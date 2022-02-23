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Российские "зеленые человечки" есть по всей Восточной Украине. Их цель - заложить основу для войны, - Псаки

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Российские

Российские военные без опознавательных знаков, "зеленые человечки" находятся по всей Восточной Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, американской общественности важно знать: российское военное присутствие есть в Украине с 2014 года, хоть РФ это только недавно признала.

"Еще в 2014 году и в последующие годы мы называли их "зелеными человечками", потому что они не были в российской военной форме. Теперь мы знаем, что они есть по всей восточной Украине. И они – пока не в форме, но ведут себя так, как вели бы себя российские военные", – сказала она.

По словам Псаки, независимо от того, в форме они или нет, они представляют российское правительство. Она подчеркнула, что военных РФ в Украине нельзя называть "миротворцами", поскольку они такими не являются, их цель – заложить основу для войны.

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Напомним, ранее Псаки заявила, что дипломатия не может быть успешной, если Россия не изменит своего курса. Она также сказала, что Блинкену нецелесообразно встречаться с Лавровым, встреча с Путиным сейчас не входит в планы Байдена.

В начале недели Байден заявил о готовности встретиться с Путиным. Этот саммит должны были готовить глава Госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел Сергей Лавров. Однако 21 февраля Путин признал республиками оккупированные части Донбасса – и встречу Блинкен-Лавров отменили.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+28
Всі зелені лапатні чоловічки повинні стати перегноєм в Україні...
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23.02.2022 09:21
+22
Та зелені чоловічики є і в Раді. І не тільки зелені. Восьмеро довбнів так і не засудили визнання х...лом недорозвинутих територій.
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23.02.2022 09:23
+16
зеленые человечки уже 3 года у власти в Украине: развалили впк, деморализировали и разграбили армию, слили все спецоперации украинской разведки...
Не даром на кацапских танках сейчас нарисована буква Z - zeкоманда!
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23.02.2022 09:41
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Всі зелені лапатні чоловічки повинні стати перегноєм в Україні...
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23.02.2022 09:21 Ответить
Присядь
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23.02.2022 09:39 Ответить
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23.02.2022 12:57 Ответить
ти з якої дупи вилезло смердючя гнида?
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23.02.2022 09:40 Ответить
в Чечне были хорошие урожаи после двух воин где кацапами удобрили землю . После того как урожайность снизилась , кацапы просто стали платить дань .
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23.02.2022 09:48 Ответить
Говноед лугандонский, трипер лечи!
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23.02.2022 10:34 Ответить
Та зелені чоловічики є і в Раді. І не тільки зелені. Восьмеро довбнів так і не засудили визнання х...лом недорозвинутих територій.
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23.02.2022 09:23 Ответить
А СБУ є на сході України? Чи СБУ і мусора це і є зелені чоловічки?
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23.02.2022 09:24 Ответить
Багато з них мусоровані й *********!
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23.02.2022 10:41 Ответить
Роздовбають той Даунбас на ухналь.
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23.02.2022 09:25 Ответить
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23.02.2022 09:44 Ответить
Чего ты ругаешься ,падло кацапское?
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23.02.2022 09:48 Ответить
Припадки чоботом, по іпалу, лікуються! Мирдвинська пика й создана Господом, для цього.
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23.02.2022 10:43 Ответить
Как это не были в рашистской форме, они именно были в рашистской форме только без опознавательных знаков.
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23.02.2022 09:30 Ответить
зеленые человечки уже 3 года у власти в Украине: развалили впк, деморализировали и разграбили армию, слили все спецоперации украинской разведки...
Не даром на кацапских танках сейчас нарисована буква Z - zeкоманда!
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23.02.2022 09:41 Ответить
Мало того у нас ЗЕЯленый пианист у руля)
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23.02.2022 09:42 Ответить
Побачив зеленого москаля вбий його
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23.02.2022 09:42 Ответить
"Зелёные человечки" есть- СБУ нет. Ваньке баканову не до этого.
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23.02.2022 09:46 Ответить
...а тому начасі є актуальним введення військового стану в Донецькій і Луганській областях, та розрив дипломатичних відносин з країною-агресором.
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23.02.2022 09:54 Ответить
дерьмак например чем не зеленый человечек? куда оно кстати пропало в последние 2 недели?
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23.02.2022 09:54 Ответить
що скаже тепер арахамія і Ко??

і ще:
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:
це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....і ця "руSSка зброя" Є НАЙнебезпечніша для України......
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23.02.2022 09:58 Ответить
Ну если есть хоть немного мозгов то эту шваль надо будет сразу ловить и убивать .....Хотя конечно они давно должны быть уже убиты...как минимум эти гниды должны быть за пределами Украины и не вонять тут..но мудрый ватный нарид их же депутатами выбирает..шо вызывает сомнения в обороноспособности страны..
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23.02.2022 10:11 Ответить
Я так понимаю, что скоро должны появиться "лесные люди", скажем так в Приднестровье и Абхазии, потом наверное в Крыму. Ну а в Донецке и Луганске им незачем появлятся, там вполне и Правый Сектор, вышедший из леса, справится. Слава Украине!
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23.02.2022 10:07 Ответить
Не тільки Східній. Треба розуміти, що "зелені чоловічки" в усіх регіонах. Розуміти і бути готовими їх знищувати на місцях.
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23.02.2022 10:15 Ответить
Мова йде про конкретно військових окупанта, а не про пасивних колаборантів
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23.02.2022 11:21 Ответить
Так, я саме їх маю на увазі. Цілком можуть знаходитися у різних населених пунктах, чекаючи команди на захоплення адміністрацій, теракти та інші подібні дії.
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23.02.2022 11:31 Ответить
Петлюра был прав на счет "вошей"..., жаль, что с "гнидами" не справился. А ими в первую очередь и нужно то заниматься, а то "воши" потом достанут. Его достали, подло и лживо.
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23.02.2022 10:28 Ответить
Ось чому в усіх Прикордонних з Московією , РФією, Білорусією і Молдовою областях необхідно ввести військовий стан. На кордоні з Білорусією і Молдовою до виведення військ РФії . На кордоні з Москловією до відведення військ на відстань 500 км від кордону України та демілітаризації Криму.
У решта областях Правоохоронні органи Повинні Працювати у Підсиленому режимі. До Патрулювання залучити особовий склад тероборони.
Лейтенанту СБУ Поставити завдання активіз0увати роботу контрозвідувальних заходів і надати окремі Пововаження.
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23.02.2022 12:16 Ответить
 
 