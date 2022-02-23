Войска РФ обстреливали из "Градов" Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия врага била по населенным пунктам Луганской области, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ применили "Грады" по населенным пунктам Луганской области.
Об этом сообщил в Фейсбуке глава облгосадминистрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"В ход пошли "Грады"! Российско-оккупационные войска били весь день и ночь. Оккупанты накрывали "Градами": Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия била по таким населенным пунктам: Станица Луганская, Трехизбенка, Попасная, Орехово, Золотое, Троицкое, Лобачево", - отметил он.
"На фото обстрелянная Трехизбенка. Снова жилые дома. Без жертв. Работаем над возобновлением коммуникаций", - добавил глава области.
Топ комментарии
+26 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий23.02.2022 10:00
+9 die Sonne b2a94bf7
показать весь комментарий23.02.2022 10:05
+8 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий23.02.2022 10:31
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Що вичикує Зєлька янєлох?!!!
Даже дети это понимают.
Такие действия власти ведь явная помощь агрессору в информационной войне!
Было бы неплохо знать украинцам кому мы этим обязаны, поименно!