для войны, - Псаки

Российские военные без опознавательных знаков, "зеленые человечки" находятся по всей Восточной Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, американской общественности важно знать: российское военное присутствие есть в Украине с 2014 года, хоть РФ это только недавно признала.

"Еще в 2014 году и в последующие годы мы называли их "зелеными человечками", потому что они не были в российской военной форме. Теперь мы знаем, что они есть по всей восточной Украине. И они – пока не в форме, но ведут себя так, как вели бы себя российские военные", – сказала она.

По словам Псаки, независимо от того, в форме они или нет, они представляют российское правительство. Она подчеркнула, что военных РФ в Украине нельзя называть "миротворцами", поскольку они такими не являются, их цель – заложить основу для войны.

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Напомним, ранее Псаки заявила, что дипломатия не может быть успешной, если Россия не изменит своего курса. Она также сказала, что Блинкену нецелесообразно встречаться с Лавровым, встреча с Путиным сейчас не входит в планы Байдена.

В начале недели Байден заявил о готовности встретиться с Путиным. Этот саммит должны были готовить глава Госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел Сергей Лавров. Однако 21 февраля Путин признал республиками оккупированные части Донбасса – и встречу Блинкен-Лавров отменили.