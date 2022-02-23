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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Санкции против России
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Великобритания (4255) Россия (91250) санкции (10615) США (23182) Евросоюз (15873) Соловьев (133) Захарова Мария (340) Ротенберг (24) Симоньян Маргарита (30)

Захарова, Симоньян, Соловьев, Ротенберги и ЦСКА: кто попал под санкции США, Великобритании и ЕС против России. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Захарова, Симоньян, Соловьев, Ротенберги и ЦСКА: кто попал под санкции США, Великобритании и ЕС против России. СПИСОК

В Министерстве финансов США обнародовали имена членов российской бизнес-элиты, на которых американское правительство наложило санкции из-за признания Россией незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса.

Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США, передает Цензор.НЕТ.

Так, под санкции США попали два российских государственных банка: "Внэшэконом", отвечающий за привлечение денег на Западе, а также "Промсвязьбанк", обслуживающий оборонный сектор. "Внешэконом" владеет 77,63% акций ЦСКА. Российский футбольный клуб столкнется с теми же ограничениями, что и их владелец.

Всего в санкционном списке 42 дочерние структуры "Внешэконома" и "Промсвязьбанка" – 25 и 17 соответственно. Это "БелВЭБ", "Проминвестбанк", "ВЭБ-лизинг", "ВЭБ Капитал", "ВЭБ Инжиниринг", "Инфравэб", ВЭБ.ДВ, "ВЭБ Азия Лимитед", "Инфраструктура Моложаниново", курорт "Золотое кольцо", "Российский экспортный центр", VEB Ventures, "ВЭБ Сервис", Фабрика проектного финансирования, "Сибуглемет", "Ангстрем-Т", "НМ-Тех", АО "Слава", "Торговый квартал-Новосибирск", "Байкал.Центр ", "ПроГород", "ВЭБ.РФ Управление активами", "Росэксимбанк", "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", "Алькес Трейд", "Антарес", ООО "Элитные дома", "ПСБ Инновации и Инвестиции" , "Эра", "ПСБ-Форекс", ООО "Хольцвуд", ООО "Коурф", "УК Промсвязь", ООО "Паскаль", "ПСБ Бизнес", Санкт-Петербургская международная банковская конференция, "Сергиево-Посад Лэнд", "ПСБ Авиализинг", "ТехноСофт", ООО "Тринитекс", "ПСБ Лизинг".

Также под санкции США попал суверенный долг. Российская Федерация больше не сможет привлекать западные деньги для его финансирования ни в США, ни в Европе.

Также США наложили санкции против:

  • Дениса Бортникова – сына председателя ФСБ РФ Александра Борникова. Денис Бортников занимает должности заместителя президента российского государственного банка "ВТБ" и является председателем правления банка;
  • - Петра Фрадкова – исполнительного директора "Промсвязьбанка" и сына экс-премьер-министра РФ Михаила Фрадкова, также занимавшего должность главы Службы внешней разведки Минобороны РФ. По информации Минфина США, Петр Фрадков лично был вовлечен в процессы налаживания контрактов банка с отраслью России. Он публично участвовал в совместных заседаниях с Путиным, на которых формировали соглашения о предоставлении средств для государственных оборонных проектов. Кроме того, Фрадков является гениректором ПАО "Российский экспортный центр", являющимся подразделением "Внешэкономбанка", против которого США также ввели санкции;
  • - Владимира Кириенко – бывшего вице-президента госкомпании "Ростелеком", исполнительного директора группы VK Group и сына первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко. По данным правительства США, Сергей Кириенко курирует направление внутренней политики в РФ. Владимир Кириенко вовлечен в управление крупнейшей российской социальной сетью "ВКонтакте".

Как объяснили в пресс-службе США, все имущество и финансовые активы на американской территории у этих трех упомянутых лиц заблокированы правительством США.

Кроме того, любой банк, который согласится совершать транзакции и операции под санкционными россиянами, может быть также попасть под санкции правительства США.

В то же время родители этих россиян – Александр Бортников, Михаил Фрадков и Сергей Кириенко уже находятся в санкционном перечне Минфина США.

Также министры иностранных дел Евросоюза на внеочередной встрече во вторник, 22 февраля, единогласно согласовали пакет санкций против России после "признания" ей ОРДЛО. Под санкции попал 351 член Государственной думы РФ, голосовавший за обращение к Путину о "признании" ОРДЛО.

Также в списке 24 физических и 3 юридических лица, сыгравших роль в подрыве территориальной целостности Украины. В частности, под санкции попали официальный представитель российского МИД Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. Всем физическим лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а имеющиеся там активы будут заморожены, пишет Радио Свобода.

Также под санкции ЕС попали банки "Россия", "Внэшэконом" и "Промсвязьбанк".

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации "Северного потока-2".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против пяти российских банков: "Россия" (основной акционер – друг президента России Юрий Ковальчук), "Промсвязьбанк", "Генбанк" (один из крупнейших банков Крыма), "Черноморского банка развития и реконструкции" и "Индустриального сберегательного банка".

Также Британия ввела санкции против Геннадия Тимченко и семьи Ротенбергов, приближенных к президенту РФ олигархов.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+91
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23.02.2022 09:42
+65
зарастет камышом теперь озеро Комо .
а може ,наоборот,очистится?
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23.02.2022 09:43
+44
В. Маяковський "Долг Украине".

"Говорю себе:
товарищ москаль,
на Украину
шуток не скаль.
Разучите
эту мову
на знамёнах -
лексиконах алых, -
эта мова
величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
час расплаты настав…» "
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23.02.2022 09:48
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Щас Соловей и Симка затянут советский хит:

А под Москвою ловятся лещи,

Водятся грибы, ягоды, цветы

Лучше места в Европе не ищи

Только время зря потратишь ты.....
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23.02.2022 10:02 Ответить
Гыыы)))
Теперь говномётам хош-нехош придётся на полном серьёзе "любить" расию-мазафакушку ...
Особенно фартануло захЕровой - "Невыездной работник Министерста Иностранных Дел"...
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23.02.2022 10:03 Ответить
в китай, только в китай. или в северную корею
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23.02.2022 11:52 Ответить
Хехе, в Китае эти мрази и месяца не протянут...
Там расстреливают за коррупцию и лоббирование личных интересов в правительстве!
Так шо - хай едут...
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23.02.2022 13:21 Ответить
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23.02.2022 10:04 Ответить
Как же теперь дачка соловья без него в Италии?....ой бяда бяда
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23.02.2022 10:05 Ответить
Соловйов лише недавно закінчив ремонт вілли в Італії. Навіть не встиг впустити квартирантів
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23.02.2022 10:09 Ответить
не знаю як в Італії, а в Іспанії є закон про окупаси ( (исп. оcupas) - тобто якщо житло безхозне а комусь конче треба жити, біженцям наприклад, та вони там облаштувалися і досить довго живуть - то навіть поліція не має права їх чіпати без рішення суду. а вланник не може відключати воду та електрику
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23.02.2022 10:27 Ответить
а в Италии,кстати,очень много обездоленных ромов..
правительство Италии,не благодарите..
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23.02.2022 13:14 Ответить
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23.02.2022 10:12 Ответить
Санкции живильные. Эх, заживут теперь вовсю. Импортозамещение пойдёт семимильными шагами. Благо, есть где бродить
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23.02.2022 10:13 Ответить
А Попов-Скабеевы?
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23.02.2022 10:13 Ответить
попов в думе
наверное там тоже "голосовал"
может так в список попал
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23.02.2022 10:20 Ответить
Може хто знає, поясніть, чому жодна держава, яка запроваджує санкції проти росії, не може - просто ЗАБОРОНИТИ в'їзд на їх територію ВСІХ громадян "раші". Цій "верхівці", проти яких, типу, вводять санкції - на них "начхати", "х...ло" все компенсує! А от, якщо в жодну країну, в яку ******** їздити, скуповуватись та відпочивати населення раші, буде заборона на в'їзд - думаю, буде дуууже відчутно!
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23.02.2022 10:16 Ответить
"Ничего личного просто бизнес"...
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23.02.2022 10:24 Ответить
а почему Украина не запрещала вьезд кацапам когда уже 8-й год войны?
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23.02.2022 15:00 Ответить
ну я слушал вчера прения в британском парламенте. Целый час однотипные вопросы-ответы. Был там один похожий вопрос, на который Борис Джонсон ответил, что он против русофобии, что британия воюет с российским неправовым режимом, а не с простыми гражданами, и ненавидеть всех русских просто потому что они русские - неправильно.

Можете сами поискать на ютубе это заседание, послушать.
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23.02.2022 15:08 Ответить
"Печальную лошадь" и самого злобного карлика явно оставляют на десерт. Они оба потенциальные международные преступники против человечности и в Гаагском трибунале на них уже готовят верёвочные петли. Кстати кто не знает,Риббентропа повесили самым первым из всех подельников Гитлера.
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23.02.2022 10:17 Ответить
американцы одну дочку путина забанили - так что процесс пошел
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23.02.2022 15:01 Ответить
"Нравится не нравится но отдыхать а Европе отменяется."🖕
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23.02.2022 10:17 Ответить
'Нравится не нравится' Европа отменяется
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23.02.2022 11:43 Ответить
Я читал как невъездной Кабзон перемещался по Америке в гробу и его в этом положении задержали полицейские Штата
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23.02.2022 10:19 Ответить
сейчас будет ситуация , что вообще иметь дело с кацапами будет токсично , даже если этот урод кацапский не под санкциями .
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23.02.2022 10:20 Ответить
Токсичним зомбокацяпам і щуру уйлу дозволено жити тільки в *********-резервації, хавати щі з гнилої капусти і пити брагу і бояру, фу яка мерзота.
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23.02.2022 10:54 Ответить
*********** не вижу. Пропетляли?
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23.02.2022 10:22 Ответить
мужа ее забанили он депутат значит и ее скорее всего
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23.02.2022 15:02 Ответить
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23.02.2022 10:24 Ответить
А в это время на болотах тишинаааааа
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23.02.2022 10:30 Ответить
Гробова...
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23.02.2022 10:38 Ответить
https://www.pinbank.ua/ связан с цска
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23.02.2022 10:49 Ответить
Діточки лаврова десь там теж. .І не тільки. . Багато всяких порозбрідалося погнити на заході.
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23.02.2022 10:52 Ответить
а сам писюн не попал на бутылку?
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23.02.2022 11:00 Ответить
Він тепер взагалі в бункері, тепер навічно.
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23.02.2022 11:53 Ответить
Маловато будет...
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23.02.2022 11:04 Ответить
Так это только начало, еще все впереди )
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23.02.2022 11:19 Ответить
дочка путлера под американскими санкциями
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23.02.2022 15:03 Ответить
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23.02.2022 11:13 Ответить
Забирайте все, але залиште Соловйову хоч італійську віллу на озері Комо...
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23.02.2022 11:20 Ответить
Эту тварь,у которой руки по плечи в крови ,раздеть в первую очередь надо. Пусть пользуется только тем,что построил,исключительно в кацапских рязанях.
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23.02.2022 11:49 Ответить
А шо там машка -немытаяголова вещает?
Кто в курсе? Может скинуть сюда?
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23.02.2022 11:20 Ответить
пан Шуха написал :

"А шо там машка -немытаяголова вещает?

Кто в курсе? Может скинуть сюда? "

уважаемый пан Шуха, с вашего позволения сделаю одно уточнение:

у машки захеровой с её ордынско-вепсовским происхождением, не голова, а БАШКА :

соответственно, эту пресс-хабалку следует называть машка-************.

Эта говорящая немытая Башка сейчас ничего не вещаете: сейчас главный Вещун - это Плешивая Крыса.
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23.02.2022 12:16 Ответить
Більше санкцій для рашки, більше ******** зброї для України.
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23.02.2022 11:25 Ответить
Вчора Кулеба зустрічався з Байденом.
Результат:

Кулеба обсудил с Остином американскую поддержку в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. И не просто обсудил - скоро должны начаться определённые поставки. Кроме того, идея закрытия украинского неба в случае необходимости (над которой здесь в комментах многие иронизировали) начинает приобретать кое-какие очертания.
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23.02.2022 11:34 Ответить
дай бог что-бы так и было
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23.02.2022 15:05 Ответить
Разговоры на рашу не действуют. То вранье, которое несется из уст "великих" уже даже не воспринимается мировой общественностью. Нужно проверить путина и его окружение на вменяемость.
Вас же все ненавидят , там где русские там война и разруха. Включайте здравый смысл... Украина всегда была гостеприимной и хлебосольной страной и никогда не убивала и не отжимала чужие территории
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23.02.2022 11:30 Ответить
Правильное суждение, пани Елена:

разговоры на Мордор не действуют, на него действует только остро-болезненное защемление финансовой мошонки всех представителей кремлёвской верхушки. Что и было сегодня сделано в США, в Англии и в Европейском союзе.

Всё отродье кремлёвского клана и всех утырков из Госдуры, голоснувших за признание "независимости" ОРДЛО, забанили:

теперь никто из этих уродов никогда не сможет въехать в цивилизованные страны, а тех, кто в них сидят сейчас, погонят ссаными тряпками вон.

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23.02.2022 12:22 Ответить
Хороших санкцій проти параші мало не буває.
А вчора після заяви Байдена було стільки крику про зраду.
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23.02.2022 11:43 Ответить
Так тож кацапские гомосеки зразу разгоняют
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23.02.2022 11:46 Ответить
На южный берег моря Лаптевых нах...
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23.02.2022 11:48 Ответить
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23.02.2022 11:51 Ответить
Пусть у Соловьева две виллы отберут на севере Италии
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23.02.2022 12:16 Ответить
Виллы на севере Италии у Соловьёва "отберут" румынско-цыганские бомжи, проживающие в Италии, ибо Соловьёв с сегодняшнего дня забанен и больше не сможет въехать на территорию стран Евросоюза.
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23.02.2022 13:10 Ответить
Сподівались на більше, але для початку і це добре. Тепер чекаємо на що здатна наша клоунська влада. Сподіваюсь на щось більше ніж на відосик з дуже рішучим виглядом обличчя і беззмістовну промову.
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23.02.2022 12:22 Ответить
какого лмца ? морды
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01.04.2022 00:12 Ответить
А так хотелось смотаться на итальянскую дачу в эти выходные.
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23.02.2022 12:31 Ответить
"
Захарова, Симоньян, Соловйов," -жуки навозные.
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23.02.2022 12:34 Ответить
"Палєзних" санкцій багато не буває, насипайте ще!
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23.02.2022 12:38 Ответить
Соловьёв может теперь отдохнуть только в коме.
Озеро Комо закрыто на переучёт.
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23.02.2022 12:39 Ответить
Путин , **** шоб ты сдох!
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23.02.2022 12:41 Ответить


Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 15 часов назад

ОТКРЫТЬ В

🇺🇸🏦🇷🇺США вводят санкции против госкорпорации ВЭБ.РФ и госдолга: для госкорпорации они подразумевают запрет на обработку транзакций американскими банками, то есть оказываются заблокированы все долларовые операции. При расчётах с должниками и кредиторами это означает необходимость конвертировать соглашения в евро или даже китайские юани, если ЕС также введут аналогичные санкции. Для главы Шувалова это, как минимум, дополнительные валютные риски и издержки на конвертацию в непопулярную валюту. Помимо этого ВЭБ.РФ является агентом по управлению внешним суверенным долгом РФ: международные резервы России, номинированные в долларах, оказываются также заблокированными. И вопреки взятому в 2018 году курсу на дедолларизацию, в декабре 2021 года Россия вернулась к практике увеличения вложения в американский госдолг: инвестиции в облигации США (номинированы в долларах) за месяц выросли в 1,6 раза - до $3,91 млрд. Получается, более ₽308 млрд Россия просто подарила Америке. И ещё стоит дождаться уточнений, распространяются ли санкции на подконтрольные ВЭБ.РФ структуры. Важный момент, ведь с 2020 года ВЭБ.РФ является институтом развития, в состав которого входят Корпорация МСП, Российский экспортный центр, «Роснано», Фонд «Сколково», Фонд развития промышленности и другие структуры. После объявления санкций также недоступным оказался официальный сайт в Интеренете ВЭБ.РФ. Ограничения на инвестиции в российский госдолг означают, что физическим и юридическим лицам США запрещено приобретать долговые бумаги России не только на первичном рынке (такое ограничение уже действует и оно оказалось неэффективным), но и на вторичном. Совершать сделки через посредников больше не получится. По состоянию на 14 февраля 2022 года на иностранных инвесторов приходится 18,7% всех находящихся в обороте выпущенных ОФЗ. Их стоимость оценивается в ₽2,889 трлн. Год назад на резидентов США приходилась примерно треть от всех иностранных инвестиций - бумаги почти на триллион рублей окажутся в скором времени на рынке. По традиции, спасать госдолг придётся крупнейшим российским госбанкам, которые получают средства на эти цели (и заодно гарантированную доходность) от ЦБ через операции РЕПО. Фактически так осуществляется допэмиссия рублей. Вместе с этим ограниченный спрос ведёт к росту доходность ОФЗ и увеличению расходов на обслуживание госдолга. Уже во вторник доходность по бумагам подскочила до максимального с 2015 года уровня - до 11-12%.
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23.02.2022 14:33 Ответить
ни хрена себе британцы прессанули на100млрд $ + американцы еще на 300 млрд $ - это просто праздник какой-то
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23.02.2022 15:09 Ответить
Соловьев ноет, что антисемиты и последователи нацистов забанили его в Европе, потому что он - еврей. И что он тоже персональный враг Гитлера, как Левитан.
https://www.youtube.com/watch?v=hNaT6YzL4AU
* * *

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23.02.2022 14:57 Ответить
ну после таких евреев как это Шапиро - в мире и растет антисемитизм
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23.02.2022 15:10 Ответить
Тотальний ленд лізинг від пзрк до винищувачів,й Путін обдрищеться
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23.02.2022 15:31 Ответить
Интересно,теперь будет соловьев кричать что он еврей?
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23.02.2022 15:38 Ответить
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