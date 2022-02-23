Отношения Украины и НАТО - только повод. Путин хочет восстановить Российскую империю, - Блинкен

Российская сторона все еще считает, что Украина всегда была тесно связана с Россией, и эта связь должна продолжаться до сих пор.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на брифинге по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается заявления президента Путина относительно политики открытых дверей НАТО, очевидно из того, что мы видим в последние часы, что дело действительно никогда и не касалось отношений Украины и НАТО. Путин дал четко понять, что дело действительно в полном подчинении со стороны Украины, попытке изменить (Украину. - Ред.) и восстановить Российскую империю, перераспределение сфер влияния, нарушение нейтралитета стран, окружающих Россию, поэтому отношения Украины и НАТО - это всего лишь повод. Конечно, все упирается в то, что президент Путин не считает, что Украина является суверенным государством", - отметил Блинкен.

Также читайте: Путин назвал условия деэскалации: Отказ Украины от Крыма и НАТО и демилитаризация