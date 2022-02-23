Отношения Украины и НАТО - только повод. Путин хочет восстановить Российскую империю, - Блинкен
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Российская сторона все еще считает, что Украина всегда была тесно связана с Россией, и эта связь должна продолжаться до сих пор.
Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на брифинге по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ.
"Что касается заявления президента Путина относительно политики открытых дверей НАТО, очевидно из того, что мы видим в последние часы, что дело действительно никогда и не касалось отношений Украины и НАТО. Путин дал четко понять, что дело действительно в полном подчинении со стороны Украины, попытке изменить (Украину. - Ред.) и восстановить Российскую империю, перераспределение сфер влияния, нарушение нейтралитета стран, окружающих Россию, поэтому отношения Украины и НАТО - это всего лишь повод. Конечно, все упирается в то, что президент Путин не считает, что Украина является суверенным государством", - отметил Блинкен.
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А який простір для прокату сватів в імперії!
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Даже эта малость что написал уже неоспоримый факт.
Зеньки разувайте уроды! Маргиналы проклятые!
Ще з часів радянського союзу коли ще була СССР головним ворогом у россіяньців завжди була Америка, Англія та Европа.
россіяньці це злобні гієни, вони ладні себе гризти аби всьому цивілізованому світу хоч чимось гірше зробити, чи зашкодити
И совсем забывая что это было в ссср буквально вчера
В 1943 году Красная Армия вела ожесточенные бои на Донбассе. Здесь против Красной Армии, в т. ч. и против жителей Донбасса, в составе 29-го корпуса 6-й армии Вермахта воевала казачья группировка 1-й Донской казачий полк имени Платова... В настоящее время потомки недобитых пособников Гитлера с названием 1-й Донской казачий полк имени Платова снова в Луганской области, в оккупированной ее части: в городах Ирмино, Кировск, Стаханов, Первомайск, Перевальск, Антрацит, Краснодон и др... Это те потомки казаков, которые в 2006 году в Ростовской области России воздвигли памятник фашисту и пособнику Гитлера генералу Краснову, казненному в СССР.
Кто и откуда снова пришли на Донбасс? А всё те же деникинцы, красновцы. Опять под тем же флагом России и с тем же символом самодержавия, как и в 1919-м, и в 1943 году. В середине января 2014 года в Луганске появилась российская националистическая бригада имени Деникина. Имени того самого Деникина, который в 1919 году в крови утопил рабочий Донбасс. Имени того самого карателя Деникина, от которого луганчане в 1919 году защищали свой город. История повторяется…