Захарова, Симоньян, Соловьев, Ротенберги и ЦСКА: кто попал под санкции США, Великобритании и ЕС против России. СПИСОК

В Министерстве финансов США обнародовали имена членов российской бизнес-элиты, на которых американское правительство наложило санкции из-за признания Россией незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса.

Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США, передает Цензор.НЕТ.

Так, под санкции США попали два российских государственных банка: "Внэшэконом", отвечающий за привлечение денег на Западе, а также "Промсвязьбанк", обслуживающий оборонный сектор. "Внешэконом" владеет 77,63% акций ЦСКА. Российский футбольный клуб столкнется с теми же ограничениями, что и их владелец.

Всего в санкционном списке 42 дочерние структуры "Внешэконома" и "Промсвязьбанка" – 25 и 17 соответственно. Это "БелВЭБ", "Проминвестбанк", "ВЭБ-лизинг", "ВЭБ Капитал", "ВЭБ Инжиниринг", "Инфравэб", ВЭБ.ДВ, "ВЭБ Азия Лимитед", "Инфраструктура Моложаниново", курорт "Золотое кольцо", "Российский экспортный центр", VEB Ventures, "ВЭБ Сервис", Фабрика проектного финансирования, "Сибуглемет", "Ангстрем-Т", "НМ-Тех", АО "Слава", "Торговый квартал-Новосибирск", "Байкал.Центр ", "ПроГород", "ВЭБ.РФ Управление активами", "Росэксимбанк", "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", "Алькес Трейд", "Антарес", ООО "Элитные дома", "ПСБ Инновации и Инвестиции" , "Эра", "ПСБ-Форекс", ООО "Хольцвуд", ООО "Коурф", "УК Промсвязь", ООО "Паскаль", "ПСБ Бизнес", Санкт-Петербургская международная банковская конференция, "Сергиево-Посад Лэнд", "ПСБ Авиализинг", "ТехноСофт", ООО "Тринитекс", "ПСБ Лизинг".

Также под санкции США попал суверенный долг. Российская Федерация больше не сможет привлекать западные деньги для его финансирования ни в США, ни в Европе.

Также США наложили санкции против:

Дениса Бортникова – сына председателя ФСБ РФ Александра Борникова. Денис Бортников занимает должности заместителя президента российского государственного банка "ВТБ" и является председателем правления банка;

- Петра Фрадкова – исполнительного директора "Промсвязьбанка" и сына экс-премьер-министра РФ Михаила Фрадкова, также занимавшего должность главы Службы внешней разведки Минобороны РФ. По информации Минфина США, Петр Фрадков лично был вовлечен в процессы налаживания контрактов банка с отраслью России. Он публично участвовал в совместных заседаниях с Путиным, на которых формировали соглашения о предоставлении средств для государственных оборонных проектов. Кроме того, Фрадков является гениректором ПАО "Российский экспортный центр", являющимся подразделением "Внешэкономбанка", против которого США также ввели санкции;

- Владимира Кириенко – бывшего вице-президента госкомпании "Ростелеком", исполнительного директора группы VK Group и сына первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко. По данным правительства США, Сергей Кириенко курирует направление внутренней политики в РФ. Владимир Кириенко вовлечен в управление крупнейшей российской социальной сетью "ВКонтакте".

Как объяснили в пресс-службе США, все имущество и финансовые активы на американской территории у этих трех упомянутых лиц заблокированы правительством США.

Кроме того, любой банк, который согласится совершать транзакции и операции под санкционными россиянами, может быть также попасть под санкции правительства США.

В то же время родители этих россиян – Александр Бортников, Михаил Фрадков и Сергей Кириенко уже находятся в санкционном перечне Минфина США.

Также министры иностранных дел Евросоюза на внеочередной встрече во вторник, 22 февраля, единогласно согласовали пакет санкций против России после "признания" ей ОРДЛО. Под санкции попал 351 член Государственной думы РФ, голосовавший за обращение к Путину о "признании" ОРДЛО.

Также в списке 24 физических и 3 юридических лица, сыгравших роль в подрыве территориальной целостности Украины. В частности, под санкции попали официальный представитель российского МИД Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. Всем физическим лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а имеющиеся там активы будут заморожены, пишет Радио Свобода.

Также под санкции ЕС попали банки "Россия", "Внэшэконом" и "Промсвязьбанк".

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации "Северного потока-2".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против пяти российских банков: "Россия" (основной акционер – друг президента России Юрий Ковальчук), "Промсвязьбанк", "Генбанк" (один из крупнейших банков Крыма), "Черноморского банка развития и реконструкции" и "Индустриального сберегательного банка".

Также Британия ввела санкции против Геннадия Тимченко и семьи Ротенбергов, приближенных к президенту РФ олигархов.