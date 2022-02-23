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война (46726) Луганщина (6244) обстрел (20139) наемники РФ (2002) Гайдай_ЛОГА (716)

Войска РФ обстреливали из "Градов" Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия врага била по населенным пунктам Луганской области, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ применили "Грады" по населенным пунктам Луганской области.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава облгосадминистрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"В ход пошли "Грады"! Российско-оккупационные войска били весь день и ночь. Оккупанты накрывали "Градами": Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия била по таким населенным пунктам: Станица Луганская, Трехизбенка, Попасная, Орехово, Золотое, Троицкое, Лобачево", - отметил он.

Войска РФ обстреливали из Градов Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия врага била по населенным пунктам Луганской области, - Гайдай 01
Войска РФ обстреливали из Градов Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия врага била по населенным пунктам Луганской области, - Гайдай 02
Войска РФ обстреливали из Градов Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия врага била по населенным пунктам Луганской области, - Гайдай 03
Войска РФ обстреливали из Градов Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия врага била по населенным пунктам Луганской области, - Гайдай 04
Войска РФ обстреливали из Градов Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия врага била по населенным пунктам Луганской области, - Гайдай 05
Войска РФ обстреливали из Градов Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия врага била по населенным пунктам Луганской области, - Гайдай 06
Войска РФ обстреливали из Градов Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия врага била по населенным пунктам Луганской области, - Гайдай 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще шесть ранены и травмированы на Донбассе. За сутки - 96 обстрелов со стороны войск РФ, - штаб ООС

"На фото обстрелянная Трехизбенка. Снова жилые дома. Без жертв. Работаем над возобновлением коммуникаций", - добавил глава области.

Войска РФ обстреливали из Градов Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия врага била по населенным пунктам Луганской области, - Гайдай 08

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+26
Кацапи-горіти вам усім у пеклі і це відбудеться скоріши чим ви думєтє, хоча чим свиням думати...
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23.02.2022 10:00
+9
что там гомнакомандующий? сидит-молчит?
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23.02.2022 10:05
+8
ну про калєні гаваріть нє тєбє алєню-бєларусі ужє нєт,как і бєларусской нациі і нє абіжайся на правду...
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23.02.2022 10:31
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Кацапи-горіти вам усім у пеклі і це відбудеться скоріши чим ви думєтє, хоча чим свиням думати...
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23.02.2022 10:00 Ответить
ну про калєні гаваріть нє тєбє алєню-бєларусі ужє нєт,как і бєларусской нациі і нє абіжайся на правду...
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23.02.2022 10:31 Ответить
Закончил?! Молодец! А теперь марш под стол дальше ублажать своего кацапского хозяина.
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23.02.2022 11:00 Ответить
А чого лохам ображатися - що наші 73% , що браття сябри з квіточками омону і босими ніжками на лавочках (( воістину братські народи що одні що інші з трохи поїхавшим дахом (( Різниця між нами все-таки є , у нас хоч дехто чинить опір а у вас усі обісралися , у лайно влізли і чичиркаєте із нього ((( Буде він тут бляха про коліна розповідати , тобі коли кацапам усебе вдома лижеш взуття раком вино хто на колінах стоїть ? маэш очі на дупі чи на потилиці ? ))
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23.02.2022 12:01 Ответить
что там гомнакомандующий? сидит-молчит?
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23.02.2022 10:05 Ответить
не мешай - чапай думу думает...
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23.02.2022 10:11 Ответить
Это не смешно. Животное командует нашей армией. Его нужно убирать, желательно пусть уходит сам.
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23.02.2022 10:14 Ответить
Чухає фаберже.
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23.02.2022 10:11 Ответить
У нас уже тоже какоето искажение психики идёт... Это не шутки☝️ Русонацисты обостряют ситуацию, напрямую угрожают, а у нас главноком. и министр обороны - вот это вот🤢 Неужели нет полит силы которая поставит руба вопрос о том что эта мразь должна уйти и предстать перед судом?
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23.02.2022 10:20 Ответить
Що обрали корисні ідіоти, те і маємо. Селяві.
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23.02.2022 10:23 Ответить
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23.02.2022 10:45 Ответить
тоді питань нема...
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23.02.2022 19:55 Ответить
оно не способно выполнять свои обязанности, не подходит для этого ни по каким параметрам, дальнейшее пребывание существа на этом посту для страны подобно смерти. Армия и внешние отношения критично важны сейчас для выживания страны, и писькограй полностью скомпрометировал себя в этих областях. Он должен сам уйти и предстать перед судом и быть судимым по всей строгости.
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23.02.2022 10:12 Ответить
Головнокомандувача по факту у нас немає. Чим менше буде втручатися у військові справи - тим краще. На щастя, бойових генералів на командних посадах вистачає.
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23.02.2022 10:21 Ответить
уймись кацап
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23.02.2022 10:11 Ответить
Якесь гіпертрофіруване уявлення у кацапні щодо завойовування прихильності населення до себе! Чи вони й на нашому Донбасі діють за калькою Б'ЙОТ, ЗНАЧИТ ЛЮБІТ? А взагалі, це пекло, яке повинно поглинути і спалити цю мерзоту до останнього лаптя!
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23.02.2022 10:10 Ответить
ну там у много населения "гіпертрофіруване уявлення" , мол по-ним стреляют из-за хохлов, а так бы не стреляли
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23.02.2022 11:00 Ответить
Ніхто про це навіть не думає. Йде захоплення територій для бурятів і якутів, місцеве населення вже давно списане на бойові втрати. Лугандонські родичи після феєричного святкування початку нового проживання у рабстві цікавляться у вільних людей, як будуть справи з пенсіями. "Ми же горбатілі на Україну". Відповідь одна:"Ідіть на КУЙ, путін подасть."Щось не чути велікой зонтолетальной віцепрімєркі про там же наші люді.
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23.02.2022 11:09 Ответить
Ну они не далеки от истины. Вчера смотрел видео о "беженцах" из ОРДЛО. Так вот, одна тётка из автобуса, на полном серьезе, рассказывала журналистке, что была вынуждена эвакуироваться по той причине, что она уже сидела в подвале, в 14-году в Дебальцево, под "обстрелами ВСУ"!!!!! Т.е. факт того, что Дебальцево обороняли ВСУ и им так же прилетало наступающей стороны её ни сколько не тревожит. Она "знает", что по её подвалу стреляли ни боевики, а именно украинская армия. Вот вам и все их представления.
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23.02.2022 11:21 Ответить
Гірка правда (((
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23.02.2022 11:59 Ответить
А ми ще перемир'я дотримуємося?
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23.02.2022 10:10 Ответить
Неправакуэмо...
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23.02.2022 10:18 Ответить
Они будут бить, на жаль ранее перемирие и мы пришли к тому что сейчас Россия ждёт когда мы начнём стрелять для войны, все как в Грузии
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23.02.2022 11:25 Ответить
Но єто же не означает что надо сидеть и ждать непонятно чего, пока гибнет мирное население и разрушается инфраструктура. А для чего они тогда там стоят, наши ВСУ?
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23.02.2022 11:31 Ответить
Конечно вы правы, я о пастке ((((( пока игрались в глазах Пу увидеть мир он уверенно продвинулся ещё ближе ....
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23.02.2022 11:35 Ответить
Ооо, нарешті хоч один сказав про це. в Україні масса рашкованського бізнесу, банки. Але навіщо санкції? Ми хитрожопі, нехай тим займається поганий Захід і ще поганіші США.
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23.02.2022 10:16 Ответить
сподіваюсь ответка е
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23.02.2022 10:12 Ответить
Чому МОВЧАТЬ Байрактари?!!!
Що вичикує Зєлька янєлох?!!!
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23.02.2022 10:12 Ответить
Не позорься, стратеХ...
Даже дети это понимают.
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23.02.2022 10:21 Ответить
А де наш великий полководець, потрібно терміново евакуювати цивільне населення з 20кілометрової зони на лінії зіткнення і почати давати адекватну відповідь, на обстріли, а не терпіти🤬
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23.02.2022 10:14 Ответить
Скільки можна пиати оте недолуге БОЙОВИКИ? Які бойовики? Треба писати - РОСІЯНИ, російська армія.
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23.02.2022 10:15 Ответить
А видео есть этих преступлений? Показать это всё на весь мир.
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23.02.2022 10:16 Ответить
Так не пускают туда кучу западных журналистов. Юра недавно говорил об этом...

Такие действия власти ведь явная помощь агрессору в информационной войне!

Было бы неплохо знать украинцам кому мы этим обязаны, поименно!
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23.02.2022 10:23 Ответить
будут постоянно кошмарить, а при ответке вопить шо на них напали. надо принимать решения без оглядки на вопли и прямо заявить что за обстрелы будут последствия. но у зели яиц нет, он луше отведет
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23.02.2022 10:19 Ответить
Питання , як відповіла наша артилерія .
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23.02.2022 10:22 Ответить
Рашисти б'ють по нашій території чи по своїм??? Якщо по нашій, то для населення цих міст це не просто ескалація, це кінець світу. Чи чекаємо, коли в руїнах буде більше і більше міст?
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23.02.2022 10:27 Ответить
Треба було більше підтримувати тайожений союз та ОПЗЖ. Камон ці люди у більшості своїй самі винні.
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23.02.2022 10:40 Ответить
Следует в украинских городах на больших экранах круглосуточно показывать все бесчинства "русского мира". Чтобы о нем знали правду. И любителям "русского мира" туда не захотелось идти.
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23.02.2022 11:08 Ответить
Ти ще тут? Так підходь, не бійся. Ми тебе побратаємо, землі у нас багато їсти є шо.
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23.02.2022 11:14 Ответить
і як тепер нам....коли вони б,ють по мирним...?
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23.02.2022 11:13 Ответить
Треба терміново до міжнародного суду подавати.....
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23.02.2022 11:29 Ответить
Байрактар им в Кремль
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23.02.2022 11:38 Ответить
 
 