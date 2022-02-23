РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10282 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
7 957 26
война (46726) НАТО (8936) Путин (29862) США (23182) Блинкен (749)

Отношения Украины и НАТО - только повод. Путин хочет восстановить Российскую империю, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Отношения Украины и НАТО - только повод. Путин хочет восстановить Российскую империю, - Блинкен

Российская сторона все еще считает, что Украина всегда была тесно связана с Россией, и эта связь должна продолжаться до сих пор.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на брифинге по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается заявления президента Путина относительно политики открытых дверей НАТО, очевидно из того, что мы видим в последние часы, что дело действительно никогда и не касалось отношений Украины и НАТО. Путин дал четко понять, что дело действительно в полном подчинении со стороны Украины, попытке изменить (Украину. - Ред.) и восстановить Российскую империю, перераспределение сфер влияния, нарушение нейтралитета стран, окружающих Россию, поэтому отношения Украины и НАТО - это всего лишь повод. Конечно, все упирается в то, что президент Путин не считает, что Украина является суверенным государством", - отметил Блинкен.

Также читайте: Путин назвал условия деэскалации: Отказ Украины от Крыма и НАТО и демилитаризация

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
та й зеЛох офшорний з ермаком - не порти цього.. та щоб заняти місце гауляйтера.
А який простір для прокату сватів в імперії!
показать весь комментарий
23.02.2022 09:37
+4
так то адекватні.. а скільки вати та проросійских зебілів, навіть зараз вони вірять що "путин всех спасет и будем жить в сАветская саюзе!"
показать весь комментарий
23.02.2022 09:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та й зеЛох офшорний з ермаком - не порти цього.. та щоб заняти місце гауляйтера.
А який простір для прокату сватів в імперії!
показать весь комментарий
23.02.2022 09:37 Ответить
Чмо плешивое может только в тайге собирать орков. Здесь ему земля только на утилизацию
показать весь комментарий
23.02.2022 09:43 Ответить
Гауляйтера України пукін призначив вже давно.Звати його петро рошенко.А цензор тут ,це фсбешна контора зі штатом російських агентів.Сіють розбрат,паніку,й дезу.На 100% впевнений в цьому.Чекаю бан.Тут за правду банять.
показать весь комментарий
23.02.2022 09:51 Ответить
Тут банять кацапів. Тому пішов звідси.
показать весь комментарий
23.02.2022 09:54 Ответить
Да. Тут потроха идеализировали. одни потрохоботы тут. Мир знает кто он. И оружие не давали потому что все оно будет в расисе. И экономику разваливал планомерно.
Посадил свою куму - Гонтареву и что с баксом и банками стало?
Посадил Супрун и что теперь с медициной?
Посадил в УкрЗализныцю гитариста-педика поляка и что с УЗ стало?
Мозги отшибло а, порохоботы?
А вот при Зеленском начали поставлять оружие, деньги откудато взялись у МВФ для Украины...
Даже эта малость что написал уже неоспоримый факт.
Зеньки разувайте уроды! Маргиналы проклятые!
показать весь комментарий
23.02.2022 10:18 Ответить
Забыл добавить: Мертветчука кто лоббировал? Кто его допустил? а?
показать весь комментарий
23.02.2022 10:21 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2022 10:00 Ответить
Українцям похрєн на хатєлкі пуйла,та й воно само-похрєн..
показать весь комментарий
23.02.2022 09:37 Ответить
Всі адекватні люди це розуміють вже 8 років і тут дійшло до жирафа
показать весь комментарий
23.02.2022 09:39 Ответить
так то адекватні.. а скільки вати та проросійских зебілів, навіть зараз вони вірять що "путин всех спасет и будем жить в сАветская саюзе!"
показать весь комментарий
23.02.2022 09:41 Ответить
Воно й погано, що лише 8 років, а не хоча б 100.
показать весь комментарий
23.02.2022 09:48 Ответить
Не зовсім так.
Ще з часів радянського союзу коли ще була СССР головним ворогом у россіяньців завжди була Америка, Англія та Европа.
россіяньці це злобні гієни, вони ладні себе гризти аби всьому цивілізованому світу хоч чимось гірше зробити, чи зашкодити
показать весь комментарий
23.02.2022 09:42 Ответить
И в том же ссср все дружно ржали с китайцев, фильмы показывали как сталь плавят у себя дома и воробьев гоняют...осуждали полпота....
И совсем забывая что это было в ссср буквально вчера
показать весь комментарий
23.02.2022 09:47 Ответить
До есесеру Россія була такою ж.
показать весь комментарий
23.02.2022 09:50 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2022 09:50 Ответить
путин ***** ,всем насрать на его хотелки ...
показать весь комментарий
23.02.2022 09:52 Ответить
Вы посольство оставьте в Киеве для начала..,союзнички
показать весь комментарий
23.02.2022 10:02 Ответить
Переносити посольства у Львів потреби не було, але інакше не могли достукатися до Зєєєлі з дєрьмаком за арахамами всякими, які були впевнені, військової загрози немає, а Дядько Сем хоче завадити їм пиляти гроші на "великому крадівництві".
показать весь комментарий
23.02.2022 10:08 Ответить
Это временная и символичная мера. Хотя... нет ничего более постоянного, чем временное.
показать весь комментарий
23.02.2022 10:26 Ответить
включно з аляскою?
показать весь комментарий
23.02.2022 10:09 Ответить
А я про это давно говорил.Пу хочет войти в историю как Иван Грозный ,собиратель русских земель .И ему все равно какой ценой ,сколько жизней он готов положить за это,ну может быть еще ему ныжны людские ресурсы ,воевать же с Китаем кто то должен.Мокшане спиваются ,если не будет подпитки славянскими народами то Столица Кавказа переедет в Москву
показать весь комментарий
23.02.2022 10:32 Ответить
Надо чаще указывать жителям Донецкой и Луганской областей, в т. ч. и оккупированных в ней территорий, что именно российские войска под тем же триколором и двуглавым орлом в 1919 году в крови утопили Донбасс и разрушили промышленность. На Константиновском и Краматорском заводах деникинцы расстреляли каждого десятого рабочего. В Луганске в память о событиях 1919 года, в память о защите города от деникинских карателей есть мемориал Острая Могила, на который многие поколения жителей возлагали цветы. В апреле 1919 года, во время тяжелых боёв против войск карателя генерала Деникина, луганчане стояли живой цепью от патронного завода до Острой могилы передавая патроны из рук в руки. В изданиях советского периода писалось: "...Захватив Украину, деникинцы тотчас стали проводить великодержавную политику национального угнетения... Они срывали в городах украинские вывески, громили музеи, библиотеки, сжигали украинские книги".
В 1943 году Красная Армия вела ожесточенные бои на Донбассе. Здесь против Красной Армии, в т. ч. и против жителей Донбасса, в составе 29-го корпуса 6-й армии Вермахта воевала казачья группировка 1-й Донской казачий полк имени Платова... В настоящее время потомки недобитых пособников Гитлера с названием 1-й Донской казачий полк имени Платова снова в Луганской области, в оккупированной ее части: в городах Ирмино, Кировск, Стаханов, Первомайск, Перевальск, Антрацит, Краснодон и др... Это те потомки казаков, которые в 2006 году в Ростовской области России воздвигли памятник фашисту и пособнику Гитлера генералу Краснову, казненному в СССР.
Кто и откуда снова пришли на Донбасс? А всё те же деникинцы, красновцы. Опять под тем же флагом России и с тем же символом самодержавия, как и в 1919-м, и в 1943 году. В середине января 2014 года в Луганске появилась российская националистическая бригада имени Деникина. Имени того самого Деникина, который в 1919 году в крови утопил рабочий Донбасс. Имени того самого карателя Деникина, от которого луганчане в 1919 году защищали свой город. История повторяется…
показать весь комментарий
23.02.2022 10:35 Ответить
Все империи когда-то распадались так раньше и не было стран а были империи это и Османская и Римская И Византия Австро-Угорская Франкская империя. Их нет уже люди стали на демократический путь развития. СССР та же самая империя. И Россия тоже своими действиями ускорит распад своей страны. Уже ясно что санкции которые ввели США потребуют от россиян затянуть пояса но не всем это нравится Един выход у россиян либо терпеть Путина либо массово выходить на вооруженные забастовки и выгонять всех кремлеводов как выгнали Януковича в Украине.
показать весь комментарий
23.02.2022 10:37 Ответить
какая Империя вы о чем... мечтать не вредно больной дедушка решил помечтать по пацанке 17 лет в кроватке... и так и помер.... оргазму нема.... а вот сердце то тю тю тук тук тук до 150-200 ударов и замерло...
показать весь комментарий
23.02.2022 10:38 Ответить
Хотелка у путлєра уже отсохла и воняет от него трупным ядом 😆😤
показать весь комментарий
23.02.2022 10:51 Ответить
 
 