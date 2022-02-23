Захарова, Симоньян, Соловьев, Ротенберги и ЦСКА: кто попал под санкции США, Великобритании и ЕС против России. СПИСОК
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В Министерстве финансов США обнародовали имена членов российской бизнес-элиты, на которых американское правительство наложило санкции из-за признания Россией незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса.
Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США, передает Цензор.НЕТ.
Так, под санкции США попали два российских государственных банка: "Внэшэконом", отвечающий за привлечение денег на Западе, а также "Промсвязьбанк", обслуживающий оборонный сектор. "Внешэконом" владеет 77,63% акций ЦСКА. Российский футбольный клуб столкнется с теми же ограничениями, что и их владелец.
Всего в санкционном списке 42 дочерние структуры "Внешэконома" и "Промсвязьбанка" – 25 и 17 соответственно. Это "БелВЭБ", "Проминвестбанк", "ВЭБ-лизинг", "ВЭБ Капитал", "ВЭБ Инжиниринг", "Инфравэб", ВЭБ.ДВ, "ВЭБ Азия Лимитед", "Инфраструктура Моложаниново", курорт "Золотое кольцо", "Российский экспортный центр", VEB Ventures, "ВЭБ Сервис", Фабрика проектного финансирования, "Сибуглемет", "Ангстрем-Т", "НМ-Тех", АО "Слава", "Торговый квартал-Новосибирск", "Байкал.Центр ", "ПроГород", "ВЭБ.РФ Управление активами", "Росэксимбанк", "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", "Алькес Трейд", "Антарес", ООО "Элитные дома", "ПСБ Инновации и Инвестиции" , "Эра", "ПСБ-Форекс", ООО "Хольцвуд", ООО "Коурф", "УК Промсвязь", ООО "Паскаль", "ПСБ Бизнес", Санкт-Петербургская международная банковская конференция, "Сергиево-Посад Лэнд", "ПСБ Авиализинг", "ТехноСофт", ООО "Тринитекс", "ПСБ Лизинг".
Также под санкции США попал суверенный долг. Российская Федерация больше не сможет привлекать западные деньги для его финансирования ни в США, ни в Европе.
Также США наложили санкции против:
- Дениса Бортникова – сына председателя ФСБ РФ Александра Борникова. Денис Бортников занимает должности заместителя президента российского государственного банка "ВТБ" и является председателем правления банка;
- - Петра Фрадкова – исполнительного директора "Промсвязьбанка" и сына экс-премьер-министра РФ Михаила Фрадкова, также занимавшего должность главы Службы внешней разведки Минобороны РФ. По информации Минфина США, Петр Фрадков лично был вовлечен в процессы налаживания контрактов банка с отраслью России. Он публично участвовал в совместных заседаниях с Путиным, на которых формировали соглашения о предоставлении средств для государственных оборонных проектов. Кроме того, Фрадков является гениректором ПАО "Российский экспортный центр", являющимся подразделением "Внешэкономбанка", против которого США также ввели санкции;
- - Владимира Кириенко – бывшего вице-президента госкомпании "Ростелеком", исполнительного директора группы VK Group и сына первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко. По данным правительства США, Сергей Кириенко курирует направление внутренней политики в РФ. Владимир Кириенко вовлечен в управление крупнейшей российской социальной сетью "ВКонтакте".
Как объяснили в пресс-службе США, все имущество и финансовые активы на американской территории у этих трех упомянутых лиц заблокированы правительством США.
Кроме того, любой банк, который согласится совершать транзакции и операции под санкционными россиянами, может быть также попасть под санкции правительства США.
В то же время родители этих россиян – Александр Бортников, Михаил Фрадков и Сергей Кириенко уже находятся в санкционном перечне Минфина США.
Также министры иностранных дел Евросоюза на внеочередной встрече во вторник, 22 февраля, единогласно согласовали пакет санкций против России после "признания" ей ОРДЛО. Под санкции попал 351 член Государственной думы РФ, голосовавший за обращение к Путину о "признании" ОРДЛО.
Также в списке 24 физических и 3 юридических лица, сыгравших роль в подрыве территориальной целостности Украины. В частности, под санкции попали официальный представитель российского МИД Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. Всем физическим лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а имеющиеся там активы будут заморожены, пишет Радио Свобода.
Также под санкции ЕС попали банки "Россия", "Внэшэконом" и "Промсвязьбанк".
Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации "Северного потока-2".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против пяти российских банков: "Россия" (основной акционер – друг президента России Юрий Ковальчук), "Промсвязьбанк", "Генбанк" (один из крупнейших банков Крыма), "Черноморского банка развития и реконструкции" и "Индустриального сберегательного банка".
Также Британия ввела санкции против Геннадия Тимченко и семьи Ротенбергов, приближенных к президенту РФ олигархов.
Пожалуйста, подождите...
А под Москвою ловятся лещи,
Водятся грибы, ягоды, цветы
Лучше места в Европе не ищи
Только время зря потратишь ты.....
Теперь говномётам хош-нехош придётся на полном серьёзе "любить" расию-мазафакушку ...
Особенно фартануло захЕровой - "Невыездной работник Министерста Иностранных Дел"...
Там расстреливают за коррупцию и лоббирование личных интересов в правительстве!
Так шо - хай едут...
правительство Италии,не благодарите..
наверное там тоже "голосовал"
может так в список попал
Можете сами поискать на ютубе это заседание, послушать.
Кто в курсе? Может скинуть сюда?
"А шо там машка -немытаяголова вещает?
Кто в курсе? Может скинуть сюда? "
уважаемый пан Шуха, с вашего позволения сделаю одно уточнение:
у машки захеровой с её ордынско-вепсовским происхождением, не голова, а БАШКА :
соответственно, эту пресс-хабалку следует называть машка-************.
Эта говорящая немытая Башка сейчас ничего не вещаете: сейчас главный Вещун - это Плешивая Крыса.
Результат:
Кулеба обсудил с Остином американскую поддержку в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. И не просто обсудил - скоро должны начаться определённые поставки. Кроме того, идея закрытия украинского неба в случае необходимости (над которой здесь в комментах многие иронизировали) начинает приобретать кое-какие очертания.
Вас же все ненавидят , там где русские там война и разруха. Включайте здравый смысл... Украина всегда была гостеприимной и хлебосольной страной и никогда не убивала и не отжимала чужие территории
разговоры на Мордор не действуют, на него действует только остро-болезненное защемление финансовой мошонки всех представителей кремлёвской верхушки. Что и было сегодня сделано в США, в Англии и в Европейском союзе.
Всё отродье кремлёвского клана и всех утырков из Госдуры, голоснувших за признание "независимости" ОРДЛО, забанили:
теперь никто из этих уродов никогда не сможет въехать в цивилизованные страны, а тех, кто в них сидят сейчас, погонят ссаными тряпками вон.
А вчора після заяви Байдена було стільки крику про зраду.
Захарова, Симоньян, Соловйов," -жуки навозные.
Озеро Комо закрыто на переучёт.
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 15 часов назад
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🇺🇸🏦🇷🇺США вводят санкции против госкорпорации ВЭБ.РФ и госдолга: для госкорпорации они подразумевают запрет на обработку транзакций американскими банками, то есть оказываются заблокированы все долларовые операции. При расчётах с должниками и кредиторами это означает необходимость конвертировать соглашения в евро или даже китайские юани, если ЕС также введут аналогичные санкции. Для главы Шувалова это, как минимум, дополнительные валютные риски и издержки на конвертацию в непопулярную валюту. Помимо этого ВЭБ.РФ является агентом по управлению внешним суверенным долгом РФ: международные резервы России, номинированные в долларах, оказываются также заблокированными. И вопреки взятому в 2018 году курсу на дедолларизацию, в декабре 2021 года Россия вернулась к практике увеличения вложения в американский госдолг: инвестиции в облигации США (номинированы в долларах) за месяц выросли в 1,6 раза - до $3,91 млрд. Получается, более ₽308 млрд Россия просто подарила Америке. И ещё стоит дождаться уточнений, распространяются ли санкции на подконтрольные ВЭБ.РФ структуры. Важный момент, ведь с 2020 года ВЭБ.РФ является институтом развития, в состав которого входят Корпорация МСП, Российский экспортный центр, «Роснано», Фонд «Сколково», Фонд развития промышленности и другие структуры. После объявления санкций также недоступным оказался официальный сайт в Интеренете ВЭБ.РФ. Ограничения на инвестиции в российский госдолг означают, что физическим и юридическим лицам США запрещено приобретать долговые бумаги России не только на первичном рынке (такое ограничение уже действует и оно оказалось неэффективным), но и на вторичном. Совершать сделки через посредников больше не получится. По состоянию на 14 февраля 2022 года на иностранных инвесторов приходится 18,7% всех находящихся в обороте выпущенных ОФЗ. Их стоимость оценивается в ₽2,889 трлн. Год назад на резидентов США приходилась примерно треть от всех иностранных инвестиций - бумаги почти на триллион рублей окажутся в скором времени на рынке. По традиции, спасать госдолг придётся крупнейшим российским госбанкам, которые получают средства на эти цели (и заодно гарантированную доходность) от ЦБ через операции РЕПО. Фактически так осуществляется допэмиссия рублей. Вместе с этим ограниченный спрос ведёт к росту доходность ОФЗ и увеличению расходов на обслуживание госдолга. Уже во вторник доходность по бумагам подскочила до максимального с 2015 года уровня - до 11-12%.
https://www.youtube.com/watch?v=hNaT6YzL4AU
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